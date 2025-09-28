Genel Fiyat Endeksi - İç Ulaşılabilirlik (IGP-DI), Brezilya'da uzun yıllardır resmi enflasyon endeksi olmuştur. Şu anda ana endeks, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayınlanan IPCA'dır.

IGP-DI, Getulio Vargas Vakfı'nın (FGV) Brezilya Ekonomi Enstitüsü (IBRE) tarafından hesaplanır. Bu fiyat değişimi göstergesi, altmış yılı aşkın bir süredir Brezilya tarihinin bir parçası olmuştur. Her ayın ilk gününden son gününe kadar olan fiyat değişimini gösterir. Temel olarak, IGP-DI, belirli bir zaman aralığındaki fiyatların hareketini yansıtır.

IGP-DI, enflasyonu ölçen üç endeksin ağırlıklı ortalaması olarak IBRE tarafından hesaplanır: Genişletilmiş Üretici Fiyat Endeksi (%60'ı temsil eden IPA-M), Tüketici Fiyat Endeksi (%30'u temsil eden TÜFE) ve Ulusal İnşaat Endeksi (%10'u temsil eden INCC). İç Ulaşılabilirlik, Brezilya iç piyasasının çeşitli ekonomik faaliyetlerindeki fiyat değişimlerini ifade eder. Endeksin negatif değerde olması, söz konusu dönemde Brezilya'da deflasyon gerçekleştiğini gösterir.

Son değerler: