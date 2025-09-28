Ekonomik Takvim
FGV Brezilya IGP-DI Enflasyon Endeksi (Aylık) (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)
|Düşük
|0.20%
|-0.63%
|
-0.07%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Genel Fiyat Endeksi - İç Ulaşılabilirlik (IGP-DI), Brezilya'da uzun yıllardır resmi enflasyon endeksi olmuştur. Şu anda ana endeks, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yayınlanan IPCA'dır.
IGP-DI, Getulio Vargas Vakfı'nın (FGV) Brezilya Ekonomi Enstitüsü (IBRE) tarafından hesaplanır. Bu fiyat değişimi göstergesi, altmış yılı aşkın bir süredir Brezilya tarihinin bir parçası olmuştur. Her ayın ilk gününden son gününe kadar olan fiyat değişimini gösterir. Temel olarak, IGP-DI, belirli bir zaman aralığındaki fiyatların hareketini yansıtır.
IGP-DI, enflasyonu ölçen üç endeksin ağırlıklı ortalaması olarak IBRE tarafından hesaplanır: Genişletilmiş Üretici Fiyat Endeksi (%60'ı temsil eden IPA-M), Tüketici Fiyat Endeksi (%30'u temsil eden TÜFE) ve Ulusal İnşaat Endeksi (%10'u temsil eden INCC). İç Ulaşılabilirlik, Brezilya iç piyasasının çeşitli ekonomik faaliyetlerindeki fiyat değişimlerini ifade eder. Endeksin negatif değerde olması, söz konusu dönemde Brezilya'da deflasyon gerçekleştiğini gösterir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"FGV Brezilya IGP-DI Enflasyon Endeksi (Aylık) (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
