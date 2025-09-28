Selic faiz oranı, Brezilya ekonomisinin ana faiz oranıdır. Oran, Para Politikası Kurulu (COPOM) tarafından belirlenir. Bu amaçla yılda sekiz kez toplantı yapılır. Piyasa tarafından kullanılan neredeyse tüm faiz hesaplamaları, Brezilya Federal Hükümeti için para politikası adına ana kılavuz görevi gören Selic faiz oranına dayanır. Brezilya Merkez Bankası (BCB), Selic faiz oranını COPOM tarafından belirlenen yüzde içerisinde tutma misyonuna sahiptir. Temel amacı enflasyonu kontrol etmektir, enflasyonda hedef seviyeye ulaşmak için genellikle bankalararası piyasaya müdahale etmesi gerekir.

COPOM toplantıları sırasında, geçmiş ve beklenen enflasyon, ülkenin ekonomik büyümesi, döviz kuru, diğer ülkelerdeki faiz oranları, kredi aktivitesi düzeyi vb. gibi Brezilya ekonomisine yönelik perspektifler tartışılır. Bu tartışmalar ışığında, ülkenin faiz oranının uygun olan seviyeye - yükseltilmesi, düşürülmesi veya mevcut seviyede sürdürülmesi gerekip gerekmediğine karar verilir.

Pratikte, bankalararası piyasanın günlük işlemlerinde Selic faiz oranı Selic Meta ve Selic Over olmak üzere ikiye ayrılır.

Selic Over oranı, bankalararası piyasayı yansıtır. Günlük olarak hesaplanır. Selic Over oranı, Brezilya'nın bankalararası piyasasında federal devlet tahvilleri ile desteklenen ve Özel Takas ve Saklama Sisteminde (SELIC) repo işlemleri şeklinde gerçekleştirilen tüm finansal işlemlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Gün sonunda tüm bankalararası krediler için işlem hacimleri üzerinden ağırlıklı ortalama faiz oranı hesaplanır.

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarının dengesini koruma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, COPOM kurulu tarafından belirlenen Selic faiz oranı hedefi doğrultusunda birincil ve ikincil piyasalarda faaliyet gösterir. Birincil piyasa, bankalar tarafından devlet tahvili alımını içerir; ikincil piyasa, Merkez Bankasının kendisini bu piyasaya dahil eder.

Merkez Bankası, Selic Over'ın Selic Meta'dan uzaklaştığını teyit ettiğinde, BCB gereğince açık piyasada kamu tahvilleri alır veya satar, böylece bankalararası piyasada faiz, ekonominin likiditesini düzenleyen Selic faiz oranı hedefi içinde kalır.

Selic Meta oranı, bankalararası işlemler için temel teşkil ederken, Selic Over oranı, bankalar arasındaki finansman ihtiyacından kaynaklanır. Finansman için yatırımcı sayısı artırılarak Selic Over oranı düşürülebilir. Tahvil portföyü olan daha fazla borçlu piyasaya girdiğinde, Selic Over oranı artar. Selic Over oranı hemen her gün değişmekte ve Merkez Bankasının bankalararası piyasaya yaptığı müdahaleler sayesinde Selic Meta'ya yakın kalmakta ve bu sayede piyasa dengesi korunur.

Selic faiz oranı şunları etkileyebilir:

Değişken gelir.

Teoride, Selic faiz oranının düşüşü, krediye erişimi artırdığı için sermaye piyasasının lehinedir.

Düşük faiz oranı, ekonominin iyi durumda olduğunu gösterir.

Piyasa yavaşladığında, tüketimdeki düşüş eğilimiyle birlikte Selic faiz oranı genellikle yükselir. Sonuç olarak, işsizlik oranında artışa ve diğer olumsuz sonuçlara yol açar.

Orta vadede, değişken gelir genellikle Selic faiz oranına bağlı olan sabit geliri aşar.

Tüketicilerin perspektifinden, Selic faiz oranı krediler, finansman ve finansal yatırımlar açısından büyük önem taşır.

