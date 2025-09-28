Ekonomik Takvim
Brezilya Hizmet Hacmi (Aylık) (Brazil Services Volume m/m)
|Düşük
|0.3%
|0.0%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
0.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hizmet Hacmi (Aylık), söz konusu aydaki Brezilya hanehalkına sunulan hizmetlerin hacminin bir önceki aya kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Hesaplama hanehalkı hizmetlerini içerir; bilgi ve iletişim hizmetleri; profesyonel, idari ve yardımcı hizmetler; ulaşım ve posta hizmetleri; seyahat ve diğer hizmetler. Beklenenden daha yüksek değerler Brezilya reali fiyatları olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Brezilya Hizmet Hacmi (Aylık) (Brazil Services Volume m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
