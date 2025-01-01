DokümantasyonBölümler
MathBetaIncomplete

Tamamlanmamış beta fonksiyonunun değerini hesaplar.                    

double  MathBetaIncomplete(
   const double  x,      // fonksiyon argümanı
   const double  p,      // fonksiyonun ilk parametresi
   const double  q       // fonksiyonun ikinci parametresi
  )

Parametreler

x

[in] Fonksiyonun argümanı. 

p

[in] Beta fonksiyonunun ilk parametresi, 0.0 'dan büyük olmalı.       

q

[in] Beta fonksiyonunun ikinci parametresi, 0.0 'dan büyük olmalı.     

Dönüş Değeri

Fonksiyon değeri.