Dizi elemanlarının minimumuna dönüş yapar.

double  MathMin(
   const double&  array[]   // değerler dizisi
  )

Parametreler

array[]

[in] Değerler dizisi. 

Dönüş Değeri

Minimum değer.