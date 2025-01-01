DokümantasyonBölümler
Gama fonksiyonunun logaritmasını x reel argümanı için hespalar.

double  MathGammaLog(
   const double  x      // fonksiyon argümanı
  )

Parametreler

x

[in]  Fonksiyonun yerel argümanı. 

Dönüş Değeri

Fonksiyonun logaritması.