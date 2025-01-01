DokümantasyonBölümler
Dizi elemanları için pow(x,üs) fonksiyonunun değerini hesaplar. 

Sonuçları yeni bir diziye kaydeden versiyon:

bool  MathPow(
   const double&  array[],    // değerler dizisi
   const double   power,      // üs
   double&        result[]   // sonuçlar dizisi
  )

Sonuçları girdi dizisinin üstüne kaydeden versiyon:

bool  MathPow(
   double&        array[],    // değerler dizisi
   const double   power       // üs
  )

Parametreler

array[]

[in] Değerler dizisi.   

result[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.   

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.