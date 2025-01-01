DokümantasyonBölümler
MathQuickSortDescending

QuickSort (hızlı sıralama) algoritmasını kullanarak array[]  ve  indices[] dizilerini eş zamanlı olarak azalan sırayla sıralar. 

void  MathQuickSortDescending(
   double&  array[],     // değerler dizisi
   int&     indices[],   // indisler dizisi
   int      first,       // başlangıç değeri
   int      last         // son değer
  )

Parametreler

array[]

[in][out] Sıralanacak dizi. 

indices[]

[in][out] Orjinal dizinin indislerinin yazılacağı dizi. 

first

[in] Sıralamanın başlatılacağı elemanın indisi. 

last

[in] Sıralamanın sonlandırılacağı elemanın indisi. 