MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsAlt FonksiyonlarMathKurtosis 

MathKurtosis

Dizi elemanlarının basıklığını (dördüncü moment) hesaplar.

double  MathKurtosis(
   const double&  array[]   // değerler dizisi
  )

Parametreler

array[]

[in] Değerler dizisi. 

Dönüş Değeri

Basıklık.