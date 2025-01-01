DokümantasyonBölümler
Dizi elemanlarının ortalamasını hesaplar.

double  MathMean(
   const double&  array[]   // değerler dizisi
  )

Parametreler

array[]

[in] Değerler dizisi. 

Dönüş Değeri

Ortalama değer.