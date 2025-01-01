DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsAlt FonksiyonlarMathBetaLog 

MathBetaLog

Beta fonksiyonunun logaritmasını a ve b reel argümanları için hespalar.

double  MathBetaLog(
   const double  a,      // fonksiyonun ilk argümanı
   const double  b       // fonksiyonun ikinci argümanı
  )

Parametreler

a

[in] Fonksiyonun a argümanı 

b

[in] Fonksiyonun b argümanı 

Dönüş Değeri

Fonksiyonun logaritması.