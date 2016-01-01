//+------------------------------------------------------------------+

//| NormalDistributionExample.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- normal dağılımı hesaplayan fonksiyonları dahil et

#include <Math\Stat\Normal.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- normal dağılım için parametreleri ayarla

double mu=5.0;

double sigma=1.0;

PrintFormat("mu=%G ve sigma=%G parametrelerine sahip normal dağılım, hesaplama örnekleri:",mu,sigma);

//--- aralığı ayarla

double x1=mu-sigma;

double x2=mu+sigma;

//--- olasılık hesabı için kullanılacak değişkenler

double cdf1,cdf2,probability;

//--- hata kodu değişkenleri

int error_code1,error_code2;

//--- dağılım fonksiyonlarının değerlerini hesapla

cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1);

cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2);

//--- hata kodlarını kontrol et

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- belli aralıktaki rassal değişkenin olasılığını hesapla

probability=cdf2-cdf1;

//--- sonucu çıktıla

PrintFormat("1. %.5f<x<%.5f aralığında, rassal değişkenin olasılığını hesapla",x1,x2);

PrintFormat(" Cevap: Olasılık = %5.8f",probability);

}



//--- 95% güven aralığı için, rassal x değişkeninin yer aldığı aralığı hesapla

probability=0.95; // güven olasılığını hesapla

//--- aralık sınırlarındaki olasılıkları ayarla

double p1=(1.0-probability)*0.5;

double p2=probability+(1.0-probability)*0.5;

//--- aralık sınırlarını hesapla

x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1);

x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2);

//--- hata kodlarını kontrol et

if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)

{

//--- sonucu çıktıla

PrintFormat("2. Güven düzeyi = %.2f için, rassal değişkenin aralığını hesapla",probability);

PrintFormat(" Cevap: aralık %5.8f <= x <=%5.8f",x1,x2);

}



PrintFormat("3. Dağılımın ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesapla");

//--- Bir rassal değişken dizisi oluştur, ilk dört momenti hesapla ve teorik değerlerle karşılaştır

int data_count=1000000; // değerlerin sayısını ayarla ve diziyi hazırla

double data[];

ArrayResize(data,data_count);

//--- rassal değerler oluştur ve diziye doldur

for(int i=0; i<data_count; i++)

{

data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1);

}

//--- hesaplama için başlangıç indisini ve veri miktarını ayarla

int start=0;

int count=data_count;

//--- oluşturulan değerlerin ilk dört momentini hesapla

double mean=MathMean(data,start,count);

double variance=MathVariance(data,start,count);

double skewness=MathSkewness(data,start,count);

double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count);

//--- teorik momentler için kullanılacak değişkenler

double normal_mean=0;

double normal_variance=0;

double normal_skewness=0;

double normal_kurtosis=0;

//--- hesaplanan momentlerin değerlerini göster

PrintFormat(" Ortalama Varyans Çarpıklık Basıklık");

PrintFormat("Hesaplanan %.10f %.10f %.10f %.10f",mean,variance,skewness,kurtosis);

//--- ilk dört momentin teorik değerlerini hesapla ve elde edilen değerlerle karşılaştır

if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1))

{

PrintFormat("Teorik %.10f %.10f %.10f %.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis);

PrintFormat("Fark %.10f %.10f %.10f %.10f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis);

}

}