QuickSort (hızlı sıralama) algoritmasını kullanarak array[]  ve  indices[] dizilerini eş zamanlı olarak sıralar.                               

void  MathQuickSort(
   double&  array[],     // değerler dizisi
   int&     indices[],   // indisler dizisi
   int      first,       // başlangıç değeri
   int      last,        // son değer
   int      mode         // yön
  )

Parametreler

array[]

[in][out] Sıralanacak dizi.   

indices[]

[in][out] Orjinal dizinin indislerinin yazılacağı dizi. 

first

[in] Sıralamanın başlatılacağı elemanın indisi. 

last

[in] Sıralamanın sonlandırılacağı elemanın indisi. 

mode

[in] Sıralama yönü (>0 artan; aksi durumda, azalan).  