0.0 – 1.0 aralığında bir reel tipli rassal sayıya dönüş yapar.

double  MathRandomNonZero()

Dönüş Değeri

0.0 – 1.0 aralığında reel tipli bir rassal sayı.