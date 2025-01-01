DokümantasyonBölümler
MathBitwiseShiftL

Dizi elemanları için bitsel SHL (sola kaydırma) işleminin sonucunu hesaplar.

Sonuçları yeni bir diziye kaydeden versiyon:

bool  MathBitwiseShiftL(
   const int&  array[],    // değerler dizisi
   const int   n,          // kaydırma değeri
   int&        result[]    // sonuçlar dizisi
  )

Sonuçları girdi dizisinin üstüne kaydeden versiyon:

bool  MathBitwiseShiftL
   int&        array[],    // değerler dizisi
   const int   n           // kaydırma değeri
  )

Parametreler

array[]

[in] Değerler dizisi.

n

[in] Kaydırılacak bit sayısı.

array[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.

result[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.