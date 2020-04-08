Multi Timeframe Indicators in Seconds

Multi Timeframe Indicators in Seconds — это набор стандартных пользовательских индикаторов из каталога MQL5/Indicators/Examples/, адаптированных для расчётов на нескольких таймфреймах, включая секундные и пользовательские интервалы. Продукт позволяет отображать индикаторы, рассчитанные на разных таймфреймах, на одном графике.

Выбор индикатора и таймфрейма выполняется через загрузочный индикатор. Поддерживаются стандартные и нестандартные таймфреймы, включая секунды, минуты и часы.

Назначение

Индикатор предназначен для отображения и сравнения значений индикаторов, рассчитанных на разных таймфреймах, в пределах одного графика без необходимости открывать дополнительные окна.

Возможности

  • Отображение индикаторов с разных таймфреймов на одном графике

  • Поддержка секундных, минутных и часовых интервалов

  • Настраиваемое количество баров для расчётов

  • Выбор индикатора через входные параметры

  • Необязательный вывод информации с помощью функции Comment

  • Совместимость с большинством стандартных пользовательских индикаторов MQL5

Поддерживаемые индикаторы

Трендовые:
AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel

Осцилляторы:
RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV

Волатильность и каналы:
ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel

Паттерны:
Fractals, ZigZag, ZigZag Color

Объём:
Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index

Входные параметры

  • Количество баров для расчёта (по умолчанию: 256)

  • Таймфрейм: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month, Current

  • Секунды / минуты / часы для пользовательских таймфреймов

  • Включение отображения информации через Comment()

  • Выбор загружаемого индикатора

Примечания

Индикатор добавляется на график стандартным способом. Входные и визуальные параметры могут изменяться после загрузки. Некоторые индикаторы требуют периода инициализации; рекомендуется проверять корректность отображения на стандартных таймфреймах.

Кратко

Multi Timeframe Indicators in Seconds предназначен для отображения стандартных пользовательских индикаторов MQL5, рассчитанных на разных таймфреймах, включая секундные, в одном рабочем пространстве графика.

