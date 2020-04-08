Multi Timeframe Indicators in Seconds
- Индикаторы
- Tshidiso Ephraim Mpakanyane
- Версия: 1.0
- Активации: 16
Multi Timeframe Indicators in Seconds — это набор стандартных пользовательских индикаторов из каталога MQL5/Indicators/Examples/, адаптированных для расчётов на нескольких таймфреймах, включая секундные и пользовательские интервалы. Продукт позволяет отображать индикаторы, рассчитанные на разных таймфреймах, на одном графике.
Выбор индикатора и таймфрейма выполняется через загрузочный индикатор. Поддерживаются стандартные и нестандартные таймфреймы, включая секунды, минуты и часы.
Назначение
Индикатор предназначен для отображения и сравнения значений индикаторов, рассчитанных на разных таймфреймах, в пределах одного графика без необходимости открывать дополнительные окна.
Возможности
-
Отображение индикаторов с разных таймфреймов на одном графике
-
Поддержка секундных, минутных и часовых интервалов
-
Настраиваемое количество баров для расчётов
-
Выбор индикатора через входные параметры
-
Необязательный вывод информации с помощью функции Comment
-
Совместимость с большинством стандартных пользовательских индикаторов MQL5
Поддерживаемые индикаторы
Трендовые:
AMA, DEMA, FrAMA, Ichimoku, Parabolic SAR, TEMA, VIDYA, Custom Moving Average, ATR, ADX, ADXW, ASI, Price Channel
Осцилляторы:
RSI, Stochastic, CCI, DeMarker, RVI, Momentum, Ultimate Oscillator, TRIX, MI, ROC, VROC, Force Index, Williams %R, OBV, AD, PVT, W_AD, MFI, Market Facilitation Index, CHO, CHV
Волатильность и каналы:
ATR, Bollinger Bands, StdDev, Price Channel
Паттерны:
Fractals, ZigZag, ZigZag Color
Объём:
Volumes, OBV, PVT, W_AD, CHO, CHV, Market Facilitation Index
Входные параметры
-
Количество баров для расчёта (по умолчанию: 256)
-
Таймфрейм: Seconds, Minute, Hour, Day, Week, Month, Current
-
Секунды / минуты / часы для пользовательских таймфреймов
-
Включение отображения информации через Comment()
-
Выбор загружаемого индикатора
Примечания
Индикатор добавляется на график стандартным способом. Входные и визуальные параметры могут изменяться после загрузки. Некоторые индикаторы требуют периода инициализации; рекомендуется проверять корректность отображения на стандартных таймфреймах.
Кратко
Multi Timeframe Indicators in Seconds предназначен для отображения стандартных пользовательских индикаторов MQL5, рассчитанных на разных таймфреймах, включая секундные, в одном рабочем пространстве графика.