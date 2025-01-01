DocumentazioneSezioni
Ottiene il periodo di validità dell'ordine (come stringa) utilizzato nell'ultima richiesta.

string  RequestTypeTimeDescription() const 

Valore di ritorno

Il periodo di validità dell'ordine (come stringa) utilizzato nell'ultima richiesta.