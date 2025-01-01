DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeRequestTypeTimeDescription 

RequestTypeTimeDescription

Obtiene el período de validez de la orden (como string), utilizada en la última petición.

string  RequestTypeTimeDescription() const 

Valor devuelto

Período de validez de la orden (como string), utilizada en la última petición.