RequestTypeTimeDescription

Retourne la période de validité de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête.

string  RequestTypeTimeDescription() const 

Valeur de retour

La période de validité de l'ordre (sous forme d'une chaîne de caractères), utilisé dans la dernière requête.