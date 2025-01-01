ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathRandomNonZero 

MathRandomNonZero

0.0〜1.0の浮動小数点数を持つ乱数を返します。

double  MathRandomNonZero()

戻り値

0.0〜1.0の浮動小数点数を持つ乱数