문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathRandomNonZero 

MathRandomNonZero

0.0 ~ 1.0 범위의 부동 소수점을 가진 난수를 반환합니다.

double  MathRandomNonZero()

값 반환

0.0 ~ 1.0 범위의 부동 소수점이 있는 난수입니다.