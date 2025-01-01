DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathQuickSort 

MathQuickSort

La funzione per l'ordinamento simultaneo dell'array[] ed indici[] array utilizzando l'algoritmo QuickSort.                               

void  MathQuickSort(
   double&  array[],     // array di valori
   int&     indices[],   // array di indici
   int      first,       // valore iniziale
   int      last,        // valore finale
   int      mode         // direzione
  );

Parametri

array[]

[in][out] Array da ordinare.   

indices[]

[in][out] Array per memorizzare gli indici dell'array originale. 

first

[in] indice dell'elemento da cui iniziare l'ordinamento. 

last

[in] indice dell'elemento dove fermare l'ordinamento. 

mode

[in] Direzione dell'ordinamento (>0 crescente, altrimenti, decrescente).