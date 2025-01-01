ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathQuickSort 

MathQuickSort

QuickSortアルゴリズムを使用してarray[]とindices[]配列を同時に並び替える関数です。                               

void  MathQuickSort(
  double&  array[],    // 値の配列
  int&    indices[]// インデックスの配列
  int      first,      // 初期値
  int      last,        // 最終値
  int      mode         // 方向
  )

パラメータ

array[]

[in][out] 並び替えられる配列   

indices[]

[in][out] 元の配列のインデックスを格納する配列 

first

[in] 並び替えを始めるインデックス 

last

[in] 並び替えを終えるインデックス 

mode

[in] 並び替えの方向（>0は昇順、それ以外の場合は降順） 