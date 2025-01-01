문서화섹션
다음의 이항 계수를 계산합니다: C(n,k)=n!/(k!*(n-k)!).

long  MathBinomialCoefficient(
   const int  n,      // 요소의 총 수
   const int  k       // 컴비네이션의 요소 수
   )

매개변수

n

[in] 요소 수. 

k

[in] 각 컴비네이션의 요소 수. 

값 반환

N 컴비네이션 수가 K를 선택합니다.