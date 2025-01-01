DocumentazioneSezioni
Calcola il coefficiente binomiale: C(n,k)=n!/(k!*(n-k)!)..

long  MathBinomialCoefficient(
   const int  n,      // il numero totale degli elementi
   const int  k       // il numero di elementi in combinazione
  );

Parametri

n

[in] Il numero di elementi. 

k

[in] Il numero di elementi per ciascuna combinazione. 

Valore di ritorno

Il numero di combinazioni di N scelto K.