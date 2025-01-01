文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBinomialCoefficient 

MathBinomialCoefficient

计算二项式系数：C(n,k)=n!/(k!*(n-k)!)。

long  MathBinomialCoefficient(
   const int  n,      // 元素总数
   const int  k       // 组合的元素数
   )

参数

n

[in] 元素数量。 

k

[in] 每个组合的元素数量。 

返回值

N组合数选择K。