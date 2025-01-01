BorderType

Получает значение свойства "Тип рамки".

int BorderType() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Тип рамки" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

BorderType

Устанавливает значение свойства "Тип рамки".

bool BorderType(

int type

)

Параметры

type

[in] Новое значение свойства "Тип рамки".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.