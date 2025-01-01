Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectRectLabelBorderType CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BorderType Получает значение свойства "Тип рамки". int BorderType() const Возвращаемое значение Значение свойства "Тип рамки" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0. BorderType Устанавливает значение свойства "Тип рамки". bool BorderType( int type // значение свойства ) Параметры type [in] Новое значение свойства "Тип рамки". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Angle Save