X_Size

Устанавливает значение свойства "Размер по оси X".

bool X_Size(

int size

)

Параметры

size

[in] Новое значение свойства "Размер по оси X".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.

Примечание

Получение значений свойств "Размер по оси X" и "Размер по оси Y" осуществляется при помощи методов X_Size и Y_Size родительского класса CChartObjectLabel.