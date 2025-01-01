Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectRectLabelX_Size CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType X_Size Устанавливает значение свойства "Размер по оси X". bool X_Size( int size // значение свойства ) Параметры size [in] Новое значение свойства "Размер по оси X". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Примечание Получение значений свойств "Размер по оси X" и "Размер по оси Y" осуществляется при помощи методов X_Size и Y_Size родительского класса CChartObjectLabel. Create Y_Size