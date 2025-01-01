ДокументацияРазделы
X_Size

Устанавливает значение свойства "Размер по оси X".

bool  X_Size(
   int  size      // значение свойства
   )

Параметры

size

[in]  Новое значение свойства "Размер по оси X".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.

Примечание

Получение значений свойств "Размер по оси X" и "Размер по оси Y" осуществляется при помощи методов X_Size и   Y_Size родительского класса CChartObjectLabel.