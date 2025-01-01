BackColor

Получает значение свойства "Цвет фона".

color BackColor() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Цвет фона" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

BackColor

Устанавливает значение свойства "Цвет фона".

bool BackColor(

color new_color

)

Параметры

new_color

[in] Новое значение свойства "Цвет фона".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.