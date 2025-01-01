Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectRectLabelBackColor CreateX_SizeY_SizeBackColorAngleBorderTypeSaveLoadType BackColor Получает значение свойства "Цвет фона". color BackColor() const Возвращаемое значение Значение свойства "Цвет фона" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0. BackColor Устанавливает значение свойства "Цвет фона". bool BackColor( color new_color // значение свойства ) Параметры new_color [in] Новое значение свойства "Цвет фона". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Y_Size Angle