Торговые инструменты на языке MQL5 (Часть 7): Информационная панель для мониторинга позиций на счете в разрезе символов

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 6) мы создали Динамическую голографическую панель на MetaQuotes Language 5 (MQL5) для отслеживания символов и таймфреймов с помощью RSI, оповещений о волатильности и интерактивных кнопок с анимацией импульсов. В Части 7 создаем информационную панель, отслеживающую позиции по нескольким символам, общее количество сделок, лоты, прибыль, отложенные ордера, свопы, комиссии и показатели счета, такие как баланс и эквити, с возможностью сортировки столбцов и экспорта данных в формате Comma Separated Values (CSV), для всестороннего контроля. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет мощная панель мониторинга в MQL5 для отслеживания позиций и счетов, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Понимание архитектуры информационной панели

Мы разрабатываем информационную панель, которая предоставит единое представление о позициях по нескольким символам и основных показателях счёта, что упростит отслеживание результатов торговли без необходимости переключать экраны. Эта архитектура имеет ключевое значение, поскольку упорядочивает разрозненные торговые данные в удобную для сортировки таблицу с итоговыми данными в реальном времени и опциями экспорта, помогая быстро выявлять такие проблемы, как чрезмерная просадка или несбалансированные позиции.

Мы добьемся этого, собирая подробную информацию о позициях, такую как покупки, продажи, лоты и прибыль для каждого символа, одновременно отображая баланс счета, эквити и свободную маржу, с интерактивной сортировкой и ненавязчивым визуальным эффектом для привлечения внимания. Мы планируем использовать перебор символов в цикле для сбора и суммирования данных, обеспечивая легкость и отзывчивость панели для работы в торговых средах в режиме реального времени. Ознакомьтесь с представленным ниже изображением и мы сможем перейти к реализации!





Реализация средствами MQL5



Чтобы создать программу в MQL5, нам нужно будет определить метаданные программы, а затем определить некоторые входные параметры, которые позволят легко изменять работу программы, не вмешиваясь непосредственно в код, а также определять объекты панели.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" input int UpdateIntervalMs = 100 ; input long MagicNumber = - 1 ; #define PREFIX "DASH_" #define HEADER "HEADER_" #define SYMB "SYMB_" #define DATA "DATA_" #define HEADER_PANEL "HEADER_PANEL" #define ACCOUNT_PANEL "ACCOUNT_PANEL" #define FOOTER_PANEL "FOOTER_PANEL" #define FOOTER_TEXT "FOOTER_TEXT" #define FOOTER_DATA "FOOTER_DATA_" #define PANEL "PANEL" #define ACC_TEXT "ACC_TEXT_" #define ACC_DATA "ACC_DATA_"

Здесь мы настраиваем входные параметры и определяем константы для имен объектов в нашей Информационной панели в MQL5, что дает возможность выполнять пользовательские настройки и организованное именование элементов Пользовательского интерфейса (UI). Определяем "UpdateIntervalMs" как 100 миллисекунд (минимум 10 мс) для управления частотой обновления панели, обеспечивая своевременное обновление без перегрузки системы. Входной параметр "MagicNumber" устанавливается на -1 для отслеживания всех позиций и ордеров или на определенное значение для фильтрации по "магическому числу" советника для целевого отслеживания.

Для единообразного именования объектов мы используем директивы defines: "PREFIX" как "DASH_" для всех объектов панели, "HEADER" — для меток заголовков, "SYMB_" — для меток символов, "DATA_" — для меток данных, "HEADER_PANEL" — для панели заголовка, "ACCOUNT_PANEL" — для раздела счёта, "FOOTER_PANEL" — для нижнего колонтитула, "FOOTER_TEXT" — для текста нижнего колонтитула, "FOOTER_DATA_" — для префиксов данных нижнего колонтитула, "PANEL" — для основной панели, "ACC_TEXT_" — для префиксов текста счёта и "ACC_DATA_" — для префиксов данных счёта. Эти определения упрощают управление объектами и делают код более читабельным. Следующее, что нам нужно сделать, это создать некоторые структуры, которые будут содержать наши информационные данные и глобальные переменные, которые мы будем использовать на протяжении всей реализации.

struct DashboardSettings { int panel_x; int panel_y; int row_height; int font_size; string font; color bg_color; color border_color; color header_color; color text_color; color section_bg_color; int zorder_panel; int zorder_subpanel; int zorder_labels; int label_y_offset; int label_x_offset; int header_x_distances[ 9 ]; color header_shades[ 12 ]; } settings = { 20 , 20 , 24 , 11 , "Calibri Bold" , C'240,240,240' , clrBlack , C'0,50,70' , clrBlack , C'200,220,230' , 100 , 101 , 102 , 3 , 25 , { 10 , 120 , 170 , 220 , 280 , 330 , 400 , 470 , 530 }, { C'0,0,0' , C'255,0,0' , C'0,255,0' , C'0,0,255' , C'255,255,0' , C'0,255,255' , C'255,0,255' , C'255,255,255' , C'255,0,255' , C'0,255,255' , C'255,255,0' , C'0,0,255' } }; struct SymbolData { string name; int buys; int sells; int trades; double lots; double profit; int pending; double swaps; double comm; string buys_str; string sells_str; string trades_str; string lots_str; string profit_str; string pending_str; string swaps_str; string comm_str; }; SymbolData symbol_data[]; long totalBuys = 0 ; long totalSells = 0 ; long totalTrades = 0 ; double totalLots = 0.0 ; double totalProfit = 0.0 ; long totalPending = 0 ; double totalSwap = 0.0 ; double totalComm = 0.0 ; string headers[] = { "Symbol" , "Buy P" , "Sell P" , "Trades" , "Lots" , "Profit" , "Pending" , "Swap" , "Comm" }; int column_widths[] = { 140 , 50 , 50 , 50 , 60 , 90 , 50 , 60 , 60 }; color data_default_colors[] = { clrRed , clrGreen , clrDarkGray , clrOrange , clrGray , clrBlue , clrPurple , clrBrown }; int sort_column = 3 ; bool sort_ascending = false ; int glow_index = 0 ; bool glow_direction = true ; int glow_counter = 0 ; const int GLOW_INTERVAL_MS = 500 ; string total_buys_str = "" ; string total_sells_str = "" ; string total_trades_str = "" ; string total_lots_str = "" ; string total_profit_str = "" ; string total_pending_str = "" ; string total_swap_str = "" ; string total_comm_str = "" ; string account_items[] = { "Balance" , "Equity" , "Free Margin" }; string acc_bal_str = "" ; string acc_eq_str = "" ; string acc_free_str = "" ; int prev_num_symbols = 0 ;

Чтобы настроить пользовательский интерфейс и управление данными, мы определяем структуру "DashboardSettings" для хранения настроек структуры, инициализируя "panel_x" и "panel_y" по 20 пикселей для позиционирования, "row_height" - по 24 пикселя для межстрочного интервала, "font_size" - 11 для текста, "font" - как "Calibri Bold" для стиля, "bg_color" - светло-серый для главной панели, "border_color" - черный для контуров панели, "header_color" - темно-бирюзовый для верхних колонтитулов, "text_color" - черный для общего текста, "section_bg_color" - светло-сине-серый для верхних и нижних колонтитулов, "zorder_panel" - 100, "zorder_subpanel" - 101, и "zorder_labels" - 102 для управления слоями отображения, "label_y_offset" - 3 и "label_x_offset" - 25 для выравнивания меток, "header_x_distances" для девяти позиций столбцов и "header_shades" с 12 цветами для эффекта свечения.

Создаем структуру "SymbolData" для хранения данных по каждому символу, включая "name" для символа, "buys", "sells", "trades", "pending" для количества и "lots", "profit", "swaps", "comm" для значений, с соответствующими строковыми полями типа "buys_str" для отображения. Объявляем глобальные переменные:

массив "symbol_data" для данных о символах,

"totalBuys", "totalSells", "totalTrades", "totalPending" как параметры типа long, инициализированные нулем,

"totalLots", "totalProfit", "totalSwap", "totalComm" как параметры типа double, инициализированные нулем,

массив "headers" для меток столбцов,

"column_widths" - для установки размеров столбцов,

"data_default_colors" - для цветов по конкретным столбцам,

"sort_column" - значение 3 для сортировки по умолчанию по сделкам,

"sort_ascending" - как значение false для убывания,

"glow_index" и "glow_counter" - значение 0,

"glow_direction" - значение true, а "GLOW_INTERVAL_MS" - значение 500 мс для свечения заголовка,

строковые переменные, такие как "total_buys_str" для отображения итоговых значений,

"account_items" для меток баланса, эквити и свободной маржи, их строковые представления, такие как "acc_bal_str" и "prev_num_symbols" с значением 0 для динамического изменения размера.

Эти компоненты сформируют структуру панели и структуру данных для отслеживания позиции в режиме реального времени. Теперь можно определить некоторые вспомогательные функции, которые помогут нам сделать программу более модульной. Начнём со вспомогательной функции, связанной с метками, поскольку именно с этим нам придётся часто иметь дело.

bool createLABEL( string objName, string txt, int xD, int yD, color clrTxt, int fontSize, string font, int anchor, bool selectable = false ) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": Failed to create label '" , objName, "'. Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , selectable); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , selectable); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_labels); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TOOLTIP , selectable ? "Click to sort" : "Position data" ); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); } bool updateLABEL( string objName, string txt, color clrTxt) { int found = ObjectFind ( 0 , objName); if (found < 0 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": Failed to find label '" , objName, "'. Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } string current_txt = ObjectGetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT ); if (current_txt != txt) { ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); return ( true ); } return ( false ); }

Мы реализуем функцию "createLABEL" для создания текстовых меток для панели, используя параметры "objName", "txt", "xD", "yD", "clrTxt", "fontSize", "font", "anchor" и "selectable". Создаём метку с помощью функции ObjectCreate как OBJ_LABEL, выводя информацию об ошибках с помощью Print и возвращая false в случае неудачи, затем устанавливаем свойства с помощью ObjectSetInteger для свойств OBJPROP_XDISTANCE, "OBJPROP_YDISTANCE", "OBJPROP_CORNER" как "CORNER_LEFT_UPPER", "OBJPROP_FONTSIZE", "OBJPROP_COLOR", "OBJPROP_BACK" как false, "OBJPROP_STATE" и "OBJPROP_SELECTABLE" на основе "selectable", "OBJPROP_SELECTED" как false, "OBJPROP_ANCHOR" и OBJPROP_ZORDER из "settings.zorder_labels", а также ObjectSetString для "OBJPROP_TEXT" и OBJPROP_FONT, с подсказкой посредством "OBJPROP_TOOLTIP" для сортировки или данных. Перерисовываем с помощью ChartRedraw и возвращаем значение true.

Функция "updateLABEL" обновляет существующие метки, проверяя ObjectFind на наличие "objName", записывая это в лог и возвращая значение false, если метка не найдена. Если значение "current_txt" из "ObjectGetString" отличается от "txt", обновляем значения "OBJPROP_TEXT" и "OBJPROP_COLOR" значениями "ObjectSetString" и "ObjectSetInteger", возвращая значение true, чтобы указать, что требуется перерисовка, или значение false в противном случае. Эти функции обеспечат гибкое создание меток и эффективное обновление для отображения на панели. Затем можно создать другие вспомогательные функции для сбора всей необходимой информации.

string countPositionsTotal( string symbol) { int totalPositions = 0 ; int count_Total_Pos = PositionsTotal (); for ( int i = count_Total_Pos - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) totalPositions++; } } return IntegerToString (totalPositions); } string countPositions( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE pos_type) { int totalPositions = 0 ; int count_Total_Pos = PositionsTotal (); for ( int i = count_Total_Pos - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == pos_type && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) { totalPositions++; } } } return IntegerToString (totalPositions); } string countOrders( string symbol) { int total = 0 ; int tot = OrdersTotal (); for ( int i = tot - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket > 0 && OrderSelect (ticket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber)) total++; } } return IntegerToString (total); } string sumPositionDouble( string symbol, ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE prop) { double total = 0.0 ; int count_Total_Pos = PositionsTotal (); for ( int i = count_Total_Pos - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) { total += PositionGetDouble (prop); } } } return DoubleToString (total, 2 ); } double sumPositionCommission( string symbol) { double total_comm = 0.0 ; int pos_total = PositionsTotal (); for ( int p = 0 ; p < pos_total; p++) { ulong ticket = PositionGetTicket (p); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) { long pos_id = PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); if ( HistorySelectByPosition (pos_id)) { int deals_total = HistoryDealsTotal (); for ( int d = 0 ; d < deals_total; d++) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket (d); if (deal_ticket > 0 ) { total_comm += HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); } } } } } } return total_comm; } void CollectActiveSymbols() { string symbols_temp[]; int added = 0 ; int pos_total = PositionsTotal (); for ( int i = 0 ; i < pos_total; i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; PositionSelectByTicket (ticket); if (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { string sym = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); bool found = false ; for ( int k = 0 ; k < added; k++) { if (symbols_temp[k] == sym) { found = true ; break ; } } if (!found) { ArrayResize (symbols_temp, added + 1 ); symbols_temp[added] = sym; added++; } } } int ord_total = OrdersTotal (); for ( int i = 0 ; i < ord_total; i++) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; bool isSelected = OrderSelect (ticket); if (MagicNumber < 0 || OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber) { string sym = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); bool found = false ; for ( int k = 0 ; k < added; k++) { if (symbols_temp[k] == sym) { found = true ; break ; } } if (!found) { ArrayResize (symbols_temp, added + 1 ); symbols_temp[added] = sym; added++; } } } ArrayResize (symbol_data, added); for ( int i = 0 ; i < added; i++) { symbol_data[i].name = symbols_temp[i]; symbol_data[i].buys = 0 ; symbol_data[i].sells = 0 ; symbol_data[i].trades = 0 ; symbol_data[i].lots = 0.0 ; symbol_data[i].profit = 0.0 ; symbol_data[i].pending = 0 ; symbol_data[i].swaps = 0.0 ; symbol_data[i].comm = 0.0 ; symbol_data[i].buys_str = "0" ; symbol_data[i].sells_str = "0" ; symbol_data[i].trades_str = "0" ; symbol_data[i].lots_str = "0.00" ; symbol_data[i].profit_str = "0.00" ; symbol_data[i].pending_str = "0" ; symbol_data[i].swaps_str = "0.00" ; symbol_data[i].comm_str = "0.00" ; } }

Здесь мы используем вспомогательные функции для сбора и обобщения торговых данных, обеспечивая точное отслеживание позиций и ордеров по различным символам. Функция "countPositionsTotal" подсчитывает все позиции для заданного "symbol", проходя циклом по PositionsTotal, выбирая каждый "ticket" с помощью PositionGetTicket и PositionSelectByTicket и увеличивая "totalPositions", если символ совпадает, а "MagicNumber" равен -1 или совпадает с POSITION_MAGIC с помощью "PositionGetInteger". Возвращает значение count в виде строки с помощью IntegerToString.

Функция "countPositions" подсчитывает позиции на покупку или продажу для "symbol" и "pos_type", аналогично перебирая позиции, проверяя POSITION_TYPE на соответствие "pos_type" и возвращая количество в виде строки. Функция "countOrders" подсчитывает отложенные ордера для "symbol", перебирая OrdersTotal, выбирая "ticket" с помощью "OrderGetTicket" и OrderSelect, увеличивая "total", если символ и "MagicNumber" совпадают, и возвращает количество в виде строки. Функция "sumPositionDouble" суммирует свойство double, такое как объем, прибыль или своп, для "symbol", перебирая позиции, добавляя значения PositionGetDouble для указанного параметра "prop", если условия совпадают, и возвращает итоговое значение, отформатированное с помощью DoubleToString с точностью до двух знаков после запятой.

Функция "sumPositionCommission" вычисляет общую комиссию для "symbol" из истории сделок, перебирая позиции, выбирая "pos_id" с помощью "PositionGetInteger", используя HistorySelectByPosition для получения сделок, суммируя "DEAL_COMMISSION" с помощью "HistoryDealGetDouble" для каждого действительного "deal_ticket" из HistoryDealGetTicket и возвращая общую сумму.

Функция "CollectActiveSymbols" собирает символы с активными позициями или ордерами в "symbols_temp", перебирая PositionsTotal и "OrdersTotal", проверяя условия "MagicNumber" и добавляя уникальные символы с помощью ArrayResize. Она изменяет размер "symbol_data" в соответствии с заданными параметрами и инициализирует такие поля, как "name", counts и strings, нулями или значениями по умолчанию. Эти функции позволят панели эффективно собирать и отображать точные торговые данные. На данный момент у нас есть все необходимые функции для инициализации нашей панели. Перейдём к созданию панели в обработчике OnInit, чтобы можно было продолжать отслеживать наши обновления.

int OnInit () { CollectActiveSymbols(); int num_rows = ArraySize (symbol_data); int num_columns = ArraySize (headers); int column_width_sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) column_width_sum += column_widths[i]; int panel_width = MathMax (settings.header_x_distances[num_columns - 1 ] + column_widths[num_columns - 1 ], column_width_sum) + 20 + settings.label_x_offset; string panel_name = PREFIX + PANEL; ObjectCreate ( 0 , panel_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_XSIZE , panel_width); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_YSIZE , (num_rows + 3 ) * settings.row_height); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_BGCOLOR , settings.bg_color); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , settings.border_color); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , panel_name, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_panel); string header_panel = PREFIX + HEADER_PANEL; ObjectCreate ( 0 , header_panel, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_XSIZE , panel_width); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_YSIZE , settings.row_height); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_BGCOLOR , settings.section_bg_color); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_BORDER_COLOR , settings.border_color); ObjectSetInteger ( 0 , header_panel, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_subpanel); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit инициализируем логику для настройки основы пользовательского интерфейса для мониторинга позиций и торговых счетов. Для начала вызовем функцию "CollectActiveSymbols", чтобы заполнить массив "symbol_data" активными символами, и установим значение параметра "num_rows" равным его размеру с помощью ArraySize. Рассчитываем "num_columns" из массива "headers" и вычисляем "column_width_sum", перебирая значения "column_widths" в цикле for и суммируя каждое значение ширины. Значение "panel_width" определяется с помощью MathMax, используя последнее значение "header_x_distances" плюс соответствующие значения "column_widths" и "column_width_sum", добавляя 20 и "settings.label_x_offset" для заполнения.

Создаём главную панель с помощью ObjectCreate как OBJ_RECTANGLE_LABEL с именем "PREFIX + PANEL", устанавливая "OBJPROP_CORNER" в "CORNER_LEFT_UPPER", "OBJPROP_XDISTANCE" и "OBJPROP_YDISTANCE" из "settings.panel_x" и "settings.panel_y", "OBJPROP_XSIZE" в "panel_width", "OBJPROP_YSIZE" в "(num_rows + 3) * settings.row_height", "OBJPROP_BGCOLOR" в "settings.bg_color", "OBJPROP_BORDER_TYPE" в "BORDER_FLAT", "OBJPROP_BORDER_COLOR" в "settings.border_color", "OBJPROP_BACK" в значение false и OBJPROP_ZORDER в "settings.zorder_panel". Для панели заголовка мы используем аналогичный подход и возвращаем значение "INIT_SUCCEEDED", указывающее на успешную инициализацию. Это формирует основные элементы панели для отображения данных, и после компиляции получаем следующий результат.

Заложив основу, теперь можем создать остальные подпанели и метки. Для этого мы используем следующую логику.

int header_y = settings.panel_y + 8 + settings.label_y_offset; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) { string header_name = PREFIX + HEADER + IntegerToString (i); int header_x = settings.panel_x + settings.header_x_distances[i] + settings.label_x_offset; createLABEL(header_name, headers[i], header_x, header_y, settings.header_color, 12 , settings.font, ANCHOR_LEFT , true ); } int first_row_y = header_y + settings.row_height; int symbol_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; for ( int i = 0 ; i < num_rows; i++) { string symbol_name = PREFIX + SYMB + IntegerToString (i); createLABEL(symbol_name, symbol_data[i].name, symbol_x, first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT ); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int j = 0 ; j < num_columns - 1 ; j++) { string data_name = PREFIX + DATA + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); color initial_color = data_default_colors[j]; string initial_txt = (j <= 2 || j == 5 ) ? "0" : "0.00" ; createLABEL(data_name, initial_txt, x_offset, first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset, initial_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT ); x_offset += column_widths[j + 1 ]; } } int footer_y = settings.panel_y + (num_rows + 3 ) * settings.row_height - settings.row_height - 5 ; string footer_panel = PREFIX + FOOTER_PANEL; ObjectCreate ( 0 , footer_panel, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_YDISTANCE , footer_y); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_XSIZE , panel_width); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_YSIZE , settings.row_height + 5 ); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_BGCOLOR , settings.section_bg_color); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_BORDER_COLOR , settings.border_color); ObjectSetInteger ( 0 , footer_panel, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_subpanel); int footer_text_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; createLABEL(PREFIX + FOOTER_TEXT, "Total:" , footer_text_x, footer_y + 8 + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT ); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int j = 0 ; j < num_columns - 1 ; j++) { string footer_data_name = PREFIX + FOOTER_DATA + IntegerToString (j); color footer_color = data_default_colors[j]; string initial_txt = (j <= 2 || j == 5 ) ? "0" : "0.00" ; createLABEL(footer_data_name, initial_txt, x_offset, footer_y + 8 + settings.label_y_offset, footer_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT ); x_offset += column_widths[j + 1 ]; }

Продолжаем создавать информационную панель, разрабатывая элементы пользовательского интерфейса для заголовка, символов, данных и нижнего колонтитула в функции OnInit, настраивая визуальную структуру для отображения торговых данных. Для заголовка рассчитываем "header_y" как "settings.panel_y + 8 + settings.label_y_offset" и перебираем "num_columns" с помощью цикла for, создавая каждую метку заголовка с помощью "createLABEL", используя "PREFIX + HEADER + IntegerToString(i)" в качестве имени заголовка для уникальности, "headers[i]" в качестве текста, "header_x", вычисленный из "settings.panel_x + settings.header_x_distances[i] + settings.label_x_offset", "settings.header_color", размер шрифта 12, "settings.font", "ANCHOR_LEFT", и выбираемое значение true для взаимодействия с сортировкой, поскольку позже нам потребуется включить функцию сортировки.

Для символов и данных задаем "first_row_y" как "header_y + settings.row_height", а "symbol_x" как "settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset". Перебираем "num_rows" с помощью цикла for, создавая метки символов с помощью "createLABEL", используя "PREFIX + SYMB + IntegerToString(i)", "symbol_data[i].name", "symbol_x" и "first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset" в "settings.text_color". Для каждого ряда проходим циклом по столбцам данных "num_columns - 1", создавая метки с помощью "createLABEL", используя "PREFIX + DATA + IntegerToString(i) + '_' + IntegerToString(j)", начальный текст "0" или "0.00" в зависимости от столбца, "x_offset", начинающийся с "settings.panel_x + 10 + column_widths[0] + settings.label_x_offset" и увеличивающийся на "column_widths[j + 1]", "data_default_colors[j]" и "ANCHOR_RIGHT".

Для нижнего колонтитула рассчитываем "footer_y" как "settings.panel_y + (num_rows + 3) * settings.row_height - settings.row_height - 5" и создаем панель нижнего колонтитула с помощью "ObjectCreate" как OBJ_RECTANGLE_LABEL с именем "PREFIX + FOOTER_PANEL", устанавливая "OBJPROP_CORNER" в "CORNER_LEFT_UPPER", OBJPROP_XDISTANCE в "settings.panel_x", "OBJPROP_YDISTANCE" в "footer_y", "OBJPROP_XSIZE" в "panel_width", "OBJPROP_YSIZE" в "settings.row_height + 5", "OBJPROP_BGCOLOR" в "settings.section_bg_color", "OBJPROP_BORDER_TYPE" в "BORDER_FLAT". "OBJPROP_BORDER_COLOR" в "settings.border_color", а "OBJPROP_ZORDER" — в "settings.zorder_subpanel".

Создаём текст нижнего колонтитула с помощью "createLABEL", используя "PREFIX + FOOTER_TEXT", "Total:", "footer_text_x" в "settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset", и проходим в цикле по "num_columns - 1" для создания меток данных нижнего колонтитула с помощью "createLABEL", используя "PREFIX + FOOTER_DATA + IntegerToString(j)", начальный текст, "x_offset", обновляемое значением "column_widths[j + 1]", и "data_default_colors[j]", взятые из массива. При компилировании получаем следующий результат.

Теперь, когда основная панель заполнена данными, перейдем к панели показателей счёта, которая должна располагаться под основной панелью для динамического отображения данных счёта.

int account_panel_y = footer_y + settings.row_height + 10 ; string account_panel_name = PREFIX + ACCOUNT_PANEL; ObjectCreate ( 0 , account_panel_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_YDISTANCE , account_panel_y); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_XSIZE , panel_width); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_YSIZE , settings.row_height); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_BGCOLOR , settings.section_bg_color); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , settings.border_color); ObjectSetInteger ( 0 , account_panel_name, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_subpanel); int acc_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; int acc_data_offset = 160 ; int acc_spacing = (panel_width - 45 ) / ArraySize (account_items); for ( int k = 0 ; k < ArraySize (account_items); k++) { string acc_text_name = PREFIX + ACC_TEXT + IntegerToString (k); int text_x = acc_x + k * acc_spacing; createLABEL(acc_text_name, account_items[k] + ":" , text_x, account_panel_y + 8 + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT ); string acc_data_name = PREFIX + ACC_DATA + IntegerToString (k); int data_x = text_x + acc_data_offset; createLABEL(acc_data_name, "0.00" , data_x, account_panel_y + 8 + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT ); }

Здесь мы создаём панель счёта и её метки для отображения показателей счёта, завершая настройку пользовательского интерфейса в функции OnInit. Мы рассчитываем "account_panel_y" как "footer_y + settings.row_height + 10" и создаем панель с помощью ObjectCreate как "OBJ_RECTANGLE_LABEL" с именем "PREFIX + ACCOUNT_PANEL", устанавливая "OBJPROP_CORNER" в "CORNER_LEFT_UPPER", "OBJPROP_XDISTANCE" в "settings.panel_x", "OBJPROP_YDISTANCE" в "account_panel_y", "OBJPROP_XSIZE" в "panel_width", "OBJPROP_YSIZE" в "settings.row_height", "OBJPROP_BGCOLOR" в "settings.section_bg_color", "OBJPROP_BORDER_TYPE" в "BORDER_FLAT", OBJPROP_BORDER_COLOR в "settings.border_color" и "OBJPROP_ZORDER" в "settings.zorder_subpanel".

Для меток счёта устанавливаем "acc_x" равным "settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset", "acc_data_offset" равным 160, а "acc_spacing" равным "(panel_width - 45) / ArraySize(account_items)" для равномерного расстояния и следуем аналогичному формату, как и в логике создания основной панели. В этой конфигурации баланс, эквити и свободная маржа будут отображаться в аккуратной, выровненной панели под нижним колонтитулом. Смотрите ниже.

На изображении видно, что раздел показателей счёта создан. Теперь осталось лишь обновить панель и сделать её адаптивной. Давайте создадим функцию для обновления панели.

void SortDashboard() { int n = ArraySize (symbol_data); for ( int i = 0 ; i < n - 1 ; i++) { for ( int j = 0 ; j < n - i - 1 ; j++) { bool swap = false ; switch (sort_column) { case 0 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].name > symbol_data[j + 1 ].name : symbol_data[j].name < symbol_data[j + 1 ].name; break ; case 1 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].buys > symbol_data[j + 1 ].buys : symbol_data[j].buys < symbol_data[j + 1 ].buys; break ; case 2 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].sells > symbol_data[j + 1 ].sells : symbol_data[j].sells < symbol_data[j + 1 ].sells; break ; case 3 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].trades > symbol_data[j + 1 ].trades : symbol_data[j].trades < symbol_data[j + 1 ].trades; break ; case 4 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].lots > symbol_data[j + 1 ].lots : symbol_data[j].lots < symbol_data[j + 1 ].lots; break ; case 5 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].profit > symbol_data[j + 1 ].profit : symbol_data[j].profit < symbol_data[j + 1 ].profit; break ; case 6 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].pending > symbol_data[j + 1 ].pending : symbol_data[j].pending < symbol_data[j + 1 ].pending; break ; case 7 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].swaps > symbol_data[j + 1 ].swaps : symbol_data[j].swaps < symbol_data[j + 1 ].swaps; break ; case 8 : swap = sort_ascending ? symbol_data[j].comm > symbol_data[j + 1 ].comm : symbol_data[j].comm < symbol_data[j + 1 ].comm; break ; } if (swap) { SymbolData temp = symbol_data[j]; symbol_data[j] = symbol_data[j + 1 ]; symbol_data[j + 1 ] = temp; } } } }

Мы реализуем функцию "SortDashboard" для обеспечения динамической сортировки, позволяющей нам упорядочивать данные символов по выбранным столбцам. Получаем количество символов с помощью параметра ArraySize в переменной "symbol_data" и сохраняем в переменной "n". Используя вложенные циклы for, перебираем "n - 1" символов и сравниваем смежные пары вплоть до "n - i - 1". Инициализируем флаг «swap» значением false и используем оператор switch для столбца «sort_column», чтобы определить критерии сортировки: 0 для "name", 1 для "buys", 2 для "sells", 3 для "trades", 4 для "lots", 5 для "profit", 6 для "pending", 7 для "swaps" или 8 для "comm", устанавливая "swap" в значение true, если сравнение (на основе "sort_ascending") указывает на необходимость переупорядочивания.

Если "swap" истинно, сохраняем "symbol_data[j]" во временной переменной "SymbolData", меняем местами "symbol_data[j]" и "symbol_data[j + 1]" и завершаем обмен. Данная реализация пузырьковой сортировки позволяет сортировать панель по любому столбцу в порядке возрастания или убывания, что повышает наглядность данных. Теперь можно реализовать эту функцию в главной функции, чтобы она обрабатывала обновления.

void UpdateDashboard() { bool needs_redraw = false ; CollectActiveSymbols(); int current_num = ArraySize (symbol_data); if (current_num != prev_num_symbols) { for ( int del_i = 0 ; del_i < prev_num_symbols; del_i++) { ObjectDelete ( 0 , PREFIX + SYMB + IntegerToString (del_i)); for ( int del_j = 0 ; del_j < 8 ; del_j++) { ObjectDelete ( 0 , PREFIX + DATA + IntegerToString (del_i) + "_" + IntegerToString (del_j)); } } int panel_height = (current_num + 3 ) * settings.row_height; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + PANEL, OBJPROP_YSIZE , panel_height); int footer_y = settings.panel_y + panel_height - settings.row_height - 5 ; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + FOOTER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE , footer_y); int account_panel_y = footer_y + settings.row_height + 10 ; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + ACCOUNT_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE , account_panel_y); int header_y = settings.panel_y + 8 + settings.label_y_offset; int first_row_y = header_y + settings.row_height; int symbol_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; for ( int cr_i = 0 ; cr_i < current_num; cr_i++) { string symb_name = PREFIX + SYMB + IntegerToString (cr_i); createLABEL(symb_name, symbol_data[cr_i].name, symbol_x, first_row_y + cr_i * settings.row_height + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT ); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int cr_j = 0 ; cr_j < 8 ; cr_j++) { string data_name = PREFIX + DATA + IntegerToString (cr_i) + "_" + IntegerToString (cr_j); color init_color = data_default_colors[cr_j]; string init_txt = (cr_j <= 2 || cr_j == 5 ) ? "0" : "0.00" ; createLABEL(data_name, init_txt, x_offset, first_row_y + cr_i * settings.row_height + settings.label_y_offset, init_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT ); x_offset += column_widths[cr_j + 1 ]; } } prev_num_symbols = current_num; needs_redraw = true ; } totalBuys = 0 ; totalSells = 0 ; totalTrades = 0 ; totalLots = 0.0 ; totalProfit = 0.0 ; totalPending = 0 ; totalSwap = 0.0 ; totalComm = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < current_num; i++) { string symbol = symbol_data[i].name; for ( int j = 0 ; j < 8 ; j++) { string value = "" ; color data_color = data_default_colors[j]; double dval = 0.0 ; int ival = 0 ; switch (j) { case 0 : value = countPositions(symbol, POSITION_TYPE_BUY ); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].buys_str) { symbol_data[i].buys_str = value; symbol_data[i].buys = ival; } totalBuys += ival; break ; case 1 : value = countPositions(symbol, POSITION_TYPE_SELL ); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].sells_str) { symbol_data[i].sells_str = value; symbol_data[i].sells = ival; } totalSells += ival; break ; case 2 : value = countPositionsTotal(symbol); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].trades_str) { symbol_data[i].trades_str = value; symbol_data[i].trades = ival; } totalTrades += ival; break ; case 3 : value = sumPositionDouble(symbol, POSITION_VOLUME ); dval = StringToDouble (value); if (value != symbol_data[i].lots_str) { symbol_data[i].lots_str = value; symbol_data[i].lots = dval; } totalLots += dval; break ; case 4 : value = sumPositionDouble(symbol, POSITION_PROFIT ); dval = StringToDouble (value); data_color = (dval > 0 ) ? clrGreen : (dval < 0 ) ? clrRed : clrGray ; if (value != symbol_data[i].profit_str) { symbol_data[i].profit_str = value; symbol_data[i].profit = dval; } totalProfit += dval; break ; case 5 : value = countOrders(symbol); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].pending_str) { symbol_data[i].pending_str = value; symbol_data[i].pending = ival; } totalPending += ival; break ; case 6 : value = sumPositionDouble(symbol, POSITION_SWAP ); dval = StringToDouble (value); data_color = (dval > 0 ) ? clrGreen : (dval < 0 ) ? clrRed : data_color; if (value != symbol_data[i].swaps_str) { symbol_data[i].swaps_str = value; symbol_data[i].swaps = dval; } totalSwap += dval; break ; case 7 : dval = sumPositionCommission(symbol); value = DoubleToString (dval, 2 ); data_color = (dval > 0 ) ? clrGreen : (dval < 0 ) ? clrRed : data_color; if (value != symbol_data[i].comm_str) { symbol_data[i].comm_str = value; symbol_data[i].comm = dval; } totalComm += dval; break ; } } } SortDashboard(); }

Здесь мы реализуем функцию "UpdateDashboard" для обновления панели, обеспечивая обновление данных о позиции и счёте в режиме реального времени и динамическую корректировку изменений символов. Инициализируем переменную "needs_redraw" значением false и вызываем функцию "CollectActiveSymbols" для обновления переменной "symbol_data", проверяя, отличается ли значение "current_num" из "ArraySize(symbol_data)" от "prev_num_symbols". Если значения отличаются, удаляем старые метки с помощью ObjectDelete для меток "PREFIX + SYMB" и "PREFIX + DATA", корректируем размеры панелей, устанавливая "OBJPROP_YSIZE" для "PREFIX + PANEL" равным "(current_num + 3) * settings.row_height", обновляем "OBJPROP_YDISTANCE" для "PREFIX + FOOTER_PANEL" и "PREFIX + ACCOUNT_PANEL" на основе новых значений "footer_y" и "account_panel_y", и создаем заново метки символов и данных с помощью "createLABEL" для "symbol_data[cr_i].name" и начальных значений, используя "symbol_x", "first_row_y + cr_i * settings.row_height + settings.label_y_offset" и "x_offset", увеличенное на "column_widths".

Устанавливаем значение параметра "prev_num_symbols" равным "current_num" и помечаем параметр "needs_redraw" как true. Мы обнулили итоговые значения таких показателей, как "totalBuys", "totalSells", "totalTrades", "totalLots", "totalProfit", "totalPending", "totalSwap" и "totalComm". Для каждого символа в "symbol_data" перебираем восемь столбцов данных, вычисляя значения с помощью "countPositions", "countPositionsTotal", "sumPositionDouble" или "sumPositionCommission", обновляя поля "symbol_data[i]", такие как "buys_str", "sells", "profit_str", и устанавливая цвета для "profit", "swaps" и "comm" в зависимости от положительных (зеленый), отрицательных (красный) или нейтральных значений, а также добавляя их к итоговым значениям. Вызываем функцию "SortDashboard", чтобы изменить порядок отображения в зависимости от текущих значений "sort_column" и "sort_ascending". Для использования этой функции нам потребуется вызвать её в функциях инициализации и таймера. Просто добавим её в конец обработчика OnInit.

EventSetMillisecondTimer ( MathMax (UpdateIntervalMs, 10 )); prev_num_symbols = num_rows; UpdateDashboard();

Первое, что мы делаем, это устанавливаем предыдущее количество рядов на количество вычисленных рядов для инициализации и вызываем функцию "UpdateDashboard" для обновления панели. Поскольку нам нужно будет вызвать ту же функцию в функции OnTimer, устанавливаем время таймера с помощью функции EventSetMillisecondTimer с интервалом обновления не менее 10 миллисекунд, чтобы не перегружать системные ресурсы. Поскольку мы создаем таймер, для высвобождения ресурсов не забудьте уничтожить его, когда он больше не понадобится.

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , PREFIX, - 1 , - 1 ); EventKillTimer (); }

В обработчике OnDeinit используем ObjectsDeleteAll для удаления всех объектов с "PREFIX" и остановки таймера с помощью функции EventKillTimer. Теперь можно вызвать функцию обновления в обработчике "OnTimer", чтобы выполнить обновления следующим образом.

void OnTimer () { UpdateDashboard(); }

Чтобы включить эффекты пузырьковой сортировки, нам нужно будет реализовать обработчик OnChartEvent. Вот логика, которую мы используем для этого.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (headers); i++) { if (sparam == PREFIX + HEADER + IntegerToString (i)) { if (sort_column == i) sort_ascending = !sort_ascending; else { sort_column = i; sort_ascending = true ; } UpdateDashboard(); break ; } } } }

Реализуем обработчик OnChartEvent для обработки пользовательских взаимодействий при сортировке панели, повышая ее интерактивность. Для CHARTEVENT_OBJECT_CLICK перебираем "headers" с помощью ArraySize и проверяем, совпадает ли "sparam" с "PREFIX + HEADER + IntegerToString(i)". Если индекс выбранного заголовка равен "sort_column", переключаем "sort_ascending"; в противном случае присваиваем "sort_column" значение выбранного индекса, а "sort_ascending" - значение true. Вызываем "UpdateDashboard", чтобы обновить отображение с помощью новой сортировки и разорвать цикл. Это позволит выполнять динамическую сортировку нажатием кнопки мыши по заголовкам столбцов, что сделает анализ данных более гибким. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что при наведении курсора мыши появляются подсказки, которые подсказывают нам, что делать, например "Нажмите для сортировки", но при нажатии ничего не происходит. Эта информация даже не отображается. Причина этого заключается в том, что при сборе информации она не обновляется на панели визуально, но доступна внутренне. Поэтому давайте обновим нашу функцию "UpdateDashboard", чтобы это отразить. Давайте сначала определим логику, чтобы у нас был «дышащий» заголовок, поскольку это самый простой способ, который позволит вдохнуть жизнь в панель, а мы будем знать, что находимся на правильном пути.

glow_counter += MathMax (UpdateIntervalMs, 10 ); if (glow_counter >= GLOW_INTERVAL_MS) { if (glow_direction) { glow_index++; if (glow_index >= ArraySize (settings.header_shades) - 1 ) glow_direction = false ; } else { glow_index--; if (glow_index <= 0 ) glow_direction = true ; } glow_counter = 0 ; } color header_shade = settings.header_shades[glow_index]; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (headers); i++) { string header_name = PREFIX + HEADER + IntegerToString (i); ObjectSetInteger ( 0 , header_name, OBJPROP_COLOR , header_shade); needs_redraw = true ; } if (needs_redraw) { ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы реализуем эффект свечения заголовка и финальную перерисовку в функции "UpdateDashboard" для улучшения визуальной обратной связи. Увеличиваем значение "glow_counter" максимум на "UpdateIntervalMs" и 10, проверяя, достигает ли оно значения "GLOW_INTERVAL_MS" (500 мс). Если true, корректируем "glow_index": увеличиваем, если "glow_direction" имеет значение true, меняем значение на false при достижении конца "settings.header_shades", или уменьшаем, если значение равно false, меняем значение на true при нулевом значении, затем сбрасываем значение "glow_counter" на 0. Устанавливаем "header_shade" из "settings.header_shades[glow_index]" и перебираем "headers" с помощью ArraySize, обновляя для каждой метки "PREFIX + HEADER + IntegerToString(i)" значение "OBJPROP_COLOR" в "header_shade" с помощью ObjectSetInteger, устанавливая для "needs_redraw" значение true.

Если значение "needs_redraw" равно true, вызываем ChartRedraw для обновления графика. Это создает эффект циклического свечения заголовков и обеспечивает эффективное обновление пользовательского интерфейса. Можно свободно менять цвета в соответствии с вашими предпочтениями, их цикличность, частоту, а также степень прозрачности. Получим такие результаты.

Теперь, когда у нас есть «дышащий» заголовок, можно перейти к более сложной логике, которая заключается в обновлении нашей панели мониторинга для обработки даже кликов.

bool labels_updated = false ; for ( int i = 0 ; i < current_num; i++) { string symbol = symbol_data[i].name; string symb_name = PREFIX + SYMB + IntegerToString (i); string current_symb_txt = ObjectGetString ( 0 , symb_name, OBJPROP_TEXT ); if (current_symb_txt != symbol) { ObjectSetString ( 0 , symb_name, OBJPROP_TEXT , symbol); labels_updated = true ; } for ( int j = 0 ; j < 8 ; j++) { string data_name = PREFIX + DATA + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); string value; color data_color = data_default_colors[j]; switch (j) { case 0 : value = symbol_data[i].buys_str; data_color = clrRed ; break ; case 1 : value = symbol_data[i].sells_str; data_color = clrGreen ; break ; case 2 : value = symbol_data[i].trades_str; data_color = clrDarkGray ; break ; case 3 : value = symbol_data[i].lots_str; data_color = clrOrange ; break ; case 4 : value = symbol_data[i].profit_str; data_color = (symbol_data[i].profit > 0 ) ? clrGreen : (symbol_data[i].profit < 0 ) ? clrRed : clrGray ; break ; case 5 : value = symbol_data[i].pending_str; data_color = clrBlue ; break ; case 6 : value = symbol_data[i].swaps_str; data_color = (symbol_data[i].swaps > 0 ) ? clrGreen : (symbol_data[i].swaps < 0 ) ? clrRed : clrPurple ; break ; case 7 : value = symbol_data[i].comm_str; data_color = (symbol_data[i].comm > 0 ) ? clrGreen : (symbol_data[i].comm < 0 ) ? clrRed : clrBrown ; break ; } if (updateLABEL(data_name, value, data_color)) labels_updated = true ; } } if (labels_updated) needs_redraw = true ; string new_total_buys = IntegerToString (totalBuys); if (new_total_buys != total_buys_str) { total_buys_str = new_total_buys; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "0" , new_total_buys, clrRed )) needs_redraw = true ; } string new_total_sells = IntegerToString (totalSells); if (new_total_sells != total_sells_str) { total_sells_str = new_total_sells; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "1" , new_total_sells, clrGreen )) needs_redraw = true ; } string new_total_trades = IntegerToString (totalTrades); if (new_total_trades != total_trades_str) { total_trades_str = new_total_trades; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "2" , new_total_trades, clrDarkGray )) needs_redraw = true ; } string new_total_lots = DoubleToString (totalLots, 2 ); if (new_total_lots != total_lots_str) { total_lots_str = new_total_lots; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "3" , new_total_lots, clrOrange )) needs_redraw = true ; } string new_total_profit = DoubleToString (totalProfit, 2 ); color total_profit_color = (totalProfit > 0 ) ? clrGreen : (totalProfit < 0 ) ? clrRed : clrGray ; if (new_total_profit != total_profit_str) { total_profit_str = new_total_profit; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "4" , new_total_profit, total_profit_color)) needs_redraw = true ; } string new_total_pending = IntegerToString (totalPending); if (new_total_pending != total_pending_str) { total_pending_str = new_total_pending; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "5" , new_total_pending, clrBlue )) needs_redraw = true ; } string new_total_swap = DoubleToString (totalSwap, 2 ); color total_swap_color = (totalSwap > 0 ) ? clrGreen : (totalSwap < 0 ) ? clrRed : clrPurple ; if (new_total_swap != total_swap_str) { total_swap_str = new_total_swap; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "6" , new_total_swap, total_swap_color)) needs_redraw = true ; } string new_total_comm = DoubleToString (totalComm, 2 ); color total_comm_color = (totalComm > 0 ) ? clrGreen : (totalComm < 0 ) ? clrRed : clrBrown ; if (new_total_comm != total_comm_str) { total_comm_str = new_total_comm; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "7" , new_total_comm, total_comm_color)) needs_redraw = true ; } double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double free_margin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); string new_bal = DoubleToString (balance, 2 ); if (new_bal != acc_bal_str) { acc_bal_str = new_bal; if (updateLABEL(PREFIX + ACC_DATA + "0" , new_bal, clrBlack )) needs_redraw = true ; } string new_eq = DoubleToString (equity, 2 ); color eq_color = (equity > balance) ? clrGreen : (equity < balance) ? clrRed : clrBlack ; if (new_eq != acc_eq_str) { acc_eq_str = new_eq; if (updateLABEL(PREFIX + ACC_DATA + "1" , new_eq, eq_color)) needs_redraw = true ; } string new_free = DoubleToString (free_margin, 2 ); if (new_free != acc_free_str) { acc_free_str = new_free; if (updateLABEL(PREFIX + ACC_DATA + "2" , new_free, clrBlack )) needs_redraw = true ; }

В функции "UpdateDashboard" обновляем метки символов, данных, итогов и счетов, чтобы отразить отсортированные и текущие торговые данные, обеспечивая адаптивное отображение. Устанавливаем для "labels_updated" значение false и перебираем символы "current_num", обновляя "PREFIX + SYMB + IntegerToString(i)" с "symbol_data[i].name" через "ObjectSetString", если ObjectGetString отличается, устанавливая для "labels_updated" значение true. Для каждого символа перебираем восемь столбцов, выбирая "value" и "data_color" с помощью переключателя: "buys_str" с "clrRed", "sells_str" с "clrGreen", "trades_str" с "clrDarkGray", "lots_str" с clrOrange, "profit_str" с условным цветом на основе "symbol_data[i].profit", "pending_str" с "clrBlue", "swaps_str" с условным цветом на основе "symbol_data[i].swaps" и "comm_str" с условным цветом на основе "symbol_data[i].comm", обновляя метки "PREFIX + DATA" с помощью "updateLABEL" и устанавливая "labels_updated", если они изменились.

Обновляем итоговые значения, такие как "total_buys_str" с помощью "IntegerToString(totalBuys)", "total_sells_str", "total_trades_str", "total_lots_str" с помощью "DoubleToString(totalLots, 2)", "total_profit_str" с помощью условного значения "total_profit_color", "total_pending_str", "total_swap_str" с помощью "total_swap_color" и "total_comm_str" с помощью "total_comm_color", используя функцию "updateLABEL" для меток "PREFIX + FOOTER_DATA" и устанавливая значение "needs_redraw" в случае обновления. Для получения информации о счете получаем значения "balance", "equity" и "free_margin" с помощью AccountInfoDouble, форматируем их с помощью "DoubleToString", обновляем "acc_bal_str", "acc_eq_str" с помощью условного "eq_color" и "acc_free_str", используя "updateLABEL" для меток "PREFIX + ACC_DATA". Это гарантирует, что на панели текущие данные будут отображаться с использованием динамических цветов для большей наглядности. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что теперь мы достигли эффекта динамической пузырьковой сортировки, отражающего все в наших столбцах с заголовками как в порядке возрастания, так и в порядке убывания. Теперь остается только добавить функцию экспорта данных в Excel для дальнейшего анализа. Для этого мы реализовали следующую логику.

void ExportToCSV() { string time_str = TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_MINUTES ); StringReplace (time_str, " " , "_" ); StringReplace (time_str, ":" , "-" ); string filename = "Dashboard_" + time_str + ".csv" ; int handle = FileOpen (filename, FILE_WRITE | FILE_CSV ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to open CSV file '" , filename, "'. Error code = " , GetLastError ()); return ; } FileWrite (handle, "Symbol,Buy Positions,Sell Positions,Total Trades,Lots,Profit,Pending Orders,Swap,Comm" ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (symbol_data); i++) { FileWrite (handle, symbol_data[i].name, symbol_data[i].buys, symbol_data[i].sells, symbol_data[i].trades, symbol_data[i].lots, symbol_data[i].profit, symbol_data[i].pending, symbol_data[i].swaps, symbol_data[i].comm); } FileWrite (handle, "Total" , totalBuys, totalSells, totalTrades, totalLots, totalProfit, totalPending, totalSwap, totalComm); FileClose (handle); Print ( "Dashboard data exported to CSV: " , filename); }

Мы реализуем функцию "ExportToCSV" для экспорта данных, что позволяет сохранять торговые данные для анализа в автономном режиме. Создаем "time_str" с помощью TimeToString, используя TimeCurrent и "TIME_DATE|TIME_MINUTES", заменяя пробелы символами подчеркивания, а двоеточия дефисами с помощью StringReplace для получения четкого имени файла, затем определяем "filename" как "Dashboard_" плюс "time_str" плюс ".csv". Для этого можно использовать любое другое разрешенное расширение. Мы выбрали CSV, поскольку это наиболее распространенное расширение. Затем открываем файл с помощью FileOpen, используя параметры "FILE_WRITE|FILE_CSV", выводим сообщения об ошибках с помощью "Print" и завершаем работу, если "handle" равно "INVALID_HANDLE".

Записываем строку заголовков с помощью FileWrite с отображением названий столбцов, затем проходим циклом по "symbol_data" с параметром "ArraySize", чтобы записать "name", "buys", "sells", "trades", "lots", "profit", "pending", "swaps" и "comm" для каждого символа, и записываем строку итоговых значений с помощью "Total" и соответствующими значениями "totalBuys", "totalSells", "totalTrades", "totalLots", "totalProfit", "totalPending", "totalSwap" и "totalComm". Закрываем файл с помощью FileClose и выводим сообщение об успешном выполнении с помощью "Print". Это обеспечивает удобный экспорт в формате CSV для ведения учета. Затем мы можем использовать эту функцию в обработчике событий графика при нажатии клавиши 'E'. Мы выбрали клавишу таким образом, чтобы её было легко вспомнить как 'Export', но вы можете использовать любую клавишу по вашему выбору. У вас может быть кнопка для работы с экспортом, которую мы ранее в достаточной мере не применяли. Для этого мы применили следующую логику.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (headers); i++) { if (sparam == PREFIX + HEADER + IntegerToString (i)) { if (sort_column == i) sort_ascending = !sort_ascending; else { sort_column = i; sort_ascending = true ; } UpdateDashboard(); break ; } } } else if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam == 'E' ) { ExportToCSV(); } }

Здесь мы проверяем, является ли идентификатором события CHARTEVENT_KEYDOWN, а клавишей - 'E', и немедленно экспортируем файл. Это простая логика, поэтому мы выделили ее желтым цветом для наглядности. Вот что мы получаем в результате.

На визуализации видно, что мы экспортируем данные для анализа в разные файлы на основе текущего времени и перезаписываем их, если текущее время совпадает на основе минут. Если вы не хотите ждать, пока пройдет минута, чтобы сохранить данные в другом файле, можно изменить форматирование текущего времени с минут на секунды. Мы видим, что в целом наши цели достигнуты. Теперь осталось протестировать работоспособность проекта, и это рассматривается в предыдущем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение, мы создали информационную панель на MetaQuotes Language 5, которая отслеживает позиции по нескольким символам и показатели счета, такие как "Balance", "Equity" и "Free Margin", с возможностью сортировки столбцов и экспорта в Excel в формате CSV для удобного мониторинга торговли. Мы подробно описали архитектуру и реализацию, используя такие структуры, как "SymbolData", и такие функции, как "SortDashboard", для получения организованной информации в режиме реального времени. Вы можете настроить эту панель в соответствии со своими торговыми потребностями, повысив возможность эффективно отслеживать результаты торговли.