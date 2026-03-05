Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 18): Envelopes Trend Bounce Scalping - Базовая инфраструктура и генерация сигналов (Часть I)

Введение

В предыдущей статье (Часть 17) мы автоматизировали стратегию скальпинга Grid-Mart с динамической панелью мониторинга для отслеживания сделок в реальном времени. В Части 18 мы начнем автоматизировать стратегию скальпинга на коррекции на основе конвертов (Envelopes Trend Bounce Scalping) на MetaQuotes Language 5 (MQL5). В первую очередь, мы разработаем основную инфраструктуру советника и логику генерации сигналов. Мы рассмотрим следующие темы:

В итоге у нас будет прочная основа для скальпинга на отскоках от тренда. Исполнение сделок будет реализовано в следующей части.





Стратегия

Стратегия скальпинга на коррекции на основе конвертов использует индикатор конвертов (Envelopes), который создает верхнюю и нижнюю полосы вокруг скользящей средней с заданным отклонением (например, от 0.1% до 1.4%), чтобы выявлять развороты цен для получения небольшой прибыли от скальпинга. Индикатор генерирует сигналы на покупку, когда цена касается нижней полосы в восходящем тренде, и на продажу, когда она достигает верхней полосы в нисходящем тренде, что подтверждается трендовыми фильтрами, такими как 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) или 8-периодный индекс относительной силы (RSI). Стратегия хорошо работает на трендовых рынках, но требует строгого управления рисками, чтобы избежать ложных сигналов в условиях бокового движения.

Наш план реализации включает в себя создание программы для автоматизации этой стратегии путем инициализации конвертов и индикаторов тренда, обнаружения сигналов отскока и настройки надежной проверки сигналов. Мы будем использовать модульные функции для расчета взаимодействия полос и фильтрации сделок, обеспечивая точность при высокочастотном скальпинге. Меры контроля рисков, такие как ограничение максимальной частоты сделок и подтверждение сигналов, обеспечат надежность в различных рыночных условиях. Вкратце, вот визуализация того, чего мы стремимся достичь.





Реализация средствами MQL5

Откройте MetaEditor, перейдите в "Навигатор", выберите вкладку Experts, нажмите "Создать" и следуйте инструкциям для создания файла. Нам необходимо объявить некоторые глобальные переменные и входные параметры, которые мы будем использовать на протяжении всей программы.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> input string OrderComment = __FILE__ ; input int MagicNumber = 123456789 ; double PipPointOverride = 0 ; input int MaxDeviationSlippage = 10 ; bool AllowManualTPSLChanges = true ; bool OneQuotePerBar = false ; bool AlertOnError = false ; bool NotificationOnError = false ; bool EmailOnError = true ; bool DisplayOnChartError = true ; bool DisplayOrderInfo = false ; ENUM_TIMEFRAMES DisplayOrderDuringTimeframe = PERIOD_M1 ; input string CComment = __FILE__ ; double PipPoint = 0.0001 ; uint OrderFillingType = - 1 ; uint AccountMarginMode = - 1 ; bool StopEA = false ; double UnitsOneLot = 100000 ; int IsDemoLiveOrVisualMode = false ; string Error; string ErrorPreviousQuote; string OrderInfoComment;

Мы начнем с создания основной инфраструктуры для нашей программы, сосредоточившись на библиотеках, пользовательских индикаторах и глобальных переменных для генерации сигналов. Подключим библиотеку Trade.mqh с помощью директивы #include для торговых операций. Мы определяем такие входные параметры, как OrderComment, MagicNumber (123456789), PipPointOverride и MaxDeviationSlippage (10), а также логические значения AllowManualTPSLChanges (true), EmailOnError (true) и DisplayOrderDuringTimeframe (PERIOD_M1).

Мы инициализируем глобальные переменные, такие как PipPoint (0.0001), OrderFillingType, AccountMarginMode, StopEA (false) и UnitsOneLot (100,000), а также Error и OrderInfoComment для отслеживания ошибок и ордеров, закладывая основу для настройки индикаторов. Теперь мы можем определить некоторые константы и перечисления, которые мы также будем использовать.

#define OP_BUY 0 #define OP_SELL 1 #define MODE_TIME 5 #define MODE_BID 9 #define MODE_ASK 10 #define MODE_POINT 11 #define MODE_DIGITS 12 #define MODE_SPREAD 13 #define MODE_STOPLEVEL 14 #define MODE_LOTSIZE 15 #define MODE_TICKVALUE 16 #define MODE_TICKSIZE 17 #define MODE_SWAPLONG 18 #define MODE_SWAPSHORT 19 #define MODE_STARTING 20 #define MODE_EXPIRATION 21 #define MODE_TRADEALLOWED 22 #define MODE_MINLOT 23 #define MODE_LOTSTEP 24 #define MODE_MAXLOT 25 #define MODE_SWAPTYPE 26 #define MODE_PROFITCALCMODE 27 #define MODE_MARGINCALCMODE 28 #define MODE_MARGININIT 29 #define MODE_MARGINMAINTENANCE 30 #define MODE_MARGINHEDGED 31 #define MODE_MARGINREQUIRED 32 #define MODE_FREEZELEVEL 33 #define CharToStr CharToString #define DoubleToStr DoubleToString #define StrToDouble StringToDouble #define StrToInteger ( int ) StringToInteger #define StrToTime StringToTime #define TimeToStr TimeToString #define StringGetChar StringGetCharacter #define StringSetChar StringSetCharacter enum ORDER_GROUP_TYPE { Single= 1 , SymbolOrderType= 2 , Basket= 3 , SymbolCode= 4 }; enum ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE { Pips= 1 , Money= 2 , EquityPercentage= 3 }; enum CRUD { NoAction= 0 , Created= 1 , Updated= 2 , Deleted= 3 };

Здесь мы улучшаем программу, определяя константы, макросы и перечисления для упрощения обработки ордеров и извлечения данных. Мы начинаем с таких констант, как OP_BUY (0) и OP_SELL (1), для представления типов ордеров, и ряда констант MODE_ (например, MODE_BID = 9, MODE_ASK = 10) для получения рыночных данных, таких как цены покупки/продажи, спреды и размеры лотов. Мы также определяем макросы преобразования строк, такие как CharToString и DoubleToString, для упрощения преобразования типов данных.

Далее создаем перечисление ORDER_GROUP_TYPE для классификации ордеров (например, Single = 1, SymbolOrderType = 2), перечисление ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE для показателей прибыли (Pips = 1, Money = 2) и перечисление CRUD для управления операциями (Created = 1, Updated = 2). Эти определения обеспечат согласованную обработку данных и поддержку модульной генерации сигналов для программы. Затем мы можем определить несколько вспомогательных функций следующим образом.

double CopyBufferOneValue( int handle, int index, int shift) { double buf[]; if ( CopyBuffer (handle, index, shift, 1 , buf) > 0 ) return (buf[ 0 ]); return EMPTY_VALUE ; } double Ask_LibFunc() { MqlTick last_tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , last_tick); return last_tick.ask; } double Bid_LibFunc() { MqlTick last_tick; SymbolInfoTick ( _Symbol , last_tick); return last_tick.bid; } double AccountEquity_LibFunc() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); } double AccountFreeMargin_LibFunc() { return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); } double MarketInfo_LibFunc( string symbol, int type) { switch (type) { case MODE_LOW : return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_LASTLOW )); case MODE_HIGH : return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_LASTHIGH )); case MODE_TIME: return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TIME )); case MODE_BID: return (Bid_LibFunc()); case MODE_ASK: return (Ask_LibFunc()); case MODE_POINT: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )); case MODE_DIGITS: return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS )); case MODE_SPREAD : return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD )); case MODE_STOPLEVEL: return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL )); case MODE_LOTSIZE: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); case MODE_TICKVALUE: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )); case MODE_TICKSIZE: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE )); case MODE_SWAPLONG: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_SWAP_LONG )); case MODE_SWAPSHORT: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT )); case MODE_MINLOT: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN )); case MODE_LOTSTEP: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP )); case MODE_MAXLOT: return ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX )); case MODE_SWAPTYPE: return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SWAP_MODE )); case MODE_PROFITCALCMODE: return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )); case MODE_FREEZELEVEL: return (( double ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL )); default : return ( 0 ); } return ( 0 ); }

Создаем вспомогательные функции для обеспечения эффективного извлечения данных для генерации сигналов. Создаем функцию CopyBufferOneValue, которая принимает в качестве входных данных хэндл индикатора, индекс буфера и сдвиг, копирует одно значение из буфера индикатора в массив buf и возвращает это значение или EMPTY_VALUE (пустое значение) при неудаче. Эта функция имеет решающее значение для получения точных данных индикатора, таких как значения полос конверта.

Далее мы определяем функции Ask_LibFunc и Bid_LibFunc для получения текущих цен Ask и Bid соответственно, используя структуры MqlTick и SymbolInfoTick для получения последних тиковых данных по текущему символу. Мы также реализовали функции AccountEquity_LibFunc и AccountFreeMargin_LibFunc, которые возвращают эквити счета и свободную маржу с помощью AccountInfoDouble, что помогает в проведении расчетов по управлению рисками.

Наконец, мы создаем функцию MarketInfo_LibFunc, которая использует оператор switch с константами MODE_ (например, MODE_BID, MODE_ASK) для получения различных свойств символа, таких как спред, размер лота или ставки свопа, возвращая 0 для неподдерживаемых типов. Эти функции обеспечат основу для генерации точных торговых сигналов. Теперь мы можем перейти к определению классов и функций, которые будут содержать основную логику.

interface IFunction { double GetValue( int index); void Evaluate(); void Init(); }; class DoubleFunction : public IFunction { private : double _values[]; int _zeroIndex; protected : int ValueCount; public : void Init() { _zeroIndex = - 1 ; ArrayResize (_values, ValueCount); ArrayInitialize (_values, GetCurrentValue()); } void Evaluate() { double currentValue = GetCurrentValue(); _zeroIndex = (_zeroIndex + 1 ) % ValueCount; _values[_zeroIndex] = currentValue; } double GetValue( int requestIndex = 0 ) { int requiredIndex = (_zeroIndex + ValueCount - requestIndex) % ValueCount; return _values[requiredIndex]; } virtual double GetCurrentValue() = 0 ; }; class AskBidFunction : public DoubleFunction { public : void AskBidFunction() { ValueCount = 2 ; } }; class AskFunction : public AskBidFunction { public : double GetCurrentValue() { return Ask_LibFunc(); } }; class BidFunction : public AskBidFunction { public : double GetCurrentValue() { return Bid_LibFunc(); } }; IFunction *AskFunc; IFunction *BidFunc; uint GetFillingType() { uint fillingType = - 1 ; uint filling = ( uint ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_FILLING_MODE ); if ((filling & SYMBOL_FILLING_FOK ) == SYMBOL_FILLING_FOK ) { fillingType = ORDER_FILLING_FOK ; Print ( "Filling type: FOK" ); } else if ((filling & SYMBOL_FILLING_IOC ) == SYMBOL_FILLING_IOC ) { fillingType = ORDER_FILLING_IOC ; Print ( "Filling type: IOC" ); } else { fillingType = ORDER_FILLING_RETURN ; Print ( "Filling type: RETURN" ); } return fillingType; } uint GetExecutionType() { uint executionType = - 1 ; uint execution = ( uint ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); if ((execution & SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { executionType = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ; Print ( "Deal execution mode: Market execution, deviation setting will be ignored." ); } else if ((execution & SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ) { executionType = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ; Print ( "Deal execution mode: Instant execution, deviation setting might be taken into account, depending on your broker." ); } else if ((execution & SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST ) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST ) { executionType = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST ; Print ( "Deal execution mode: Request execution, deviation setting might be taken into account, depending on your broker." ); } else if ((execution & SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) { executionType = SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ; Print ( "Deal execution mode: Exchange execution, deviation setting will be ignored." ); } return executionType; } uint GetAccountMarginMode() { uint marginMode = - 1 ; marginMode = ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (marginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ) { Print ( "Account margin mode: Netting" ); } else if (marginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { Print ( "Account margin mode: Hedging" ); } else if (marginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE ) { Print ( "Account margin mode: Exchange" ); } else { Print ( "Unknown margin type" ); } return marginMode; } string GetErrorDescription( int error_code) { string description = "" ; switch (error_code) { case 10004 : description = "Requote" ; break ; case 10006 : description = "Request rejected" ; break ; case 10007 : description = "Request canceled by trader" ; break ; case 10008 : description = "Order placed" ; break ; case 10009 : description = "Request completed" ; break ; case 10010 : description = "Only part of the request was completed" ; break ; case 10011 : description = "Request processing error" ; break ; case 10012 : description = "Request canceled by timeout" ; break ; case 10013 : description = "Invalid request" ; break ; case 10014 : description = "Invalid volume in the request" ; break ; case 10015 : description = "Invalid price in the request" ; break ; case 10016 : description = "Invalid stops in the request" ; break ; case 10017 : description = "Trade is disabled" ; break ; case 10018 : description = "Market is closed" ; break ; case 10019 : description = "There is not enough money to complete the request" ; break ; case 10020 : description = "Prices changed" ; break ; case 10021 : description = "There are no quotes to process the request" ; break ; case 10022 : description = "Invalid order expiration date in the request" ; break ; case 10023 : description = "Order state changed" ; break ; case 10024 : description = "Too frequent requests" ; break ; case 10025 : description = "No changes in request" ; break ; case 10026 : description = "Autotrading disabled by server" ; break ; case 10027 : description = "Autotrading disabled by client terminal" ; break ; case 10028 : description = "Request locked for processing" ; break ; case 10029 : description = "Order or position frozen" ; break ; case 10030 : description = "Invalid order filling type" ; break ; case 10031 : description = "No connection with the trade server" ; break ; case 10032 : description = "Operation is allowed only for live accounts" ; break ; case 10033 : description = "The number of pending orders has reached the limit" ; break ; case 10034 : description = "The volume of orders and positions for the symbol has reached the limit" ; break ; case 10035 : description = "Incorrect or prohibited order type" ; break ; case 10036 : description = "Position with the specified POSITION_IDENTIFIER has already been closed" ; break ; case 10038 : description = "A close volume exceeds the current position volume" ; break ; case 10039 : description = "A close order already exists for a specified position" ; break ; case 10040 : description = "The number of open positions simultaneously present on an account has reached the limit" ; break ; case 10041 : description = "The pending order activation request is rejected, the order is canceled" ; break ; case 10042 : description = "The request is rejected, because the 'Only long positions are allowed' rule is set for the symbol" ; break ; case 10043 : description = "The request is rejected, because the 'Only short positions are allowed' rule is set for the symbol" ; break ; case 10044 : description = "The request is rejected, because the 'Only position closing is allowed' rule is set for the symbol" ; break ; case 10045 : description = "The request is rejected, because 'Position closing is allowed only by FIFO rule' flag is set for the trading account" ; break ; case 10046 : description = "The request is rejected, because the 'Opposite positions on a single symbol are disabled' rule is set for the trading account" ; break ; default : description = "Unknown error code " + IntegerToString (error_code); break ; } return description ; } void SetPipPoint() { if (PipPointOverride != 0 ) { PipPoint = PipPointOverride; } else { PipPoint = GetRealPipPoint( Symbol ()); } Print ( "Pip (forex)/ Point (indices): " + DoubleToStr(PipPoint, 5 )); } double GetRealPipPoint( string Currency) { double calcPoint = 0 ; double calcDigits = Digits (); Print ( "Number of digits after decimal point: " + DoubleToString (calcDigits)); if (calcDigits == 0 ) { calcPoint = 1 ; } else if (calcDigits == 1 ) { calcPoint = 1 ; } else if (calcDigits == 2 ) { calcPoint = 0.1 ; } else if (calcDigits == 3 ) { calcPoint = 0.01 ; } else if (calcDigits == 4 || calcDigits == 5 ) { calcPoint = 0.0001 ; } return calcPoint; } bool MarginRequired( ENUM_ORDER_TYPE type, double volume, double &marginRequired) { double price; if (type == ORDER_TYPE_BUY ) { price = Ask_LibFunc(); } else if (type == ORDER_TYPE_SELL ) { price = Bid_LibFunc(); } else { string message = "MarginRequired: Unsupported ENUM_ORDER_TYPE" ; HandleErrors(message); price = Ask_LibFunc(); } if (! OrderCalcMargin (type, _Symbol , volume, price, marginRequired)) { HandleErrors( StringFormat ( "Couldn't calculate required margin, error: %d" , GetLastError ())); return false ; } return true ; } bool HLineCreate( const long chart_ID = 0 , const string name = "HLine" , const int sub_window = 0 , double price = 0 , const color clr = clrRed , const ENUM_LINE_STYLE style = STYLE_SOLID , const int width = 1 , const bool back = false , const bool selection = true , const bool hidden = true , const long z_order = 0 ) { uint lineFindResult = ObjectFind (chart_ID, name); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { Print ( "HLineCreate object already exists: " + name); return false ; } if (!price) { price = Bid_LibFunc(); } ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID, name, OBJ_HLINE , sub_window, 0 , price)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create a horizontal line! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_BACK , back); if (AllowManualTPSLChanges) { ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_SELECTABLE , selection); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_SELECTED , selection); } ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_HIDDEN , hidden); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_ZORDER , z_order); return true ; } bool HLineMove( const long chart_ID = 0 , const string name = "HLine" , double price = 0 ) { uint lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), name); if (lineFindResult == UINT_MAX ) { Print ( "HLineMove didn't find object: " + name); return false ; } if (!price) { price = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); } ResetLastError (); if (! ObjectMove (chart_ID, name, 0 , 0 , price)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to move the horizontal line! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool AnyChartObjectDelete( const long chart_ID = 0 , const string name = "" ) { uint lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), name); if (lineFindResult == UINT_MAX ) { return false ; } ResetLastError (); if (! ObjectDelete (chart_ID, name)) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to delete a horizontal line! Error code = " , GetLastError ()); return false ; } return true ; } int Dummy( string message) { return 0 ; }

Здесь мы развиваем программу, определяя интерфейс, классы и вспомогательные функции для управления данными о ценах и визуализацией графиков. Мы создаем интерфейс IFunction с указанием методов GetValue, Evaluate и Init для стандартизации извлечения данных для ценовых функций. Затем мы определяем класс DoubleFunction, наследующий от IFunction, для управления кольцевым буфером с массивом _values и переменной _zeroIndex, реализуя методы Init для настройки буфера, Evaluate для обновления значений и GetValue для получения исторических данных, а также чисто виртуальный метод GetCurrentValue для подклассов.

Мы наследуем класс AskBidFunction от класса DoubleFunction, устанавливая ValueCount равным 2 для буферизации цен Ask/Bid, и создаем классы AskFunction и BidFunction, которые возвращают текущие цены через методы GetCurrentValue в классах Ask_LibFunc и Bid_LibFunc соответственно. Для доступа к этим функциям объявляются глобальные указатели AskFunc и BidFunc. Мы также используем функции GetFillingType, GetExecutionType и GetAccountMarginMode для определения настроек, специфичных для брокера, и режимов ведения журналов, таких как ORDER_FILLING_FOK или ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING. Функция GetErrorDescription преобразует коды ошибок в читаемые строки, что облегчает отладку.

Кроме того, мы определяем функции SetPipPoint и GetRealPipPoint для вычисления переменной PipPoint на основе цифр символов, MarginRequired для расчета необходимого поля с использованием функций Ask_LibFunc или Bid_LibFunc, а также функции HLineCreate, HLineMove и AnyChartObjectDelete для управления линиями графика для визуализации тейк-профита/стоп-лосса, при этом Dummy используется в качестве заполнителя для будущего применения. Теперь мы можем объявить используемые индикаторы, и, следовательно, нам потребуется определить некоторые дополнительные входные данные для динамического управления, как показано ниже.

input int iMA_SMA8_ma_period = 14 ; input int iMA_SMA8_ma_shift = 2 ; input int iMA_SMA_4_ma_period = 9 ; input int iMA_SMA_4_ma_shift = 0 ; input int iMA_EMA200_ma_period = 200 ; input int iMA_EMA200_ma_shift = 0 ; input int iRSI_RSI_ma_period = 8 ; input int iEnvelopes_ENV_LOW_ma_period = 95 ; input int iEnvelopes_ENV_LOW_ma_shift = 0 ; input double iEnvelopes_ENV_LOW_deviation = 1.4 ; input int iEnvelopes_ENV_UPPER_ma_period = 150 ; input int iEnvelopes_ENV_UPPER_ma_shift = 0 ; input double iEnvelopes_ENV_UPPER_deviation = 0.1 ; int hd_iMA_SMA8; double fn_iMA_SMA8( string symbol, int shift) { int index = 0 ; return CopyBufferOneValue(hd_iMA_SMA8, index, shift); } int hd_iMA_EMA200; double fn_iMA_EMA200( string symbol, int shift) { int index = 0 ; return CopyBufferOneValue(hd_iMA_EMA200, index, shift); } int hd_iRSI_RSI; double fn_iRSI_RSI( string symbol, int shift) { int index = 0 ; return CopyBufferOneValue(hd_iRSI_RSI, index, shift); } int hd_iEnvelopes_ENV_LOW; double fn_iEnvelopes_ENV_LOW( string symbol, int mode, int shift) { int index = mode; return CopyBufferOneValue(hd_iEnvelopes_ENV_LOW, index, shift); } int hd_iEnvelopes_ENV_UPPER; double fn_iEnvelopes_ENV_UPPER( string symbol, int mode, int shift) { int index = mode; return CopyBufferOneValue(hd_iEnvelopes_ENV_UPPER, index, shift); } int hd_iMA_SMA_4; double fn_iMA_SMA_4( string symbol, int shift) { int index = 0 ; return CopyBufferOneValue(hd_iMA_SMA_4, index, shift); }

Для настройки параметров индикаторов мы используем директиву input для объявления внешних пользовательских входных данных, а затем вызываем функцию CopyBufferOneValue для получения указанных значений индикаторов. Затем мы можем создать класс для управления ордерами, чтобы заложить основу для базовой инфраструктуры.

double CommissionAmountPerTrade = 0.0 ; double CommissionPercentagePerLot = 0.0 ; double CommissionAmountPerLot = 0.0 ; double TotalCommission = 0.0 ; bool UseCommissionInProfitInPips = false ; class OrderCloseInfo { public : string ModuleCode; double Price; int Percentage; bool IsOld; void OrderCloseInfo() {} void OrderCloseInfo(OrderCloseInfo* ordercloseinfo) { ModuleCode = ordercloseinfo.ModuleCode; Price = ordercloseinfo.Price; Percentage = ordercloseinfo.Percentage; IsOld = ordercloseinfo.IsOld; } bool IsClosePriceSLHit( ENUM_ORDER_TYPE type, double ask, double bid) { switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY : return bid <= Price; case ORDER_TYPE_SELL : return ask >= Price; } return false ; } bool IsClosePriceTPHit( ENUM_ORDER_TYPE type, double ask, double bid) { switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY : return bid >= Price; case ORDER_TYPE_SELL : return ask <= Price; } return false ; } void ~OrderCloseInfo() {} }; class Order { public : ulong Ticket; ENUM_ORDER_TYPE Type; ENUM_ORDER_STATE State; long MagicNumber; double Lots; double OrderFilledLots; datetime OpenTime; double OpenPrice; datetime CloseTime; double ClosePrice; double StopLoss; double StopLossManual; double TakeProfit; double TakeProfitManual; datetime Expiration; double CurrentProfitPips; double HighestProfitPips; double LowestProfitPips; string Comment ; uint TradeRetCode; ulong TradeDealTicket; double TradePrice; double TradeVolume; double Commission; double CommissionInPips; string SymbolCode; bool IsAwaitingDealExecution; OrderCloseInfo* CloseInfosTP[]; OrderCloseInfo* CloseInfosSL[]; Order* ParentOrder; bool MustBeVisibleOnChart; void Order( bool mustBeVisibleOnChart) { OrderFilledLots = 0.0 ; OpenPrice = 0.0 ; ClosePrice = 0.0 ; Commission = 0.0 ; CommissionInPips = 0.0 ; MustBeVisibleOnChart = mustBeVisibleOnChart; } void Order(Order* order, bool mustBeVisibleOnChart) { Ticket = order.Ticket; Type = order.Type; State = order.State; MagicNumber = order.MagicNumber; Lots = order.Lots; OpenTime = order.OpenTime; OpenPrice = order.OpenPrice; CloseTime = order.CloseTime; ClosePrice = order.ClosePrice; StopLoss = order.StopLoss; StopLossManual = order.StopLossManual; TakeProfit = order.TakeProfit; TakeProfitManual = order.TakeProfitManual; Expiration = order.Expiration; CurrentProfitPips = order.CurrentProfitPips; HighestProfitPips = order.HighestProfitPips; LowestProfitPips = order.LowestProfitPips; Comment = order. Comment ; TradeRetCode = order.TradeRetCode; TradeDealTicket = order.TradeDealTicket; TradePrice = order.TradePrice; TradeVolume = order.TradeVolume; Commission = order.Commission; CommissionInPips = order.CommissionInPips; SymbolCode = order.SymbolCode; IsAwaitingDealExecution = order.IsAwaitingDealExecution; ParentOrder = order.ParentOrder; MustBeVisibleOnChart = mustBeVisibleOnChart; } Order* SplitOrder( int percentageToSplitOff) { Order* splittedOffPieceOfOrder = new Order(& this , true ); splittedOffPieceOfOrder.Lots = CalcVolumePartialClose( this .Lots, percentageToSplitOff); if ( this .Lots - splittedOffPieceOfOrder.Lots < 1 e- 13 ) { splittedOffPieceOfOrder.MustBeVisibleOnChart = false ; splittedOffPieceOfOrder.Lots = 0 ; } else { this .Lots = this .Lots - splittedOffPieceOfOrder.Lots; } return splittedOffPieceOfOrder; } double CalculateProfitPipettes() { double closePrice = GetClosePrice(); switch (Type) { case ORDER_TYPE_BUY : return (closePrice - OpenPrice); case ORDER_TYPE_SELL : return (OpenPrice - closePrice); } return 0 ; } double CalculateProfitPips() { double pipettes = CalculateProfitPipettes(); double pips = pipettes / PipPoint; if (UseCommissionInProfitInPips) { return pips - CommissionInPips; } return pips; } double CalculateProfitCurrency() { double closePrice = GetClosePrice(); switch (Type) { case OP_BUY: return (closePrice - OpenPrice) * (UnitsOneLot * TradeVolume) - Commission; case OP_SELL: return (OpenPrice - closePrice) * (UnitsOneLot * TradeVolume) - Commission; } return 0 ; } double CalculateProfitEquityPercentage() { double closePrice = GetClosePrice(); switch (Type) { case OP_BUY: return 100 * ((closePrice - OpenPrice) * (UnitsOneLot * TradeVolume) - Commission) / AccountEquity_LibFunc(); case OP_SELL: return 100 * ((OpenPrice - closePrice) * (UnitsOneLot * TradeVolume) - Commission) / AccountEquity_LibFunc(); } return 0 ; } double CalculateValueDifferencePips( double value) { double divOpenPrice = 0.0 ; switch (Type) { case OP_BUY: divOpenPrice = (value - OpenPrice); break ; case OP_SELL: divOpenPrice = (OpenPrice - value); break ; } double pipsDivOpenPrice = divOpenPrice / PipPoint; return pipsDivOpenPrice; } double GetProfitPips() { if (CloseTime > 0 ) { switch (Type) { case ORDER_TYPE_BUY : { double pipettes = ClosePrice - OpenPrice; return pipettes / PipPoint; } case ORDER_TYPE_SELL : { double pipettes = OpenPrice - ClosePrice; return pipettes / PipPoint; } } } return 0 ; } bool IsAlreadyProcessedByModule( string moduleCode, OrderCloseInfo* &closeInfos[]) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (closeInfos); i++) { if (closeInfos[i].ModuleCode == moduleCode && closeInfos[i].IsOld) { return true ; } } return false ; } bool HasAValueAlreadyByModule( string moduleCode, OrderCloseInfo* &closeInfos[]) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (closeInfos); i++) { if (closeInfos[i].ModuleCode == moduleCode && !closeInfos[i].IsOld) { return true ; } } return false ; } void Paint() { if (IsDemoLiveOrVisualMode) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseInfosTP); i++) { if (CloseInfosTP[i].IsOld) continue ; PaintTPInfo(CloseInfosTP[i].Price); } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseInfosSL); i++) { if (CloseInfosSL[i].IsOld) continue ; PaintSLInfo(CloseInfosSL[i].Price); } } } bool SetTPInfo( string moduleCode, double price, int percentage) { uint result = SetCloseInfo(CloseInfosTP, moduleCode, price, percentage); if (result != NoAction) { if (IsDemoLiveOrVisualMode) { PaintTPInfo(price); } return true ; } return false ; } bool SetSLInfo( string moduleCode, double price, int percentage) { uint result = SetCloseInfo(CloseInfosSL, moduleCode, price, percentage); if (result != NoAction) { if (IsDemoLiveOrVisualMode) { PaintSLInfo(price); } return true ; } return false ; } double GetClosestSL() { double closestSL = 0 ; for ( int cli = 0 ; cli < ArraySize (CloseInfosSL); cli++) { if (CloseInfosSL[cli].IsOld) continue ; if ((Type == ORDER_TYPE_BUY && (closestSL == 0 || CloseInfosSL[cli].Price > closestSL)) || (Type == ORDER_TYPE_SELL && (closestSL == 0 || CloseInfosSL[cli].Price < closestSL))) { closestSL = CloseInfosSL[cli].Price; } } return closestSL; } double GetClosestTP() { double closestTP = 0 ; for ( int cli = 0 ; cli < ArraySize (CloseInfosTP); cli++) { if (CloseInfosTP[cli].IsOld) continue ; if ((Type == ORDER_TYPE_BUY && (closestTP == 0 || CloseInfosTP[cli].Price < closestTP)) || (Type == ORDER_TYPE_SELL && (closestTP == 0 || CloseInfosTP[cli].Price > closestTP))) { closestTP = CloseInfosTP[cli].Price; } } return closestTP; } bool RemoveSLInfo( string moduleCode) { RemoveCloseInfo(CloseInfosSL, moduleCode); if (IsDemoLiveOrVisualMode) { double newValue = NULL ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseInfosSL); i++) { if ((Type == OP_BUY && (newValue == NULL || CloseInfosSL[i].Price > newValue)) || (Type == OP_SELL && (newValue == NULL || CloseInfosSL[i].Price < newValue))) { newValue = CloseInfosSL[i].Price; } } if (newValue == NULL ) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" ); } else { HLineMove( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" , newValue); } } return true ; } bool RemoveTPInfo( string moduleCode) { RemoveCloseInfo(CloseInfosTP, moduleCode); if (IsDemoLiveOrVisualMode) { double newValue = NULL ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseInfosTP); i++) { if ((Type == OP_BUY && (newValue == NULL || CloseInfosTP[i].Price < newValue)) || (Type == OP_SELL && (newValue == NULL || CloseInfosTP[i].Price > newValue))) { newValue = CloseInfosTP[i].Price; } } if (newValue == NULL ) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" ); } else { HLineMove( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" , newValue); } } return true ; } CRUD SetCloseInfo(OrderCloseInfo* &closeInfos[], string moduleCode, double price, int percentage) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (closeInfos); i++) { if (closeInfos[i].ModuleCode == moduleCode) { closeInfos[i].Price = price; return Updated; } } int newSize = ArraySize (closeInfos) + 1 ; ArrayResize (closeInfos, newSize); closeInfos[newSize- 1 ] = new OrderCloseInfo(); closeInfos[newSize- 1 ].Price = price; closeInfos[newSize- 1 ].Percentage = percentage; closeInfos[newSize- 1 ].ModuleCode = moduleCode; return Created; } CRUD RemoveCloseInfo(OrderCloseInfo* &closeInfos[], string moduleCode) { int removedCount = 0 ; int arraySize = ArraySize (closeInfos); for ( int i = 0 ; i < arraySize; i++) { if (closeInfos[i].ModuleCode == moduleCode) { removedCount++; if (closeInfos[i] != NULL && CheckPointer (closeInfos[i]) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (closeInfos[i]); } continue ; } closeInfos[i - removedCount] = closeInfos[i]; } ArrayResize (closeInfos, arraySize - removedCount); return Deleted; } void ~Order() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseInfosTP); i++) { if (CloseInfosTP[i] != NULL && CheckPointer (CloseInfosTP[i]) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (CloseInfosTP[i]); } } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseInfosSL); i++) { if (CloseInfosSL[i] != NULL && CheckPointer (CloseInfosSL[i]) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (CloseInfosSL[i]); } } if (IsDemoLiveOrVisualMode && MustBeVisibleOnChart) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" ); AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" ); } } private : double GetClosePrice() { if (ClosePrice > 1 e- 5 ) { return ClosePrice; } else if (Type == OP_BUY) { return SymbolInfoDouble (SymbolCode, SYMBOL_BID ); } return SymbolInfoDouble (SymbolCode, SYMBOL_ASK ); } double CalcVolumePartialClose( double orderVolume, int percentage) { return RoundVolume(orderVolume * (( double )percentage / 100 )); } double RoundVolume( double volume) { string pair = Symbol (); double lotStep = MarketInfo_LibFunc(pair, MODE_LOTSTEP); double minLot = MarketInfo_LibFunc(pair, MODE_MINLOT); volume = MathRound (volume / lotStep) * lotStep; if (volume < minLot) volume = minLot; return volume; } void PaintSLInfo( double value) { double currentValue; if ( ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" , OBJPROP_PRICE , 0 , currentValue)) { if (Type == OP_BUY && value > currentValue) { HLineMove( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" , value); } else if (Type == OP_SELL && value < currentValue) { HLineMove( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" , value); } } else { HLineCreate( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_SL" , 0 , value, clrRed ); } } void PaintTPInfo( double value) { double currentValue; if ( ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" , OBJPROP_PRICE , 0 , currentValue)) { if (Type == OP_BUY && value < currentValue) { HLineMove( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" , value); } else if (Type == OP_SELL && value > currentValue) { HLineMove( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" , value); } } else { HLineCreate( ChartID (), IntegerToString (Ticket) + "_TP" , 0 , value, clrGreen ); } } };

Для реализации основной логики обработки комиссий и управления ордерами мы определяем переменные, связанные с комиссиями, такие как CommissionAmountPerTrade (0.0), CommissionPercentagePerLot (0.0), CommissionAmountPerLot (0.0), TotalCommission (0.0) для отслеживания торговых издержек и UseCommissionInProfitInPips (false) для исключения комиссий из расчетов пунктов, что обеспечивает точное отслеживание прибыли.

Создадим OrderCloseInfo для управления деталями закрытия сделок, используя переменные ModuleCode для идентификации модуля, Price для уровней стоп-лосса/тейк-профита, Percentage для частичного закрытия и IsOld для обозначения устаревших данных. В число используемых методов входят IsClosePriceSLHit и IsClosePriceTPHit, позволяющие проверить, достигнуты ли уровни стоп-лосса или тейк-профита для ордеров ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL, используя цены ask и bid.

Затем мы определяем класс Orderдля инкапсуляции деталей ордера, включая такие переменные, как Ticket, Type (ENUM_ORDER_TYPE), State (ENUM_ORDER_STATE), MagicNumber, Lots, OpenPrice, StopLoss, TakeProfit и Commission. Ключевые методы включают конструкторы Order для инициализации, SplitOrder для обработки частичных замыканий, CalculateProfitPips и CalculateProfitCurrency для расчета прибыли с использованием PipPoint и UnitsOneLot, а также SetTPInfo и SetSLInfo для обновления массивов CloseInfosTP и CloseInfosSL.

Метод Paint строит линии стоп-уровней, используя функции PaintTPInfo и PaintSLInfo, а функции GetClosestSL и GetClosestTP извлекают ближайшие цены стоп-лосса и тейк-профита. Методы SetCloseInfo и RemoveCloseInfo, возвращающие статусы CRUD, управляют обновлениями стоп-уровней, а приватные методы, такие как GetClosePrice и RoundVolume, обеспечивают точную обработку цен и объемов. Эти структуры обеспечат надежное управление ордерами для скальпинговых сигналов. Давайте определим функцию для сбора и группировки полученных ордеров, как показано ниже.

class OrderCollection { private : Order* _orders[]; int _pointer; int _size; public : void OrderCollection() { _pointer = - 1 ; _size = 0 ; } void ~OrderCollection() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_orders); i++) { delete (_orders[i]); } } void Add(Order* item) { _size = _size + 1 ; ArrayResize (_orders, _size, 8 ); _orders[(_size - 1 )] = item; } Order* Remove( int index) { Order* removed = NULL ; if (index >= 0 && index < _size) { removed = _orders[index]; for ( int i = index; i < (_size - 1 ); i++) { _orders[i] = _orders[i + 1 ]; } ArrayResize (_orders, ArraySize (_orders) - 1 , 8 ); _size = _size - 1 ; } return removed; } Order* Get( int index) { if (index >= 0 && index < _size) { return _orders[index]; } return NULL ; } int Count() { return _size; } void Rewind() { _pointer = - 1 ; } Order* Next() { _pointer++; if (_pointer == _size) { Rewind(); return NULL ; } return Current(); } Order* Prev() { _pointer--; if (_pointer == - 1 ) { return NULL ; } return Current(); } bool HasNext() { return (_pointer < (_size - 1 )); } Order* Current() { return _orders[_pointer]; } int Key() { return _pointer; } int GetKeyByTicket( ulong ticket) { int keyFound = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_orders); i++) { if (_orders[i].Ticket == ticket) { keyFound = i; } } return keyFound; } }; class OrderRepository { private : static Order* getByTicket( ulong ticket) { bool orderSelected = OrderSelect (ticket); if (orderSelected) { Order* order = new Order( false ); OrderRepository::fetchSelected(order); return order; } else { return NULL ; } } static datetime OrderCloseTime( ulong ticket) { return ( datetime )( HistoryOrderGetInteger (ticket, ORDER_TIME_DONE_MSC ) / 1000 ); } static double OrderClosePrice( ulong ticket) { return HistoryOrderGetDouble (ticket, ORDER_PRICE_CURRENT ); } static void fetchSelected(Order& order) { COrderInfo orderInfo; order.Ticket = orderInfo.Ticket(); order.Type = orderInfo.OrderType(); order.State = orderInfo.State(); order.MagicNumber = orderInfo.Magic(); order.Lots = orderInfo.VolumeInitial(); order.OpenPrice = orderInfo.PriceOpen(); order.StopLoss = orderInfo.StopLoss(); order.TakeProfit = orderInfo.TakeProfit(); order.Expiration = orderInfo.TimeExpiration(); order. Comment = orderInfo. Comment (); order.OpenTime = orderInfo.TimeSetup(); order.CloseTime = OrderCloseTime(order.Ticket); order.SymbolCode = orderInfo. Symbol (); order.TradeVolume = orderInfo.VolumeInitial(); CalculateAndSetCommision(order); } static bool modify( ulong ticket, double stopLoss = NULL , double takeProfit = NULL ) { CTrade trade; Order* order = OrderRepository::getByTicket(ticket); double price = order.OpenPrice; stopLoss = (stopLoss == NULL ) ? order.StopLoss : stopLoss; takeProfit = (takeProfit == NULL ) ? order.TakeProfit : takeProfit; datetime expiration = order.Expiration; bool result = false ; if (order.State == ORDER_STATE_PLACED ) { result = trade.OrderModify(ticket, price, stopLoss, takeProfit, ORDER_TIME_SPECIFIED , expiration, 0 ); } else if (order.State == ORDER_STATE_FILLED ) { result = trade.PositionModify(ticket, stopLoss, takeProfit); } if ( CheckPointer (order) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (order); } return result; } public : static OrderCollection* GetOpenOrders( int magic = NULL , int type = NULL , string symbolCode = NULL ) { OrderCollection* orders = new OrderCollection(); for ( int orderIndex = 0 ; orderIndex < OrdersTotal (); orderIndex++) { bool orderSelected = OrderSelect ( OrderGetTicket (orderIndex)); if (orderSelected) { Order* order = new Order( false ); OrderRepository::fetchSelected(order); if ((magic == NULL || magic == order.MagicNumber) && (type == NULL || type == order.Type) && (symbolCode == NULL || symbolCode == order.SymbolCode)) { orders.Add(order); } else { if ( CheckPointer (order) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (order); } } } } int total = PositionsTotal (); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong position_ticket = PositionGetTicket (i); string position_symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); long position_magicNumber = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double open_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); datetime open_time = ( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); ENUM_POSITION_TYPE positionType = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (position_magicNumber == MagicNumber) { Order* order = new Order( false ); order.Ticket = position_ticket; if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) { order.Type = ORDER_TYPE_BUY ; } else if (positionType == POSITION_TYPE_SELL ) { order.Type = ORDER_TYPE_SELL ; } order.Lots = volume; order.TradeVolume = volume; order.OpenPrice = open_price; order.OpenTime = open_time; order.MagicNumber = position_magicNumber; order.SymbolCode = position_symbol; if ((magic == NULL || magic == order.MagicNumber) && (type == NULL || type == order.Type) && (symbolCode == NULL || symbolCode == order.SymbolCode)) { orders.Add(order); } else { if ( CheckPointer (order) == POINTER_DYNAMIC ) { order.Ticket = - 1 ; delete (order); } } } } return orders; } static ulong ExecuteOpenBuy(Order* order) { ulong orderTicket = ULONG_MAX ; MqlTradeRequest request = {}; MqlTradeResult result = {}; request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = Symbol (); request.volume = order.Lots; request.type = ORDER_TYPE_BUY ; request.price = Ask_LibFunc(); request.deviation = MaxDeviationSlippage; request.magic = MagicNumber; request.comment = order. Comment ; request.type_filling = ( ENUM_ORDER_TYPE_FILLING )OrderFillingType; ResetLastError (); if ( OrderSend (request, result)) { if (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE || result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) { orderTicket = result.order; order.Ticket = orderTicket; order.IsAwaitingDealExecution = true ; } else { Print ( StringFormat ( "OrderSend: retcode=%u" , result.retcode)); } } else { Print ( StringFormat ( "OrderSend: error %d: %s" , GetLastError (), GetErrorDescription(result.retcode))); } return orderTicket; } static ulong ExecuteOpenSell(Order* order) { ulong orderTicket = ULONG_MAX ; MqlTradeRequest request = {}; MqlTradeResult result = {}; request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; request.symbol = Symbol (); request.volume = order.Lots; request.type = ORDER_TYPE_SELL ; request.price = Bid_LibFunc(); request.deviation = MaxDeviationSlippage; request.magic = MagicNumber; request.comment = order. Comment ; request.type_filling = ( ENUM_ORDER_TYPE_FILLING )OrderFillingType; ResetLastError (); if ( OrderSend (request, result)) { if (result.retcode == TRADE_RETCODE_DONE || result.retcode == TRADE_RETCODE_PLACED ) { orderTicket = result.order; order.Ticket = orderTicket; order.IsAwaitingDealExecution = true ; } else { Print ( StringFormat ( "OrderSend: retcode=%u" , result.retcode)); } } else { Print ( StringFormat ( "OrderSend: error %d: %s" , GetLastError (), GetErrorDescription(result.retcode))); } return orderTicket; } static bool ClosePosition(Order* order) { CPositionInfo m_position; CTrade m_trade; bool foundPosition = false ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (m_position.SelectByIndex(i)) { if (m_position.Ticket() == order.Ticket) { foundPosition = true ; uint returnCode = 0 ; if (m_trade.PositionClosePartial(order.Ticket, NormalizeDouble (order.Lots, 2 ), MaxDeviationSlippage)) { returnCode = m_trade.ResultRetcode(); if (returnCode == TRADE_RETCODE_DONE || returnCode == TRADE_RETCODE_PLACED ) { ulong orderTicket = m_trade.ResultOrder(); order.Ticket = orderTicket; order.IsAwaitingDealExecution = true ; Print ( StringFormat ( "Successfully created a close order (%d) by EA (%d). Awaiting execution." , orderTicket, MagicNumber)); return true ; } Print ( StringFormat ( "Placing close order failed, Return code: %d" , returnCode)); } } } } return false ; } static OrderCollection* GetLastClosedOrders( datetime startDatetime = NULL ) { OrderCollection* lastClosedOrders = new OrderCollection(); long positionIds[]; if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) { for ( int i = HistoryDealsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong dealId = HistoryDealGetTicket (i); long magicNumber = HistoryDealGetInteger (dealId, DEAL_MAGIC ); string symbol = HistoryDealGetString (dealId, DEAL_SYMBOL ); if ((magicNumber != MagicNumber && magicNumber != 0 ) || symbol != Symbol ()) { continue ; } if ( HistoryDealGetInteger (dealId, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_OUT ) { datetime closetime = ( datetime ) HistoryDealGetInteger (dealId, DEAL_TIME ); if (startDatetime > closetime) { break ; } long positionId = HistoryDealGetInteger (dealId, DEAL_POSITION_ID ); for ( int pi = 0 ; pi < ArraySize (positionIds); pi++) { if (positionIds[pi] == positionId) { continue ; } } int size = ArraySize (positionIds); ArrayResize (positionIds, size + 1 ); positionIds[size] = positionId; } } } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (positionIds); i++) { if ( HistorySelectByPosition (positionIds[i])) { Order* order = new Order( false ); double currentOutVolume = 0 ; for ( int j = 0 ; j < HistoryDealsTotal (); j++) { ulong ticket = HistoryDealGetTicket (j); if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_IN ) { datetime openTime = ( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); double openPrice = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); double lots = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); if (order.Ticket == 0 ) { order.Ticket = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); long dealType = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); if (dealType == ORDER_TYPE_BUY ) { order.Type = ORDER_TYPE_SELL ; } else if (dealType == ORDER_TYPE_SELL ) { order.Type = ORDER_TYPE_BUY ; } else { Alert ( "Unknown order.Type in GetLastClosedOrder" ); } order.OpenTime = openTime; order.OpenPrice = openPrice; order.Lots = lots; } else { double averagePrice = ((order.OpenPrice * order.Lots) + (openPrice * lots)) / (order.Lots + lots); order.Lots = order.Lots + lots; order.OpenPrice = averagePrice; } } else if ( HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_OUT ) { double dealLots = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); double dealClosePrice = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); if (order.CloseTime == 0 ) { order.CloseTime = ( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); order.ClosePrice = dealClosePrice; currentOutVolume = dealLots; } else { double averagePrice = ((order.ClosePrice * currentOutVolume) + (dealClosePrice * dealLots)) / (currentOutVolume + dealLots); order.CloseTime = ( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); order.ClosePrice = averagePrice; currentOutVolume += dealLots; } } } lastClosedOrders.Add(order); } } return lastClosedOrders; } static bool OpenOrder(Order* order) { double price = NULL ; ulong ticketId = - 1 ; switch (order.Type) { case ORDER_TYPE_BUY : ticketId = ExecuteOpenBuy(order); break ; case ORDER_TYPE_SELL : ticketId = ExecuteOpenSell(order); break ; } bool success = ticketId != ULONG_MAX ; if (success) { Print ( StringFormat ( "Successfully opened an order (%d) by EA (%d)" , ticketId, MagicNumber)); } return success; } static void CalculateAndSetCommision(Order& order) { order.Commission = 0.0 ; order.CommissionInPips = 0.0 ; order.Commission = 2.0 * CommissionAmountPerTrade + CommissionPercentagePerLot * order.Lots * UnitsOneLot + CommissionAmountPerLot * order.Lots; if (order.Lots > 1.0 e- 5 && order.Commission > 1.0 e- 5 ) { order.CommissionInPips = order.Commission / (order.Lots * UnitsOneLot * PipPoint); } } };

Определим класс OrderCollection для управления коллекцией объектов Order, используя массив _orders, указатель _pointer для итерации и размер _size для отслеживания количества ордеров. В его арсенале есть методы OrderCollection для инициализации, Add для добавления ордеров, Remove для удаления ордеров по индексу, Get для получения ордеров, Count для определения размера, а также методы итератора, такие как Rewind, Next, Prev, HasNext, Current, Key и GetKeyByTicket, позволяющие перемещаться и находить ордера по номеру тикета.

Мы также создаем класс OrderRepository для обработки взаимодействий с брокерами, с приватными методами, такими как getByTicket, при получении ордеров с помощью OrderSelect, OrderCloseTime и OrderClosePrice для получения исторических данных об ордерах, fetchSelected - для заполнения сведений об Order с помощью COrderInfo и modify - для обновления стоп-лосса/тейк-профита с помощью CTrade. К числу общедоступных методов относится метод GetOpenOrders, который собирает открытые и отложенные ордера, отсортированные по параметрам MagicNumber, Type или SymbolCode, обрабатывая как отложенные ордера, так и неттинговые позиции.

Функции ExecuteOpenBuy и ExecuteOpenSell отправляют запросы на совершение сделок MqlTradeRequest и MqlTradeResult, устанавливая ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL, цены Ask_LibFunc или Bid_LibFunc и OrderFillingType, в то время как ClosePosition закрывает хеджирующие позиции с помощью CPositionInfo и CTrade. Функция GetLastClosedOrders извлекает недавно закрытые ордера, анализируя историю сделок HistorySelect, а CalculateAndSetCommision вычисляет комиссию, используя CommissionAmountPerTrade, CommissionPercentagePerLot и CommissionAmountPerLot. Далее мы можем сгруппировать ордера и эффективно их хешировать.

class OrderGroupData { public : ulong OrderTicketIds[]; void OrderGroupData() {} void OrderGroupData(OrderGroupData* ordergroupdata) {} void Add( ulong ticketId) { int size = ArraySize (OrderTicketIds); ArrayResize (OrderTicketIds, size + 1 ); OrderTicketIds[size] = ticketId; } void Remove( ulong ticketId) { int size = ArraySize (OrderTicketIds); int counter = 0 ; int counterFound = 0 ; for ( int i = 0 ; i < size; i++) { if (OrderTicketIds[i] == ticketId) { counterFound++; continue ; } else { OrderTicketIds[counter] = OrderTicketIds[i]; counter++; } } if (counterFound > 0 ) { ArrayResize (OrderTicketIds, counter); } } void ~OrderGroupData() {} }; class OrderGroupHashEntry { public : string _key; OrderGroupData* _val; OrderGroupHashEntry* _next; OrderGroupHashEntry() { _key = NULL ; _val = NULL ; _next = NULL ; } OrderGroupHashEntry( string key, OrderGroupData* val) { _key = key; _val = val; _next = NULL ; } ~OrderGroupHashEntry() { if (_val != NULL && CheckPointer (_val) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (_val); } } }; class OrderGroupHashMap { private : uint _hashSlots; int _resizeThreshold; int _hashEntryCount; OrderGroupHashEntry* _buckets[]; bool _adoptValues; uint _foundIndex; OrderGroupHashEntry* _foundEntry; OrderGroupHashEntry* _foundPrev; void init( uint size, bool adoptValues) { _hashSlots = 0 ; _hashEntryCount = 0 ; _adoptValues = adoptValues; rehash(size); } uint hash( string s) { uchar c[]; uint h = 0 ; if (s != NULL ) { h = 5381 ; int n = StringToCharArray (s, c); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { h = ((h << 5 ) + h) + c[i]; } } return h % _hashSlots; } bool find( string keyName) { bool found = false ; _foundPrev = NULL ; _foundIndex = hash(keyName); if (_foundIndex <= _hashSlots) { for (OrderGroupHashEntry* e = _buckets[_foundIndex]; e != NULL ; e = e._next) { if (e._key == keyName) { _foundEntry = e; found = true ; break ; } _foundPrev = e; } } return found; } uint getSlots() { return _hashSlots; } bool rehash( uint newSize) { bool ret = false ; OrderGroupHashEntry* oldTable[]; uint oldSize = _hashSlots; if (newSize <= getSlots()) { ret = false ; } else if ( ArrayResize (_buckets, newSize) != newSize) { ret = false ; } else if ( ArrayResize (oldTable, oldSize) != oldSize) { ret = false ; } else { uint i = 0 ; for (i = 0 ; i < oldSize; i++) { oldTable[i] = _buckets[i]; } for (i = 0 ; i < newSize; i++) { _buckets[i] = NULL ; } _hashSlots = newSize; _resizeThreshold = ( int )_hashSlots / 4 * 3 ; for ( uint oldHashCode = 0 ; oldHashCode < oldSize; oldHashCode++) { OrderGroupHashEntry* next = NULL ; for (OrderGroupHashEntry* e = oldTable[oldHashCode]; e != NULL ; e = next) { next = e._next; uint newHashCode = hash(e._key); e._next = _buckets[newHashCode]; _buckets[newHashCode] = e; } oldTable[oldHashCode] = NULL ; } ret = true ; } return ret; } public : OrderGroupHashMap() { init( 13 , false ); } OrderGroupHashMap( bool adoptValues) { init( 13 , adoptValues); } OrderGroupHashMap( int size) { init(size, false ); } OrderGroupHashMap( int size, bool adoptValues) { init(size, adoptValues); } ~OrderGroupHashMap() { for ( uint i = 0 ; i < _hashSlots; i++) { OrderGroupHashEntry* nextEntry = NULL ; for (OrderGroupHashEntry* entry = _buckets[i]; entry != NULL ; entry = nextEntry) { nextEntry = entry._next; if (_adoptValues && entry._val != NULL && CheckPointer (entry._val) == POINTER_DYNAMIC ) { delete entry._val; } delete entry; } _buckets[i] = NULL ; } } bool ContainsKey( string keyName) { return find(keyName); } OrderGroupData* Get( string keyName) { OrderGroupData* obj = NULL ; if (find(keyName)) { obj = _foundEntry._val; } return obj; } void GetAllData(OrderGroupData* &data[]) { for ( uint i = 0 ; i < _hashSlots; i++) { OrderGroupHashEntry* nextEntry = NULL ; for (OrderGroupHashEntry* entry = _buckets[i]; entry != NULL ; entry = nextEntry) { if (entry._val != NULL ) { int size = ArraySize (data); ArrayResize (data, size + 1 ); data[size] = entry._val; nextEntry = entry._next; } } } } OrderGroupData* Put( string keyName, OrderGroupData* obj) { OrderGroupData* ret = NULL ; if (find(keyName)) { ret = _foundEntry._val; if (_adoptValues && _foundEntry._val != NULL && CheckPointer (_foundEntry._val) == POINTER_DYNAMIC ) { delete _foundEntry._val; } _foundEntry._val = obj; } else { OrderGroupHashEntry* e = new OrderGroupHashEntry(keyName, obj); OrderGroupHashEntry* first = _buckets[_foundIndex]; e._next = first; _buckets[_foundIndex] = e; _hashEntryCount++; if (_hashEntryCount > _resizeThreshold) { rehash(_hashSlots / 2 * 3 ); } } return ret; } bool Delete( string keyName) { bool found = false ; if (find(keyName)) { OrderGroupHashEntry* next = _foundEntry._next; if (_foundPrev != NULL ) { _foundPrev._next = next; } else { _buckets[_foundIndex] = next; } if (_adoptValues && _foundEntry._val != NULL && CheckPointer (_foundEntry._val) == POINTER_DYNAMIC ) { delete _foundEntry._val; } delete _foundEntry; _hashEntryCount--; found = true ; } return found; } int DeleteKeys( const string & keys[]) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (keys); i++) { if (Delete(keys[i])) { count++; } } return count; } int DeleteKeysExcept( const string & keys[]) { int index = 0 , count = 0 ; string hashedKeys[]; ArrayResize (hashedKeys, _hashEntryCount); for ( uint i = 0 ; i < _hashSlots; i++) { OrderGroupHashEntry* nextEntry = NULL ; for (OrderGroupHashEntry* entry = _buckets[i]; entry != NULL ; entry = nextEntry) { nextEntry = entry._next; if (entry._key != NULL ) { hashedKeys[index] = entry._key; index++; } } } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (hashedKeys); i++) { bool keep = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (keys); j++) { if (hashedKeys[i] == keys[j]) { keep = true ; break ; } } if (!keep) { if (Delete(hashedKeys[i])) { count++; } } } return count; } };

Для эффективного управления и группировки тикетов ордеров, обеспечивающих организованную обработку сделок, мы определяем класс OrderGroupData для хранения идентификаторов тикетов ордеров в массиве OrderTicketIds с такими методами, как OrderGroupData для инициализации, Add для добавления идентификаторов тикетов, Remove для удаления конкретных тикетов путем смещения оставшихся записей, и деструктором ~OrderGroupData для очистки, что обеспечивает динамическое управление тикетами.

Далее мы создаем класс OrderGroupHashEntry для представления записей в хэш-карте, содержащий _key для идентификатора записи, _val для хранения объекта OrderGroupData и _next для связывания записей в случае коллизий. Его конструкторы OrderGroupHashEntry инициализируют записи, а деструктор ~OrderGroupHashEntry освобождает динамические объекты OrderGroupData при необходимости.

Затем мы реализуем класс OrderGroupHashMap для управления группами ордеров с помощью хеш-таблицы, используя приватные переменные _hashSlots для подсчета количества сегментов, _resizeThreshold для триггеров изменения размера, _hashEntryCount для отслеживания записей и _buckets для хранения массивов OrderGroupHashEntry. Приватный метод init создает хеш-карту, метод hash вычисляет хеш-значение для ключей, метод find находит записи по ключу, а метод rehash изменяет размер таблицы.

К числу открытых методов относятся конструкторы OrderGroupHashMap для различных параметров инициализации, ContainsKey для проверки существования ключа, Get для получения OrderGroupData, GetAllData для сбора всех групп, Put для добавления или обновления записей, Delete для удаления ключа, DeleteKeys для множественного удаления и DeleteKeysExcept для удаления всех ключей, кроме указанного. Деструктор ~OrderGroupHashMap обеспечивает надлежащую очистку ресурсов. Теперь нам нужно управлять торговыми состояниями, и для этой операции нам необходим дополнительный класс.

int LastOrderResults[]; class Wallet { private : int _openedBuyOrderCount; int _openedSellOrderCount; ulong _closedOrderCount; int _lastOrderResultSize; ENUM_TIMEFRAMES _lastOrderResultByTimeframe; datetime _lastBarStartTime; OrderCollection* _openOrders; OrderGroupHashMap* _openOrdersSymbolType; OrderGroupHashMap* _openOrdersSymbol; OrderCollection* _pendingOpenOrders; OrderCollection* _pendingCloseOrders; Order* _mostRecentOpenOrder; Order* _mostRecentClosedOrder; OrderCollection* _recentClosedOrders; public : void Wallet() { _openedBuyOrderCount = 0 ; _openedSellOrderCount = 0 ; _closedOrderCount = 0 ; _lastOrderResultSize = 0 ; _lastOrderResultByTimeframe = NULL ; _lastBarStartTime = NULL ; _pendingOpenOrders = new OrderCollection(); _pendingCloseOrders = new OrderCollection(); _recentClosedOrders = new OrderCollection(); _openOrdersSymbolType = NULL ; _openOrdersSymbol = NULL ; _openOrders = new OrderCollection(); _mostRecentOpenOrder = NULL ; _mostRecentClosedOrder = NULL ; } void ~Wallet() { delete (_pendingOpenOrders); delete (_pendingCloseOrders); delete (_recentClosedOrders); if (_openOrders != NULL ) { delete (_openOrders); } if (_mostRecentOpenOrder != NULL ) { delete (_mostRecentOpenOrder); } if (_mostRecentClosedOrder != NULL ) { delete (_mostRecentClosedOrder); } if (_openOrdersSymbolType != NULL ) { delete (_openOrdersSymbolType); } if (_openOrdersSymbol != NULL ) { delete (_openOrdersSymbol); } } void HandleTick() { if (_lastOrderResultByTimeframe != NULL ) { datetime newBarStartTime = iTime ( _Symbol , _lastOrderResultByTimeframe, 0 ); if (_lastBarStartTime == newBarStartTime) { return ; } else { _lastBarStartTime = newBarStartTime; for ( int i = 0 ; i < _recentClosedOrders.Count(); i++) { Order* order = _recentClosedOrders.Get(i); if ( CheckPointer (order) != POINTER_INVALID && CheckPointer (order) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (order); } _recentClosedOrders.Remove(i); } PrintOrderChanges(); } } } void SetLastOrderResultsSize( int size) { if (size > _lastOrderResultSize) { ArrayResize (LastOrderResults, size); ArrayInitialize (LastOrderResults, 1 ); _lastOrderResultSize = size; } } void SetLastClosedOrdersByTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if (_lastOrderResultByTimeframe != NULL && timeframe <= _lastOrderResultByTimeframe) { return ; } _lastOrderResultByTimeframe = timeframe; _lastBarStartTime = iTime ( _Symbol , _lastOrderResultByTimeframe, 0 ); } OrderCollection* GetRecentClosedOrders() { return _recentClosedOrders; } void ActivateOrderGroups(ORDER_GROUP_TYPE &groupTypes[]) { for ( int i = 0 ; i < ArrayRange (groupTypes, 0 ); i++) { if (groupTypes[i] == SymbolOrderType && _openOrdersSymbolType == NULL ) { _openOrdersSymbolType = new OrderGroupHashMap(); } else if (groupTypes[i] == SymbolCode && _openOrdersSymbol == NULL ) { _openOrdersSymbol = new OrderGroupHashMap(); } } } OrderCollection* GetOpenOrders() { if (_openOrders == NULL ) { LoadOrdersFromBroker(); } return _openOrders; } Order* GetOpenOrder( ulong ticketId) { int index = _openOrders.GetKeyByTicket(ticketId); if (index == - 1 ) { return NULL ; } return _openOrders.Get(index); } void GetOpenOrdersSymbolOrderType(OrderGroupData* &data[]) { _openOrdersSymbolType.GetAllData(data); } void GetOpenOrdersSymbol(OrderGroupData* &data[]) { _openOrdersSymbol.GetAllData(data); } OrderCollection* GetPendingOpenOrders() { return _pendingOpenOrders; } OrderCollection* GetPendingCloseOrders() { return _pendingCloseOrders; } void ResetPendingOrders() { delete (_pendingOpenOrders); delete (_pendingCloseOrders); _pendingOpenOrders = new OrderCollection(); _pendingCloseOrders = new OrderCollection(); Print ( "Wallet has " + IntegerToString (_pendingOpenOrders.Count()) + " pending open orders now." ); Print ( "Wallet has " + IntegerToString (_pendingCloseOrders.Count()) + " pending close orders now." ); } bool AreOrdersBeingOpened() { for ( int i = _pendingOpenOrders.Count() - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (_pendingOpenOrders.Get(i).IsAwaitingDealExecution) { return true ; } } return false ; } bool AreOrdersBeingClosed() { for ( int i = _pendingCloseOrders.Count() - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (_pendingCloseOrders.Get(i).IsAwaitingDealExecution) { return true ; } } return false ; } void ResetOpenOrders() { _openedBuyOrderCount = 0 ; _openedSellOrderCount = 0 ; if (_openOrders != NULL ) { delete (_openOrders); _openOrders = new OrderCollection(); } if (_openOrdersSymbol != NULL ) { delete (_openOrdersSymbol); _openOrdersSymbol = new OrderGroupHashMap(); } if (_openOrdersSymbolType != NULL ) { delete (_openOrdersSymbolType); _openOrdersSymbolType = new OrderGroupHashMap(); } } Order* GetMostRecentOpenOrder() { return _mostRecentOpenOrder; } Order* GetMostRecentClosedOrder() { return _mostRecentClosedOrder; } void LoadOrdersFromBroker() { OrderCollection* brokerOrders = OrderRepository::GetOpenOrders(MagicNumber, NULL , Symbol ()); for ( int i = 0 ; i < brokerOrders.Count(); i++) { Order* openOrder = brokerOrders.Get(i); AddOrderToOpenOrderCollections(openOrder); SetMostRecentOpenOrClosedOrder(openOrder); CountAddedOrder(openOrder); } OrderCollection* lastClosedOrders = OrderRepository::GetLastClosedOrders(_lastBarStartTime); for ( int i = 0 ; i < lastClosedOrders.Count(); i++) { Order* closedOrder = lastClosedOrders.Get(i); _recentClosedOrders.Add( new Order(closedOrder, true )); SetMostRecentOpenOrClosedOrder(closedOrder); } delete (lastClosedOrders); delete (brokerOrders); PrintOrderChanges(); Print ( "Wallet has " + IntegerToString (GetOpenedOrderCount()) + " orders now." ); } void SetPendingOpenOrderToOpen(Order* justOpenedOrder) { bool success = false ; int key = _pendingOpenOrders.GetKeyByTicket(justOpenedOrder.Ticket); if (key != - 1 ) { if (_mostRecentOpenOrder != NULL && CheckPointer (_mostRecentOpenOrder) != POINTER_INVALID && CheckPointer (_mostRecentOpenOrder) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (_mostRecentOpenOrder); } _mostRecentOpenOrder = new Order(justOpenedOrder, false ); AddOrderToOpenOrderCollections(justOpenedOrder); CountAddedOrder(justOpenedOrder); delete (justOpenedOrder); _pendingOpenOrders.Remove(key); success = true ; } if (success) { PrintOrderChanges(); } else { Alert ( "Couldn't move pending open order to opened orders for ticketid: " + IntegerToString (justOpenedOrder.Ticket)); } } bool CancelPendingOpenOrder(Order* justOpenedOrder) { int key = _pendingOpenOrders.GetKeyByTicket(justOpenedOrder.Ticket); if (key != - 1 ) { delete (justOpenedOrder); _pendingOpenOrders.Remove(key); } else { Alert ( "Couldn't cancel pending open order for ticketid: " + IntegerToString (justOpenedOrder.Ticket)); } PrintOrderChanges(); return key != - 1 ; } void SetAllOpenOrdersToPendingClose() { bool success = false ; for ( int i = _openOrders.Count() - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* order = _openOrders.Get(i); if (MoveOpenOrderToPendingCloseOrders(order)) { success = true ; } } if (success) { PrintOrderChanges(); } } bool SetOpenOrderToPendingClose(Order* orderToClose) { bool success = MoveOpenOrderToPendingCloseOrders(orderToClose); if (success) { PrintOrderChanges(); return true ; } Alert ( "Couldn't move open order to pendingclose orders for ticketid: " + IntegerToString (orderToClose.Ticket)); return false ; } bool AddPendingCloseOrder(Order* orderToClose) { _pendingCloseOrders.Add( new Order(orderToClose, false )); if ( CheckPointer (orderToClose) != POINTER_INVALID && CheckPointer (orderToClose) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (orderToClose); } PrintOrderChanges(); return true ; } bool SetPendingCloseOrderToClosed(Order* justClosedOrder) { int key = _pendingCloseOrders.GetKeyByTicket(justClosedOrder.Ticket); if (key != - 1 ) { if (_lastOrderResultSize > 0 ) { for ( int i = ArraySize (LastOrderResults) - 1 ; i > 0 ; i--) { LastOrderResults[i] = LastOrderResults[i - 1 ]; } LastOrderResults[ 0 ] = justClosedOrder.CalculateProfitPips() > 0 ? 1 : 0 ; } if (_mostRecentClosedOrder != NULL && CheckPointer (_mostRecentClosedOrder) != POINTER_INVALID && CheckPointer (_mostRecentClosedOrder) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (_mostRecentClosedOrder); } _mostRecentClosedOrder = new Order(justClosedOrder, false ); _recentClosedOrders.Add( new Order(justClosedOrder, true )); _pendingCloseOrders.Remove(key); delete (justClosedOrder); _closedOrderCount++; PrintOrderChanges(); return true ; } Alert ( "Couldn't move open order to removed order for ticketid: " + IntegerToString (justClosedOrder.Ticket)); return false ; } int GetOpenedOrderCount() { return _openedBuyOrderCount + _openedSellOrderCount; } ulong GetClosedOrderCount() { return _closedOrderCount; } private : void AddOrderToOpenOrderCollections(Order* order) { Order* newOpenOrder = new Order(order, true ); _openOrders.Add(newOpenOrder); if (IsSymbolOrderTypeOrderGroupActivated()) { string key = GetOrderGroupSymbolOrderTypeKey(order); OrderGroupData* orderGroupData = _openOrdersSymbolType.Get(key); if (orderGroupData == NULL ) { orderGroupData = new OrderGroupData(); } orderGroupData.Add(newOpenOrder.Ticket); _openOrdersSymbolType.Put(key, orderGroupData); } if (IsSymbolOrderGroupActivated()) { string key = GetOrderGroupSymbolKey(order); OrderGroupData* orderGroupData = _openOrdersSymbol.Get(key); if (orderGroupData == NULL ) { orderGroupData = new OrderGroupData(); } orderGroupData.Add(newOpenOrder.Ticket); _openOrdersSymbol.Put(key, orderGroupData); } PrintOrderChanges(); } bool RemoveOrderFromOpenOrderCollections(Order* order) { int key = GetOpenOrders().GetKeyByTicket(order.Ticket); if (key != - 1 ) { GetOpenOrders().Remove(key); if (_openOrdersSymbolType != NULL ) { string symbolOrderTypeKey = GetOrderGroupSymbolOrderTypeKey(order); OrderGroupData* symbolOrderTypeGroupData = _openOrdersSymbolType.Get(symbolOrderTypeKey); symbolOrderTypeGroupData.Remove(order.Ticket); } if (_openOrdersSymbol != NULL ) { string symbolKey = GetOrderGroupSymbolKey(order); OrderGroupData* symbolGroupData = _openOrdersSymbol.Get(symbolKey); symbolGroupData.Remove(order.Ticket); } } return key != - 1 ; } void SetMostRecentOpenOrClosedOrder(Order* order) { if (order.CloseTime == 0 ) { if (_mostRecentOpenOrder == NULL ) { _mostRecentOpenOrder = new Order(order, false ); } else if (_mostRecentOpenOrder.OpenTime < order.OpenTime) { delete (_mostRecentOpenOrder); _mostRecentOpenOrder = new Order(order, false ); } } else { if (_mostRecentClosedOrder == NULL ) { _mostRecentClosedOrder = new Order(order, false ); } else if (_mostRecentClosedOrder.CloseTime < order.CloseTime) { delete (_mostRecentClosedOrder); _mostRecentClosedOrder = new Order(order, false ); } } } bool MoveOpenOrderToPendingCloseOrders(Order* orderToClose) { if (RemoveOrderFromOpenOrderCollections(orderToClose)) { CountRemovedOrder(orderToClose); _pendingCloseOrders.Add( new Order(orderToClose, false )); if (orderToClose.OpenTime == _mostRecentOpenOrder.OpenTime) { if ( CheckPointer (_mostRecentOpenOrder) != POINTER_INVALID && CheckPointer (_mostRecentOpenOrder) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (_mostRecentOpenOrder); } _mostRecentOpenOrder = NULL ; Order* newMostRecentOpenOrder = GetLastOpenOrder(); if (newMostRecentOpenOrder != NULL ) { SetMostRecentOpenOrClosedOrder(newMostRecentOpenOrder); } } if ( CheckPointer (orderToClose) != POINTER_INVALID && CheckPointer (orderToClose) == POINTER_DYNAMIC ) { delete (orderToClose); } return true ; } return false ; } Order* GetLastOpenOrder() { Order* order = NULL ; for ( int i = _openOrders.Count() - 1 ; i >= 0 ; i--) { return _openOrders.Get(i); } return NULL ; } string GetOrderGroupSymbolOrderTypeKey(Order* order) { return order.SymbolCode + IntegerToString (order.Type); } string GetOrderGroupSymbolKey(Order* order) { return order.SymbolCode; } bool IsSymbolOrderTypeOrderGroupActivated() { return _openOrdersSymbolType != NULL ; } bool IsSymbolOrderGroupActivated() { return _openOrdersSymbol != NULL ; } void CountAddedOrder(Order* order) { if (order.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { _openedBuyOrderCount++; } else if (order.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { _openedSellOrderCount++; } } void CountRemovedOrder(Order* order) { if (order.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { _openedBuyOrderCount--; } else if (order.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { _openedSellOrderCount--; } } void PrintOrderChanges() { if (DisplayOrderInfo && IsDemoLiveOrVisualMode) { string comment = "

------------------------------------------------------------" ; comment += "

:: Pending open orders: " + IntegerToString (_pendingOpenOrders.Count()); comment += "

:: Open orders: " + IntegerToString (_openedBuyOrderCount) + " (Buy), " + IntegerToString (_openedSellOrderCount) + " (Sell)" ; comment += "

:: Pending close orders: " + IntegerToString (_pendingCloseOrders.Count()); comment += "

:: Recently closed orders: " + IntegerToString (_recentClosedOrders.Count()); OrderInfoComment = comment; } } };

Здесь мы реализуем класс Wallet для управления торговлей и ордерами. Объявляем глобальный массив LastOrderResults для хранения результатов сделок (1 — прибыль, 0 — убыток). Класс Wallet использует приватные переменные, такие как _openedBuyOrderCount, _openedSellOrderCount, _closedOrderCount, _lastOrderResultSize, _lastOrderResultByTimeframe (ENUM_TIMEFRAMES) и _lastBarStartTime для отслеживания количества ордеров и времени их исполнения, а также указатели на объекты OrderCollection (_openOrders, _pendingOpenOrders, _pendingCloseOrders, _recentClosedOrders) и OrderGroupHashMap (_openOrdersSymbolType, _openOrdersSymbol) для группировки, плюс _mostRecentOpenOrder и _mostRecentClosedOrder для последних ордеров.

Мы определяем конструктор Wallet для инициализации счетчика до 0, создаем новые экземпляры OrderCollection и устанавливаем указатели в null с деструктором ~Wallet, очищающим все динамические объекты. Метод HandleTick обновляет _recentClosedOrders на новых барах, используя iTime, в то время как SetLastOrderResultsSize изменяет размер LastOrderResults, а SetLastClosedOrdersByTimeframe устанавливает _lastOrderResultByTimeframe. Публичные методы, такие как GetRecentClosedOrders, GetOpenOrders, GetOpenOrder, GetPendingOpenOrders и GetPendingCloseOrders, извлекают коллекции ордеров, а метод ActivateOrderGroups позволяет группировать ордеры по значениям ORDER_GROUP_TYPE (SymbolOrderType, SymbolCode).

Методы ResetPendingOrders и ResetOpenOrders повторно инициализируют коллекции, а методы AreOrdersBeingOpened и AreOrdersBeingClosed проверяют статус отложенного исполнения. Мы используем функцию LoadOrdersFromBroker для заполнения ордеров с помощью OrderRepository::GetOpenOrders и GetLastClosedOrders, SetPendingOpenOrderToOpen и CancelPendingOpenOrder для управления отложенными открытиями, SetAllOpenOrdersToPendingClose и SetOpenOrderToPendingClose для закрытия, а также SetPendingCloseOrderToClosed для обновления LastOrderResults и _closedOrderCount.

Приватные методы, такие как AddOrderToOpenOrderCollections, RemoveOrderFromOpenOrderCollections, SetMostRecentOpenOrClosedOrder, GetOrderGroupSymbolOrderTypeKey и PrintOrderChanges поддерживают группировку ордеров и логирование в OrderInfoComment. Класс позволит централизовать управление ордерами для скальпинга. Чтобы оценить текущий прогресс, определим базовый класс для управления запуском. Мы сможем вызывать его при инициализации для визуализации этапа.

enum TradeAction { UnknownAction = 0 , OpenBuyAction = 1 , OpenSellAction = 2 , CloseBuyAction = 3 , CloseSellAction = 4 }; interface ITrader { void HandleTick(); void Init(); Wallet* GetWallet(); }; ITrader *_ea; class EA : public ITrader { private : bool _firstTick; Wallet* _wallet; public : void EA() { _firstTick = true ; _wallet = new Wallet(); _wallet.SetLastClosedOrdersByTimeframe(DisplayOrderDuringTimeframe); } void ~EA() { delete (_wallet); } void Init() { IsDemoLiveOrVisualMode = ! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ); UnitsOneLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_LOTSIZE); _wallet.LoadOrdersFromBroker(); } void HandleTick() { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) == 0 ) { SyncOrders(); } if (AllowManualTPSLChanges) { SyncManualTPSLChanges(); } AskFunc.Evaluate(); BidFunc.Evaluate(); UpdateOrders(); if (!StopEA) { _wallet.HandleTick(); if (ExecutePendingCloseOrders()) { if (!ExecutePendingOpenOrders()) { HandleErrors( StringFormat ( "Open (all) order(s) failed. Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } else { HandleErrors( StringFormat ( "Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } else { if (ExecutePendingCloseOrders()) { _wallet.SetAllOpenOrdersToPendingClose(); } else { HandleErrors( StringFormat ( "Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } if (_firstTick) { _firstTick = false ; } } Wallet* GetWallet() { return _wallet; } private : void SyncOrders() { OrderCollection* currentOpenOrders = OrderRepository::GetOpenOrders(MagicNumber, NULL , Symbol ()); if (currentOpenOrders.Count() != (_wallet.GetOpenOrders().Count() + _wallet.GetPendingCloseOrders().Count())) { Print ( "(Manual) orderchanges detected" + " (found in MT: " + IntegerToString (currentOpenOrders.Count()) + " and in wallet: " + IntegerToString (_wallet.GetOpenOrders().Count()) + "), resetting EA, loading open orders." ); _wallet.ResetOpenOrders(); _wallet.ResetPendingOrders(); _wallet.LoadOrdersFromBroker(); } delete (currentOpenOrders); } void SyncManualTPSLChanges() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); uint lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { double currentPosition = ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" , OBJPROP_PRICE ); if ((order.StopLossManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestSL()) || (order.StopLossManual != 0 && currentPosition != order.StopLossManual)) { order.StopLossManual = currentPosition; } } lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { double currentPosition = ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" , OBJPROP_PRICE ); if ((order.TakeProfitManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestTP()) || (order.TakeProfitManual != 0 && currentPosition != order.TakeProfitManual)) { order.TakeProfitManual = currentPosition; } } } } void UpdateOrders() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); double pipsProfit = order.CalculateProfitPips(); order.CurrentProfitPips = pipsProfit; if (pipsProfit < order.LowestProfitPips) { order.LowestProfitPips = pipsProfit; } else if (pipsProfit > order.HighestProfitPips) { order.HighestProfitPips = pipsProfit; } } } bool ExecutePendingCloseOrders() { OrderCollection* pendingCloseOrders = _wallet.GetPendingCloseOrders(); int ordersToCloseCount = pendingCloseOrders.Count(); if (ordersToCloseCount == 0 ) { return true ; } if (_wallet.AreOrdersBeingOpened()) { return true ; } int ordersCloseSuccessCount = 0 ; for ( int i = ordersToCloseCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* pendingCloseOrder = pendingCloseOrders.Get(i); if (pendingCloseOrder.IsAwaitingDealExecution) { ordersCloseSuccessCount++; continue ; } bool success; if (AccountMarginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ) { Order* reversedOrder = new Order(pendingCloseOrder, false ); reversedOrder.Type = pendingCloseOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ; success = OrderRepository::OpenOrder(reversedOrder); if (success) { pendingCloseOrder.Ticket = reversedOrder.Ticket; } delete (reversedOrder); } else { success = OrderRepository::ClosePosition(pendingCloseOrder); } if (success) { ordersCloseSuccessCount++; } } return ordersCloseSuccessCount == ordersToCloseCount; } bool ExecutePendingOpenOrders() { OrderCollection* pendingOpenOrders = _wallet.GetPendingOpenOrders(); int ordersToOpenCount = pendingOpenOrders.Count(); if (ordersToOpenCount == 0 ) { return true ; } int ordersOpenSuccessCount = 0 ; for ( int i = ordersToOpenCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); if (order.IsAwaitingDealExecution) { ordersOpenSuccessCount++; continue ; } bool isTradeContextFree = false ; double StartWaitingTime = GetTickCount (); while ( true ) { if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) { isTradeContextFree = true ; break ; } int MaxWaiting_sec = 10 ; if ( IsStopped ()) { HandleErrors( "The expert was stopped by a user action." ); break ; } if ( GetTickCount () - StartWaitingTime > MaxWaiting_sec * 1000 ) { HandleErrors( StringFormat ( "The (%d seconds) waiting time exceeded. Trade not allowed: EA disabled, market closed or trade context still not free." , MaxWaiting_sec)); break ; } Sleep ( 100 ); } if (!isTradeContextFree) { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { HandleErrors( "Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information." ); } continue ; } bool success = OrderRepository::OpenOrder(order); if (success) { ordersOpenSuccessCount++; } else { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { HandleErrors( "Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information." ); } } } return ordersOpenSuccessCount == ordersToOpenCount; } };

Здесь мы завершаем разработку основной инфраструктуры, определяя торговые операции и главную логику советника. Создаем перечисление TradeAction для классификации торговых операций, включая UnknownAction (0), OpenBuyAction (1), OpenSellAction (2), CloseBuyAction(3) и CloseSellAction (4), обеспечивая четкую структуру для управления сделками. Мы воспользуемся им позже. Затем мы определяем интерфейс ITrader с методами HandleTick, Init и GetWallet для стандартизации функциональности советника, а также объявляем глобальный указатель _ea типа ITrader для хранения экземпляра советника.

Мы реализуем класс EA, наследующий от ITrader, с приватными переменными _firstTick для отслеживания начальных тиков и _wallet для управления экземпляром Wallet. Конструктор EA инициализирует переменную _firstTick значением true и создает новый Wallet, устанавливая его таймфрейм с помощью SetLastClosedOrdersByTimeframe с DisplayOrderDuringTimeframe. Деструктор ~EA очищает _wallet. Метод Init устанавливает IsDemoLiveOrVisualMode с помощью MQLInfoInteger, присваивает UnitsOneLot с помощью MarketInfo_LibFunc и вызывает _wallet.LoadOrdersFromBroker.

Метод HandleTick управляет тиками, вызывая SyncOrders (кроме тестового режима), SyncManualTPSLChanges, если AllowManualTPSLChanges равен true, обновляя AskFunc и BidFunc, а также вызывая UpdateOrders и _wallet.HandleTick. Он выполняет ExecutePendingCloseOrders и ExecutePendingOpenOrders, если StopEA не равен true, регистрируя ошибки с помощью HandleErrors при необходимости, и очищает _firstTick.

К приватным методам относятся: SyncOrders для синхронизации ордеров с помощью OrderRepository::GetOpenOrders и SyncManualTPSLChanges для обновления стоп-ордеров вручную с помощью ObjectFind и ObjectGetDouble, UpdateOrders для обновления показателей прибыли с помощью CalculateProfitPips, ExecutePendingCloseOrders для закрытия позиций с использованием OrderRepository::ClosePosition или OpenOrder для неттинга и ExecutePendingOpenOrders для открытия ордеров с помощью OrderRepository::OpenOrder, что обеспечивает контекст сделки с помощью MQL5InfoInteger и обработку отмены. Теперь мы можем вызвать всё необходимое в обработчике событий OnInit.

void SetupChart() { ChartSetInteger ( ChartID (), CHART_FOREGROUND , 0 , false ); } int OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BACKGROUND , clrWhite ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BEAR , clrRed ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CANDLE_BULL , clrGreen ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_ASK , clrDarkRed ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_BID , clrDarkGreen ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_DOWN , clrRed ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_CHART_UP , clrGreen ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_GRID , clrLightGray ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_FOREGROUND , clrBlack ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_COLOR_LAST , clrBlack ); OrderFillingType = GetFillingType(); if (( int )OrderFillingType == - 1 ) { HandleErrors( "Unsupported filling type " + IntegerToString (( int )OrderFillingType)); return ( INIT_FAILED ); } GetExecutionType(); AccountMarginMode = GetAccountMarginMode(); SetPipPoint(); if (PipPoint == 0 ) { HandleErrors( "Couldn't find correct pip/point for symbol." ); return ( INIT_FAILED ); } AskFunc = new AskFunction(); AskFunc.Init(); BidFunc = new BidFunction(); BidFunc.Init(); OrderInfoComment = "" ; _ea = new EA(); _ea.Init(); SetupChart(); hd_iMA_SMA8 = iMA ( NULL , PERIOD_M30 , iMA_SMA8_ma_period, iMA_SMA8_ma_shift, MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (hd_iMA_SMA8 < 0 ) { HandleErrors( StringFormat ( "Could not find indicator 'iMA'. Error: %d" , GetLastError ())); return - 1 ; } hd_iMA_EMA200 = iMA ( NULL , PERIOD_M1 , iMA_EMA200_ma_period, iMA_EMA200_ma_shift, MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (hd_iMA_EMA200 < 0 ) { HandleErrors( StringFormat ( "Could not find indicator 'iMA'. Error: %d" , GetLastError ())); return - 1 ; } hd_iRSI_RSI = iRSI ( NULL , PERIOD_M1 , iRSI_RSI_ma_period, PRICE_CLOSE ); if (hd_iRSI_RSI < 0 ) { HandleErrors( StringFormat ( "Could not find indicator 'iRSI'. Error: %d" , GetLastError ())); return - 1 ; } hd_iEnvelopes_ENV_LOW = iEnvelopes ( NULL , PERIOD_M1 , iEnvelopes_ENV_LOW_ma_period, iEnvelopes_ENV_LOW_ma_shift, MODE_SMA , PRICE_CLOSE , iEnvelopes_ENV_LOW_deviation); if (hd_iEnvelopes_ENV_LOW < 0 ) { HandleErrors( StringFormat ( "Could not find indicator 'iEnvelopes'. Error: %d" , GetLastError ())); return - 1 ; } hd_iEnvelopes_ENV_UPPER = iEnvelopes ( NULL , PERIOD_M1 , iEnvelopes_ENV_UPPER_ma_period, iEnvelopes_ENV_UPPER_ma_shift, MODE_SMA , PRICE_CLOSE , iEnvelopes_ENV_UPPER_deviation); if (hd_iEnvelopes_ENV_UPPER < 0 ) { HandleErrors( StringFormat ( "Could not find indicator 'iEnvelopes'. Error: %d" , GetLastError ())); return - 1 ; } hd_iMA_SMA_4 = iMA ( NULL , PERIOD_M30 , iMA_SMA_4_ma_period, iMA_SMA_4_ma_shift, MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (hd_iMA_SMA_4 < 0 ) { HandleErrors( StringFormat ( "Could not find indicator 'iMA'. Error: %d" , GetLastError ())); return - 1 ; } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void HandleErrors( string errorMessage) { Print (errorMessage); if (Error != NULL || errorMessage == ErrorPreviousQuote) { return ; } if (AlertOnError) Alert (errorMessage); if (NotificationOnError) SendNotification ( StringFormat ( "Error by EA (%d) %s" , MagicNumber, errorMessage)); if (EmailOnError) SendMail ( StringFormat ( "Error by EA (%d)" , MagicNumber), errorMessage); Error = errorMessage; ErrorPreviousQuote = Error; }

Для инициализации программы определяем функцию SetupChart для настройки внешнего вида путем установки CHART_FOREGROUND на false с помощью ChartSetInteger, обеспечивая приоритетное отображение фона графика для большей наглядности. Реализуем функцию OnInit для инициализации советника, начиная с настройки графика с помощью ChartSetInteger для установки цветов: CHART_COLOR_BACKGROUND - белый, CHART_COLOR_CANDLE_BEAR - красный, CHART_COLOR_CANDLE_BULL - зеленый, CHART_COLOR_ASK - темно-красный, CHART_COLOR_BID - темно-зеленый и другие для визуального различения.

Вызываем GetFillingType для установки OrderFillingType, возвращая INIT_FAILED при ошибке, а также вызываем GetExecutionType и GetAccountMarginMode для настройки режимов торговли. Функция SetPipPoint устанавливает значение PipPoint с проверкой на ошибку, а затем создаем экземпляры AskFunc и BidFunc как объекты AskFunction и BidFunction и вызываем их методы Init.

Мы создаем экземпляр класса EA под названием _ea, инициализируем его с помощью функции Init и вызываем функцию SetupChart. Инициализируем обработчики индикаторов, используя iMA для hd_iMA_SMA8 (M30, 14-периодная SMA), hd_iMA_EMA200 (M1, 200-периодная EMA), hd_iMA_SMA_4 (M30, 9-периодная SMA), iRSI для hd_iRSI_RSI (M1, 8-периодная) и iEnvelopes для hd_iEnvelopes_ENV_LOW (M1, 95-периодная, отклонение 1,4%) и hd_iEnvelopes_ENV_UPPER (M1, 150-периодная, отклонение 0,1%), возвращая -1 в случае ошибки с помощью HandleErrors.

Определяем функцию HandleErrors для регистрации ошибок с помощью Print, пропускаем дубли с помощью Error и ErrorPreviousQuote и применяем уведомления с помощью Alert, SendNotification или SendMail на основе AlertOnError, NotificationOnError и EmailOnError, обновляя Error и ErrorPreviousQuote. Эта настройка гарантирует готовность программы к обработке основной логики, и при ее запуске мы получаем следующий результат на входе.

Мы видим, что пользователь может вводить данные для управления программой. При запуске программы мы получаем следующий результат.

Как видно из скриншота, программа успешно инициализирована и готова к приему ордеров. Таким образом, мы определили основную инфраструктуру, которая инициализирует программу. Осталось лишь провести тестирование программы, чтобы убедиться в ее корректном запуске.





Тестирование на истории

Результаты тестирования на истории показаны в GIF-файле (Graphics Interchange Format) для демонстрации логики инициализации программы.





Заключение

Мы успешно заложили основу для автоматизации стратегии скальпинга на коррекции на основе конвертов (Envelopes) в MQL5, создав надежную инфраструктуру советника и систему генерации сигналов. Мы настроили основные компоненты, включая инициализацию индикаторов, классы управления ордерами и обработку ошибок, для поддержки точных операций скальпинга. Наша работа создала предпосылки для внедрения исполнения сделок и динамического управления, приблизив нас к полностью автоматизированной торговой программе. До встречи!