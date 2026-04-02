Торговые инструменты на MQL5 (Часть 15): Эффекты размытия canvas, рендеринг теней и плавная прокрутка колесом мыши

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 14) мы разработали текстовую область canvas с попиксельной точностью с возможностью прокрутки в MetaQuotes Language 5 (MQL5), который поддерживает сглаживание для обеспечения плавной отрисовки, закругленную полосу прокрутки с интерактивными элементами управления и настраиваемый фон для повышения удобства использования панели. В Части 15 мы усовершенствуем панель на основе canvas, включив в неё эффекты размытия для градиентов тумана, рендеринг теней для увеличения глубины заголовков и добавив плавную прокрутку колесом мыши для обеспечения плавной навигации по тексту. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет полнофункциональная панель MQL5 с визуально улучшенными и более интерактивными элементами. Она упростит настройку и улучшит уровень пользовательского опыта. Давайте перейдём к реализации!





Изучение эффекта размытия canvas и рендеринга теней

Эффекты размытия canvas создают плавные градиенты, такие как наложение тумана на фон, путем интерполяции цветов пикселей с различной непрозрачностью для имитации глубины и смягчения визуальных эффектов без резких краев. Рендеринг теней добавляет реалистичности таким элементам, как заголовки, за счет многоуровневого рисования со смещенными прямоугольниками и уменьшения непрозрачности, а также использования размытия по Гауссу с помощью нескольких проходов для создания мягких, размытых краев, повышающих ощущение трехмерности пользовательского интерфейса. Прокрутка колесиком мыши обеспечивает плавную навигацию по текстовым панелям за счет поэтапной регулировки положений прокрутки с фиксацией для предотвращения переполнения текста за границы и интеграции с расширяемыми при наведении курсора полосами прокрутки для интуитивно понятного просмотра содержимого.

Мы применим бикубическую интерполяцию для высококачественного масштабирования изображения и сглаживания линий, реализуем функции затенения с параметрическим управлением расстоянием и радиусом размытия, а также обработаем события колесика для обновления смещений текста при сохранении взаимодействия с графиком. Вкратце, эти усовершенствования обеспечивают безупречную, отзывчивую панель, сочетающую в себе эстетическую привлекательность с удобными элементами управления для лучшей визуализации торговли, как показано ниже.





Реализация средствами MQL5

Для усовершенствования программы на MQL5 нам нужно добавить новые входные параметры для управления эффектами отображения и размытия в заголовке, а также провести реорганизацию, чтобы сгруппировать входные параметры, поскольку теперь их много, просто для ясности.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas/Canvas.mqh> #resource "1. Transparent MT5 bmp image.bmp" enum ENUM_BACKGROUND_MODE { NoColor = 0 , SingleColor = 1 , GradientTwoColors = 2 }; enum ENUM_RESIZE_MODE { NONE, BOTTOM, RIGHT, BOTTOM_RIGHT }; CCanvas canvasGraph; CCanvas canvasStats; CCanvas canvasHeader; CCanvas canvasText; string canvasGraphName = "GraphCanvas" ; string canvasStatsName = "StatsCanvas" ; string canvasHeaderName = "HeaderCanvas" ; string canvasTextName = "TextCanvas" ; sinput group "=== GENERAL CANVAS SETTINGS ===" input int CanvasX = 30 ; input int CanvasY = 50 ; input int CanvasWidth = 400 ; input int CanvasHeight = 300 ; input bool EnableStatsPanel = true ; input int PanelGap = 10 ; input bool EnableTextPanel = true ; input int TextPanelHeight = 200 ; input double TextBackgroundOpacityPercent = 85.0 ; sinput group "=== HEADER CANVAS SETTINGS ===" input color HeaderShadowColor = clrDodgerBlue ; input double HeaderShadowOpacityPercent = 70.0 ; input int HeaderShadowDistance = 4 ; input int HeaderShadowBlurRadius = 3 ; sinput group "=== GRAPH PANEL SETTINGS ===" input int graphBars = 50 ; input color borderColor = clrBlack ; input color borderHoverColor = clrRed ; input bool UseBackground = true ; input double FogOpacity = 0.5 ; input bool BlendFog = true ; sinput group "=== STATS PANEL SETTINGS ===" input int StatsFontSize = 12 ; input color StatsLabelColor = clrDodgerBlue ; input color StatsValueColor = clrWhite ; input color StatsHeaderColor = clrDodgerBlue ; input int StatsHeaderFontSize = 14 ; input double BorderOpacityPercentReduction = 20.0 ; input double BorderDarkenPercent = 30.0 ; input double StatsHeaderBgOpacityPercent = 20.0 ; input int StatsHeaderBgRadius = 8 ; input ENUM_BACKGROUND_MODE StatsBackgroundMode = GradientTwoColors; input color TopColor = clrBlack ; input color BottomColor = clrRed ; input double BackgroundOpacity = 0.7 ;

Новая организация теперь выглядит так, как показано выше, где в группе ввода настроек холста заголовка указываются параметры для теневых эффектов: "HeaderShadowColor" для настройки оттенка тени, "HeaderShadowOpacityPercent" для управления прозрачностью в процентах, "HeaderShadowDistance" для смещения от заголовка и "HeaderShadowBlurRadius" для определения мягкости размытия. Для большей наглядности мы выделили наиболее важные изменения. Теперь это дает нам следующее окно с упорядоченными входными параметрами.

Выполнив это, теперь скорректируем логику рисования заголовка, поскольку именно на этом мы хотим базировать наши усовершенствования, добавив многослойный рендеринг размытых теней с использованием циклов и эффекта альфа-затухания для создания эффекта мягкой тени с размытием. Нам понадобится сместить все рисунки, чтобы расположить заголовок по центру в пределах увеличенного холста. Это поможет создать рельеф наподобие 3D, улучшит эстетику и сфокусирует внимание на заголовке. Теперь рамки и элементы будут отрисовываться относительно дополнительных элементов, что предотвратит их смещение. Для достижения этого результата мы использовали следующую логику.

void DrawHeaderOnCanvas() { canvasHeader.Erase( 0 ); int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; int inner_header_width = canvasHeader.Width() - 2 * extra; int header_left = extra; int header_top = extra; int header_right = header_left + inner_header_width - 1 ; int header_bottom = header_top + header_height - 1 ; if (HeaderShadowBlurRadius > 0 || HeaderShadowDistance > 0 ) { int offset_x = HeaderShadowDistance; int offset_y = HeaderShadowDistance; int blur = HeaderShadowBlurRadius; for ( int layer = blur; layer >= 0 ; layer--) { double factor = ( double )layer / (blur + 1.0 ); uchar alpha = ( uchar )( 255 * (HeaderShadowOpacityPercent / 100.0 ) * ( 1.0 - factor)); uint argb_shadow = ColorToARGB (HeaderShadowColor, alpha); int s_left = header_left + offset_x - layer; int s_top = header_top + offset_y - layer; int s_right = header_right + offset_x + layer; int s_bottom = header_bottom + offset_y + layer; int s_width = s_right - s_left + 1 ; int s_height = s_bottom - s_top + 1 ; int s_radius = layer; if (s_width > 0 && s_height > 0 ) { FillRoundedRectangle(canvasHeader, s_left, s_top, s_width, s_height, s_radius, argb_shadow); } } } color header_bg = panel_dragging ? GetHeaderDragColor() : (header_hovered ? GetHeaderHoverColor() : GetHeaderColor()); uint argb_bg = ColorToARGB (header_bg, 255 ); canvasHeader.FillRectangle(header_left, header_top, header_right, header_bottom, argb_bg); uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasHeader.Line(header_left, header_top, header_right, header_top, argbBorder); canvasHeader.Line(header_right, header_top, header_right, header_bottom, argbBorder); canvasHeader.Line(header_right, header_bottom, header_left, header_bottom, argbBorder); canvasHeader.Line(header_left, header_bottom, header_left, header_top, argbBorder); canvasHeader.FontSet( "Arial Bold" , 15 ); uint argbText = ColorToARGB (GetHeaderTextColor(), 255 ); canvasHeader. TextOut (header_left + 10 , header_top + (header_height - 15 ) / 2 , "Price Dashboard" , argbText, TA_LEFT ); int theme_x = header_left + inner_header_width + theme_x_offset; string theme_symbol = CharToString (( uchar ) 91 ); color theme_color = theme_hovered ? clrYellow : GetHeaderTextColor(); canvasHeader.FontSet( "Wingdings" , 22 ); uint argb_theme = ColorToARGB (theme_color, 255 ); canvasHeader. TextOut (theme_x, header_top + (header_height - 22 ) / 2 , theme_symbol, argb_theme, TA_CENTER ); int min_x = header_left + inner_header_width + minimize_x_offset; string min_symbol = panels_minimized ? CharToString (( uchar ) 111 ) : CharToString (( uchar ) 114 ); color min_color = minimize_hovered ? clrYellow : GetHeaderTextColor(); canvasHeader.FontSet( "Wingdings" , 22 ); uint argb_min = ColorToARGB (min_color, 255 ); canvasHeader. TextOut (min_x, header_top + (header_height - 22 ) / 2 , min_symbol, argb_min, TA_CENTER ); int close_x = header_left + inner_header_width + close_x_offset; string close_symbol = CharToString (( uchar ) 114 ); color close_color = close_hovered ? clrRed : GetHeaderTextColor(); canvasHeader.FontSet( "Webdings" , 22 ); uint argb_close = ColorToARGB (close_color, 255 ); canvasHeader. TextOut (close_x, header_top + (header_height - 22 ) / 2 , close_symbol, argb_close, TA_CENTER ); canvasHeader.Update(); }

Мы вносим улучшения в функцию "DrawHeaderOnCanvas", чтобы визуализировать заголовок панели с помощью визуальных совершенствований. Сначала мы очищаем холст с помощью "canvasHeader.Erase", чтобы начать с чистого листа. Мы вычисляем дополнительное пространство как сумму значений "HeaderShadowBlurRadius" и "HeaderShadowDistance", затем определяем ширину внутреннего заголовка, вычитая удвоенное дополнительное пространство из ширины холста. Заданы позиции для прямоугольника заголовка: левая и верхняя границы задаются значением extra, правая — как header_left + inner_header_width - 1, нижняя — как header_top + header_height - 1.

Если либо радиус размытия, либо расстояние до тени положительное, мы создаем эффект тени, проходя циклом от радиуса размытия до 0. Для каждого слоя мы вычисляем коэффициент как слой деленный на размытие плюс 1, затем значение альфа-канала как 255, умноженное на процент непрозрачности тени, умноженное на 1 минус коэффициент. Мы преобразуем "HeaderShadowColor" в ARGB, используя этот альфа-канал для цвета тени. Положения прямоугольников тени корректируются с помощью смещения и слоя для создания мягкого распределения тени / расширения тени: слева — как значение слева от заголовка плюс смещение минус слой, и аналогично для верхней, правой и нижней частей. Мы вычисляем ширину и высоту тени, устанавливаем радиус слоя и, если размеры положительны, заполняем закругленный прямоугольник с помощью "FillRoundedRectangle", используя цвет тени.

Цвет фона заголовка определяется условно: при перетаскивании используется цвет перетаскивания, при наведении курсора - цвет при наведении курсора, в противном случае используется стандартный цвет заголовка. Мы преобразуем его в ARGB с полной непрозрачностью и заполняем прямоугольник заголовка. Границы рисуются в виде линий вокруг заголовка с использованием цвета рамки, преобразованного в ARGB. Для текста мы устанавливаем шрифт "Arial Bold" с размером 15, преобразуем цвет текста заголовка в ARGB и выводим строку "Price Dashboard", выровненную по левому краю с отступом.

Иконки следующие: для темы при вычисленном значении X мы используем шрифт Wingdings размером 22, устанавливаем для символа значение равное 91, окрашиваем в желтый цвет при наведении курсора, иначе — в цвет текста заголовка, и отображаем по центру. Значок сворачивания в точке X использует Wingdings, символ 111, если панель свернута, либо 114, окрашивается в желтый цвет при наведении курсора, рисуется по центру. Значок закрытия в точке X использует Wingdings, символ 114, окрашивается в красный цвет при наведении курсора, рисуется по центру. Наконец, вызываем "canvasHeader.Update", чтобы обновить отображение, как мы делали в предыдущих частях. Далее мы изменим логику наведения курсора мыши на заголовок, чтобы учитывать тень, расширив определение попадания, учитывая область тени вокруг заголовка, что обеспечит точность наведения курсора мыши / кликов по увеличенному холсту, а также предотвратит ложные срабатывания вблизи краев из-за отступов тени, что улучшит удобство использования.

bool IsMouseOverHeader( int mouse_x, int mouse_y) { int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int header_canvas_x = currentCanvasX - extra; int header_canvas_y = currentCanvasY - extra; int header_canvas_w = inner_header_width + 2 * extra; int header_canvas_h = header_height + 2 * extra; if (mouse_x < header_canvas_x || mouse_x > header_canvas_x + header_canvas_w || mouse_y < header_canvas_y || mouse_y > header_canvas_y + header_canvas_h) return false ; int theme_left = header_canvas_x + extra + inner_header_width + theme_x_offset - button_size / 2 ; int theme_right = theme_left + button_size; int theme_top = header_canvas_y + extra; int theme_bottom = theme_top + header_height; if (mouse_x >= theme_left && mouse_x <= theme_right && mouse_y >= theme_top && mouse_y <= theme_bottom) return false ; int min_left = header_canvas_x + extra + inner_header_width + minimize_x_offset - button_size / 2 ; int min_right = min_left + button_size; int min_top = header_canvas_y + extra; int min_bottom = min_top + header_height; if (mouse_x >= min_left && mouse_x <= min_right && mouse_y >= min_top && mouse_y <= min_bottom) return false ; int close_left = header_canvas_x + extra + inner_header_width + close_x_offset - button_size / 2 ; int close_right = close_left + button_size; int close_top = header_canvas_y + extra; int close_bottom = close_top + header_height; if (mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_top && mouse_y <= close_bottom) return false ; return true ; }

Здесь мы обновили функцию "IsMouseOverHeader", чтобы она точно определяла наведение курсора мыши на область заголовка, теперь с учетом дополнительного отступа, создаваемого эффектами тени. Для этого мы вычисляем "extra" как сумму "HeaderShadowBlurRadius" и "HeaderShadowDistance", а затем корректируем координаты холста заголовка: "header_canvas_x" как "currentCanvasX" минус "extra", "header_canvas_y" как "currentCanvasY" минус "extra", "header_canvas_w" как "inner_header_width" плюс двойное значение "extra", и "header_canvas_h" как "header_height" плюс двойное значение "extra".

Мы проверяем, не выходит ли положение мыши за пределы этих расширенных границ холста, и возвращаем значение false, если это так. Для областей кнопок мы вычисляем позиции типа "theme_left", используя "header_canvas_x" плюс "extra" плюс "inner_header_width" плюс "theme_x_offset" минус половина "button_size", и аналогично для правой, верхней и нижней частей, возвращая значение false, если курсор мыши находится над кнопками темы, сворачивания или закрытия, чтобы исключить их из общего эффекта наведения курсора на заголовок. Теперь нам нужно будет скорректировать изменение размеров заголовка с учётом дополнительного отступа extra, чтобы тень корректно отображалась при показе/скрытии панелей, обеспечивая визуальную согласованность.

void ToggleMinimize() { panels_minimized = !panels_minimized; if (panels_minimized) { canvasGraph.Destroy(); graphCreated = false ; if (EnableStatsPanel) { canvasStats.Destroy(); statsCreated = false ; } if (EnableTextPanel) { canvasText.Destroy(); textCreated = false ; } } else { if (!canvasGraph.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasGraphName, currentCanvasX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth, currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to recreate Graph Canvas" ); } graphCreated = true ; UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) { int statsX = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; if (!canvasStats.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasStatsName, statsX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth / 2 , currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to recreate Stats Canvas" ); } statsCreated = true ; UpdateStatsOnCanvas(); } if (EnableTextPanel) { int textY = currentCanvasY + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int text_width = inner_header_width; int text_height = TextPanelHeight; if (!canvasText.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasTextName, currentCanvasX, textY, text_width, text_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to recreate Text Canvas" ); } textCreated = true ; UpdateTextOnCanvas(); } } int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int header_canvas_width = inner_header_width + 2 * extra; canvasHeader.Resize(header_canvas_width, header_height + 2 * extra); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_XSIZE , header_canvas_width); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_YSIZE , header_height + 2 * extra); DrawHeaderOnCanvas(); canvasHeader.Update(); ChartRedraw (); }

Мы обновили функцию "ToggleMinimize", чтобы она обрабатывала переключение между свернутым и развернутым состояниями панелей дашборда. В этой функции мы инвертируем значение параметра "panels_minimized", чтобы переключать состояние. При сворачивании окна мы уничтожаем холст графика с помощью метода "canvasGraph.Destroy" и сбрасываем значение параметра "graphCreated" в значение false; если включена статистика, мы уничтожаем объект "canvasStats" и сбрасываем "statsCreated"; если включен текст, мы уничтожаем объект "canvasText" и сбрасываем "textCreated".

При разворачивании мы создаем холст графика заново, используя метод "canvasGraph.CreateBitmapLabel" в текущей позиции и размере, устанавливаем значение параметра "graphCreated" в true и обновляем его с помощью метода "UpdateGraphOnCanvas". Если статистика включена, мы вычисляем позицию по оси X, создаем заново "canvasStats", устанавливаем "statsCreated" в значение true и обновляем данные с помощью "UpdateStatsOnCanvas". Если текст включен, мы вычисляем позицию по оси Y, определяем ширину как "inner_header_width", включая статистику, если она присутствует, вновь создаем "canvasText" с этой шириной и "TextPanelHeight", устанавливаем "textCreated" в значение true и обновляем с помощью "UpdateTextOnCanvas".

Затем мы корректируем размер заголовка: вычисляем "extra" как радиус размытия плюс расстояние тени, "inner_header_width" на основе текущей ширины и статистики, если заголовок не свернут, а затем "header_canvas_width" как значение inner плюс удвоенное значение extra. Мы изменяем размер "canvasHeader" до этой ширины и "header_height" плюс двойное значение extra, устанавливаем свойства объекта для размеров по осям X и Y, перерисовываем заголовок с помощью "DrawHeaderOnCanvas", обновляем его и перерисовываем график.

По сравнению с предыдущей версией, в которой размер заголовка изменялся непосредственно на новую ширину без значения extra для теней и отступов по высоте, в этой версии добавлено значение "extra" для теней при расчете ширины и высоты, что позволяет использовать размытые смещения на холсте заголовка без обрезки, сохраняя при этом ту же логику воссоздания панелей. Далее, во время инициализации, нам понадобится расширить холст заголовка, чтобы включить пространство для тени (дополнительное со всех сторон), смещая этим ее положение. Это поможет предотвратить обрезку тени и обеспечит ее отображение за границами заголовка.

int OnInit () { int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int header_canvas_width = inner_header_width + 2 * extra; int header_canvas_height = header_height + 2 * extra; if (!canvasHeader.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasHeaderName, currentCanvasX - extra, currentCanvasY - extra, header_canvas_width, header_canvas_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Header Canvas" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь мы улучшаем обработчик OnInit для включения эффектов тени на холсте заголовка во время инициализации. После установки текущих размеров и позиций мы вычисляем параметр "extra" как сумму «HeaderShadowBlurRadius» и «HeaderShadowDistance», чтобы обеспечить отступ для теней. Мы вычисляем "inner_header_width" как "currentWidth" плюс дополнительные значения панели статистики, если они включены, затем устанавливаем "header_canvas_width" равным внутренней ширине плюс удвоенное значение extra, а "header_canvas_height" равным "header_height" плюс удвоенное значение extra для полного охвата тени. Мы создаём холст заголовка с помощью "canvasHeader.CreateBitmapLabel" со смещением (текущие координаты X и Y минус extra), используя увеличенные ширину и высоту, а также нормализованный цветовой формат ARGB. Если создание не удается, мы выводим ошибку и возвращаем INIT_FAILED; в противном случае мы продолжаем использовать существующую логику и возвращаем INIT_SUCCEEDED в случае успеха. После компиляции получаем следующий результат.

После того, как тень добавлена, следующим шагом будет обновление события графика таким образом, чтобы при прокрутке колесиком мыши на холсте текста это не влияло на масштаб графика. Чтобы добиться этого, мы удалим логику, которая изначально изменила масштаб графика.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int flg_keys = ( int )(lparam >> 32 ); int mx = ( int )( short )lparam; int my = ( int )( short )(lparam >> 16 ); int delta = ( int )dparam; if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int text_canvas_w = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XSIZE ); int text_canvas_h = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YSIZE ); bool is_over_text_body = (mx >= text_canvas_x && mx <= text_canvas_x + text_canvas_w - text_track_width && my >= text_canvas_y && my <= text_canvas_y + text_canvas_h); if (is_over_text_body) { int scroll_step = 20 ; text_scroll_pos += (delta > 0 ? -scroll_step : scroll_step); text_scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (text_scroll_pos, text_max_scroll)); UpdateTextOnCanvas(); int current_scale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int adjust = (delta > 0 ? 1 : - 1 ); int revert_scale = current_scale + adjust; revert_scale = MathMax ( 0 , MathMin ( 5 , revert_scale)); ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALE , revert_scale); ChartRedraw (); } } } }

Мы удалили логику, которая компенсировала изменение масштаба графика и вызывала нежелательное вмешательство в масштабирование. Ниже показан фрагмент, в котором выделен код, подлежащий удалению. В финальной версии этот блок убран.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; bool prev_header_hovered = header_hovered; bool prev_min_hovered = minimize_hovered; bool prev_close_hovered = close_hovered; bool prev_theme_hovered = theme_hovered; bool prev_resize_hovered = resize_hovered; header_hovered = IsMouseOverHeader(mouse_x, mouse_y); theme_hovered = IsMouseOverTheme(mouse_x, mouse_y); minimize_hovered = IsMouseOverMinimize(mouse_x, mouse_y); close_hovered = IsMouseOverClose(mouse_x, mouse_y); resize_hovered = IsMouseOverResize(mouse_x, mouse_y, hover_mode); if (resize_hovered || resizing) { hover_mouse_local_x = mouse_x - currentCanvasX; hover_mouse_local_y = mouse_y - (currentCanvasY + header_height + gap_y); } bool hover_changed = (prev_header_hovered != header_hovered || prev_min_hovered != minimize_hovered || prev_close_hovered != close_hovered || prev_theme_hovered != theme_hovered || prev_resize_hovered != resize_hovered); if (hover_changed) { DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if ((resize_hovered || resizing) && (mouse_x != last_mouse_x || mouse_y != last_mouse_y)) { UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } string header_tooltip = "" ; if (theme_hovered) header_tooltip = "Toggle Theme (Dark/Light)" ; else if (minimize_hovered) header_tooltip = panels_minimized ? "Maximize Panels" : "Minimize Panels" ; else if (close_hovered) header_tooltip = "Close Dashboard" ; ObjectSetString ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_TOOLTIP , header_tooltip); string resize_tooltip = "" ; if (resize_hovered || resizing) { ENUM_RESIZE_MODE active_mode = resizing ? resize_mode : hover_mode; switch (active_mode) { case BOTTOM: resize_tooltip = "Resize Bottom" ; break ; case RIGHT: resize_tooltip = "Resize Right" ; break ; case BOTTOM_RIGHT: resize_tooltip = "Resize Bottom-Right" ; break ; default : break ; } } ObjectSetString ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_TOOLTIP , resize_tooltip); if (EnableTextPanel && !panels_minimized) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int text_canvas_w = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XSIZE ); int text_canvas_h = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YSIZE ); bool is_over_text = (mouse_x >= text_canvas_x && mouse_x <= text_canvas_x + text_canvas_w && mouse_y >= text_canvas_y && mouse_y <= text_canvas_y + text_canvas_h); bool prev_scroll_hovered = text_scroll_area_hovered; text_scroll_area_hovered = false ; if (is_over_text) { int local_x = mouse_x - text_canvas_x; int local_y = mouse_y - text_canvas_y; if (local_x >= text_canvas_w - text_track_width) { text_scroll_area_hovered = true ; } bool prev_up = text_scroll_up_hovered; bool prev_down = text_scroll_down_hovered; bool prev_slider = text_scroll_slider_hovered; TextUpdateHoverEffects(local_x, local_y); if (prev_scroll_hovered != text_scroll_area_hovered || prev_up != text_scroll_up_hovered || prev_down != text_scroll_down_hovered || prev_slider != text_scroll_slider_hovered) { UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } text_mouse_in_body = (local_x < text_canvas_w - text_track_width); } else { bool need_redraw = prev_scroll_hovered || text_scroll_up_hovered || text_scroll_down_hovered || text_scroll_slider_hovered; if (need_redraw) { text_scroll_area_hovered = false ; text_scroll_up_hovered = false ; text_scroll_down_hovered = false ; text_scroll_slider_hovered = false ; UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } text_mouse_in_body = false ; } if (text_mouse_in_body != prev_text_mouse_in_body) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , !text_mouse_in_body); prev_text_mouse_in_body = text_mouse_in_body; } } if (mouse_state == 1 && prev_mouse_state == 0 ) { if (header_hovered) { panel_dragging = true ; panel_drag_x = mouse_x; panel_drag_y = mouse_y; panel_start_x = currentCanvasX; panel_start_y = currentCanvasY; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); DrawHeaderOnCanvas(); ChartRedraw (); } else if (theme_hovered) { ToggleTheme(); } else if (minimize_hovered) { ToggleMinimize(); } else if (close_hovered) { CloseDashboard(); } else { ENUM_RESIZE_MODE temp_mode = NONE; if (!panel_dragging && !resizing && IsMouseOverResize(mouse_x, mouse_y, temp_mode)) { resizing = true ; resize_mode = temp_mode; resize_start_x = mouse_x; resize_start_y = mouse_y; start_width = currentWidth; start_height = currentHeight; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } } if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible && text_scroll_area_hovered) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int local_x = mouse_x - text_canvas_x; int local_y = mouse_y - text_canvas_y; int scrollbar_x = canvasText.Width() - text_track_width; int scrollbar_y = 0 ; int scrollbar_height = canvasText.Height(); int scroll_area_y = scrollbar_y + text_button_size; int scroll_area_height = scrollbar_height - 2 * text_button_size; int slider_y = scroll_area_y + ( int )((( double )text_scroll_pos / text_max_scroll) * (scroll_area_height - text_slider_height)); if (local_x >= scrollbar_x && local_x <= scrollbar_x + text_track_width - 1 ) { if (local_y >= scrollbar_y && local_y <= scrollbar_y + text_button_size - 1 ) { TextScrollUp(); } else if (local_y >= scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size && local_y <= scrollbar_y + scrollbar_height - 1 ) { TextScrollDown(); } else if (local_y >= scroll_area_y && local_y <= scroll_area_y + scroll_area_height - 1 ) { if (local_y >= slider_y && local_y <= slider_y + text_slider_height - 1 ) { text_movingStateSlider = true ; text_mlbDownY_Slider = local_y; text_mlbDown_YD_Slider = slider_y; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } else { int new_slider_y = local_y - text_slider_height / 2 ; new_slider_y = MathMax (scroll_area_y, MathMin (new_slider_y, scroll_area_y + scroll_area_height - text_slider_height)); double ratio = ( double )(new_slider_y - scroll_area_y) / (scroll_area_height - text_slider_height); text_scroll_pos = ( int ) MathRound (ratio * text_max_scroll); } UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } } } else if (panel_dragging && mouse_state == 1 ) { int dx = mouse_x - panel_drag_x; int dy = mouse_y - panel_drag_y; int new_x = panel_start_x + dx; int new_y = panel_start_y + dy; int chart_w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int full_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int full_h = header_height + gap_y + (panels_minimized ? 0 : currentHeight) + (EnableTextPanel && !panels_minimized ? PanelGap + TextPanelHeight : 0 ); new_x = MathMax ( 0 , MathMin (chart_w - full_w, new_x)); new_y = MathMax ( 0 , MathMin (chart_h - full_h, new_y)); currentCanvasX = new_x; currentCanvasY = new_y; int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_XDISTANCE , new_x - extra); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_YDISTANCE , new_y - extra); if (!panels_minimized) { ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_XDISTANCE , new_x); ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_YDISTANCE , new_y + header_height + gap_y); if (EnableStatsPanel) { int stats_x = new_x + currentWidth + PanelGap; ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_XDISTANCE , stats_x); ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_YDISTANCE , new_y + header_height + gap_y); } if (EnableTextPanel) { int textY = new_y + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; ObjectSetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE , new_x); ObjectSetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE , textY); } } ChartRedraw (); } else if (resizing && mouse_state == 1 ) { int dx = mouse_x - resize_start_x; int dy = mouse_y - resize_start_y; int new_width = currentWidth; int new_height = currentHeight; if (resize_mode == RIGHT || resize_mode == BOTTOM_RIGHT) { new_width = MathMax (min_width, start_width + dx); } if (resize_mode == BOTTOM || resize_mode == BOTTOM_RIGHT) { new_height = MathMax (min_height, start_height + dy); } if (new_width != currentWidth || new_height != currentHeight) { int chart_w = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_h = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int avail_w = chart_w - currentCanvasX; int avail_h = chart_h - (currentCanvasY + header_height + gap_y); new_height = MathMin (new_height, avail_h - (EnableTextPanel ? PanelGap + TextPanelHeight : 0 )); if (EnableStatsPanel) { double max_w_d = (avail_w - PanelGap) / 1.5 ; int max_w = ( int ) MathFloor (max_w_d); new_width = MathMin (new_width, max_w); } else { new_width = MathMin (new_width, avail_w); } currentWidth = new_width; currentHeight = new_height; if (UseBackground && ArraySize (original_bg_pixels) > 0 ) { ArrayCopy (bg_pixels_graph, original_bg_pixels); ScaleImage(bg_pixels_graph, ( int )orig_w, ( int )orig_h, currentWidth, currentHeight); if (EnableStatsPanel) { ArrayCopy (bg_pixels_stats, original_bg_pixels); ScaleImage(bg_pixels_stats, ( int )orig_w, ( int )orig_h, currentWidth / 2 , currentHeight); } } canvasGraph.Resize(currentWidth, currentHeight); ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_XSIZE , currentWidth); ObjectSetInteger ( 0 , canvasGraphName, OBJPROP_YSIZE , currentHeight); if (EnableStatsPanel) { int stats_width = currentWidth / 2 ; canvasStats.Resize(stats_width, currentHeight); ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_XSIZE , stats_width); ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_YSIZE , currentHeight); int stats_x = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; ObjectSetInteger ( 0 , canvasStatsName, OBJPROP_XDISTANCE , stats_x); } int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0 ); int header_canvas_width = inner_header_width + 2 * extra; canvasHeader.Resize(header_canvas_width, header_height + 2 * extra); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_XSIZE , header_canvas_width); ObjectSetInteger ( 0 , canvasHeaderName, OBJPROP_YSIZE , header_height + 2 * extra); if (EnableTextPanel) { int text_width = inner_header_width; canvasText.Resize(text_width, TextPanelHeight); ObjectSetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XSIZE , text_width); ObjectSetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YSIZE , TextPanelHeight); int textY = currentCanvasY + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; ObjectSetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE , textY); } DrawHeaderOnCanvas(); UpdateGraphOnCanvas(); if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } else if (text_movingStateSlider && mouse_state == 1 ) { int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int local_y = mouse_y - text_canvas_y; int delta_y = local_y - text_mlbDownY_Slider; int new_slider_y = text_mlbDown_YD_Slider + delta_y; int scrollbar_y = 0 ; int scrollbar_height = canvasText.Height(); int slider_min_y = scrollbar_y + text_button_size; int slider_max_y = scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size - text_slider_height; new_slider_y = MathMax (slider_min_y, MathMin (new_slider_y, slider_max_y)); double scroll_ratio = ( double )(new_slider_y - slider_min_y) / (slider_max_y - slider_min_y); int new_scroll_pos = ( int ) MathRound (scroll_ratio * text_max_scroll); if (new_scroll_pos != text_scroll_pos) { text_scroll_pos = new_scroll_pos; UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } else if (mouse_state == 0 && prev_mouse_state == 1 ) { if (panel_dragging) { panel_dragging = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); DrawHeaderOnCanvas(); ChartRedraw (); } if (resizing) { resizing = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); UpdateGraphOnCanvas(); ChartRedraw (); } if (text_movingStateSlider) { text_movingStateSlider = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } last_mouse_x = mouse_x; last_mouse_y = mouse_y; prev_mouse_state = mouse_state; } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { int flg_keys = ( int )(lparam >> 32 ); int mx = ( int )( short )lparam; int my = ( int )( short )(lparam >> 16 ); int delta = ( int )dparam; if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible) { int text_canvas_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE ); int text_canvas_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE ); int text_canvas_w = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_XSIZE ); int text_canvas_h = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , canvasTextName, OBJPROP_YSIZE ); bool is_over_text_body = (mx >= text_canvas_x && mx <= text_canvas_x + text_canvas_w - text_track_width && my >= text_canvas_y && my <= text_canvas_y + text_canvas_h); if (is_over_text_body) { int scroll_step = 20 ; text_scroll_pos += (delta > 0 ? -scroll_step : scroll_step); text_scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (text_scroll_pos, text_max_scroll)); UpdateTextOnCanvas(); ChartRedraw (); } } } }

Изначально именно таким было поведение колесика прокрутки.

После внесения изменений мы получаем следующее.

На визуализации видно, что мы улучшили панель на основе canvas, добавив эффекты размытия и тени на холст заголовка и максимально увеличив прокрутку колесика мыши, тем самым достигнув поставленных целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже приведена итоговая визуализация в формате Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение, мы усовершенствовали панель на основе canvas в MQL5 с эффектами размытия для плавных градиентов тумана, рендерингом теней для придания глубины заголовкам и добавив плавную прокрутку колесом мыши для интерактивной навигации по тексту, создав более совершенный и удобный интерфейс. Эта усовершенствованная панель позволит более эффективно визуализировать рыночные данные и вы будете готовы к дальнейшей оптимизации своего торгового процесса. Удачной торговли!