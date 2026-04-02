Торговые инструменты на MQL5 (Часть 15): Эффекты размытия canvas, рендеринг теней и плавная прокрутка колесом мыши
Введение
В своей предыдущей статье (Часть 14) мы разработали текстовую область canvas с попиксельной точностью с возможностью прокрутки в MetaQuotes Language 5 (MQL5), который поддерживает сглаживание для обеспечения плавной отрисовки, закругленную полосу прокрутки с интерактивными элементами управления и настраиваемый фон для повышения удобства использования панели. В Части 15 мы усовершенствуем панель на основе canvas, включив в неё эффекты размытия для градиентов тумана, рендеринг теней для увеличения глубины заголовков и добавив плавную прокрутку колесом мыши для обеспечения плавной навигации по тексту. В статье рассмотрим следующие темы:
- Изучение эффекта размытия canvas и рендеринга теней
- Реализация средствами MQL5
- Тестирование на истории
- Заключение
В итоге у вас будет полнофункциональная панель MQL5 с визуально улучшенными и более интерактивными элементами. Она упростит настройку и улучшит уровень пользовательского опыта. Давайте перейдём к реализации!
Изучение эффекта размытия canvas и рендеринга теней
Эффекты размытия canvas создают плавные градиенты, такие как наложение тумана на фон, путем интерполяции цветов пикселей с различной непрозрачностью для имитации глубины и смягчения визуальных эффектов без резких краев. Рендеринг теней добавляет реалистичности таким элементам, как заголовки, за счет многоуровневого рисования со смещенными прямоугольниками и уменьшения непрозрачности, а также использования размытия по Гауссу с помощью нескольких проходов для создания мягких, размытых краев, повышающих ощущение трехмерности пользовательского интерфейса. Прокрутка колесиком мыши обеспечивает плавную навигацию по текстовым панелям за счет поэтапной регулировки положений прокрутки с фиксацией для предотвращения переполнения текста за границы и интеграции с расширяемыми при наведении курсора полосами прокрутки для интуитивно понятного просмотра содержимого.
Мы применим бикубическую интерполяцию для высококачественного масштабирования изображения и сглаживания линий, реализуем функции затенения с параметрическим управлением расстоянием и радиусом размытия, а также обработаем события колесика для обновления смещений текста при сохранении взаимодействия с графиком. Вкратце, эти усовершенствования обеспечивают безупречную, отзывчивую панель, сочетающую в себе эстетическую привлекательность с удобными элементами управления для лучшей визуализации торговли, как показано ниже.
Реализация средствами MQL5
Для усовершенствования программы на MQL5 нам нужно добавить новые входные параметры для управления эффектами отображения и размытия в заголовке, а также провести реорганизацию, чтобы сгруппировать входные параметры, поскольку теперь их много, просто для ясности.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Canvas Dashboard PART3.mq5 | //| Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Canvas/Canvas.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Resources | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "1. Transparent MT5 bmp image.bmp" // Define background image resource //+------------------------------------------------------------------+ //| Enumerations | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_BACKGROUND_MODE { // Define background mode enumeration NoColor = 0, // No color mode SingleColor = 1, // Single color mode GradientTwoColors = 2 // Gradient with two colors mode }; enum ENUM_RESIZE_MODE { // Define resize mode enumeration NONE, // No resize mode BOTTOM, // Bottom resize mode RIGHT, // Right resize mode BOTTOM_RIGHT // Bottom-right resize mode }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Canvas objects | //+------------------------------------------------------------------+ CCanvas canvasGraph; //--- Declare graph canvas object CCanvas canvasStats; //--- Declare stats canvas object CCanvas canvasHeader; //--- Declare header canvas object CCanvas canvasText; //--- Declare text canvas object //+------------------------------------------------------------------+ //| Canvas names | //+------------------------------------------------------------------+ string canvasGraphName = "GraphCanvas"; //--- Set graph canvas name string canvasStatsName = "StatsCanvas"; //--- Set stats canvas name string canvasHeaderName = "HeaderCanvas"; //--- Set header canvas name string canvasTextName = "TextCanvas"; //--- Set text canvas name //+------------------------------------------------------------------+ //| Inputs | //+------------------------------------------------------------------+ sinput group "=== GENERAL CANVAS SETTINGS ===" input int CanvasX = 30; // Canvas X Position input int CanvasY = 50; // Canvas Y Position input int CanvasWidth = 400; // Canvas Width input int CanvasHeight = 300; // Canvas Height input bool EnableStatsPanel = true; // Enable Stats Panel input int PanelGap = 10; // Panel Gap input bool EnableTextPanel = true; // Enable Text Panel input int TextPanelHeight = 200; // Text Panel Height input double TextBackgroundOpacityPercent = 85.0; // Text Background Opacity Percent sinput group "=== HEADER CANVAS SETTINGS ===" input color HeaderShadowColor = clrDodgerBlue; // Header Shadow Color input double HeaderShadowOpacityPercent = 70.0; // Header Shadow Opacity Percent input int HeaderShadowDistance = 4; // Header Shadow Distance input int HeaderShadowBlurRadius = 3; // Header Shadow Blur Radius sinput group "=== GRAPH PANEL SETTINGS ===" input int graphBars = 50; // Graph Bars input color borderColor = clrBlack; // Border Color input color borderHoverColor = clrRed; // Border Hover Color input bool UseBackground = true; // Use Background input double FogOpacity = 0.5; // Fog Opacity input bool BlendFog = true; // Blend Fog sinput group "=== STATS PANEL SETTINGS ===" input int StatsFontSize = 12; // Stats Font Size input color StatsLabelColor = clrDodgerBlue; // Stats Label Color input color StatsValueColor = clrWhite; // Stats Value Color input color StatsHeaderColor = clrDodgerBlue; // Stats Header Color input int StatsHeaderFontSize = 14; // Stats Header Font Size input double BorderOpacityPercentReduction = 20.0; // Border Opacity Percent Reduction input double BorderDarkenPercent = 30.0; // Border Darken Percent input double StatsHeaderBgOpacityPercent = 20.0; // Stats Header Bg Opacity Percent input int StatsHeaderBgRadius = 8; // Stats Header Bg Radius input ENUM_BACKGROUND_MODE StatsBackgroundMode = GradientTwoColors; // Stats Background Mode input color TopColor = clrBlack; // Top Color input color BottomColor = clrRed; // Bottom Color input double BackgroundOpacity = 0.7; // Background Opacity
Новая организация теперь выглядит так, как показано выше, где в группе ввода настроек холста заголовка указываются параметры для теневых эффектов: "HeaderShadowColor" для настройки оттенка тени, "HeaderShadowOpacityPercent" для управления прозрачностью в процентах, "HeaderShadowDistance" для смещения от заголовка и "HeaderShadowBlurRadius" для определения мягкости размытия. Для большей наглядности мы выделили наиболее важные изменения. Теперь это дает нам следующее окно с упорядоченными входными параметрами.
Выполнив это, теперь скорректируем логику рисования заголовка, поскольку именно на этом мы хотим базировать наши усовершенствования, добавив многослойный рендеринг размытых теней с использованием циклов и эффекта альфа-затухания для создания эффекта мягкой тени с размытием. Нам понадобится сместить все рисунки, чтобы расположить заголовок по центру в пределах увеличенного холста. Это поможет создать рельеф наподобие 3D, улучшит эстетику и сфокусирует внимание на заголовке. Теперь рамки и элементы будут отрисовываться относительно дополнительных элементов, что предотвратит их смещение. Для достижения этого результата мы использовали следующую логику.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Draw header on canvas | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawHeaderOnCanvas() { // Render header elements canvasHeader.Erase(0); //--- Clear header canvas int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; //--- Compute extra space int inner_header_width = canvasHeader.Width() - 2 * extra; //--- Compute inner width int header_left = extra; //--- Set header left int header_top = extra; //--- Set header top int header_right = header_left + inner_header_width - 1; //--- Set header right int header_bottom = header_top + header_height - 1; //--- Set header bottom if (HeaderShadowBlurRadius > 0 || HeaderShadowDistance > 0) { //--- Check shadow settings int offset_x = HeaderShadowDistance; //--- Set X offset int offset_y = HeaderShadowDistance; //--- Set Y offset int blur = HeaderShadowBlurRadius; //--- Set blur radius for(int layer = blur; layer >= 0; layer--) { //--- Loop through layers double factor = (double)layer / (blur + 1.0); //--- Compute factor uchar alpha = (uchar)(255 * (HeaderShadowOpacityPercent / 100.0) * (1.0 - factor)); //--- Compute alpha uint argb_shadow = ColorToARGB(HeaderShadowColor, alpha); //--- Convert to ARGB int s_left = header_left + offset_x - layer; //--- Set shadow left int s_top = header_top + offset_y - layer; //--- Set shadow top int s_right = header_right + offset_x + layer; //--- Set shadow right int s_bottom = header_bottom + offset_y + layer; //--- Set shadow bottom int s_width = s_right - s_left + 1; //--- Compute shadow width int s_height = s_bottom - s_top + 1; //--- Compute shadow height int s_radius = layer; //--- Set shadow radius if (s_width > 0 && s_height > 0) { //--- Check valid dimensions FillRoundedRectangle(canvasHeader, s_left, s_top, s_width, s_height, s_radius, argb_shadow); //--- Fill shadow rectangle } } } color header_bg = panel_dragging ? GetHeaderDragColor() : (header_hovered ? GetHeaderHoverColor() : GetHeaderColor()); //--- Determine bg color uint argb_bg = ColorToARGB(header_bg, 255); //--- Convert to ARGB canvasHeader.FillRectangle(header_left, header_top, header_right, header_bottom, argb_bg); //--- Fill header rectangle uint argbBorder = ColorToARGB(GetBorderColor(), 255); //--- Convert border to ARGB canvasHeader.Line(header_left, header_top, header_right, header_top, argbBorder); //--- Draw top border canvasHeader.Line(header_right, header_top, header_right, header_bottom, argbBorder); //--- Draw right border canvasHeader.Line(header_right, header_bottom, header_left, header_bottom, argbBorder); //--- Draw bottom border canvasHeader.Line(header_left, header_bottom, header_left, header_top, argbBorder); //--- Draw left border canvasHeader.FontSet("Arial Bold", 15); //--- Set font for title uint argbText = ColorToARGB(GetHeaderTextColor(), 255); //--- Convert text to ARGB canvasHeader.TextOut(header_left + 10, header_top + (header_height - 15) / 2, "Price Dashboard", argbText, TA_LEFT); //--- Draw title text int theme_x = header_left + inner_header_width + theme_x_offset; //--- Compute theme X string theme_symbol = CharToString((uchar)91); //--- Set theme symbol color theme_color = theme_hovered ? clrYellow : GetHeaderTextColor(); //--- Determine theme color canvasHeader.FontSet("Wingdings", 22); //--- Set font for theme uint argb_theme = ColorToARGB(theme_color, 255); //--- Convert to ARGB canvasHeader.TextOut(theme_x, header_top + (header_height - 22) / 2, theme_symbol, argb_theme, TA_CENTER); //--- Draw theme symbol int min_x = header_left + inner_header_width + minimize_x_offset; //--- Compute minimize X string min_symbol = panels_minimized ? CharToString((uchar)111) : CharToString((uchar)114); //--- Set minimize symbol color min_color = minimize_hovered ? clrYellow : GetHeaderTextColor(); //--- Determine minimize color canvasHeader.FontSet("Wingdings", 22); //--- Set font for minimize uint argb_min = ColorToARGB(min_color, 255); //--- Convert to ARGB canvasHeader.TextOut(min_x, header_top + (header_height - 22) / 2, min_symbol, argb_min, TA_CENTER); //--- Draw minimize symbol int close_x = header_left + inner_header_width + close_x_offset; //--- Compute close X string close_symbol = CharToString((uchar)114); //--- Set close symbol color close_color = close_hovered ? clrRed : GetHeaderTextColor(); //--- Determine close color canvasHeader.FontSet("Webdings", 22); //--- Set font for close uint argb_close = ColorToARGB(close_color, 255); //--- Convert to ARGB canvasHeader.TextOut(close_x, header_top + (header_height - 22) / 2, close_symbol, argb_close, TA_CENTER); //--- Draw close symbol canvasHeader.Update(); //--- Update header canvas }
Мы вносим улучшения в функцию "DrawHeaderOnCanvas", чтобы визуализировать заголовок панели с помощью визуальных совершенствований. Сначала мы очищаем холст с помощью "canvasHeader.Erase", чтобы начать с чистого листа. Мы вычисляем дополнительное пространство как сумму значений "HeaderShadowBlurRadius" и "HeaderShadowDistance", затем определяем ширину внутреннего заголовка, вычитая удвоенное дополнительное пространство из ширины холста. Заданы позиции для прямоугольника заголовка: левая и верхняя границы задаются значением extra, правая — как header_left + inner_header_width - 1, нижняя — как header_top + header_height - 1.
Если либо радиус размытия, либо расстояние до тени положительное, мы создаем эффект тени, проходя циклом от радиуса размытия до 0. Для каждого слоя мы вычисляем коэффициент как слой деленный на размытие плюс 1, затем значение альфа-канала как 255, умноженное на процент непрозрачности тени, умноженное на 1 минус коэффициент. Мы преобразуем "HeaderShadowColor" в ARGB, используя этот альфа-канал для цвета тени. Положения прямоугольников тени корректируются с помощью смещения и слоя для создания мягкого распределения тени / расширения тени: слева — как значение слева от заголовка плюс смещение минус слой, и аналогично для верхней, правой и нижней частей. Мы вычисляем ширину и высоту тени, устанавливаем радиус слоя и, если размеры положительны, заполняем закругленный прямоугольник с помощью "FillRoundedRectangle", используя цвет тени.
Цвет фона заголовка определяется условно: при перетаскивании используется цвет перетаскивания, при наведении курсора - цвет при наведении курсора, в противном случае используется стандартный цвет заголовка. Мы преобразуем его в ARGB с полной непрозрачностью и заполняем прямоугольник заголовка. Границы рисуются в виде линий вокруг заголовка с использованием цвета рамки, преобразованного в ARGB. Для текста мы устанавливаем шрифт "Arial Bold" с размером 15, преобразуем цвет текста заголовка в ARGB и выводим строку "Price Dashboard", выровненную по левому краю с отступом.
Иконки следующие: для темы при вычисленном значении X мы используем шрифт Wingdings размером 22, устанавливаем для символа значение равное 91, окрашиваем в желтый цвет при наведении курсора, иначе — в цвет текста заголовка, и отображаем по центру. Значок сворачивания в точке X использует Wingdings, символ 111, если панель свернута, либо 114, окрашивается в желтый цвет при наведении курсора, рисуется по центру. Значок закрытия в точке X использует Wingdings, символ 114, окрашивается в красный цвет при наведении курсора, рисуется по центру. Наконец, вызываем "canvasHeader.Update", чтобы обновить отображение, как мы делали в предыдущих частях. Далее мы изменим логику наведения курсора мыши на заголовок, чтобы учитывать тень, расширив определение попадания, учитывая область тени вокруг заголовка, что обеспечит точность наведения курсора мыши / кликов по увеличенному холсту, а также предотвратит ложные срабатывания вблизи краев из-за отступов тени, что улучшит удобство использования.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check mouse over header | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsMouseOverHeader(int mouse_x, int mouse_y) { // Detect header hover int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; //--- Compute extra space int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0); //--- Compute inner width int header_canvas_x = currentCanvasX - extra; //--- Set canvas X int header_canvas_y = currentCanvasY - extra; //--- Set canvas Y int header_canvas_w = inner_header_width + 2 * extra; //--- Set canvas width int header_canvas_h = header_height + 2 * extra; //--- Set canvas height if (mouse_x < header_canvas_x || mouse_x > header_canvas_x + header_canvas_w || mouse_y < header_canvas_y || mouse_y > header_canvas_y + header_canvas_h) return false; //--- Return false if outside int theme_left = header_canvas_x + extra + inner_header_width + theme_x_offset - button_size / 2; //--- Set theme left int theme_right = theme_left + button_size; //--- Set theme right int theme_top = header_canvas_y + extra; //--- Set theme top int theme_bottom = theme_top + header_height; //--- Set theme bottom if (mouse_x >= theme_left && mouse_x <= theme_right && mouse_y >= theme_top && mouse_y <= theme_bottom) return false; //--- Return false if over theme int min_left = header_canvas_x + extra + inner_header_width + minimize_x_offset - button_size / 2; //--- Set minimize left int min_right = min_left + button_size; //--- Set minimize right int min_top = header_canvas_y + extra; //--- Set minimize top int min_bottom = min_top + header_height; //--- Set minimize bottom if (mouse_x >= min_left && mouse_x <= min_right && mouse_y >= min_top && mouse_y <= min_bottom) return false; //--- Return false if over minimize int close_left = header_canvas_x + extra + inner_header_width + close_x_offset - button_size / 2; //--- Set close left int close_right = close_left + button_size; //--- Set close right int close_top = header_canvas_y + extra; //--- Set close top int close_bottom = close_top + header_height; //--- Set close bottom if (mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_top && mouse_y <= close_bottom) return false; //--- Return false if over close return true; //--- Return true if over header }
Здесь мы обновили функцию "IsMouseOverHeader", чтобы она точно определяла наведение курсора мыши на область заголовка, теперь с учетом дополнительного отступа, создаваемого эффектами тени. Для этого мы вычисляем "extra" как сумму "HeaderShadowBlurRadius" и "HeaderShadowDistance", а затем корректируем координаты холста заголовка: "header_canvas_x" как "currentCanvasX" минус "extra", "header_canvas_y" как "currentCanvasY" минус "extra", "header_canvas_w" как "inner_header_width" плюс двойное значение "extra", и "header_canvas_h" как "header_height" плюс двойное значение "extra".
Мы проверяем, не выходит ли положение мыши за пределы этих расширенных границ холста, и возвращаем значение false, если это так. Для областей кнопок мы вычисляем позиции типа "theme_left", используя "header_canvas_x" плюс "extra" плюс "inner_header_width" плюс "theme_x_offset" минус половина "button_size", и аналогично для правой, верхней и нижней частей, возвращая значение false, если курсор мыши находится над кнопками темы, сворачивания или закрытия, чтобы исключить их из общего эффекта наведения курсора на заголовок. Теперь нам нужно будет скорректировать изменение размеров заголовка с учётом дополнительного отступа extra, чтобы тень корректно отображалась при показе/скрытии панелей, обеспечивая визуальную согласованность.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Toggle minimize | //+------------------------------------------------------------------+ void ToggleMinimize() { // Switch minimize state panels_minimized = !panels_minimized; //--- Invert minimized state if (panels_minimized) { //--- Check minimized canvasGraph.Destroy(); //--- Destroy graph canvas graphCreated = false; //--- Reset graph flag if (EnableStatsPanel) { //--- Check stats enabled canvasStats.Destroy(); //--- Destroy stats canvas statsCreated = false; //--- Reset stats flag } if (EnableTextPanel) { //--- Check text enabled canvasText.Destroy(); //--- Destroy text canvas textCreated = false; //--- Reset text flag } } else { //--- Handle maximized if (!canvasGraph.CreateBitmapLabel(0, 0, canvasGraphName, currentCanvasX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth, currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Recreate graph Print("Failed to recreate Graph Canvas"); //--- Log failure } graphCreated = true; //--- Set graph flag UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph if (EnableStatsPanel) { //--- Check stats enabled int statsX = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; //--- Compute stats X if (!canvasStats.CreateBitmapLabel(0, 0, canvasStatsName, statsX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth / 2, currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Recreate stats Print("Failed to recreate Stats Canvas"); //--- Log failure } statsCreated = true; //--- Set stats flag UpdateStatsOnCanvas(); //--- Update stats } if (EnableTextPanel) { //--- Check text enabled int textY = currentCanvasY + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; //--- Compute text Y int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0); //--- Compute width int text_width = inner_header_width; //--- Set text width int text_height = TextPanelHeight; //--- Set text height if (!canvasText.CreateBitmapLabel(0, 0, canvasTextName, currentCanvasX, textY, text_width, text_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Recreate text Print("Failed to recreate Text Canvas"); //--- Log failure } textCreated = true; //--- Set text flag UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text } } int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; //--- Compute extra space int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0); //--- Compute inner width int header_canvas_width = inner_header_width + 2 * extra; //--- Compute header width canvasHeader.Resize(header_canvas_width, header_height + 2 * extra); //--- Resize header ObjectSetInteger(0, canvasHeaderName, OBJPROP_XSIZE, header_canvas_width); //--- Set X size ObjectSetInteger(0, canvasHeaderName, OBJPROP_YSIZE, header_height + 2 * extra); //--- Set Y size DrawHeaderOnCanvas(); //--- Redraw header canvasHeader.Update(); //--- Update header ChartRedraw(); //--- Redraw chart }
Мы обновили функцию "ToggleMinimize", чтобы она обрабатывала переключение между свернутым и развернутым состояниями панелей дашборда. В этой функции мы инвертируем значение параметра "panels_minimized", чтобы переключать состояние. При сворачивании окна мы уничтожаем холст графика с помощью метода "canvasGraph.Destroy" и сбрасываем значение параметра "graphCreated" в значение false; если включена статистика, мы уничтожаем объект "canvasStats" и сбрасываем "statsCreated"; если включен текст, мы уничтожаем объект "canvasText" и сбрасываем "textCreated".
При разворачивании мы создаем холст графика заново, используя метод "canvasGraph.CreateBitmapLabel" в текущей позиции и размере, устанавливаем значение параметра "graphCreated" в true и обновляем его с помощью метода "UpdateGraphOnCanvas". Если статистика включена, мы вычисляем позицию по оси X, создаем заново "canvasStats", устанавливаем "statsCreated" в значение true и обновляем данные с помощью "UpdateStatsOnCanvas". Если текст включен, мы вычисляем позицию по оси Y, определяем ширину как "inner_header_width", включая статистику, если она присутствует, вновь создаем "canvasText" с этой шириной и "TextPanelHeight", устанавливаем "textCreated" в значение true и обновляем с помощью "UpdateTextOnCanvas".
Затем мы корректируем размер заголовка: вычисляем "extra" как радиус размытия плюс расстояние тени, "inner_header_width" на основе текущей ширины и статистики, если заголовок не свернут, а затем "header_canvas_width" как значение inner плюс удвоенное значение extra. Мы изменяем размер "canvasHeader" до этой ширины и "header_height" плюс двойное значение extra, устанавливаем свойства объекта для размеров по осям X и Y, перерисовываем заголовок с помощью "DrawHeaderOnCanvas", обновляем его и перерисовываем график.
По сравнению с предыдущей версией, в которой размер заголовка изменялся непосредственно на новую ширину без значения extra для теней и отступов по высоте, в этой версии добавлено значение "extra" для теней при расчете ширины и высоты, что позволяет использовать размытые смещения на холсте заголовка без обрезки, сохраняя при этом ту же логику воссоздания панелей. Далее, во время инициализации, нам понадобится расширить холст заголовка, чтобы включить пространство для тени (дополнительное со всех сторон), смещая этим ее положение. Это поможет предотвратить обрезку тени и обеспечит ее отображение за границами заголовка.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialize expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Initialize expert advisor //--- existing logic int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; //--- Compute extra space int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0); //--- Compute inner width int header_canvas_width = inner_header_width + 2 * extra; //--- Compute header width int header_canvas_height = header_height + 2 * extra; //--- Compute header height if (!canvasHeader.CreateBitmapLabel(0, 0, canvasHeaderName, currentCanvasX - extra, currentCanvasY - extra, header_canvas_width, header_canvas_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) { //--- Create header canvas Print("Failed to create Header Canvas"); //--- Log creation failure return(INIT_FAILED); //--- Return initialization failure } //--- existing logic return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success }
Здесь мы улучшаем обработчик OnInit для включения эффектов тени на холсте заголовка во время инициализации. После установки текущих размеров и позиций мы вычисляем параметр "extra" как сумму «HeaderShadowBlurRadius» и «HeaderShadowDistance», чтобы обеспечить отступ для теней. Мы вычисляем "inner_header_width" как "currentWidth" плюс дополнительные значения панели статистики, если они включены, затем устанавливаем "header_canvas_width" равным внутренней ширине плюс удвоенное значение extra, а "header_canvas_height" равным "header_height" плюс удвоенное значение extra для полного охвата тени. Мы создаём холст заголовка с помощью "canvasHeader.CreateBitmapLabel" со смещением (текущие координаты X и Y минус extra), используя увеличенные ширину и высоту, а также нормализованный цветовой формат ARGB. Если создание не удается, мы выводим ошибку и возвращаем INIT_FAILED; в противном случае мы продолжаем использовать существующую логику и возвращаем INIT_SUCCEEDED в случае успеха. После компиляции получаем следующий результат.
После того, как тень добавлена, следующим шагом будет обновление события графика таким образом, чтобы при прокрутке колесиком мыши на холсте текста это не влияло на масштаб графика. Чтобы добиться этого, мы удалим логику, которая изначально изменила масштаб графика.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle chart events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { // Process chart events //--- existing logic } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) { //--- Check mouse wheel int flg_keys = (int)(lparam >> 32); //--- Get keys int mx = (int)(short)lparam; //--- Get X int my = (int)(short)(lparam >> 16); //--- Get Y int delta = (int)dparam; //--- Get delta if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible) { //--- Check text wheel int text_canvas_x = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get text X int text_canvas_y = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get text Y int text_canvas_w = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XSIZE); //--- Get width int text_canvas_h = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YSIZE); //--- Get height bool is_over_text_body = (mx >= text_canvas_x && mx <= text_canvas_x + text_canvas_w - text_track_width && my >= text_canvas_y && my <= text_canvas_y + text_canvas_h); //--- Check over body if (is_over_text_body) { //--- Handle over body int scroll_step = 20; //--- Set step text_scroll_pos += (delta > 0 ? -scroll_step : scroll_step); //--- Adjust pos text_scroll_pos = MathMax(0, MathMin(text_scroll_pos, text_max_scroll)); //--- Clamp pos UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text // REMOVED: Scale revert code (this was causing the chart scale interference) // No need to change CHART_SCALE; wheel now only scrolls text content. int current_scale = (int)ChartGetInteger(0, CHART_SCALE); //--- Get scale int adjust = (delta > 0 ? 1 : -1); // Swap to (delta > 0 ? -1 : 1) if wheel direction is opposite int revert_scale = current_scale + adjust; //--- Calculate revert revert_scale = MathMax(0, MathMin(5, revert_scale)); //--- Clamp scale ChartSetInteger(0, CHART_SCALE, revert_scale); //--- Set scale ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } } }
Мы удалили логику, которая компенсировала изменение масштаба графика и вызывала нежелательное вмешательство в масштабирование. Ниже показан фрагмент, в котором выделен код, подлежащий удалению. В финальной версии этот блок убран.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle chart events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { // Process chart events if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE) { //--- Check chart change DrawHeaderOnCanvas(); //--- Redraw header UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); //--- Update stats if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { //--- Check mouse move int mouse_x = (int)lparam; //--- Get mouse X int mouse_y = (int)dparam; //--- Get mouse Y int mouse_state = (int)sparam; //--- Get mouse state bool prev_header_hovered = header_hovered; //--- Store prev header hover bool prev_min_hovered = minimize_hovered; //--- Store prev minimize hover bool prev_close_hovered = close_hovered; //--- Store prev close hover bool prev_theme_hovered = theme_hovered; //--- Store prev theme hover bool prev_resize_hovered = resize_hovered; //--- Store prev resize hover header_hovered = IsMouseOverHeader(mouse_x, mouse_y); //--- Check header hover theme_hovered = IsMouseOverTheme(mouse_x, mouse_y); //--- Check theme hover minimize_hovered = IsMouseOverMinimize(mouse_x, mouse_y); //--- Check minimize hover close_hovered = IsMouseOverClose(mouse_x, mouse_y); //--- Check close hover resize_hovered = IsMouseOverResize(mouse_x, mouse_y, hover_mode); //--- Check resize hover if (resize_hovered || resizing) { //--- Check resize state hover_mouse_local_x = mouse_x - currentCanvasX; //--- Set local X hover_mouse_local_y = mouse_y - (currentCanvasY + header_height + gap_y); //--- Set local Y } bool hover_changed = (prev_header_hovered != header_hovered || prev_min_hovered != minimize_hovered || prev_close_hovered != close_hovered || prev_theme_hovered != theme_hovered || prev_resize_hovered != resize_hovered); //--- Check hover change if (hover_changed) { //--- Handle change DrawHeaderOnCanvas(); //--- Redraw header UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if ((resize_hovered || resizing) && (mouse_x != last_mouse_x || mouse_y != last_mouse_y)) { //--- Check position change UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph ChartRedraw(); //--- Redraw chart } string header_tooltip = ""; //--- Initialize tooltip if (theme_hovered) header_tooltip = "Toggle Theme (Dark/Light)"; //--- Set theme tooltip else if (minimize_hovered) header_tooltip = panels_minimized ? "Maximize Panels" : "Minimize Panels"; //--- Set minimize tooltip else if (close_hovered) header_tooltip = "Close Dashboard"; //--- Set close tooltip ObjectSetString(0, canvasHeaderName, OBJPROP_TOOLTIP, header_tooltip); //--- Apply header tooltip string resize_tooltip = ""; //--- Initialize resize tooltip if (resize_hovered || resizing) { //--- Check resize state ENUM_RESIZE_MODE active_mode = resizing ? resize_mode : hover_mode; //--- Get mode switch (active_mode) { //--- Switch mode case BOTTOM: //--- Handle bottom resize_tooltip = "Resize Bottom"; //--- Set tooltip break; //--- Exit case case RIGHT: //--- Handle right resize_tooltip = "Resize Right"; //--- Set tooltip break; //--- Exit case case BOTTOM_RIGHT: //--- Handle bottom-right resize_tooltip = "Resize Bottom-Right"; //--- Set tooltip break; //--- Exit case default: //--- Handle default break; //--- Exit case } } ObjectSetString(0, canvasGraphName, OBJPROP_TOOLTIP, resize_tooltip); //--- Apply graph tooltip if (EnableTextPanel && !panels_minimized) { //--- Check text enabled int text_canvas_x = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get text X int text_canvas_y = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get text Y int text_canvas_w = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XSIZE); //--- Get text width int text_canvas_h = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YSIZE); //--- Get text height bool is_over_text = (mouse_x >= text_canvas_x && mouse_x <= text_canvas_x + text_canvas_w && mouse_y >= text_canvas_y && mouse_y <= text_canvas_y + text_canvas_h); //--- Check over text bool prev_scroll_hovered = text_scroll_area_hovered; //--- Store prev scroll hover text_scroll_area_hovered = false; //--- Reset area hover if (is_over_text) { //--- Handle over text int local_x = mouse_x - text_canvas_x; //--- Compute local X int local_y = mouse_y - text_canvas_y; //--- Compute local Y if (local_x >= text_canvas_w - text_track_width) { //--- Check in scroll area text_scroll_area_hovered = true; //--- Set area hover } bool prev_up = text_scroll_up_hovered; //--- Store prev up bool prev_down = text_scroll_down_hovered; //--- Store prev down bool prev_slider = text_scroll_slider_hovered; //--- Store prev slider TextUpdateHoverEffects(local_x, local_y); //--- Update hovers if (prev_scroll_hovered != text_scroll_area_hovered || prev_up != text_scroll_up_hovered || prev_down != text_scroll_down_hovered || prev_slider != text_scroll_slider_hovered) { //--- Check change UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } text_mouse_in_body = (local_x < text_canvas_w - text_track_width); //--- Set body mouse } else { //--- Handle not over text bool need_redraw = prev_scroll_hovered || text_scroll_up_hovered || text_scroll_down_hovered || text_scroll_slider_hovered; //--- Check need redraw if (need_redraw) { //--- Handle redraw text_scroll_area_hovered = false; //--- Reset area text_scroll_up_hovered = false; //--- Reset up text_scroll_down_hovered = false; //--- Reset down text_scroll_slider_hovered = false; //--- Reset slider UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } text_mouse_in_body = false; //--- Reset body mouse } if (text_mouse_in_body != prev_text_mouse_in_body) { //--- Check body change ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, !text_mouse_in_body); //--- Set mouse scroll prev_text_mouse_in_body = text_mouse_in_body; //--- Update prev } } if (mouse_state == 1 && prev_mouse_state == 0) { //--- Check mouse down if (header_hovered) { //--- Handle header click panel_dragging = true; //--- Set dragging panel_drag_x = mouse_x; //--- Set drag X panel_drag_y = mouse_y; //--- Set drag Y panel_start_x = currentCanvasX; //--- Set start X panel_start_y = currentCanvasY; //--- Set start Y ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable scroll DrawHeaderOnCanvas(); //--- Redraw header ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (theme_hovered) { //--- Handle theme click ToggleTheme(); //--- Toggle theme } else if (minimize_hovered) { //--- Handle minimize click ToggleMinimize(); //--- Toggle minimize } else if (close_hovered) { //--- Handle close click CloseDashboard(); //--- Close dashboard } else { //--- Handle other clicks ENUM_RESIZE_MODE temp_mode = NONE; //--- Set temp mode if (!panel_dragging && !resizing && IsMouseOverResize(mouse_x, mouse_y, temp_mode)) { //--- Check resize start resizing = true; //--- Set resizing resize_mode = temp_mode; //--- Set mode resize_start_x = mouse_x; //--- Set start X resize_start_y = mouse_y; //--- Set start Y start_width = currentWidth; //--- Set start width start_height = currentHeight; //--- Set start height ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable scroll UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible && text_scroll_area_hovered) { //--- Check text click int text_canvas_x = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get text X int text_canvas_y = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get text Y int local_x = mouse_x - text_canvas_x; //--- Compute local X int local_y = mouse_y - text_canvas_y; //--- Compute local Y int scrollbar_x = canvasText.Width() - text_track_width; //--- Set scrollbar X int scrollbar_y = 0; //--- Set scrollbar Y int scrollbar_height = canvasText.Height(); //--- Set height int scroll_area_y = scrollbar_y + text_button_size; //--- Set area Y int scroll_area_height = scrollbar_height - 2 * text_button_size; //--- Compute area height int slider_y = scroll_area_y + (int)(((double)text_scroll_pos / text_max_scroll) * (scroll_area_height - text_slider_height)); //--- Compute slider Y if (local_x >= scrollbar_x && local_x <= scrollbar_x + text_track_width - 1) { //--- Check in scrollbar if (local_y >= scrollbar_y && local_y <= scrollbar_y + text_button_size - 1) { //--- Check up button TextScrollUp(); //--- Scroll up } else if (local_y >= scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size && local_y <= scrollbar_y + scrollbar_height - 1) { //--- Check down button TextScrollDown(); //--- Scroll down } else if (local_y >= scroll_area_y && local_y <= scroll_area_y + scroll_area_height - 1) { //--- Check slider area if (local_y >= slider_y && local_y <= slider_y + text_slider_height - 1) { //--- Check on slider text_movingStateSlider = true; //--- Set moving state text_mlbDownY_Slider = local_y; //--- Set down Y text_mlbDown_YD_Slider = slider_y; //--- Set down YD ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable scroll } else { //--- Handle track click int new_slider_y = local_y - text_slider_height / 2; //--- Compute new Y new_slider_y = MathMax(scroll_area_y, MathMin(new_slider_y, scroll_area_y + scroll_area_height - text_slider_height)); //--- Clamp Y double ratio = (double)(new_slider_y - scroll_area_y) / (scroll_area_height - text_slider_height); //--- Compute ratio text_scroll_pos = (int)MathRound(ratio * text_max_scroll); //--- Set scroll pos } UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } } } else if (panel_dragging && mouse_state == 1) { //--- Check dragging int dx = mouse_x - panel_drag_x; //--- Compute delta X int dy = mouse_y - panel_drag_y; //--- Compute delta Y int new_x = panel_start_x + dx; //--- Compute new X int new_y = panel_start_y + dy; //--- Compute new Y int chart_w = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); //--- Get chart width int chart_h = (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); //--- Get chart height int full_w = currentWidth + (EnableStatsPanel && !panels_minimized ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0); //--- Compute full width int full_h = header_height + gap_y + (panels_minimized ? 0 : currentHeight) + (EnableTextPanel && !panels_minimized ? PanelGap + TextPanelHeight : 0); //--- Compute full height new_x = MathMax(0, MathMin(chart_w - full_w, new_x)); //--- Clamp new X new_y = MathMax(0, MathMin(chart_h - full_h, new_y)); //--- Clamp new Y currentCanvasX = new_x; //--- Update canvas X currentCanvasY = new_y; //--- Update canvas Y int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; //--- Compute extra ObjectSetInteger(0, canvasHeaderName, OBJPROP_XDISTANCE, new_x - extra); //--- Set header X ObjectSetInteger(0, canvasHeaderName, OBJPROP_YDISTANCE, new_y - extra); //--- Set header Y if (!panels_minimized) { //--- Check not minimized ObjectSetInteger(0, canvasGraphName, OBJPROP_XDISTANCE, new_x); //--- Set graph X ObjectSetInteger(0, canvasGraphName, OBJPROP_YDISTANCE, new_y + header_height + gap_y); //--- Set graph Y if (EnableStatsPanel) { //--- Check stats enabled int stats_x = new_x + currentWidth + PanelGap; //--- Compute stats X ObjectSetInteger(0, canvasStatsName, OBJPROP_XDISTANCE, stats_x); //--- Set stats X ObjectSetInteger(0, canvasStatsName, OBJPROP_YDISTANCE, new_y + header_height + gap_y); //--- Set stats Y } if (EnableTextPanel) { //--- Check text enabled int textY = new_y + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; //--- Compute text Y ObjectSetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE, new_x); //--- Set text X ObjectSetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE, textY); //--- Set text Y } } ChartRedraw(); //--- Redraw chart } else if (resizing && mouse_state == 1) { //--- Check resizing int dx = mouse_x - resize_start_x; //--- Compute delta X int dy = mouse_y - resize_start_y; //--- Compute delta Y int new_width = currentWidth; //--- Set new width int new_height = currentHeight; //--- Set new height if (resize_mode == RIGHT || resize_mode == BOTTOM_RIGHT) { //--- Check right modes new_width = MathMax(min_width, start_width + dx); //--- Adjust width } if (resize_mode == BOTTOM || resize_mode == BOTTOM_RIGHT) { //--- Check bottom modes new_height = MathMax(min_height, start_height + dy); //--- Adjust height } if (new_width != currentWidth || new_height != currentHeight) { //--- Check dimension change int chart_w = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); //--- Get chart width int chart_h = (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); //--- Get chart height int avail_w = chart_w - currentCanvasX; //--- Compute available width int avail_h = chart_h - (currentCanvasY + header_height + gap_y); //--- Compute available height new_height = MathMin(new_height, avail_h - (EnableTextPanel ? PanelGap + TextPanelHeight : 0)); //--- Clamp height if (EnableStatsPanel) { //--- Check stats enabled double max_w_d = (avail_w - PanelGap) / 1.5; //--- Compute max width double int max_w = (int)MathFloor(max_w_d); //--- Floor max width new_width = MathMin(new_width, max_w); //--- Clamp width } else { //--- Handle no stats new_width = MathMin(new_width, avail_w); //--- Clamp width } currentWidth = new_width; //--- Update width currentHeight = new_height; //--- Update height if (UseBackground && ArraySize(original_bg_pixels) > 0) { //--- Check background ArrayCopy(bg_pixels_graph, original_bg_pixels); //--- Copy graph pixels ScaleImage(bg_pixels_graph, (int)orig_w, (int)orig_h, currentWidth, currentHeight); //--- Scale graph if (EnableStatsPanel) { //--- Check stats ArrayCopy(bg_pixels_stats, original_bg_pixels); //--- Copy stats pixels ScaleImage(bg_pixels_stats, (int)orig_w, (int)orig_h, currentWidth / 2, currentHeight); //--- Scale stats } } canvasGraph.Resize(currentWidth, currentHeight); //--- Resize graph ObjectSetInteger(0, canvasGraphName, OBJPROP_XSIZE, currentWidth); //--- Set graph X size ObjectSetInteger(0, canvasGraphName, OBJPROP_YSIZE, currentHeight); //--- Set graph Y size if (EnableStatsPanel) { //--- Check stats int stats_width = currentWidth / 2; //--- Compute stats width canvasStats.Resize(stats_width, currentHeight); //--- Resize stats ObjectSetInteger(0, canvasStatsName, OBJPROP_XSIZE, stats_width); //--- Set stats X size ObjectSetInteger(0, canvasStatsName, OBJPROP_YSIZE, currentHeight); //--- Set stats Y size int stats_x = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; //--- Compute stats X ObjectSetInteger(0, canvasStatsName, OBJPROP_XDISTANCE, stats_x); //--- Set stats X distance } int extra = HeaderShadowBlurRadius + HeaderShadowDistance; //--- Compute extra int inner_header_width = currentWidth + (EnableStatsPanel ? PanelGap + currentWidth / 2 : 0); //--- Compute inner width int header_canvas_width = inner_header_width + 2 * extra; //--- Compute header width canvasHeader.Resize(header_canvas_width, header_height + 2 * extra); //--- Resize header ObjectSetInteger(0, canvasHeaderName, OBJPROP_XSIZE, header_canvas_width); //--- Set header X size ObjectSetInteger(0, canvasHeaderName, OBJPROP_YSIZE, header_height + 2 * extra); //--- Set header Y size if (EnableTextPanel) { //--- Check text int text_width = inner_header_width; //--- Set text width canvasText.Resize(text_width, TextPanelHeight); //--- Resize text ObjectSetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XSIZE, text_width); //--- Set text X size ObjectSetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YSIZE, TextPanelHeight); //--- Set text Y size int textY = currentCanvasY + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; //--- Compute text Y ObjectSetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE, textY); //--- Set text Y distance } DrawHeaderOnCanvas(); //--- Redraw header UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph if (EnableStatsPanel) UpdateStatsOnCanvas(); //--- Update stats if (EnableTextPanel) UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } else if (text_movingStateSlider && mouse_state == 1) { //--- Check slider moving int text_canvas_y = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get text Y int local_y = mouse_y - text_canvas_y; //--- Compute local Y int delta_y = local_y - text_mlbDownY_Slider; //--- Compute delta Y int new_slider_y = text_mlbDown_YD_Slider + delta_y; //--- Compute new Y int scrollbar_y = 0; //--- Set scrollbar Y int scrollbar_height = canvasText.Height(); //--- Set height int slider_min_y = scrollbar_y + text_button_size; //--- Set min Y int slider_max_y = scrollbar_y + scrollbar_height - text_button_size - text_slider_height; //--- Set max Y new_slider_y = MathMax(slider_min_y, MathMin(new_slider_y, slider_max_y)); //--- Clamp Y double scroll_ratio = (double)(new_slider_y - slider_min_y) / (slider_max_y - slider_min_y); //--- Compute ratio int new_scroll_pos = (int)MathRound(scroll_ratio * text_max_scroll); //--- Compute new pos if (new_scroll_pos != text_scroll_pos) { //--- Check change text_scroll_pos = new_scroll_pos; //--- Update pos UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } else if (mouse_state == 0 && prev_mouse_state == 1) { //--- Check mouse up if (panel_dragging) { //--- Handle drag end panel_dragging = false; //--- Reset dragging ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable scroll DrawHeaderOnCanvas(); //--- Redraw header ChartRedraw(); //--- Redraw chart } if (resizing) { //--- Handle resize end resizing = false; //--- Reset resizing ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable scroll UpdateGraphOnCanvas(); //--- Update graph ChartRedraw(); //--- Redraw chart } if (text_movingStateSlider) { //--- Handle slider end text_movingStateSlider = false; //--- Reset moving ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable scroll UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } last_mouse_x = mouse_x; //--- Update last X last_mouse_y = mouse_y; //--- Update last Y prev_mouse_state = mouse_state; //--- Update prev state } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) { //--- Check mouse wheel int flg_keys = (int)(lparam >> 32); //--- Get keys int mx = (int)(short)lparam; //--- Get X int my = (int)(short)(lparam >> 16); //--- Get Y int delta = (int)dparam; //--- Get delta if (EnableTextPanel && !panels_minimized && text_scroll_visible) { //--- Check text wheel int text_canvas_x = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get text X int text_canvas_y = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get text Y int text_canvas_w = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_XSIZE); //--- Get width int text_canvas_h = (int)ObjectGetInteger(0, canvasTextName, OBJPROP_YSIZE); //--- Get height bool is_over_text_body = (mx >= text_canvas_x && mx <= text_canvas_x + text_canvas_w - text_track_width && my >= text_canvas_y && my <= text_canvas_y + text_canvas_h); //--- Check over body if (is_over_text_body) { //--- Handle over body int scroll_step = 20; //--- Set step text_scroll_pos += (delta > 0 ? -scroll_step : scroll_step); //--- Adjust pos text_scroll_pos = MathMax(0, MathMin(text_scroll_pos, text_max_scroll)); //--- Clamp pos UpdateTextOnCanvas(); //--- Update text // REMOVED: Scale revert code (this was causing the chart scale interference) // No need to change CHART_SCALE; wheel now only scrolls text content. ChartRedraw(); //--- Redraw chart } } } }
Изначально именно таким было поведение колесика прокрутки.
После внесения изменений мы получаем следующее.
На визуализации видно, что мы улучшили панель на основе canvas, добавив эффекты размытия и тени на холст заголовка и максимально увеличив прокрутку колесика мыши, тем самым достигнув поставленных целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.
Тестирование на истории
Мы провели тестирование, а ниже приведена итоговая визуализация в формате Graphics Interchange Format (GIF).
Заключение
В заключение, мы усовершенствовали панель на основе canvas в MQL5 с эффектами размытия для плавных градиентов тумана, рендерингом теней для придания глубины заголовкам и добавив плавную прокрутку колесом мыши для интерактивной навигации по тексту, создав более совершенный и удобный интерфейс. Эта усовершенствованная панель позволит более эффективно визуализировать рыночные данные и вы будете готовы к дальнейшей оптимизации своего торгового процесса. Удачной торговли!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/21140
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