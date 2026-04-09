Торговые инструменты на MQL5 (Часть 16): Улучшенное сглаживание методом суперсэмплинга (SSAA) и рендеринг в высоком разрешении

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 15) мы разработали панель на базе canvas в MetaQuotes Language 5 (MQL5), которая включает в себя эффекты размытия, рендеринг теней и плавную прокрутку колеса мыши для интерактивного мониторинга рынка с визуальными панелями и настраиваемыми темами. В Части 16 мы улучшим панель с помощью методов сглаживания и рендеринга с высоким разрешением, используя суперсэмплинг для получения более плавной графики, рамок и элементов. Это усовершенствование включает высокоразрешающие объекты Canvas для панели статистики и текстовой панели, точные функции рисования округлых форм и улучшенную интерактивность для улучшения визуального качества. В статье рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет обновленная панель на MQL5 с улучшенным рендерингом для более четкой и профессиональной визуализации рынка. Давайте приступим!





Изучение методов сглаживания и рендеринга с высоким разрешением

Фреймворк сглаживания и рендеринга с высоким разрешением устраняет визуальные артефакты в цифровой графике, такие как рваные края или "зубчатость изображения", возникающие, когда непрерывные фигуры отображаются на дискретной пиксельной сетке. Зубчатость проявляется в виде ступенчатых паттернов на линиях, кривых или рамках, снижая четкость и профессионализм отображения, например, на наших торговых панелях. Для смягчения такого эффекта, такие методы, как суперсэмплинг, позволяют визуализировать сцены с более высоким разрешением — обычно кратным целевому размеру, — а затем понижать дискретизацию путем усреднения значений пикселей, сглаживания краев с помощью смешивания цветов и создания более естественного внешнего вида. Ниже приведен пример процесса суперсэмплинга.

С другой стороны, рендеринг с высоким разрешением дополняет сглаживание, используя большие объекты canvas для захвата более мелких деталей перед уменьшением дискретизации, повышая общее качество изображения без увеличения конечного размера. Это особенно важно в приложениях на MQL5, где точная визуализация рыночных данных, таких как графики и статистика, улучшает понимание пользователем информации и принятие решений за счет минимизации искажений. Например, бикубическая интерполяция, сложный метод повторной выборки, вычисляет новые значения пикселей, используя средневзвешенное значение окружающих пикселей, сохраняя плавность во время операций масштабирования и способствуя превосходному сглаживанию результатов.

Мы планируем интегрировать суперсэмплинг с коэффициентом 4 для статистики и текстовых панелей, отрисовывая элементы на объектах canvas с высоким разрешением, используя математические функции для дуг, четырехугольников и скругленных треугольников для обеспечения точности. Затем мы выполним понижение дискретизации с помощью усреднения пикселей для достижения сглаженных границ, стрелок и фигур, сохраняя при этом высокую производительность, в частности, для элементов полосы прокрутки и заголовков статистических данных. Вкратце, вот наглядное представление наших целей.





Реализация средствами MQL5

Чтобы усовершенствовать программу на MQL5, нам нужно будет добавить новые определения, глобальные переменные и входные параметры для управления новыми улучшениями, такими как показаны ниже, для рендеринга в высоком разрешении и возможности суперсэмплинга.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict CCanvas canvasGraph; CCanvas canvasStats; CCanvas canvasStatsHighRes; CCanvas canvasHeader; CCanvas canvasText; CCanvas canvasTextHighRes; string canvasGraphName = "GraphCanvas" ; string canvasStatsName = "StatsCanvas" ; string canvasStatsHighResName = "StatsCanvasHighRes" ; string canvasHeaderName = "HeaderCanvas" ; string canvasTextName = "TextCanvas" ; string canvasTextHighResName = "TextCanvasHighRes" ; sinput group "=== TEXT PANEL SETTINGS ===" input int TriangleRoundRadius = 1 ; input double TriangleBaseWidthPercent = 65.0 ; input double TriangleHeightPercent = 70.0 ; input bool ShowUpDownButtons = false ; input int TextFontSize = 17 ; const int smoothness_factor = 10 ; const int supersamplingFactor = 4 ;

Сначала мы расширяем объекты canvas, объявляя дополнительные версии с высоким разрешением для панелей статистики и текстовых панелей, в частности "canvasStatsHighRes" и "canvasTextHighRes", наряду с существующими "canvasGraph", "canvasStats", "canvasHeader" и "canvasText" для поддержки рендеринга с использованием суперсэмплирования. Затем мы также определяем соответствующие имена для этих новых объектов canvas с высоким разрешением, добавляя для "canvasStatsHighResName" значение "StatsCanvasHighRes", а для "canvasTextHighResName" значение "TextCanvasHighRes", которые будут использоваться для идентификации и создания в программе. Для большей ясности мы выделили конкретные изменения.

В новой группе ввода с меткой "=== TEXT PANEL SETTINGS ===" мы вводим настраиваемые пользователем параметры, включая "TriangleRoundRadius" для управления округлением углов стрелок, "TriangleBaseWidthPercent" и "TriangleHeightPercent" для настройки пропорций стрелок относительно размера кнопки, "ShowUpDownButtons" для переключения видимости кнопок прокрутки, и "TextFontSize" для настройки размера отображаемого текста. В частности, мы хотим обновить полосу прокрутки, чтобы она соответствовала новой версии Windows 11, последней версии от 2026 года. Наконец, мы определяем две константы: "smoothness_factor", значение которой инициализируется как 10 для более плавного взаимодействия при прокрутке, и "supersamplingFactor", значение которой устанавливается как 4 для обеспечения рендеринга с высоким разрешением путем умножения размеров пикселей для сглаживания перед понижением дискретизации.

Представьте, что вы рисуете все размером в 4 раза больше, а затем уменьшаете, чтобы изображение стало очень плавным. Это является ключевым фактором для сглаживания. Рисуя в 4-кратном разрешении (больше), мы можем усреднять количество пикселей при уменьшении, удаляя неровные края кривых, рамок и текста. Это улучшает общее качество графики, но потребляет больше ресурсов компьютера. Поэтому вам может понадобиться использовать этот инструмент с осторожностью. Теперь, в обработчике OnInit мы создадим эти объекты canvas с высоким разрешением следующим образом, помимо обычных.

if (EnableStatsPanel) { int statsX = currentCanvasX + currentWidth + PanelGap; if (!canvasStats.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasStatsName, statsX, currentCanvasY + header_height + gap_y, currentWidth / 2 , currentHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Stats Canvas" ); } if (!canvasStatsHighRes.Create(canvasStatsHighResName, (currentWidth / 2 ) * supersamplingFactor, currentHeight * supersamplingFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Stats High-Res Canvas" ); } statsCreated = true ; } if (EnableTextPanel) { int textY = currentCanvasY + header_height + gap_y + currentHeight + PanelGap; int text_width = inner_header_width; int text_height = TextPanelHeight; if (!canvasText.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , canvasTextName, currentCanvasX, textY, text_width, text_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Text Canvas" ); } if (!canvasTextHighRes.Create(canvasTextHighResName, text_width * supersamplingFactor, text_height * supersamplingFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Failed to create Text High-Res Canvas" ); } textCreated = true ; }

В обработчике OnInit мы проверяем, включена ли панель статистики с помощью входного параметра "EnableStatsPanel", и если да, мы вычисляем положение X для canvas статистики, добавляя текущее значение X canvas, ширину и зазор между панелями. Затем мы создаем стандартный canvas статистики, используя метод "CreateBitmapLabel" в объекте "canvasStats", указывая идентификатор графика, подокно, название, положение, размеры и цветовой формат COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE, при этом выводим сообщение об ошибке, если создание завершается неудачно, точно так же, как мы делали с предыдущей версией. Затем мы создаем canvas статистики с высоким разрешением с помощью метода Create для объекта "canvasStatsHighRes", используя имя с высоким разрешением, масштабированную ширину путём умножения половины текущей ширины на "supersamplingFactor", масштабированную высоту аналогичным образом и тот же цветовой формат, снова выводя ошибку, прежде чем установить флаг "statsCreated" в значение true.

Аналогично, если текстовая панель включена с помощью параметра "EnableTextPanel", мы вычисляем положение по оси Y для текстового canvas, складывая текущее значение по оси Y класса canvas, высоту заголовка, отступы, текущую высоту и отступ панели, а затем устанавливаем ширину текста в соответствии с шириной и высотой внутреннего заголовка, равными значению параметра "TextPanelHeight". Мы создаём стандартный текстовый canvas с помощью функции "CreateBitmapLabel" для объекта "canvasText", обеспечивая необходимые параметры и выводя сообщения об ошибке. Затем мы создаём текстовый canvas высокого разрешения, используя функцию "Create" в "canvasTextHighRes" с масштабированными размерами на основе параметра «supersamplingFactor», регистрируем в лог любые проблемы, а затем устанавливаем флаг «textCreated» в значение true. Поскольку мы создали новые объекты canvas, необходимо рассмотреть возможность их уничтожения, когда они не нужны в соответствующих местах, так же, как и в случае с обычными объектами. Например, при деинициализации мы используем следующую логику.

void OnDeinit ( const int reason) { canvasHeader.Destroy(); if (graphCreated) canvasGraph.Destroy(); if (statsCreated) { canvasStats.Destroy(); canvasStatsHighRes.Destroy(); } if (textCreated) { canvasText.Destroy(); canvasTextHighRes.Destroy(); } ChartRedraw (); }

Мы просто уничтожаем объекты Canvas высокого разрешения, когда они больше не нужны. Мы используем тот же формат в функциях "ToggleMinimize" и "CloseDashboard". Далее нам нужно будет определить логику рисования новых причудливых закругленных прямоугольников для заголовков статистики и закругленных треугольников для кнопок полосы прокрутки, поскольку мы хотим отказаться от статичных и нарисовать свои собственные. Мы используем следующую логику.

void DrawRectCornerArcPrecise(CCanvas &cvs, int centerX, int centerY, int radius, int thickness, uint borderARGB, double startAngle, double endAngle) { int halfThickness = thickness / 2 ; double outerRadius = ( double )radius + halfThickness; double innerRadius = ( double )radius - halfThickness; if (innerRadius < 0 ) innerRadius = 0 ; int pixelRange = ( int )(outerRadius + 2 ); for ( int deltaY = -pixelRange; deltaY <= pixelRange; deltaY++) { for ( int deltaX = -pixelRange; deltaX <= pixelRange; deltaX++) { double distance = MathSqrt (deltaX * deltaX + deltaY * deltaY); if (distance < innerRadius || distance > outerRadius) continue ; double angle = MathArctan2 (( double )deltaY, ( double )deltaX); if (IsAngleBetween(angle, startAngle, endAngle)) cvs.PixelSet(centerX + deltaX, centerY + deltaY, borderARGB); } } } void FillQuadrilateral(CCanvas &cvs, double &verticesX[], double &verticesY[], uint fillColor) { double minY = verticesY[ 0 ], maxY = verticesY[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 4 ; i++) { if (verticesY[i] < minY) minY = verticesY[i]; if (verticesY[i] > maxY) maxY = verticesY[i]; } int yStart = ( int ) MathCeil (minY); int yEnd = ( int ) MathFloor (maxY); for ( int y = yStart; y <= yEnd; y++) { double scanlineY = ( double )y + 0.5 ; double xIntersections[ 8 ]; int intersectionCount = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 4 ; i++) { int nextIndex = (i + 1 ) % 4 ; double x0 = verticesX[i], y0 = verticesY[i]; double x1 = verticesX[nextIndex], y1 = verticesY[nextIndex]; double edgeMinY = (y0 < y1) ? y0 : y1; double edgeMaxY = (y0 > y1) ? y0 : y1; if (scanlineY < edgeMinY || scanlineY > edgeMaxY) continue ; if ( MathAbs (y1 - y0) < 1 e- 12 ) continue ; double interpolationFactor = (scanlineY - y0) / (y1 - y0); if (interpolationFactor < 0.0 || interpolationFactor > 1.0 ) continue ; xIntersections[intersectionCount++] = x0 + interpolationFactor * (x1 - x0); } for ( int a = 0 ; a < intersectionCount - 1 ; a++) for ( int b = a + 1 ; b < intersectionCount; b++) if (xIntersections[a] > xIntersections[b]) { double temp = xIntersections[a]; xIntersections[a] = xIntersections[b]; xIntersections[b] = temp; } for ( int pairIndex = 0 ; pairIndex + 1 < intersectionCount; pairIndex += 2 ) { int xLeft = ( int ) MathCeil (xIntersections[pairIndex]); int xRight = ( int ) MathFloor (xIntersections[pairIndex + 1 ]); for ( int x = xLeft; x <= xRight; x++) cvs.PixelSet(x, y, fillColor); } } } double NormalizeAngle( double angle) { double twoPi = 2.0 * M_PI ; angle = MathMod (angle, twoPi); if (angle < 0 ) angle += twoPi; return angle; } bool IsAngleBetween( double angle, double startAngle, double endAngle) { angle = NormalizeAngle(angle); startAngle = NormalizeAngle(startAngle); endAngle = NormalizeAngle(endAngle); double span = NormalizeAngle(endAngle - startAngle); double relativeAngle = NormalizeAngle(angle - startAngle); return relativeAngle <= span; }

Здесь мы создаем функцию "DrawRectCornerArcPrecise" для отображения точных угловых дуг для закругленных рамок прямоугольника на объекте canvas с высоким разрешением, вычисляем половину толщины, чтобы определить внутренний и внешний радиусы, затем выполняем перебор по диапазону пикселей вокруг центра, чтобы проверить расстояния и углы, устанавливая пиксели только в том случае, если они попадают в пределы сегмента дуги, определяемого начальным и конечным углами. Мы реализуем функцию "FillQuadrilateral" для заполнения произвольных четырехугольных форм, используя алгоритм сканирования строк, сначала определяя минимальные и максимальные границы Y от вершин, затем для каждой строки сканирования по оси Y вычисляя пересечения ребер, сортируя их и заполняя горизонтальные промежутки между парами пересечений, чтобы обеспечить полное покрытие без пробелов.

Мы определяем функцию "NormalizeAngle" для стандартизации углов в диапазоне от 0 до 2 * pi с помощью операции взятия остатка от деления и корректировки отрицательных значений. Эта стандартизация обеспечивает единообразное сравнение углов в круговых геометрических формах, таких как дуги. Мы добавляем функцию "IsAngleBetween", чтобы определить, находится ли данный угол между начальным и конечным углами. Мы нормализуем все входные параметры, вычисляем угловой диапазон и проверяем относительное положение, поддерживая движение по часовой или против часовой стрелки для гибкого отображения дуг. Теперь можно использовать эти функции для рисования скругленного прямоугольника, как показано ниже.

void FillRoundedRectangle(CCanvas &cvs, int x, int y, int w, int h, int radius, uint argb_color) { if (radius <= 0 ) { cvs.FillRectangle(x, y, x + w - 1 , y + h - 1 , argb_color); return ; } radius = MathMin (radius, MathMin (w / 2 , h / 2 )); cvs.Arc(x + radius, y + radius, radius, radius, DegreesToRadians( 180 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.Arc(x + w - radius - 1 , y + radius, radius, radius, DegreesToRadians( 270 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.Arc(x + w - radius - 1 , y + h - radius - 1 , radius, radius, DegreesToRadians( 0 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.Arc(x + radius, y + h - radius - 1 , radius, radius, DegreesToRadians( 90 ), DegreesToRadians( 90 ), argb_color); cvs.FillCircle(x + radius, y + radius, radius, argb_color); cvs.FillCircle(x + w - radius - 1 , y + radius, radius, argb_color); cvs.FillCircle(x + w - radius - 1 , y + h - radius - 1 , radius, argb_color); cvs.FillCircle(x + radius, y + h - radius - 1 , radius, argb_color); cvs.FillRectangle(x + radius, y, x + w - radius - 1 , y + h - 1 , argb_color); cvs.FillRectangle(x, y + radius, x + w - 1 , y + h - radius - 1 , argb_color); } void DrawRoundedRectangleBorderHiRes(CCanvas &cvs, int positionX, int positionY, int width, int height, int radius, uint borderColorARGB, int thickness) { int scaledThickness = thickness; DrawRectStraightEdge(cvs, positionX + radius, positionY, positionX + width - radius, positionY, scaledThickness, borderColorARGB); DrawRectStraightEdge(cvs, positionX + width - radius, positionY + height - 1 , positionX + radius, positionY + height - 1 , scaledThickness, borderColorARGB); DrawRectStraightEdge(cvs, positionX, positionY + height - radius, positionX, positionY + radius, scaledThickness, borderColorARGB); DrawRectStraightEdge(cvs, positionX + width - 1 , positionY + radius, positionX + width - 1 , positionY + height - radius, scaledThickness, borderColorARGB); DrawRectCornerArcPrecise(cvs, positionX + radius, positionY + radius, radius, scaledThickness, borderColorARGB, M_PI , M_PI * 1.5 ); DrawRectCornerArcPrecise(cvs, positionX + width - radius, positionY + radius, radius, scaledThickness, borderColorARGB, M_PI * 1.5 , M_PI * 2.0 ); DrawRectCornerArcPrecise(cvs, positionX + radius, positionY + height - radius, radius, scaledThickness, borderColorARGB, M_PI * 0.5 , M_PI ); DrawRectCornerArcPrecise(cvs, positionX + width - radius, positionY + height - radius, radius, scaledThickness, borderColorARGB, 0.0 , M_PI * 0.5 ); } void DrawRectStraightEdge(CCanvas &cvs, double startX, double startY, double endX, double endY, int thickness, uint borderARGB) { double deltaX = endX - startX; double deltaY = endY - startY; double edgeLength = MathSqrt (deltaX*deltaX + deltaY*deltaY); if (edgeLength < 1 e- 6 ) return ; double perpendicularX = -deltaY / edgeLength; double perpendicularY = deltaX / edgeLength; double edgeDirectionX = deltaX / edgeLength; double edgeDirectionY = deltaY / edgeLength; double halfThickness = ( double )thickness / 2.0 ; double extensionLength = 1.5 ; double extendedStartX = startX - edgeDirectionX * extensionLength; double extendedStartY = startY - edgeDirectionY * extensionLength; double extendedEndX = endX + edgeDirectionX * extensionLength; double extendedEndY = endY + edgeDirectionY * extensionLength; double verticesX[ 4 ], verticesY[ 4 ]; verticesX[ 0 ] = extendedStartX - perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 0 ] = extendedStartY - perpendicularY * halfThickness; verticesX[ 1 ] = extendedStartX + perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 1 ] = extendedStartY + perpendicularY * halfThickness; verticesX[ 2 ] = extendedEndX + perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 2 ] = extendedEndY + perpendicularY * halfThickness; verticesX[ 3 ] = extendedEndX - perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 3 ] = extendedEndY - perpendicularY * halfThickness; FillQuadrilateral(cvs, verticesX, verticesY, borderARGB); }

Чтобы создать скругленный прямоугольник, мы сначала реализуем функцию "FillRoundedRectangle" для отображения закругленных прямоугольников с заливкой на объекте canvas, сначала обрабатывая случаи с нулевым радиусом, заполняя стандартный прямоугольник, затем регулируя радиус так, чтобы он соответствовал половине ширины или высоты, рисуя дуги в четверть дуги в каждом углу, используя метод Arc с преобразованием градусов в радианы, заливая полные круги в углах для полного покрытия и, наконец, заливая горизонтальные и вертикальные участки тела, чтобы плавно соединить закругленные части.

Затем мы создаём функцию "DrawRoundedRectangleBorderHiRes" для высокоточной отрисовки рамок вокруг скругленных прямоугольников, масштабируем толщину, вызываем функцию "DrawRectStraightEdge" для отрисовки четырёх прямых сторон и используем функцию "DrawRectCornerArcPrecise" для каждой угловой дуги с заданными начальными и конечными углами в радианах (например, от M_PI до M_PI * 1,5 для верхнего левого угла), обеспечивая точные, сглаженные контуры без наложений.

Наконец, в функции "DrawRectStraightEdge" мы вычисляем дельты и нормализуем векторы для направления и перпендикуляра ребер, вычисляем половину толщины для ширины рамки, слегка удлиняем линию за пределы конечных точек, чтобы обеспечить плавные соединения углов, определяем четыре вершины для четырехугольной полосы вдоль ребра и передаем их в функцию "FillQuadrilateral" для заполнения сегмента рамки, создавая непрерывную, высококачественную прямую линию с помощью векторной геометрии. Это функции, которые мы будем вызывать для создания желаемого скругленного прямоугольника. Теперь можем определить логику округленного треугольника. Сначала нам понадобятся вспомогательные функции.

void PrecomputeTriangleGeometry( double &sharpX[], double &sharpY[], int radius, double &arcCentersX[], double &arcCentersY[], double &tangentX[][ 2 ], double &tangentY[][ 2 ], double &startAngles[], double &endAngles[]) { for ( int cornerIndex = 0 ; cornerIndex < 3 ; cornerIndex++) { int previousIndex = (cornerIndex + 2 ) % 3 ; int nextIndex = (cornerIndex + 1 ) % 3 ; double edgeA_X = sharpX[cornerIndex] - sharpX[previousIndex], edgeA_Y = sharpY[cornerIndex] - sharpY[previousIndex]; double edgeA_Length = MathSqrt (edgeA_X*edgeA_X + edgeA_Y*edgeA_Y); edgeA_X /= edgeA_Length; edgeA_Y /= edgeA_Length; double edgeB_X = sharpX[nextIndex] - sharpX[cornerIndex], edgeB_Y = sharpY[nextIndex] - sharpY[cornerIndex]; double edgeB_Length = MathSqrt (edgeB_X*edgeB_X + edgeB_Y*edgeB_Y); edgeB_X /= edgeB_Length; edgeB_Y /= edgeB_Length; double normalA_X = edgeA_Y, normalA_Y = -edgeA_X; double normalB_X = edgeB_Y, normalB_Y = -edgeB_X; double bisectorX = normalA_X + normalB_X, bisectorY = normalA_Y + normalB_Y; double bisectorLength = MathSqrt (bisectorX*bisectorX + bisectorY*bisectorY); if (bisectorLength < 1 e- 12 ) { bisectorX = normalA_X; bisectorY = normalA_Y; bisectorLength = MathSqrt (bisectorX*bisectorX + bisectorY*bisectorY); } bisectorX /= bisectorLength; bisectorY /= bisectorLength; double cosInteriorAngle = (-edgeA_X)*edgeB_X + (-edgeA_Y)*edgeB_Y; if (cosInteriorAngle > 1.0 ) cosInteriorAngle = 1.0 ; if (cosInteriorAngle < - 1.0 ) cosInteriorAngle = - 1.0 ; double halfAngle = MathArccos (cosInteriorAngle) / 2.0 ; double sinHalfAngle = MathSin (halfAngle); if (sinHalfAngle < 1 e- 12 ) sinHalfAngle = 1 e- 12 ; double distanceToCenter = radius / sinHalfAngle; arcCentersX[cornerIndex] = sharpX[cornerIndex] + bisectorX * distanceToCenter; arcCentersY[cornerIndex] = sharpY[cornerIndex] + bisectorY * distanceToCenter; double deltaX_A = sharpX[cornerIndex] - sharpX[previousIndex], deltaY_A = sharpY[cornerIndex] - sharpY[previousIndex]; double lengthSquared_A = deltaX_A*deltaX_A + deltaY_A*deltaY_A; double interpolationFactor_A = ((arcCentersX[cornerIndex] - sharpX[previousIndex])*deltaX_A + (arcCentersY[cornerIndex] - sharpY[previousIndex])*deltaY_A) / lengthSquared_A; tangentX[cornerIndex][ 1 ] = sharpX[previousIndex] + interpolationFactor_A * deltaX_A; tangentY[cornerIndex][ 1 ] = sharpY[previousIndex] + interpolationFactor_A * deltaY_A; double deltaX_B = sharpX[nextIndex] - sharpX[cornerIndex], deltaY_B = sharpY[nextIndex] - sharpY[cornerIndex]; double lengthSquared_B = deltaX_B*deltaX_B + deltaY_B*deltaY_B; double interpolationFactor_B = ((arcCentersX[cornerIndex] - sharpX[cornerIndex])*deltaX_B + (arcCentersY[cornerIndex] - sharpY[cornerIndex])*deltaY_B) / lengthSquared_B; tangentX[cornerIndex][ 0 ] = sharpX[cornerIndex] + interpolationFactor_B * deltaX_B; tangentY[cornerIndex][ 0 ] = sharpY[cornerIndex] + interpolationFactor_B * deltaY_B; startAngles[cornerIndex] = MathArctan2 (tangentY[cornerIndex][ 1 ] - arcCentersY[cornerIndex], tangentX[cornerIndex][ 1 ] - arcCentersX[cornerIndex]); endAngles[cornerIndex] = MathArctan2 (tangentY[cornerIndex][ 0 ] - arcCentersY[cornerIndex], tangentX[cornerIndex][ 0 ] - arcCentersX[cornerIndex]); } } bool TriangleAngleInArcSweep( double startAngle, double endAngle, double angle) { double twoPi = 2.0 * M_PI ; double startAngleMod = MathMod (startAngle + twoPi, twoPi); double endAngleMod = MathMod (endAngle + twoPi, twoPi); angle = MathMod (angle + twoPi, twoPi); double ccwSpan = MathMod (endAngleMod - startAngleMod + twoPi, twoPi); if (ccwSpan <= M_PI ) { double relativeAngle = MathMod (angle - startAngleMod + twoPi, twoPi); return (relativeAngle <= ccwSpan + 1 e- 6 ); } else { double cwSpan = twoPi - ccwSpan; double relativeAngle = MathMod (angle - endAngleMod + twoPi, twoPi); return (relativeAngle <= cwSpan + 1 e- 6 ); } }

Мы определяем функцию "PrecomputeTriangleGeometry" для вычисления необходимых геометрических элементов для отображения скругленных треугольников, таких как те, которые мы будем использовать в наших пользовательских значках стрелок, путем перебора каждого из трех углов с помощью цикла с параметром "cornerIndex" от 0 до 2. Для каждого угла мы определяем предыдущий и следующий индексы по модулю 3 для циклического доступа, вычисляем нормализованные векторы ребер от острых вершин "sharpX" и "sharpY" до смежных точек и выводим внешние нормали, поворачивая эти векторы на 90 градусов. Затем формируем биссектрису угла, суммируя нормали, нормализуя ее после обработки случаев с почти нулевой длиной, и вычисляем косинус внутреннего угла с помощью скалярного произведения отрицательных векторов ребер, ограничивая его значение диапазоном от -1 до 1, прежде чем найти половинный угол и его синус, чтобы избежать деления на ноль.

Используя радиус, деленный на этот синус, мы располагаем центр дуги вдоль биссектрисы от угла, обеспечивая равномерное скругление; затем проецируем центр дуги на ребра, чтобы найти точки касания, хранящиеся в "tangentX" и "tangentY", и вычисляем начальный и конечный углы с помощью MathArctan2 для определения направления и угла движения дуги в этом углу.

Этот предварительный расчет имеет решающее значение для точного рендеринга округлых форм со сглаживанием, поскольку он преобразует острые вершины треугольников в плавные кривые, определяя центры дуг "arcCentersX" и "arcCentersY", касательные и углы "startAngles" и "endAngles", которые позволяют выполнять векторную заливку без пиксельных искажений, что значительно улучшает визуальное качество элементов пользовательского интерфейса, таких как стрелки прокрутки, благодаря возможности точной проверки границ во время итерации пикселей.

Затем реализуем функцию "TriangleAngleInArcSweep", чтобы проверить, попадает ли данный угол в дугу, определяемую начальным и конечным углами, предварительно нормализуя все углы до значений от 0 до 2 * pi с помощью MathMod и добавляя 2 * pi для положительных значений. Мы вычисляем размах дуги против часовой стрелки и, если она равна pi или меньше, проверяем относительный угол от начала; в противном случае используем размах дуги по часовой стрелке и проверяем от конца, добавляя небольшую эпсилон для точности с плавающей запятой, которая поддерживает оба направления дуги и обеспечивает корректное включение при заполнении методом сканирования строк или тестировании пикселей во время отрисовки закругленных треугольников. В принципе, если вам интересно, что это за алгоритм сканирования строк, мы немного объясним, что это такое, чтобы у вас было понимание.

Этот алгоритм обрабатывает изображение слева направо, сканируя по одной горизонтальной строке за раз, а не обрабатывая отдельные пиксели. Он фиксирует все точки пересечения ребер вдоль каждой строки сканирования и заполняет многоугольник, раскрашивая области между парами пересечений. Это можно сравнить с проведением прямой линии поперек фигуры на бумаге одной ручкой: начиная от левой границы и двигаясь вправо, вы рисуете непрерывно, но всякий раз, когда сталкиваетесь с пересечением с границей многоугольника, вы соответственно останавливаете или возобновляете рисование. Алгоритм работает по тому же принципу. На рисунке ниже проиллюстрировано это поведение: красные точки представляют вершины многоугольника, в то время как синие точки указывают точки пересечения вдоль линии сканирования.

Надеюсь, что это понятно. Теперь можно перейти к определению функций, которые помогут нам нарисовать закругленные треугольники, которые мы будем использовать в качестве стрелок.

void FillRoundedTriangle(CCanvas &cvs, double &sharpX[], double &sharpY[], int radius, uint fillColor, double &arcCentersX[], double &arcCentersY[], double &tangentX[][ 2 ], double &tangentY[][ 2 ], double &startAngles[], double &endAngles[]) { double minY = sharpY[ 0 ], maxY = sharpY[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 3 ; i++) { if (sharpY[i] < minY) minY = sharpY[i]; if (sharpY[i] > maxY) maxY = sharpY[i]; } int yStart = ( int ) MathCeil (minY); int yEnd = ( int ) MathFloor (maxY); for ( int y = yStart; y <= yEnd; y++) { double scanlineY = ( double )y + 0.5 ; double xIntersections[ 12 ]; int intersectionCount = 0 ; for ( int edgeIndex = 0 ; edgeIndex < 3 ; edgeIndex++) { int nextIndex = (edgeIndex + 1 ) % 3 ; double startX = tangentX[edgeIndex][ 0 ], startY = tangentY[edgeIndex][ 0 ]; double endX = tangentX[nextIndex][ 1 ], endY = tangentY[nextIndex][ 1 ]; double edgeMinY = (startY < endY) ? startY : endY; double edgeMaxY = (startY > endY) ? startY : endY; if (scanlineY < edgeMinY || scanlineY > edgeMaxY) continue ; if ( MathAbs (endY - startY) < 1 e- 12 ) continue ; double interpolationFactor = (scanlineY - startY) / (endY - startY); if (interpolationFactor < 0.0 || interpolationFactor > 1.0 ) continue ; xIntersections[intersectionCount++] = startX + interpolationFactor * (endX - startX); } for ( int cornerIndex = 0 ; cornerIndex < 3 ; cornerIndex++) { double centerX = arcCentersX[cornerIndex], centerY = arcCentersY[cornerIndex]; double deltaY = scanlineY - centerY; if ( MathAbs (deltaY) > radius) continue ; double deltaX = MathSqrt (radius*radius - deltaY*deltaY); double candidates[ 2 ]; candidates[ 0 ] = centerX - deltaX; candidates[ 1 ] = centerX + deltaX; for ( int candidateIndex = 0 ; candidateIndex < 2 ; candidateIndex++) { double angle = MathArctan2 (scanlineY - centerY, candidates[candidateIndex] - centerX); if (TriangleAngleInArcSweep(startAngles[cornerIndex], endAngles[cornerIndex], angle)) xIntersections[intersectionCount++] = candidates[candidateIndex]; } } for ( int a = 0 ; a < intersectionCount - 1 ; a++) for ( int b = a + 1 ; b < intersectionCount; b++) if (xIntersections[a] > xIntersections[b]) { double temp = xIntersections[a]; xIntersections[a] = xIntersections[b]; xIntersections[b] = temp; } for ( int pairIndex = 0 ; pairIndex + 1 < intersectionCount; pairIndex += 2 ) { int xLeft = ( int ) MathCeil (xIntersections[pairIndex]); int xRight = ( int ) MathFloor (xIntersections[pairIndex + 1 ]); for ( int x = xLeft; x <= xRight; x++) cvs.PixelSet(x, y, fillColor); } } } void DrawRoundedTriangleArrow(CCanvas &cvs, int baseX, int baseY, int tri_base_width, int tri_height, bool isUp, uint fillColor) { int radius = TriangleRoundRadius * supersamplingFactor; double sharpX[ 3 ], sharpY[ 3 ]; if (isUp) { sharpX[ 0 ] = baseX; sharpY[ 0 ] = baseY; sharpX[ 1 ] = baseX - tri_base_width / 2.0 ; sharpY[ 1 ] = baseY + tri_height; sharpX[ 2 ] = baseX + tri_base_width / 2.0 ; sharpY[ 2 ] = baseY + tri_height; } else { sharpX[ 0 ] = baseX; sharpY[ 0 ] = baseY + tri_height; sharpX[ 1 ] = baseX + tri_base_width / 2.0 ; sharpY[ 1 ] = baseY; sharpX[ 2 ] = baseX - tri_base_width / 2.0 ; sharpY[ 2 ] = baseY; } double arcCentersX[ 3 ], arcCentersY[ 3 ]; double tangentX[ 3 ][ 2 ], tangentY[ 3 ][ 2 ]; double startAngles[ 3 ], endAngles[ 3 ]; PrecomputeTriangleGeometry(sharpX, sharpY, radius, arcCentersX, arcCentersY, tangentX, tangentY, startAngles, endAngles); FillRoundedTriangle(cvs, sharpX, sharpY, radius, fillColor, arcCentersX, arcCentersY, tangentX, tangentY, startAngles, endAngles); }

Мы реализуем функцию "FillRoundedTriangle" для визуализации заполненных закругленных треугольников с использованием подхода, основанного на сканировании строк для точного векторного заполнения, сначала определяя минимальные и максимальные координаты Y от острых вершин "sharpY", чтобы определить вертикальные границы, затем выполняя перебор каждого целого числа y от ceil(minY) до floor(maxY) со смещением на половину пикселя "scanlineY" для лучшего сглаживания за счет субпиксельной точности. Для каждой сканируемой строки мы вычисляем до 12 x-пересечений: сначала для трех прямых касательных ребер путем линейной интерполяции между точками касания "tangentX" и "tangentY", если сканируемая строка попадает в диапазон Y ребра, а затем для каждого из трех углов, проверяя, пересекает ли сканируемая строка дугу решая для deltaX из уравнения окружности в центре дуги "arcCentersX" и "arcCentersY" с заданным радиусом, добавляя возможные значения x только в том случае, если их углы проходят проверку "TriangleAngleInArcSweep", чтобы убедиться, что они лежат в пределах размаха дуги, определенного "startAngles" и "endAngles".

Мы сортируем накопленные x-пересечения в порядке возрастания, используя простую пузырьковую сортировку для повышения эффективности работы с небольшими массивами, затем заполняем горизонтальные промежутки между каждой парой пересечений, устанавливая пиксели от вершины слева по оси x до минимума справа по оси x с помощью предусмотренного "fillColor", что приводит к получению сглаженного, не содержащего артефакта, закругленного треугольника, который использует предварительно вычисленную геометрию для высококачественного рендеринга элементов пользовательского интерфейса, таких как стрелки. Этот метод сканирования строк важен тем, что он позволяет с пиксельной точностью заполнять сложные криволинейные формы, не полагаясь на аппроксимацию, обеспечивая сглаживание краев за счет точного определения пересечений границ, что имеет решающее значение для сохранения четкости изображения в условиях масштабирования или высокого разрешения, когда традиционное заполнение полигонов может привести к появлению «зубцов» или разрывов.

Мы создаем функцию "DrawRoundedTriangleArrow", чтобы рисовать закругленные треугольные стрелки вверх или вниз для наших кнопок прокрутки, масштабируем "TriangleRoundRadius" с помощью "supersamplingFactor" в соответствии с рендерингом в высоком разрешении, определяем три острые вершины "sharpX" и "sharpY" на основе положения основания, ширину основания треугольника "tri_base_width", высоту "tri_height" и направление "isUp" — для стрелок "вверх", располагая точку вверху, а основание - внизу, а для стрелок "вниз" - инвертирование с заменой базовых точек для обеспечения единообразного порядка обхода, чтобы избежать искажений заполнения. Затем мы вызываем функцию "PrecomputeTriangleGeometry" для вычисления центров дуг, касательных и углов относительно этих вершин и радиуса, сохраняя их в массивах "arcCentersX", "arcCentersY", "tangentX", "tangentY", "startAngles" и "endAngles", после чего вызываем функцию "FillRoundedTriangle" с этими параметрами и значением "fillColor" для фактического рендеринга, что позволяет получить плавные, закругленные стрелки, которые органично вписываются в полосу прокрутки, улучшая эстетику и удобство использования пользовательского интерфейса. Мы выполнили повышение дискретизации; пришло время выполнить даунсэмплинг или понижение дискретизации для целевого, финального рендеринга объекта canvas.

void DownsampleCanvas(CCanvas &targetCanvas, CCanvas &highResCanvas) { int targetWidth = targetCanvas.Width(); int targetHeight = targetCanvas.Height(); for ( int pixelY = 0 ; pixelY < targetHeight; pixelY++) { for ( int pixelX = 0 ; pixelX < targetWidth; pixelX++) { double sourceX = pixelX * supersamplingFactor; double sourceY = pixelY * supersamplingFactor; double sumAlpha = 0 , sumRed = 0 , sumGreen = 0 , sumBlue = 0 ; double weightSum = 0 ; for ( int deltaY = 0 ; deltaY < supersamplingFactor; deltaY++) { for ( int deltaX = 0 ; deltaX < supersamplingFactor; deltaX++) { int sourcePixelX = ( int )(sourceX + deltaX); int sourcePixelY = ( int )(sourceY + deltaY); if (sourcePixelX >= 0 && sourcePixelX < highResCanvas.Width() && sourcePixelY >= 0 && sourcePixelY < highResCanvas.Height()) { uint pixelValue = highResCanvas.PixelGet(sourcePixelX, sourcePixelY); uchar alpha = ( uchar )((pixelValue >> 24 ) & 0xFF ); uchar red = ( uchar )((pixelValue >> 16 ) & 0xFF ); uchar green = ( uchar )((pixelValue >> 8 ) & 0xFF ); uchar blue = ( uchar )(pixelValue & 0xFF ); double weight = 1.0 ; sumAlpha += alpha * weight; sumRed += red * weight; sumGreen += green * weight; sumBlue += blue * weight; weightSum += weight; } } } if (weightSum > 0 ) { uchar finalAlpha = ( uchar )(sumAlpha / weightSum); uchar finalRed = ( uchar )(sumRed / weightSum); uchar finalGreen = ( uchar )(sumGreen / weightSum); uchar finalBlue = ( uchar )(sumBlue / weightSum); uint finalColor = (( uint )finalAlpha << 24 ) | (( uint )finalRed << 16 ) | (( uint )finalGreen << 8 ) | ( uint )finalBlue; targetCanvas.PixelSet(pixelX, pixelY, finalColor); } } } }

Мы определяем функцию "DownsampleCanvas" для выполнения сглаживания путем понижения высокого разрешения объекта canvas до целевого размера путем усреднения по пикселям, извлекая целевые размеры из "targetCanvas.Width()" и "targetCanvas.Height()", затем выполняем перебор каждого целевого пикселя с помощью вложенных циклов для "pixelY" и "pixelX". Для каждого целевого пикселя мы сопоставляем его с исходной областью, умножая координаты на "supersamplingFactor", чтобы получить "sourceX" и "sourceY", инициализируя суммы для альфа-канала, красного, зеленого, синего цветов и счетчика "weightSum", после чего выполняем вложенные циклы по "deltaY" и "deltaX" от 0 до "supersamplingFactor" - 1 и отбираем соответствующие пиксели высокого разрешения.

Мы рассчитываем позиции исходных пикселей, проверяем границы внутри "highResCanvas.Width()" и "highResCanvas.Height()", извлекаем компоненты ARGB с помощью PixelGet и битовых сдвигов, добавляем взвешенные вклады (с равномерным весом 1.0) к суммам, и если значение weightSum положительно, усредняем каждый компонент для вычисления окончательных значений uchar, объединяем их в finalColor со сдвигами и устанавливаем его на целевом изображении с помощью метода PixelSet. Этот процесс понижения дискретизации необходим для получения плавных визуальных эффектов со сглаживанием за счет смешивания нескольких изображений высокого разрешения на целевой пиксель, уменьшения «рваных» краев в визуализируемых элементах, таких как границы и фигуры, и, таким образом, повышения общего качества графики на панели без больших вычислительных затрат. Теперь у нас есть все необходимые вспомогательные функции, так что мы можем приступать к работе. Начнём с обновления canvas для статистики, который теперь включает в себя рисование на большом объекте canvas с высоким разрешением, а затем уменьшим его до обычного размера.

void UpdateStatsOnCanvas() { canvasStatsHighRes.Erase( 0 ); int statsWidthHighRes = (currentWidth / 2 ) * supersamplingFactor; int heightHighRes = currentHeight * supersamplingFactor; if (UseBackground && ArraySize (bg_pixels_stats) == (currentWidth / 2 ) * currentHeight) { uint bg_pixels_stats_high[]; ArrayResize (bg_pixels_stats_high, statsWidthHighRes * heightHighRes); ScaleImage(bg_pixels_stats_high, currentWidth / 2 , currentHeight, statsWidthHighRes, heightHighRes); for ( int y = 0 ; y < heightHighRes; y++) { for ( int x = 0 ; x < statsWidthHighRes; x++) { canvasStatsHighRes.PixelSet(x, y, bg_pixels_stats_high[y * statsWidthHighRes + x]); } } } if (StatsBackgroundMode != NoColor) { for ( int y = 0 ; y < heightHighRes; y++) { double factor = ( double )y / (heightHighRes - 1 ); color currentColor = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? GetTopColor() : InterpolateColor(GetTopColor(), GetBottomColor(), factor); uchar alpha = ( uchar )( 255 * BackgroundOpacity); uint argbFill = ColorToARGB (currentColor, alpha); for ( int x = 0 ; x < statsWidthHighRes; x++) { uint currentPixel = canvasStatsHighRes.PixelGet(x, y); uint blendedPixel = BlendPixels(currentPixel, argbFill); canvasStatsHighRes.PixelSet(x, y, blendedPixel); } } } if (StatsBackgroundMode != NoColor) { double reduction = BorderOpacityPercentReduction / 100.0 ; double opacity = MathMax ( 0.0 , MathMin ( 1.0 , BackgroundOpacity * ( 1.0 - reduction))); uchar alpha = ( uchar )( 255 * opacity); double darkenReduction = BorderDarkenPercent / 100.0 ; double darkenFactor = MathMax ( 0.0 , MathMin ( 1.0 , 1.0 - darkenReduction)); for ( int y = 0 ; y < heightHighRes; y++) { double factor = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? 0.0 : ( double )y / (heightHighRes - 1 ); color baseColor = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? GetTopColor() : InterpolateColor(GetTopColor(), GetBottomColor(), factor); color darkColor = DarkenColor(baseColor, darkenFactor); uint argb = ColorToARGB (darkColor, alpha); canvasStatsHighRes.PixelSet( 0 , y, argb); canvasStatsHighRes.PixelSet( 1 , y, argb); canvasStatsHighRes.PixelSet(statsWidthHighRes - 1 , y, argb); canvasStatsHighRes.PixelSet(statsWidthHighRes - 2 , y, argb); } double factorTop = 0.0 ; color baseTop = GetTopColor(); color darkTop = DarkenColor(baseTop, darkenFactor); uint argbTop = ColorToARGB (darkTop, alpha); for ( int x = 0 ; x < statsWidthHighRes; x++) { canvasStatsHighRes.PixelSet(x, 0 , argbTop); canvasStatsHighRes.PixelSet(x, 1 , argbTop); } double factorBot = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? 0.0 : 1.0 ; color baseBot = (StatsBackgroundMode == SingleColor) ? GetTopColor() : GetBottomColor(); color darkBot = DarkenColor(baseBot, darkenFactor); uint argbBot = ColorToARGB (darkBot, alpha); for ( int x = 0 ; x < statsWidthHighRes; x++) { canvasStatsHighRes.PixelSet(x, heightHighRes - 1 , argbBot); canvasStatsHighRes.PixelSet(x, heightHighRes - 2 , argbBot); } } else { uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasStatsHighRes.Line( 0 , 0 , statsWidthHighRes - 1 , 0 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line(statsWidthHighRes - 1 , 0 , statsWidthHighRes - 1 , heightHighRes - 1 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line(statsWidthHighRes - 1 , heightHighRes - 1 , 0 , heightHighRes - 1 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line( 0 , heightHighRes - 1 , 0 , 0 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line( 1 , 1 , statsWidthHighRes - 2 , 1 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line(statsWidthHighRes - 2 , 1 , statsWidthHighRes - 2 , heightHighRes - 2 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line(statsWidthHighRes - 2 , heightHighRes - 2 , 1 , heightHighRes - 2 , argbBorder); canvasStatsHighRes.Line( 1 , heightHighRes - 2 , 1 , 1 , argbBorder); } color labelColor = GetStatsLabelColor(); color valueColor = GetStatsValueColor(); color headerColor = GetStatsHeaderColor(); int yPos = 20 * supersamplingFactor; string headerText = "Account Stats" ; int fontSizeHigh = StatsHeaderFontSize * supersamplingFactor; canvasStatsHighRes.FontSet( "Arial Bold" , fontSizeHigh); int textW = canvasStatsHighRes.TextWidth(headerText); int textH = canvasStatsHighRes.TextHeight(headerText); int pad = 5 * supersamplingFactor; int rectX = (statsWidthHighRes - textW) / 2 - pad; int rectY = yPos - pad / 2 ; int rectW = textW + 2 * pad; int rectH = textH + pad; uchar alpha = ( uchar )( 255 * (StatsHeaderBgOpacityPercent / 100.0 )); uint argbHeaderBg = ColorToARGB (GetStatsHeaderColor(), alpha); color header_border_color = GetStatsHeaderColor(); uint argbHeaderBorder = ColorToARGB (header_border_color, 255 ); FillRoundedRectangle(canvasStatsHighRes, rectX, rectY, rectW, rectH, StatsHeaderBgRadius * supersamplingFactor, argbHeaderBg); DrawRoundedRectangleBorderHiRes(canvasStatsHighRes, rectX, rectY, rectW, rectH, StatsHeaderBgRadius * supersamplingFactor, argbHeaderBorder, 1 * supersamplingFactor); int yPosSecond = 120 * supersamplingFactor; headerText = "Current Bar Stats" ; textW = canvasStatsHighRes.TextWidth(headerText); textH = canvasStatsHighRes.TextHeight(headerText); rectX = (statsWidthHighRes - textW) / 2 - pad; rectY = yPosSecond - pad / 2 ; rectW = textW + 2 * pad; rectH = textH + pad; FillRoundedRectangle(canvasStatsHighRes, rectX, rectY, rectW, rectH, StatsHeaderBgRadius * supersamplingFactor, argbHeaderBg); DrawRoundedRectangleBorderHiRes(canvasStatsHighRes, rectX, rectY, rectW, rectH, StatsHeaderBgRadius * supersamplingFactor, argbHeaderBorder, 2 * supersamplingFactor); DownsampleCanvas(canvasStats, canvasStatsHighRes); canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsHeaderFontSize); uint argbHeader = ColorToARGB (headerColor, 255 ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) / 2 , 20 , "Account Stats" , argbHeader, TA_CENTER ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) / 2 , 120 , "Current Bar Stats" , argbHeader, TA_CENTER ); canvasStats.FontSet( "Arial Bold" , StatsFontSize); uint argbLabel = ColorToARGB (labelColor, 255 ); uint argbValue = ColorToARGB (valueColor, 255 ); int yPosDisplay = 50 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "Name:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ), argbValue, TA_RIGHT ); yPosDisplay += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "Balance:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ), argbValue, TA_RIGHT ); yPosDisplay += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "Equity:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ), argbValue, TA_RIGHT ); yPosDisplay += 30 ; yPosDisplay = 150 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "Open:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, DoubleToString ( iOpen ( _Symbol , _Period , 0 ), _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); yPosDisplay += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "High:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, DoubleToString ( iHigh ( _Symbol , _Period , 0 ), _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); yPosDisplay += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "Low:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, DoubleToString ( iLow ( _Symbol , _Period , 0 ), _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); yPosDisplay += 20 ; canvasStats. TextOut ( 10 , yPosDisplay, "Close:" , argbLabel, TA_LEFT ); canvasStats. TextOut ((currentWidth / 2 ) - 10 , yPosDisplay, DoubleToString ( iClose ( _Symbol , _Period , 0 ), _Digits ), argbValue, TA_RIGHT ); canvasStats.Update(); }

На панели статистики мы начинаем с очистки canvas статистики высокого разрешения с помощью метода Erase, установленного на 0, подготавливая его к новой отрисовке и вычисляя масштабированные размеры "statsWidthHighRes" и "heightHighRes", путем умножения исходной ширины статистики (половина "currentWidth") и высоты на "supersamplingFactor" для повышения детализации. Если фон включен с помощью функции "UseBackground", а массив "bg_pixels_stats" соответствует исходному размеру, мы объявляем массив фона высокого разрешения "bg_pixels_stats_high", изменяем его размер в соответствии с масштабированными размерами, масштабируем исходные пиксели с помощью "ScaleImage", которая использует бикубическую интерполяцию для сохранения плавности при увеличении, а затем перебираем в цикле каждый пиксель, чтобы установить его на объекте canvas высокого разрешения с помощью метода PixelSet.

Если параметр "StatsBackgroundMode" не равен "NoColor", мы применяем вертикальный градиент или одноцветный фон, перебирая строки с высоким разрешением, вычисляя коэффициент смешивания на основе позиции по оси Y, определяя текущий цвет с помощью "InterpolateColor", если используется градиентный режим, преобразуя в ARGB с учетом непрозрачности из "BackgroundOpacity", и смешивая каждый пиксель в строке с помощью "BlendPixels" после получения существующего значения с помощью PixelGet, чтобы получить полупрозрачное наложение.

Для рамок в фоновых режимах мы вычисляем уменьшенную непрозрачность и коэффициент затемнения на основе входных данных, таких как "BorderOpacityPercentReduction" и "BorderDarkenPercent", затем для вертикальных рамок затемняем базовый цвет для каждой строки и устанавливаем пиксели ARGB на левом и правом краях, включая внутренние; аналогично, для верхних и нижних горизонтальных границ мы используем фиксированные коэффициенты для затемнения и заполнения целых строк, создавая тонкие, учитывающие градиент рамки без резких линий. В случаях отсутствия фона мы преобразуем цвет рамки в ARGB и рисуем внешние и внутренние линии, используя метод Line для верхней, правой, нижней и левой сторон на объекте canvas высокого разрешения, сохраняя единый стиль оформления.

Мы получаем цвета, заданные в соответствии с темой, с помощью таких функций, как "GetStatsLabelColor", затем для заголовка "Account Stats" масштабируем положение по оси Y "yPos" и размер шрифта до высокого разрешения, устанавливаем жирный шрифт, вычисляем центрированные размеры прямоугольника с масштабированным отступом, заполняем фон с помощью "FillRoundedRectangle», используя низкую непрозрачность ARGB и рисуем его рамку с помощью функции "DrawRoundedRectangleBorderHiRes" с толщиной, равной 1, умноженной на суперсэмплинг; повторяем то же самое для заголовка "Current Bar Stats" с масштабированным значением "yPosSecond" и толщиной рамки, равной 2, для разнообразия.

После рендеринга в высоком разрешении мы вызываем функцию "DownsampleCanvas", чтобы усреднить пиксели до стандартного значения "canvasStats", достигая сглаживания, а затем на стандартном объекте canvas устанавливаем жирный шрифт в исходных размерах для отрисовки центрированного текста заголовка с использованием цветов ARGB. Мы переключаемся на статистический шрифт, преобразуем цвета меток и значений в ARGB и отображаем информационные метки и значения торгового счета (имя, баланс, эквити) в позициях отображения с шагом "yPosDisplay", используя TextOut с выравниванием по левому и правому краю, получая данные через функции AccountInfoString и AccountInfoDouble. Продолжая анализ статистики баров, мы отображаем метки и значения OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) в позициях "yPosDisplay" с дальнейшим увеличением, получая цены с помощью iOpen, "iHigh", iLow, "iClose" для текущего инструмента и периода, отформатированные в цифры с помощью DoubleToString функции. Наконец, мы вызываем функцию "Update" для "canvasStats", чтобы обновить отображение и убедиться, что все улучшения высокого разрешения преобразуются в плавные, профессиональные визуальные элементы на панели статистики. После компиляции получаем следующий результат.

Сделав это, мы теперь обновим текстовую панель, используя тот же подход, чтобы придать ей современный вид.

void UpdateTextOnCanvas() { canvasTextHighRes.Erase( 0 ); int textWidthHighRes = canvasText.Width() * supersamplingFactor; int textHeightHighRes = canvasText.Height() * supersamplingFactor; color text_bg = is_dark_theme ? text_bg_dark : text_bg_light; uint argb_bg = ColorToARGB (text_bg, ( uchar )( 255 * (TextBackgroundOpacityPercent / 100.0 ))); canvasTextHighRes.FillRectangle( 0 , 0 , textWidthHighRes - 1 , textHeightHighRes - 1 , argb_bg); uint argbBorder = ColorToARGB (GetBorderColor(), 255 ); canvasTextHighRes.Line( 0 , 0 , textWidthHighRes - 1 , 0 , argbBorder); canvasTextHighRes.Line(textWidthHighRes - 1 , 0 , textWidthHighRes - 1 , textHeightHighRes - 1 , argbBorder); canvasTextHighRes.Line(textWidthHighRes - 1 , textHeightHighRes - 1 , 0 , textHeightHighRes - 1 , argbBorder); canvasTextHighRes.Line( 0 , textHeightHighRes - 1 , 0 , 0 , argbBorder); int padding = 10 * supersamplingFactor; int textAreaX = padding; int textAreaY = 0 ; int textAreaWidth = textWidthHighRes - padding * 2 ; int textAreaHeight = textHeightHighRes; string font = "Calibri" ; int fontSize = TextFontSize * supersamplingFactor; canvasTextHighRes.FontSet(font, fontSize); int lineHeight = canvasTextHighRes.TextHeight( "A" ); text_adjustedLineHeight = (lineHeight + 3 ) / supersamplingFactor; text_visible_height = textAreaHeight / supersamplingFactor; static string wrappedLines[]; static color wrappedColors[]; static bool wrapped = false ; bool need_scroll = false ; int reserved_width = 0 ; if (!wrapped) { WrapText(text_usage_text, font, fontSize / supersamplingFactor, textAreaWidth / supersamplingFactor, wrappedLines, wrappedColors); wrapped = true ; } int numLines = ArraySize (wrappedLines); text_total_height = numLines * text_adjustedLineHeight; need_scroll = text_total_height > text_visible_height; if (need_scroll) { reserved_width = text_track_width * supersamplingFactor; textAreaWidth -= reserved_width; WrapText(text_usage_text, font, fontSize / supersamplingFactor, textAreaWidth / supersamplingFactor, wrappedLines, wrappedColors); numLines = ArraySize (wrappedLines); text_total_height = numLines * text_adjustedLineHeight; } text_max_scroll = MathMax ( 0 , text_total_height - text_visible_height) * smoothness_factor; text_scroll_visible = need_scroll; text_scroll_pos = MathMax ( 0 , MathMin (text_scroll_pos, text_max_scroll)); if (text_scroll_visible) { int scrollbar_y = 0 ; int scrollbar_height = textAreaHeight; int scroll_area_height = scrollbar_height - 2 * (text_button_size * supersamplingFactor); text_slider_height = TextCalculateSliderHeight(); int scrollbar_x = textWidthHighRes - (text_track_width * supersamplingFactor); color leader_color = is_dark_theme ? text_leader_color_dark : text_leader_color_light; uint argb_leader = ColorToARGB (leader_color, 255 ); canvasTextHighRes.FillRectangle(scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_x + (text_track_width * supersamplingFactor) - 1 , scrollbar_y + scrollbar_height - 1 , argb_leader); int slider_y = scrollbar_y + (text_button_size * supersamplingFactor) + ( int )((( double )text_scroll_pos / text_max_scroll) * (scroll_area_height - (text_slider_height * supersamplingFactor))); if (text_scroll_area_hovered) { color button_bg = is_dark_theme ? text_button_bg_dark : text_button_bg_light; color button_bg_hover = is_dark_theme ? text_button_bg_hover_dark : text_button_bg_hover_light; color up_bg; if (ShowUpDownButtons) { up_bg = text_scroll_up_hovered ? button_bg_hover : button_bg; } else { up_bg = leader_color; } uint argb_up_bg = ColorToARGB (up_bg, ( uchar ) 255 ); canvasTextHighRes.FillRectangle(scrollbar_x, scrollbar_y, scrollbar_x + (text_track_width * supersamplingFactor) - 1 , scrollbar_y + (text_button_size * supersamplingFactor) - 1 , argb_up_bg); color arrow_color = is_dark_theme ? text_arrow_color_dark : text_arrow_color_light; color arrow_color_disabled = is_dark_theme ? text_arrow_color_disabled_dark : text_arrow_color_disabled_light; color arrow_color_hover = is_dark_theme ? text_arrow_color_hover_dark : text_arrow_color_hover_light; color up_arrow = (text_scroll_pos == 0 ) ? arrow_color_disabled : (text_scroll_up_hovered ? arrow_color_hover : arrow_color); uint argb_up_arrow = ColorToARGB (up_arrow, ( uchar ) 255 ); int arrow_x = scrollbar_x + (text_track_width * supersamplingFactor) / 2 ; double base_width = text_button_size * (TriangleBaseWidthPercent / 100.0 ) * supersamplingFactor; int tri_height = ( int )(base_width * (TriangleHeightPercent / 100.0 )); int arrow_y = scrollbar_y + ((text_button_size * supersamplingFactor) - tri_height) / 2 ; DrawRoundedTriangleArrow(canvasTextHighRes, arrow_x, arrow_y, ( int )base_width, tri_height, true , argb_up_arrow); int down_y = scrollbar_y + scrollbar_height - (text_button_size * supersamplingFactor); color down_bg; if (ShowUpDownButtons) { down_bg = text_scroll_down_hovered ? button_bg_hover : button_bg; } else { down_bg = leader_color; } uint argb_down_bg = ColorToARGB (down_bg, ( uchar ) 255 ); canvasTextHighRes.FillRectangle(scrollbar_x, down_y, scrollbar_x + (text_track_width * supersamplingFactor) - 1 , down_y + (text_button_size * supersamplingFactor) - 1 , argb_down_bg); color down_arrow = (text_scroll_pos >= text_max_scroll) ? arrow_color_disabled : (text_scroll_down_hovered ? arrow_color_hover : arrow_color); uint argb_down_arrow = ColorToARGB (down_arrow, ( uchar ) 255 ); int down_arrow_x = scrollbar_x + (text_track_width * supersamplingFactor) / 2 ; int down_arrow_y = down_y + ((text_button_size * supersamplingFactor) - tri_height) / 2 ; DrawRoundedTriangleArrow(canvasTextHighRes, down_arrow_x, down_arrow_y, ( int )base_width, tri_height, false , argb_down_arrow); int slider_x = scrollbar_x + (text_scrollbar_margin * supersamplingFactor); int slider_w = (text_track_width * supersamplingFactor) - 2 * (text_scrollbar_margin * supersamplingFactor); int cap_radius = slider_w / 2 ; color slider_bg_color = is_dark_theme ? text_slider_bg_dark : text_slider_bg_light; color slider_bg_hover_color = is_dark_theme ? text_slider_bg_hover_dark : text_slider_bg_hover_light; color slider_bg = text_scroll_slider_hovered || text_movingStateSlider ? slider_bg_hover_color : slider_bg_color; uint argb_slider = ColorToARGB (slider_bg, ( uchar ) 255 ); canvasTextHighRes.Arc(slider_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 180 ), DegreesToRadians( 360 ), argb_slider); canvasTextHighRes.FillCircle(slider_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasTextHighRes.Arc(slider_x + cap_radius, slider_y + (text_slider_height * supersamplingFactor) - cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 0 ), DegreesToRadians( 180 ), argb_slider); canvasTextHighRes.FillCircle(slider_x + cap_radius, slider_y + (text_slider_height * supersamplingFactor) - cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasTextHighRes.FillRectangle(slider_x, slider_y + cap_radius, slider_x + slider_w, slider_y + (text_slider_height * supersamplingFactor) - cap_radius, argb_slider); } else { int thin_w = text_scrollbar_thin_width * supersamplingFactor; int thin_x = scrollbar_x + ((text_track_width * supersamplingFactor) - thin_w) / 2 ; int cap_radius = thin_w / 2 ; color slider_bg_color = is_dark_theme ? text_slider_bg_dark : text_slider_bg_light; uint argb_slider = ColorToARGB (slider_bg_color, ( uchar ) 255 ); canvasTextHighRes.Arc(thin_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 180 ), DegreesToRadians( 360 ), argb_slider); canvasTextHighRes.FillCircle(thin_x + cap_radius, slider_y + cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasTextHighRes.Arc(thin_x + cap_radius, slider_y + (text_slider_height * supersamplingFactor) - cap_radius, cap_radius, cap_radius, DegreesToRadians( 0 ), DegreesToRadians( 180 ), argb_slider); canvasTextHighRes.FillCircle(thin_x + cap_radius, slider_y + (text_slider_height * supersamplingFactor) - cap_radius, cap_radius, argb_slider); canvasTextHighRes.FillRectangle(thin_x, slider_y + cap_radius, thin_x + thin_w, slider_y + (text_slider_height * supersamplingFactor) - cap_radius, argb_slider); } } DownsampleCanvas(canvasText, canvasTextHighRes); color text_base = is_dark_theme ? text_base_dark : text_base_light; canvasText.FontSet( "Calibri" , TextFontSize); for ( int line = 0 ; line < numLines; line++) { string lineText = wrappedLines[line]; if ( StringLen (lineText) == 0 ) continue ; color lineColor = wrappedColors[line]; if (is_dark_theme) lineColor = (lineColor == clrWhite ) ? clrWhite : LightenColor(lineColor, 1.5 ); else lineColor = (lineColor == clrWhite ) ? clrBlack : DarkenColor(lineColor, 0.7 ); int line_y = (textAreaY / supersamplingFactor) + line * text_adjustedLineHeight - (text_scroll_pos/smoothness_factor); if (line_y + text_adjustedLineHeight < 0 || line_y > text_visible_height) continue ; if (IsHeading(lineText) ) { canvasText.FontSet( "Calibri Bold" , TextFontSize); lineColor = clrDodgerBlue ; } else canvasText.FontSet( "Calibri" , TextFontSize); uint argbText = ColorToARGB (lineColor, 255 ); canvasText. TextOut (textAreaX / supersamplingFactor, line_y, lineText, argbText, TA_LEFT ); } canvasText.Update(); }

В функции текстового canvas мы начинаем с очистки текстового canvas высокого разрешения с помощью метода Erase, установленного на 0, и вычисляем масштабированные размеры "textWidthHighRes" и "textHeightHighRes", умножая стандартную ширину и высоту объекта canvas на "supersamplingFactor" для детальной отрисовки. Мы выбираем цвет фона "text_bg" на основе темы "is_dark_theme", преобразуем его в ARGB с прозрачностью из параметра "TextBackgroundOpacityPercent" и заполняем весь прямоугольник высокого разрешения с помощью параметра "FillRectangle". Затем рисуем рамки с помощью метода "Line", используя ARGB из параметра "GetBorderColor" для верхнего, правого, нижнего и левого рёбер.

Мы масштабируем отступы до высокого разрешения с помощью параметра "supersamplingFactor", устанавливаем границы текстовой области "textAreaX", "textAreaY", "textAreaWidth" и "textAreaHeight", меняем шрифт на "Calibri" с масштабированным "fontSize" из "TextFontSize", измеряем высоту строки для "A" и корректируем "text_adjustedLineHeight" обратно до масштаба отображения, деля на "supersamplingFactor". Мы вычисляем "text_visible_height" как высоту масштабированной области, деленную на "supersamplingFactor", используем статические массивы "wrappedLines" и "wrappedColors" с флагом "wrapped" для кэширования переноса текста, вызывая функцию "WrapText", если перенос еще не произошел, с параметрами display-scale (размер и ширина шрифта, деленные на коэффициент), чтобы разбить "text_usage_text" на строки с цветами.

Мы определяем количество строк "numLines" и общую высоту "text_total_height" как количество строк, умноженное на скорректированную высоту, проверяем, нужна ли прокрутка "need_scroll", сравнивая ее с видимой высотой, и если да, резервируем масштабированную ширину "reserved_width" для полосы прокрутки, корректируем ширину области, еще раз переносим текст и обновляем счетчики и высоты. Мы вычисляем "text_max_scroll" как избыточную высоту, умноженную на "smoothness_factor" для более точного управления прокруткой, устанавливаем "text_scroll_visible" в соответствии с флагом need, ограничиваем "text_scroll_pos" значениями от 0 до max, и, если текст виден, располагаем полосу прокрутки справа с масштабированной шириной дорожки, заполняем прямоугольник подложки полосы прокрутки цветом "argb_leader" на основе темы из "leader_color".

Для позиции ползунка "slider_y" мы масштабируем размер кнопки и высоту области, вычисляем высоту с помощью "TextCalculateSliderHeight" (исходный масштаб), и если область находится под курсором "text_scroll_area_hovered", условно устанавливаем фон кнопок вверх и вниз на основе функции "ShowUpDownButtons" — используя цвета при наведении курсора, если они отображаются, в противном случае смешивая с цветом подложки — заполняем их прямоугольники, определяем цвета стрелок с учетом состояний отключения или наведения курсора и рисуем закругленные треугольные стрелки вверх и вниз с помощью функции "DrawRoundedTriangleArrow", используя вычисленную ширину основания из "TriangleBaseWidthPercent", высоту из "TriangleHeightPercent", центрированные позиции и направление "isUp" или false.

Затем мы рисуем ползунок с масштабированным отступом "slider_x", шириной "slider_w" и радиусом закругления, выбирая фон в зависимости от состояния наведения курсора или перемещения "text_scroll_slider_hovered" или "text_movingStateSlider", рисуя верхнюю и нижнюю дуги с помощью "Arc", заполняя закругления с помощью FillCircle, а тело с помощью FillRectangle; для тонкого режима без наведения курсора аналогично рисуем более узкий ползунок, центрированный в дорожке. После рендеринга в высоком разрешении мы понижаем дискретизацию до стандартного "canvasText" с помощью функции "DownsampleCanvas" для получения сглаженного изображения. Мы выбираем цвет текста на основе темы "text_base", устанавливаем шрифт "Calibri" в исходное значение "TextFontSize", проходим циклом по перенесенным строкам, пропуская пустые места, корректируем цвета для темы с помощью "LightenColor" или "DarkenColor", вычисляем положение по оси Y в масштабе отображения "line_y", вычитая сглаженную прокрутку "text_scroll_pos / smoothness_factor", пропускаем строки, выходящие за пределы видимой области, выделяем заголовки жирным шрифтом "Calibri Bold" и устанавливаем значение "clrDodgerBlue", преобразуем в ARGB и отображаем каждый из них с помощью TextOut в масштабированных значениях X и Y. Наконец, мы вызываем метод Update для объекта "canvasText", чтобы отобразить улучшенную, плавную текстовую панель с улучшенными прокруткой и визуальными элементами. После компиляции получаем следующий результат.

Мы видим, что полоса прокрутки была обработана с использованием суперсэмплинга с отрисовкой в современном стиле, что позволило достичь поставленных целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат в формате Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение отметим, что мы улучшили панель canvas на MQL5 с помощью методов сглаживания и рендеринга с высоким разрешением, используя суперсэмплинг для получения более плавной графики и элементов. Мы добавили объекты canvas с высоким разрешением для статистических и текстовых панелей, а также точные функции рисования закругленных рамок, прямоугольников и стрелок, улучшив общее качество изображения. Благодаря улучшенному сглаживанию и рендерингу в высоком разрешении вы сможете создавать более четкие и профессиональные торговые панели, готовые к дальнейшим пользовательским настройкам в процессе разработки. Удачной торговли!