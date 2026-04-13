Торговые инструменты на MQL5 (Часть 18): Скруглённые текстовые выноски с настройкой ориентации

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 17) мы рассматривали векторные методы для рисования скругленных прямоугольников и треугольников в MetaQuotes Language 5 (MQL5) с использованием объектов Canvas и суперсэмплирования для сглаживания изображения. В Части 18 мы комбинируем эти фигуры для создания скругленных текстовых выносок с возможностью управления ориентацией, направляя указатели вверх, вниз, влево или вправо. Эта интеграция включает в себя настраиваемые положения, рамки и прозрачность, предоставляя универсальные элементы пользовательского интерфейса для торговых интерфейсов. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет функциональная система текстовых выносок, готовая к настройке в продвинутых приложениях. Перейдём к реализации!





Рассмотрение скругленных текстовых выносок с ориентацией

Скругленная текстовая выноска с функцией управления ориентацией сочетает в себе прямоугольную форму со скругленными краями и треугольный указатель, позволяя динамически перемещать указатель вверх, вниз, влево или вправо с помощью перечисления, создавая универсальные элементы пользовательского интерфейса для оповещений или всплывающих подсказок в торговых интерфейсах. Ориентация определяет компоновку элемента: тело пузыря смещается относительно указателя, включая смещения основания для выравнивания и обеспечивая плавное слияние фигур, чтобы избежать визуальных разрывов. Этот векторный подход поддерживает масштабируемый высококачественный рендеринг с суперсэмплированием для сглаживания краев, повышая читабельность и эстетичность в приложениях на MQL5. Наш план состоит в том, чтобы предварительно рассчитать геометрию тела и указателя на основе ориентации, заполнить комбинированную фигуру, используя адаптированные алгоритмы сканирования строк для горизонтального или вертикального сканирования, а также нарисовать сегментированные рамки с расширенными краями для бесшовных соединений. Вкратце, ниже представлено наглядное представление наших целей.





Реализация средствами MQL5

Чтобы усовершенствовать программу на MQL5, нам нужно будет добавить новые определения, глобальные переменные и входные параметры для управления новой текстовой выноской с возможностями ориентации.

#property copyright "Copyright 2026, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict enum BUBBLE_ORIENTATION { ORIENT_UP = 0 , ORIENT_DOWN = 1 , ORIENT_LEFT = 2 , ORIENT_RIGHT = 3 }; input group "Bubble Shape" input int bubbleBodyWidthPixels = 250 ; input int bubbleBodyHeightPixels = 100 ; input int bubbleBodyCornerRadiusPixels = 5 ; input int bubblePointerBaseWidthPixels = 60 ; input int bubblePointerHeightPixels = 40 ; input int bubblePointerApexRadiusPixels = 12 ; input int bubblePointerBaseOffsetPixels = 0 ; input BUBBLE_ORIENTATION bubblePointerOrientation = ORIENT_UP; input bool bubbleShowBorder = true ; input int bubbleBorderThicknessPixels = 2 ; input color bubbleBorderColor = clrGreen ; input int bubbleBorderOpacityPercent = 80 ; input color bubbleBackgroundColor = clrGreen ; input int bubbleBackgroundOpacityPercent = 30 ; input group "General" input double borderExtensionMultiplier = 0.23 ; CCanvas bubbleCanvas, bubbleHighResCanvas; string bubbleCanvasName = "BubbleCanvas" ; double bubbleBodyLeft, bubbleBodyTop, bubbleBodyRight, bubbleBodyBottom; double bubblePointerVerticesX[ 3 ], bubblePointerVerticesY[ 3 ]; double bubblePointerArcCentersX[ 3 ], bubblePointerArcCentersY[ 3 ]; double bubblePointerTangentPointsX[ 3 ][ 2 ], bubblePointerTangentPointsY[ 3 ][ 2 ]; double bubblePointerArcStartAngles[ 3 ], bubblePointerArcEndAngles[ 3 ]; int bubblePointerApexIndex; double bubblePointerBaseStart, bubblePointerBaseEnd; bool bubbleIsHorizontalOrientation;

Далее мы определяем перечисление "BUBBLE_ORIENTATION" с параметрами для направлений указателя: "ORIENT_UP" (0), "ORIENT_DOWN" (1), "ORIENT_LEFT" (2) и "ORIENT_RIGHT" (3). Это обеспечивает гибкий контроль над расположением пузырей. В группе входных параметров "Bubble Shape" (Форма пузыря) добавляем параметры для размеров тела, такие как "bubbleBodyWidthPixels" и "bubbleBodyHeightPixels". К другим параметрам относятся радиус скругления углов "bubbleBodyCornerRadiusPixels", спецификации указателей, такие как "bubblePointerBaseWidthPixels", "bubblePointerHeightPixels", "bubblePointerApexRadiusPixels" и смещение "bubblePointerBaseOffsetPixels" для центрирования. Мы также включаем ориентацию из перечисления, переключатели рамки, толщину, цвета и прозрачность, аналогично предыдущим фигурам.

Для точной настройки рамки мы включаем общий входной параметр "borderExtensionMultiplier", представляющий собой долю толщины для расширения краев, обеспечивающий бесшовные соединения. Глобальные переменные дополняются объектами Canvas для пузыря, такими как "bubbleCanvas" и "bubbleHighResCanvas" с именем "BubbleCanvas". Мы храним границы тела в параметрах типа double, таких как "bubbleBodyLeft" и "bubbleBodyTop", вершинах указателей, центрах дуг, касательных (массивы 3x2), углах, индексе вершины "bubblePointerApexIndex", начале/конце основания и логическом значении "bubbleIsHorizontalOrientation" для динамической обработки ориентации сканирования строк. Теперь надо определить функции для управления созданием текстовой выноски, используя логику, аналогичную той, которую мы использовали с другими фигурами в предыдущей версии, следующим образом. Сначала мы предварительно вычислим геометрию пузыря.

void PrecomputeBubbleGeometry() { int scalingFactor = supersamplingFactor; double baseOffset = 10.0 * scalingFactor; double centeringAdjustment; if (bubblePointerOrientation == ORIENT_UP) { bubbleBodyLeft = baseOffset; bubbleBodyTop = baseOffset + bubblePointerHeightPixels * scalingFactor; bubbleBodyRight = bubbleBodyLeft + bubbleBodyWidthPixels * scalingFactor; bubbleBodyBottom = bubbleBodyTop + bubbleBodyHeightPixels * scalingFactor; centeringAdjustment = (bubbleBodyWidthPixels * scalingFactor - bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; double actualOffset = centeringAdjustment + (bubblePointerBaseOffsetPixels * scalingFactor); double pointerCenterX = bubbleBodyLeft + actualOffset + (bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; bubblePointerVerticesX[ 0 ] = pointerCenterX; bubblePointerVerticesY[ 0 ] = baseOffset; bubblePointerVerticesX[ 1 ] = bubbleBodyLeft + actualOffset; bubblePointerVerticesY[ 1 ] = bubbleBodyTop; bubblePointerVerticesX[ 2 ] = bubblePointerVerticesX[ 1 ] + bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor; bubblePointerVerticesY[ 2 ] = bubbleBodyTop; bubblePointerApexIndex = 0 ; bubblePointerBaseStart = bubblePointerVerticesX[ 1 ]; bubblePointerBaseEnd = bubblePointerVerticesX[ 2 ]; } else if (bubblePointerOrientation == ORIENT_DOWN) { bubbleBodyLeft = baseOffset; bubbleBodyTop = baseOffset; bubbleBodyRight = bubbleBodyLeft + bubbleBodyWidthPixels * scalingFactor; bubbleBodyBottom = bubbleBodyTop + bubbleBodyHeightPixels * scalingFactor; centeringAdjustment = (bubbleBodyWidthPixels * scalingFactor - bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; double actualOffset = centeringAdjustment + (bubblePointerBaseOffsetPixels * scalingFactor); double pointerCenterX = bubbleBodyLeft + actualOffset + (bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; bubblePointerVerticesX[ 0 ] = pointerCenterX; bubblePointerVerticesY[ 0 ] = bubbleBodyBottom + bubblePointerHeightPixels * scalingFactor; bubblePointerVerticesX[ 1 ] = bubbleBodyLeft + actualOffset + bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor; bubblePointerVerticesY[ 1 ] = bubbleBodyBottom; bubblePointerVerticesX[ 2 ] = bubbleBodyLeft + actualOffset; bubblePointerVerticesY[ 2 ] = bubbleBodyBottom; bubblePointerApexIndex = 0 ; bubblePointerBaseStart = bubblePointerVerticesX[ 2 ]; bubblePointerBaseEnd = bubblePointerVerticesX[ 1 ]; } else if (bubblePointerOrientation == ORIENT_LEFT) { bubbleBodyLeft = baseOffset + bubblePointerHeightPixels * scalingFactor; bubbleBodyTop = baseOffset; bubbleBodyRight = bubbleBodyLeft + bubbleBodyWidthPixels * scalingFactor; bubbleBodyBottom = bubbleBodyTop + bubbleBodyHeightPixels * scalingFactor; centeringAdjustment = (bubbleBodyHeightPixels * scalingFactor - bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; double actualOffset = centeringAdjustment + (bubblePointerBaseOffsetPixels * scalingFactor); double pointerCenterY = bubbleBodyTop + actualOffset + (bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; bubblePointerVerticesX[ 0 ] = baseOffset; bubblePointerVerticesY[ 0 ] = pointerCenterY; bubblePointerVerticesX[ 1 ] = bubbleBodyLeft; bubblePointerVerticesY[ 1 ] = bubbleBodyTop + actualOffset + bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor; bubblePointerVerticesX[ 2 ] = bubbleBodyLeft; bubblePointerVerticesY[ 2 ] = bubbleBodyTop + actualOffset; bubblePointerApexIndex = 0 ; bubblePointerBaseStart = bubblePointerVerticesY[ 2 ]; bubblePointerBaseEnd = bubblePointerVerticesY[ 1 ]; } else { bubbleBodyLeft = baseOffset; bubbleBodyTop = baseOffset; bubbleBodyRight = bubbleBodyLeft + bubbleBodyWidthPixels * scalingFactor; bubbleBodyBottom = bubbleBodyTop + bubbleBodyHeightPixels * scalingFactor; centeringAdjustment = (bubbleBodyHeightPixels * scalingFactor - bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; double actualOffset = centeringAdjustment + (bubblePointerBaseOffsetPixels * scalingFactor); double pointerCenterY = bubbleBodyTop + actualOffset + (bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor) / 2.0 ; bubblePointerVerticesX[ 0 ] = bubbleBodyRight + bubblePointerHeightPixels * scalingFactor; bubblePointerVerticesY[ 0 ] = pointerCenterY; bubblePointerVerticesX[ 1 ] = bubbleBodyRight; bubblePointerVerticesY[ 1 ] = bubbleBodyTop + actualOffset; bubblePointerVerticesX[ 2 ] = bubbleBodyRight; bubblePointerVerticesY[ 2 ] = bubbleBodyTop + actualOffset + bubblePointerBaseWidthPixels * scalingFactor; bubblePointerApexIndex = 0 ; bubblePointerBaseStart = bubblePointerVerticesY[ 1 ]; bubblePointerBaseEnd = bubblePointerVerticesY[ 2 ]; } ComputeBubbleTriangleRoundedCorners(); } void ComputeBubbleTriangleRoundedCorners() { double scaledRadius = ( double )bubblePointerApexRadiusPixels * supersamplingFactor; int cornerIndex = bubblePointerApexIndex; int previousIndex = (cornerIndex + 2 ) % 3 ; int nextIndex = (cornerIndex + 1 ) % 3 ; double edgeA_X = bubblePointerVerticesX[cornerIndex] - bubblePointerVerticesX[previousIndex]; double edgeA_Y = bubblePointerVerticesY[cornerIndex] - bubblePointerVerticesY[previousIndex]; double edgeA_Length = MathSqrt (edgeA_X*edgeA_X + edgeA_Y*edgeA_Y); edgeA_X /= edgeA_Length; edgeA_Y /= edgeA_Length; double edgeB_X = bubblePointerVerticesX[nextIndex] - bubblePointerVerticesX[cornerIndex]; double edgeB_Y = bubblePointerVerticesY[nextIndex] - bubblePointerVerticesY[cornerIndex]; double edgeB_Length = MathSqrt (edgeB_X*edgeB_X + edgeB_Y*edgeB_Y); edgeB_X /= edgeB_Length; edgeB_Y /= edgeB_Length; double normalA_X = edgeA_Y, normalA_Y = -edgeA_X; double normalB_X = edgeB_Y, normalB_Y = -edgeB_X; double bisectorX = normalA_X + normalB_X, bisectorY = normalA_Y + normalB_Y; double bisectorLength = MathSqrt (bisectorX*bisectorX + bisectorY*bisectorY); if (bisectorLength < 1 e- 12 ) { bisectorX = normalA_X; bisectorY = normalA_Y; bisectorLength = MathSqrt (bisectorX*bisectorX + bisectorY*bisectorY); } bisectorX /= bisectorLength; bisectorY /= bisectorLength; double cosInteriorAngle = (-edgeA_X)*edgeB_X + (-edgeA_Y)*edgeB_Y; if (cosInteriorAngle > 1.0 ) cosInteriorAngle = 1.0 ; if (cosInteriorAngle < - 1.0 ) cosInteriorAngle = - 1.0 ; double halfAngle = MathArccos (cosInteriorAngle) / 2.0 ; double sinHalfAngle = MathSin (halfAngle); if (sinHalfAngle < 1 e- 12 ) sinHalfAngle = 1 e- 12 ; double distanceToCenter = scaledRadius / sinHalfAngle; bubblePointerArcCentersX[cornerIndex] = bubblePointerVerticesX[cornerIndex] + bisectorX * distanceToCenter; bubblePointerArcCentersY[cornerIndex] = bubblePointerVerticesY[cornerIndex] + bisectorY * distanceToCenter; double deltaX_A = bubblePointerVerticesX[cornerIndex] - bubblePointerVerticesX[previousIndex]; double deltaY_A = bubblePointerVerticesY[cornerIndex] - bubblePointerVerticesY[previousIndex]; double lengthSquared_A = deltaX_A*deltaX_A + deltaY_A*deltaY_A; double interpolationFactor_A = ((bubblePointerArcCentersX[cornerIndex] - bubblePointerVerticesX[previousIndex])*deltaX_A + (bubblePointerArcCentersY[cornerIndex] - bubblePointerVerticesY[previousIndex])*deltaY_A) / lengthSquared_A; bubblePointerTangentPointsX[cornerIndex][ 1 ] = bubblePointerVerticesX[previousIndex] + interpolationFactor_A * deltaX_A; bubblePointerTangentPointsY[cornerIndex][ 1 ] = bubblePointerVerticesY[previousIndex] + interpolationFactor_A * deltaY_A; double deltaX_B = bubblePointerVerticesX[nextIndex] - bubblePointerVerticesX[cornerIndex]; double deltaY_B = bubblePointerVerticesY[nextIndex] - bubblePointerVerticesY[cornerIndex]; double lengthSquared_B = deltaX_B*deltaX_B + deltaY_B*deltaY_B; double interpolationFactor_B = ((bubblePointerArcCentersX[cornerIndex] - bubblePointerVerticesX[cornerIndex])*deltaX_B + (bubblePointerArcCentersY[cornerIndex] - bubblePointerVerticesY[cornerIndex])*deltaY_B) / lengthSquared_B; bubblePointerTangentPointsX[cornerIndex][ 0 ] = bubblePointerVerticesX[cornerIndex] + interpolationFactor_B * deltaX_B; bubblePointerTangentPointsY[cornerIndex][ 0 ] = bubblePointerVerticesY[cornerIndex] + interpolationFactor_B * deltaY_B; bubblePointerArcStartAngles[cornerIndex] = MathArctan2 (bubblePointerTangentPointsY[cornerIndex][ 1 ] - bubblePointerArcCentersY[cornerIndex], bubblePointerTangentPointsX[cornerIndex][ 1 ] - bubblePointerArcCentersX[cornerIndex]); bubblePointerArcEndAngles[cornerIndex] = MathArctan2 (bubblePointerTangentPointsY[cornerIndex][ 0 ] - bubblePointerArcCentersY[cornerIndex], bubblePointerTangentPointsX[cornerIndex][ 0 ] - bubblePointerArcCentersX[cornerIndex]); for ( int i = 0 ; i < 3 ; i++) { if (i == bubblePointerApexIndex) continue ; bubblePointerTangentPointsX[i][ 0 ] = bubblePointerVerticesX[i]; bubblePointerTangentPointsY[i][ 0 ] = bubblePointerVerticesY[i]; bubblePointerTangentPointsX[i][ 1 ] = bubblePointerVerticesX[i]; bubblePointerTangentPointsY[i][ 1 ] = bubblePointerVerticesY[i]; } }

Мы начинаем с реализации функции "PrecomputeBubbleGeometry", чтобы определить расположение текстовой выноски. Присваиваем коэффициент суперсэмплирования локальной переменной и масштабируем смещение основы для отступа, затем объявляем настройку центрирования для позиционирования указателя. В зависимости от параметра "bubblePointerOrientation" устанавливаем координаты тела: для "ORIENT_UP" размещаем его под указателем, при этом левая, верхняя, правая и нижняя точки вычисляются на основе масштабированных входных параметров; вычисляем центрирование с применением смещения для выравнивания, определяем координаты центра указателя по оси X и определяем верхние точки с вершиной в верхней центральной точке, левой и правой — в верхней части тела, устанавливая "bubblePointerApexIndex" равным 0 и начало/конец основы от левой до правой по оси X.

Для "ORIENT_DOWN" мы располагаем тело над указателем, инвертируем вершину относительно нижней части, корректируем порядок вершин, чтобы сохранить согласованное направление обхода и соответствующим образом обновляем начало/конец основания; аналогично, для "ORIENT_LEFT" сдвигаем тело вправо от указателя, устанавливаем вершины с вершиной слева, нижней и верхней осями слева от тела, а также основание в качестве значений Y; для "ORIENT_RIGHT" зеркально отображаем вправо с соответствующими корректировками. Такая условная настройка обеспечивает адаптивную геометрию в зависимости от направления, что способствует бесшовной интеграции указателя и тела без наложений.

Для скругления кончика указателя мы вызываем функцию "ComputeBubbleTriangleRoundedCorners", масштабируем радиус вершины, фокусируемся на вершине с помощью функции "bubblePointerApexIndex", вычисляем векторы ребер и нормали, как при предварительном вычислении треугольника, формируем биссектрису, вычисляем синус половинного угла для получения расстояния между центрами, проецируем для нахождения касательных и устанавливаем начальный/конечный углы с помощью MathArctan2 функции. Наконец, для углов, отличных от вершин (основания), мы устанавливаем касательные непосредственно к вершинам, отключая скругление, чтобы они плавно переходили в тело, что имеет решающее значение для четкого отображения речевого пузыря без лишних изгибов в точке прикрепления. Для рисования пикселей на основе дуги нам понадобится вспомогательная функция.

bool BubbleAngleInArcSweep( int cornerIndex, double angle) { double twoPi = 2.0 * M_PI ; double startAngleMod = MathMod (bubblePointerArcStartAngles[cornerIndex] + twoPi, twoPi); double endAngleMod = MathMod (bubblePointerArcEndAngles[cornerIndex] + twoPi, twoPi); angle = MathMod (angle + twoPi, twoPi); double ccwSpan = MathMod (endAngleMod - startAngleMod + twoPi, twoPi); if (ccwSpan <= M_PI ) { double relativeAngle = MathMod (angle - startAngleMod + twoPi, twoPi); return (relativeAngle <= ccwSpan + 1 e- 6 ); } else { double cwSpan = twoPi - ccwSpan; double relativeAngle = MathMod (angle - endAngleMod + twoPi, twoPi); return (relativeAngle <= cwSpan + 1 e- 6 ); } }

Мы реализуем функцию "BubbleAngleInArcSweep", чтобы определить, попадает ли заданный угол в область дуги для конкретного угла указателя-пузыря. Для этого мы определяем константу, равную двум пи, и нормализуем начальный, конечный и входной углы с помощью MathMod, чтобы они находились в диапазоне от 0 до 2 пи, обрабатывая любые переносы или отрицательные значения. Далее вычисляем размах дуги против часовой стрелки между нормализованными началом и концом, и если он равен pi или меньше (что указывает на более короткую дугу), проверяем относительный угол от начала относительно этого размаха дуги с небольшим значением эпсилон для точности; в противном случае вычисляем размах дуги по часовой стрелке как 2 pi минус размах против часовой стрелки и проверяем относительный угол от конца. Эта логика учитывает оба направления дуги, обеспечивая точное включение пикселей во время рендеринга, что крайне важно для плавных, без артефактов, изогнутых рамок указателя текстовой выноски при любой ориентации. Для построения прямоугольника со скругленными углами в виде пузыря мы используем следующий подход.

void FillBubbleRoundedRectangle( double left, double top, double width, double height, int radius, uint fillColor) { bubbleHighResCanvas.FillRectangle(( int )(left + radius), ( int )top, ( int )(left + width - radius), ( int )(top + height), fillColor); bubbleHighResCanvas.FillRectangle(( int )left, ( int )(top + radius), ( int )(left + radius), ( int )(top + height - radius), fillColor); bubbleHighResCanvas.FillRectangle(( int )(left + width - radius), ( int )(top + radius), ( int )(left + width), ( int )(top + height - radius), fillColor); FillBubbleCircleQuadrant(( int )(left + radius), ( int )(top + radius), radius, fillColor, 2 ); FillBubbleCircleQuadrant(( int )(left + width - radius), ( int )(top + radius), radius, fillColor, 1 ); FillBubbleCircleQuadrant(( int )(left + radius), ( int )(top + height - radius), radius, fillColor, 3 ); FillBubbleCircleQuadrant(( int )(left + width - radius), ( int )(top + height - radius), radius, fillColor, 4 ); } void FillBubbleCircleQuadrant( int centerX, int centerY, int radius, uint fillColor, int quadrant) { double radiusDouble = ( double )radius; for ( int deltaY = -radius - 1 ; deltaY <= radius + 1 ; deltaY++) { for ( int deltaX = -radius - 1 ; deltaX <= radius + 1 ; deltaX++) { bool inQuadrant = false ; if (quadrant == 1 && deltaX >= 0 && deltaY <= 0 ) inQuadrant = true ; else if (quadrant == 2 && deltaX <= 0 && deltaY <= 0 ) inQuadrant = true ; else if (quadrant == 3 && deltaX <= 0 && deltaY >= 0 ) inQuadrant = true ; else if (quadrant == 4 && deltaX >= 0 && deltaY >= 0 ) inQuadrant = true ; if (!inQuadrant) continue ; double distance = MathSqrt (deltaX * deltaX + deltaY * deltaY); if (distance <= radiusDouble) bubbleHighResCanvas.PixelSet(centerX + deltaX, centerY + deltaY, fillColor); } } }

Здесь мы реализуем функцию "FillBubbleRoundedRectangle" для отображения заполненного тела текстовой выноски в виде закругленного прямоугольника на объекте Canvas высокого разрешения, преобразуя координаты в целые числа для пиксельной точности, заполняя центральную область, за исключением углов, функцией "FillRectangle", а затем добавляя вертикальные полосы слева и справа для бесшовного покрытия боковых сторон. Для завершения округления мы вызываем функцию "FillBubbleCircleQuadrant" для каждого угла, адаптируя специфичную для квадранта логику таким образом, чтобы заполнить только соответствующие пиксели четверти круга.

В функции "FillBubbleCircleQuadrant" мы преобразуем радиус в число с плавающей запятой для повышения точности, выполняем цикл по расширенному диапазону дельта-значений для сглаживания, проверяем принадлежность к квадранту на основе знаков дельта-значений (например, квадрант 1 для положительного X, отрицательного Y), вычисляем расстояние с помощью MathSqrt и устанавливаем пиксели внутри радиуса с помощью PixelSet, обеспечивая плавные кривые, которые интегрируются с прямоугольными полосами. Такой модульный способ заполнения важен для обеспечения согласованности между ориентациями, поскольку он повторно использует логику прямоугольников, позволяя при этом прикреплять указатели без пробелов в заполнении. Заполнить прямоугольную рамку очень просто и понятно. Теперь давайте определим логику для заполнения закругленного треугольника для указателя.

void FillBubbleRoundedTriangle( uint fillColor) { if (bubbleIsHorizontalOrientation) { double minX = bubblePointerVerticesX[ 0 ], maxX = bubblePointerVerticesX[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 3 ; i++) { if (bubblePointerVerticesX[i] < minX) minX = bubblePointerVerticesX[i]; if (bubblePointerVerticesX[i] > maxX) maxX = bubblePointerVerticesX[i]; } int xStart = ( int ) MathCeil (minX); int xEnd = ( int ) MathFloor (maxX); for ( int x = xStart; x <= xEnd; x++) { double scanlineX = ( double )x + 0.5 ; double yIntersections[ 12 ]; int intersectionCount = 0 ; for ( int edgeIndex = 0 ; edgeIndex < 3 ; edgeIndex++) { int nextIndex = (edgeIndex + 1 ) % 3 ; if (edgeIndex != bubblePointerApexIndex && nextIndex != bubblePointerApexIndex) continue ; double startX, startY, endX, endY; if (edgeIndex == bubblePointerApexIndex) { startX = bubblePointerTangentPointsX[bubblePointerApexIndex][ 0 ]; startY = bubblePointerTangentPointsY[bubblePointerApexIndex][ 0 ]; endX = bubblePointerVerticesX[nextIndex]; endY = bubblePointerVerticesY[nextIndex]; } else { startX = bubblePointerVerticesX[edgeIndex]; startY = bubblePointerVerticesY[edgeIndex]; endX = bubblePointerTangentPointsX[bubblePointerApexIndex][ 1 ]; endY = bubblePointerTangentPointsY[bubblePointerApexIndex][ 1 ]; } double edgeMinX = (startX < endX) ? startX : endX; double edgeMaxX = (startX > endX) ? startX : endX; if (scanlineX < edgeMinX || scanlineX > edgeMaxX) continue ; if ( MathAbs (endX - startX) < 1 e- 12 ) continue ; double interpolationFactor = (scanlineX - startX) / (endX - startX); if (interpolationFactor < 0.0 || interpolationFactor > 1.0 ) continue ; yIntersections[intersectionCount++] = startY + interpolationFactor * (endY - startY); } { int cornerIndex = bubblePointerApexIndex; double centerX = bubblePointerArcCentersX[cornerIndex]; double centerY = bubblePointerArcCentersY[cornerIndex]; double radius = ( double )bubblePointerApexRadiusPixels * supersamplingFactor; double deltaX = scanlineX - centerX; if ( MathAbs (deltaX) <= radius) { double deltaY = MathSqrt (radius * radius - deltaX * deltaX); double candidates[ 2 ]; candidates[ 0 ] = centerY - deltaY; candidates[ 1 ] = centerY + deltaY; for ( int candidateIndex = 0 ; candidateIndex < 2 ; candidateIndex++) { double angle = MathArctan2 (candidates[candidateIndex] - centerY, scanlineX - centerX); if (BubbleAngleInArcSweep(cornerIndex, angle)) yIntersections[intersectionCount++] = candidates[candidateIndex]; } } } for ( int a = 0 ; a < intersectionCount - 1 ; a++) for ( int b = a + 1 ; b < intersectionCount; b++) if (yIntersections[a] > yIntersections[b]) { double temp = yIntersections[a]; yIntersections[a] = yIntersections[b]; yIntersections[b] = temp; } for ( int pairIndex = 0 ; pairIndex + 1 < intersectionCount; pairIndex += 2 ) { int yTop = ( int ) MathCeil (yIntersections[pairIndex]); int yBottom = ( int ) MathFloor (yIntersections[pairIndex + 1 ]); for ( int y = yTop; y <= yBottom; y++) bubbleHighResCanvas.PixelSet(x, y, fillColor); } } } else { double minY = bubblePointerVerticesY[ 0 ], maxY = bubblePointerVerticesY[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < 3 ; i++) { if (bubblePointerVerticesY[i] < minY) minY = bubblePointerVerticesY[i]; if (bubblePointerVerticesY[i] > maxY) maxY = bubblePointerVerticesY[i]; } int yStart = ( int ) MathCeil (minY); int yEnd = ( int ) MathFloor (maxY); for ( int y = yStart; y <= yEnd; y++) { double scanlineY = ( double )y + 0.5 ; double xIntersections[ 12 ]; int intersectionCount = 0 ; for ( int edgeIndex = 0 ; edgeIndex < 3 ; edgeIndex++) { int nextIndex = (edgeIndex + 1 ) % 3 ; if (edgeIndex != bubblePointerApexIndex && nextIndex != bubblePointerApexIndex) continue ; double startX, startY, endX, endY; if (edgeIndex == bubblePointerApexIndex) { startX = bubblePointerTangentPointsX[bubblePointerApexIndex][ 0 ]; startY = bubblePointerTangentPointsY[bubblePointerApexIndex][ 0 ]; endX = bubblePointerVerticesX[nextIndex]; endY = bubblePointerVerticesY[nextIndex]; } else { startX = bubblePointerVerticesX[edgeIndex]; startY = bubblePointerVerticesY[edgeIndex]; endX = bubblePointerTangentPointsX[bubblePointerApexIndex][ 1 ]; endY = bubblePointerTangentPointsY[bubblePointerApexIndex][ 1 ]; } double edgeMinY = (startY < endY) ? startY : endY; double edgeMaxY = (startY > endY) ? startY : endY; if (scanlineY < edgeMinY || scanlineY > edgeMaxY) continue ; if ( MathAbs (endY - startY) < 1 e- 12 ) continue ; double interpolationFactor = (scanlineY - startY) / (endY - startY); if (interpolationFactor < 0.0 || interpolationFactor > 1.0 ) continue ; xIntersections[intersectionCount++] = startX + interpolationFactor * (endX - startX); } int cornerIndex = bubblePointerApexIndex; double centerX = bubblePointerArcCentersX[cornerIndex]; double centerY = bubblePointerArcCentersY[cornerIndex]; double radius = ( double )bubblePointerApexRadiusPixels * supersamplingFactor; double deltaY = scanlineY - centerY; if ( MathAbs (deltaY) <= radius) { double deltaX = MathSqrt (radius*radius - deltaY*deltaY); double candidates[ 2 ]; candidates[ 0 ] = centerX - deltaX; candidates[ 1 ] = centerX + deltaX; for ( int candidateIndex = 0 ; candidateIndex < 2 ; candidateIndex++) { double angle = MathArctan2 (scanlineY - centerY, candidates[candidateIndex] - centerX); if (BubbleAngleInArcSweep(cornerIndex, angle)) xIntersections[intersectionCount++] = candidates[candidateIndex]; } } for ( int a = 0 ; a < intersectionCount - 1 ; a++) for ( int b = a + 1 ; b < intersectionCount; b++) if (xIntersections[a] > xIntersections[b]) { double temp = xIntersections[a]; xIntersections[a] = xIntersections[b]; xIntersections[b] = temp; } for ( int pairIndex = 0 ; pairIndex + 1 < intersectionCount; pairIndex += 2 ) { int xLeft = ( int ) MathCeil (xIntersections[pairIndex]); int xRight = ( int ) MathFloor (xIntersections[pairIndex + 1 ]); for ( int x = xLeft; x <= xRight; x++) bubbleHighResCanvas.PixelSet(x, y, fillColor); } } } }

Мы реализуем функцию "FillBubbleRoundedTriangle", чтобы заполнить треугольный указатель текстовой выноски на объекте Canvas с высоким разрешением, адаптируя направление сканирования строк в зависимости от ориентации для достижения оптимальной эффективности - используя горизонтальное сканирование (x—loop), если "bubbleIsHorizontalOrientation" имеет значение true для указателей влево/вправо, или, в противном случае, вертикальное (y-loop). Для горизонтальной ориентации мы определяем минимальное и максимальное значение X по вершинам указателей, перебираем целое число x со смещением в полпикселя, собираем пересечения по оси y только с ребрами, смежными с вершинами, с помощью интерполяции (пропуская основание), добавляем потенциальные дуги, решая уравнение окружности в точке deltaX, если она находится в пределах радиуса и подтверждена функцией "BubbleAngleInArcSweep", сортируем с помощью пузырьковой сортировки и заполняем вертикальные размахи дуг между парами с помощью PixelSet с параметром fillColor.

В случаях вертикального направления мы отзеркаливаем процесс с использованием минимальных/максимальных значений Y, Y-петли по строке сканирования Y, пересечений по оси X от ребер и дуг (используя deltaY для потенциальных дуг), сортировки и горизонтальной заливки, обеспечивая полное покрытие без разрывов. После завершения заполнения пузырькового прямоугольника и указателя треугольника, мы определяем логику рамок, в которые будут заключены пузыри. Для этого мы используем следующий подход.

void DrawBubbleBorder( uint borderColorARGB) { int scaledThickness = bubbleBorderThicknessPixels * supersamplingFactor; int scaledBodyRadius = bubbleBodyCornerRadiusPixels * supersamplingFactor; if (bubblePointerOrientation == ORIENT_UP || bubblePointerOrientation == ORIENT_DOWN) { if (bubblePointerOrientation == ORIENT_DOWN) { DrawBubbleHorizontalEdge(bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius, bubbleBodyTop, bubbleBodyRight - scaledBodyRadius, bubbleBodyTop, scaledThickness, borderColorARGB); } else { if (bubblePointerBaseStart > bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius) DrawBubbleHorizontalEdge(bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius, bubbleBodyTop, bubblePointerBaseStart, bubbleBodyTop, scaledThickness, borderColorARGB); if (bubblePointerBaseEnd < bubbleBodyRight - scaledBodyRadius) DrawBubbleHorizontalEdge(bubblePointerBaseEnd, bubbleBodyTop, bubbleBodyRight - scaledBodyRadius, bubbleBodyTop, scaledThickness, borderColorARGB); } if (bubblePointerOrientation == ORIENT_UP) { DrawBubbleHorizontalEdge(bubbleBodyRight - scaledBodyRadius, bubbleBodyBottom, bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius, bubbleBodyBottom, scaledThickness, borderColorARGB); } else { if (bubblePointerBaseStart > bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius) DrawBubbleHorizontalEdge(bubblePointerBaseStart, bubbleBodyBottom, bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius, bubbleBodyBottom, scaledThickness, borderColorARGB); if (bubblePointerBaseEnd < bubbleBodyRight - scaledBodyRadius) DrawBubbleHorizontalEdge(bubbleBodyRight - scaledBodyRadius, bubbleBodyBottom, bubblePointerBaseEnd, bubbleBodyBottom, scaledThickness, borderColorARGB); } DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyLeft, bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius, bubbleBodyLeft, bubbleBodyTop + scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB); DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyRight, bubbleBodyTop + scaledBodyRadius, bubbleBodyRight, bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB); } else { DrawBubbleHorizontalEdge(bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius, bubbleBodyTop, bubbleBodyRight - scaledBodyRadius, bubbleBodyTop, scaledThickness, borderColorARGB); DrawBubbleHorizontalEdge(bubbleBodyRight - scaledBodyRadius, bubbleBodyBottom, bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius, bubbleBodyBottom, scaledThickness, borderColorARGB); if (bubblePointerOrientation == ORIENT_RIGHT) { DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyLeft, bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius, bubbleBodyLeft, bubbleBodyTop + scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB); } else { if (bubblePointerBaseStart > bubbleBodyTop + scaledBodyRadius) DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyLeft, bubblePointerBaseStart, bubbleBodyLeft, bubbleBodyTop + scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB); if (bubblePointerBaseEnd < bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius) DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyLeft, bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius, bubbleBodyLeft, bubblePointerBaseEnd, scaledThickness, borderColorARGB); } if (bubblePointerOrientation == ORIENT_LEFT) { DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyRight, bubbleBodyTop + scaledBodyRadius, bubbleBodyRight, bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB); } else { if (bubblePointerBaseStart > bubbleBodyTop + scaledBodyRadius) DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyRight, bubbleBodyTop + scaledBodyRadius, bubbleBodyRight, bubblePointerBaseStart, scaledThickness, borderColorARGB); if (bubblePointerBaseEnd < bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius) DrawBubbleVerticalEdge(bubbleBodyRight, bubblePointerBaseEnd, bubbleBodyRight, bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB); } } DrawBubbleCornerArc(( int )(bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius), ( int )(bubbleBodyTop + scaledBodyRadius), scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB, M_PI , M_PI * 1.5 ); DrawBubbleCornerArc(( int )(bubbleBodyRight - scaledBodyRadius), ( int )(bubbleBodyTop + scaledBodyRadius), scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB, M_PI * 1.5 , M_PI * 2.0 ); DrawBubbleCornerArc(( int )(bubbleBodyLeft + scaledBodyRadius), ( int )(bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius), scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB, M_PI * 0.5 , M_PI ); DrawBubbleCornerArc(( int )(bubbleBodyRight - scaledBodyRadius), ( int )(bubbleBodyBottom - scaledBodyRadius), scaledBodyRadius, scaledThickness, borderColorARGB, 0.0 , M_PI * 0.5 ); for ( int edgeIndex = 0 ; edgeIndex < 3 ; edgeIndex++) { int nextIndex = (edgeIndex + 1 ) % 3 ; if (edgeIndex != bubblePointerApexIndex && nextIndex != bubblePointerApexIndex) continue ; double startX, startY, endX, endY; if (edgeIndex == bubblePointerApexIndex) { startX = bubblePointerTangentPointsX[bubblePointerApexIndex][ 0 ]; startY = bubblePointerTangentPointsY[bubblePointerApexIndex][ 0 ]; endX = bubblePointerVerticesX[nextIndex]; endY = bubblePointerVerticesY[nextIndex]; } else { startX = bubblePointerVerticesX[edgeIndex]; startY = bubblePointerVerticesY[edgeIndex]; endX = bubblePointerTangentPointsX[bubblePointerApexIndex][ 1 ]; endY = bubblePointerTangentPointsY[bubblePointerApexIndex][ 1 ]; } DrawBubbleStraightEdge(startX, startY, endX, endY, scaledThickness, borderColorARGB); } DrawBubbleTriangleCornerArc(bubblePointerApexIndex, scaledThickness, borderColorARGB); } void DrawBubbleHorizontalEdge( double startX, double startY, double endX, double endY, int thickness, uint edgeColor) { DrawBubbleStraightEdge(startX, startY, endX, endY, thickness, edgeColor); } void DrawBubbleVerticalEdge( double startX, double startY, double endX, double endY, int thickness, uint edgeColor) { DrawBubbleStraightEdge(startX, startY, endX, endY, thickness, edgeColor); } void DrawBubbleStraightEdge( double startX, double startY, double endX, double endY, int thickness, uint edgeColor) { double deltaX = endX - startX; double deltaY = endY - startY; double edgeLength = MathSqrt (deltaX*deltaX + deltaY*deltaY); if (edgeLength < 1 e- 6 ) return ; double perpendicularX = -deltaY / edgeLength; double perpendicularY = deltaX / edgeLength; double edgeDirectionX = deltaX / edgeLength; double edgeDirectionY = deltaY / edgeLength; double halfThickness = ( double )thickness / 2.0 ; double extensionLength = borderExtensionMultiplier * ( double )thickness; double extendedStartX = startX - edgeDirectionX * extensionLength; double extendedStartY = startY - edgeDirectionY * extensionLength; double extendedEndX = endX + edgeDirectionX * extensionLength; double extendedEndY = endY + edgeDirectionY * extensionLength; double verticesX[ 4 ], verticesY[ 4 ]; verticesX[ 0 ] = extendedStartX - perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 0 ] = extendedStartY - perpendicularY * halfThickness; verticesX[ 1 ] = extendedStartX + perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 1 ] = extendedStartY + perpendicularY * halfThickness; verticesX[ 2 ] = extendedEndX + perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 2 ] = extendedEndY + perpendicularY * halfThickness; verticesX[ 3 ] = extendedEndX - perpendicularX * halfThickness; verticesY[ 3 ] = extendedEndY - perpendicularY * halfThickness; FillQuadrilateral(bubbleHighResCanvas, verticesX, verticesY, edgeColor); } void DrawBubbleCornerArc( int centerX, int centerY, int radius, int thickness, uint edgeColor, double startAngle, double endAngle) { int halfThickness = thickness / 2 ; double outerRadius = ( double )radius + halfThickness; double innerRadius = ( double )radius - halfThickness; if (innerRadius < 0 ) innerRadius = 0 ; int pixelRange = ( int )(outerRadius + 2 ); for ( int deltaY = -pixelRange; deltaY <= pixelRange; deltaY++) { for ( int deltaX = -pixelRange; deltaX <= pixelRange; deltaX++) { double distance = MathSqrt (deltaX * deltaX + deltaY * deltaY); if (distance < innerRadius || distance > outerRadius) continue ; double angle = MathArctan2 (( double )deltaY, ( double )deltaX); if (IsAngleBetween(angle, startAngle, endAngle)) bubbleHighResCanvas.PixelSet(centerX + deltaX, centerY + deltaY, edgeColor); } } } void DrawBubbleTriangleCornerArc( int cornerIndex, int thickness, uint edgeColor) { double centerX = bubblePointerArcCentersX[cornerIndex]; double centerY = bubblePointerArcCentersY[cornerIndex]; double radius = ( double )bubblePointerApexRadiusPixels * supersamplingFactor; int halfThickness = thickness / 2 ; double outerRadius = radius + halfThickness; double innerRadius = radius - halfThickness; if (innerRadius < 0 ) innerRadius = 0 ; int pixelRange = ( int )(outerRadius + 2 ); for ( int deltaY = -pixelRange; deltaY <= pixelRange; deltaY++) { for ( int deltaX = -pixelRange; deltaX <= pixelRange; deltaX++) { double distance = MathSqrt (( double )(deltaX*deltaX + deltaY*deltaY)); if (distance < innerRadius || distance > outerRadius) continue ; double angle = MathArctan2 (( double )deltaY, ( double )deltaX); if (BubbleAngleInArcSweep(cornerIndex, angle)) { int pixelX = ( int ) MathRound (centerX + deltaX); int pixelY = ( int ) MathRound (centerY + deltaY); if (pixelX >= 0 && pixelX < bubbleHighResCanvas.Width() && pixelY >= 0 && pixelY < bubbleHighResCanvas.Height()) bubbleHighResCanvas.PixelSet(pixelX, pixelY, edgeColor); } } } }

Здесь мы реализуем функцию "DrawBubbleBorder" для отрисовки всей границы текстовой выноски на объекте Canvas высокого разрешения, масштабируя толщину и радиус тела с помощью суперсэмплирования, а затем условно рисуя сегментированные края на основе ориентации: для направления вверх/вниз, обрабатывая верхние и нижние горизонтальные линии с разделением вокруг основания указателя, если оно присутствует, и полные вертикальные линии; для направления влево/вправо — аналогично полные горизонтальные линии и сегментированные вертикальные линии, используя функции "DrawBubbleHorizontalEdge" и "DrawBubbleVerticalEdge", чтобы избежать отрисовки за точкой соединения указателя. Далее, с помощью функции "DrawBubbleCornerArc" мы рисуем четыре дуги углов тела, используя предопределенные диапазоны углов в радианах, затем перебираем циклом три края указателя (сосредоточиваясь на смежных с вершиной сторонах), чтобы добавить прямые рамки от касательных с помощью функции "DrawBubbleStraightEdge", и завершаем построением дуги вершины с помощью функции "DrawBubbleTriangleCornerArc".

Для стандартизации отрисовки ребер функции "DrawBubbleHorizontalEdge" и "DrawBubbleVerticalEdge" просто вызывают функцию "DrawBubbleStraightEdge", которая вычисляет направление и перпендикулярные векторы, расширяет конечные точки на величину "borderExtensionMultiplier" умноженную на толщину для плавных соединений, формирует четырехугольную полосу и заполняет ее с помощью функции "FillQuadrilateral", используя цвет ребра. В функции "DrawBubbleCornerArc" мы создаем изогнутое кольцо рамки, вычисляя внутренний/внешний радиусы, исходя из половины толщины, перебирая расширенную пиксельную сетку и устанавливая пиксели, если они находятся в пределах расстояния, а функция "IsAngleBetween" подтверждает сегмент дуги, обеспечивая точную кривизну. Наконец, функция "DrawBubbleTriangleCornerArc" аналогично обрабатывает кончик указателя, используя масштабированный радиус, пиксельные циклы с MathSqrt для расстояния, MathArctan2 для угла, "BubbleAngleInArcSweep" для включения и MathRound для координат с проверкой границ перед PixelSet, обеспечивая сглаженные границы, которые плавно сливаются с основным содержимым. Теперь мы можем объединить эту логику для создания пузыря.

void DrawBubble() { uint backgroundColorARGB = ColorToARGBWithOpacity(bubbleBackgroundColor, bubbleBackgroundOpacityPercent); uint borderColorARGB = ColorToARGBWithOpacity(bubbleBorderColor, bubbleBorderOpacityPercent); FillBubble(backgroundColorARGB); if (bubbleShowBorder && bubbleBorderThicknessPixels > 0 ) DrawBubbleBorder(borderColorARGB); BicubicDownsample(bubbleCanvas, bubbleHighResCanvas); bubbleCanvas.FontSet( "Arial" , 13 , FW_NORMAL ); string displayText = "Bubble" ; int textWidth, textHeight; bubbleCanvas.TextSize(displayText, textWidth, textHeight); int bodyDisplayLeft = ( int )(bubbleBodyLeft / supersamplingFactor); int bodyDisplayTop = ( int )(bubbleBodyTop / supersamplingFactor); int bodyDisplayWidth = ( int )((bubbleBodyRight - bubbleBodyLeft) / supersamplingFactor); int bodyDisplayHeight = ( int )((bubbleBodyBottom - bubbleBodyTop) / supersamplingFactor); int textPositionX = bodyDisplayLeft + (bodyDisplayWidth - textWidth) / 2 ; int textPositionY = bodyDisplayTop + (bodyDisplayHeight - textHeight) / 2 ; bubbleCanvas. TextOut (textPositionX, textPositionY, displayText, ( uint ) 0xFF000000 , TA_LEFT ); } void FillBubble( uint fillColor) { FillBubbleRoundedRectangle(bubbleBodyLeft, bubbleBodyTop, bubbleBodyRight - bubbleBodyLeft, bubbleBodyBottom - bubbleBodyTop, bubbleBodyCornerRadiusPixels * supersamplingFactor, fillColor); FillBubbleRoundedTriangle(fillColor); }

Для объединения логики отрисовки мы определяем функцию "DrawBubble", которая управляет отображением текстовой выноски на объекте Canvas, начиная с преобразования цветов фона и рамки в ARGB с прозрачностью с помощью "ColorToARGBWithOpacity" для создания полупрозрачных эффектов. Для создания фигуры мы вызываем функцию "FillBubble" с цветом фона, чтобы заполнить объект Canvas высокого разрешения, а если включены рамки, вызываем "DrawBubbleBorder" для добавления контура. Затем мы понижаем дискретизацию изображения до стандартного объекта Canvas, используя "BicubicDownsample" для получения эффекта сглаживания. Наконец, на стандартном объекте Canvas мы устанавливаем шрифт "Arial" размером 13 с параметром FW_NORMAL, измеряем и центрируем метку "Bubble" в пределах тела пузыря, масштабированных до координат отображения, и рисуем ее с помощью TextOut сплошным черным цветом, выровненным по левому краю для идентификации.

В функции "FillBubble" мы заполняем тело элементом "FillBubbleRoundedRectangle", используя предварительно вычисленные координаты и масштабированный радиус, затем добавляем заливку указателя с помощью функции "FillBubbleRoundedTriangle", плавно объединяя фигуры в высоком разрешении для получения единого пузыря. Теперь можно вызвать эту функцию во время инициализации, чтобы также отобразить пузырь.

int OnInit () { bubbleIsHorizontalOrientation = (bubblePointerOrientation == ORIENT_LEFT || bubblePointerOrientation == ORIENT_RIGHT); int bubbleCanvasWidth, bubbleCanvasHeight; if (bubbleIsHorizontalOrientation) { bubbleCanvasWidth = bubbleBodyWidthPixels + bubblePointerHeightPixels + 40 ; bubbleCanvasHeight = bubbleBodyHeightPixels + 40 ; } else { bubbleCanvasWidth = bubbleBodyWidthPixels + 40 ; bubbleCanvasHeight = bubbleBodyHeightPixels + bubblePointerHeightPixels + 40 ; } int bubblePositionY = trianglePositionY + triangleCanvasHeight + shapesGapPixels; if (!bubbleCanvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , bubbleCanvasName, shapesPositionX, bubblePositionY, bubbleCanvasWidth, bubbleCanvasHeight, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating bubble canvas: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } if (!bubbleHighResCanvas.Create(bubbleCanvasName + "_hires" , bubbleCanvasWidth * supersamplingFactor, bubbleCanvasHeight * supersamplingFactor, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { Print ( "Error creating bubble hi-res canvas: " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } bubbleCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); bubbleHighResCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); PrecomputeBubbleGeometry(); DrawBubble(); bubbleCanvas.Update(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { rectangleHighResCanvas.Destroy(); rectangleCanvas.Destroy(); ObjectDelete ( 0 , rectangleCanvasName); triangleHighResCanvas.Destroy(); triangleCanvas.Destroy(); ObjectDelete ( 0 , triangleCanvasName); bubbleHighResCanvas.Destroy(); bubbleCanvas.Destroy(); ObjectDelete ( 0 , bubbleCanvasName); ChartRedraw (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { rectangleCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); rectangleHighResCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); DrawRoundedRectangle(); rectangleCanvas.Update(); triangleCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); triangleHighResCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); DrawRoundedTriangle(); triangleCanvas.Update(); bubbleCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); bubbleHighResCanvas.Erase( ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); DrawBubble(); bubbleCanvas.Update(); } }

Мы улучшаем обработчик OnInit, чтобы интегрировать текстовую выноску с предыдущими фигурами, определяя, является ли ориентация горизонтальной, с помощью параметра "bubbleIsHorizontalOrientation" на основе левого или правого указателей, а затем соответствующим образом вычисляя размеры объекта Canvas, добавляя высоту указателя к ширине для горизонтальной ориентации или к высоте для вертикальной, с отступами. Далее размещаем пузырь под треугольником, используя значение Y из предыдущего объекта Canvas плюс зазор, создаем стандартный объект Canvas с помощью функции "CreateBitmapLabel" с нормализацией ARGB для прозрачности, а также версию с высоким разрешением с помощью функции Create, используя масштабированные размеры, выводя сообщения об ошибках и сообщая о неудачной инициализации в случае сбоя. Для подготовки к рендерингу мы очищаем оба параметра прозрачным ARGB, вызываем метод "PrecomputeBubbleGeometry" для формирования структуры, рисуем с помощью метода "DrawBubble", обновляем отображение и возвращаем INIT_SUCCEEDED.

В обработчике OnDeinit расширяем процесс очистки, уничтожая объекты Canvas в виде пузырей высокого разрешения и стандартные, удаляя объект и перерисовывая график. Для большей ясности мы выделили конкретные расширения.

Наконец, в обработчике OnChartEvent для события CHARTEVENT_CHART_CHANGE мы добавляем обработку пузырей путем очистки, перерисовки с помощью функции "DrawBubble" и обновления вместе с прямоугольником и треугольником для адаптивного отображения изменений на графике. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что пузырь отрисован корректно в соответствии с нашими целями. Теперь еще одно внесенное нами изменение для контроля длины расширения рамки путем удаления фиксированной длины и включения соотношения длин для более динамичного управления. Мы посчитали, что так лучше, потому что при увеличении ширины рамки соединение между рамками указателя и прямоугольника не было бесшовным. Для обеспечения согласованности мы обновили расширение рамки в функциях "DrawRectStraightEdge" и "DrawTriStraightEdge" следующим образом.

double extensionLength = borderExtensionMultiplier * ( double )thickness;

Обратите внимание на значимость обновления, особенно для рамок пузырей.

На изображении видно, как коэффициент удлинения влияет на пузырьковые соединения. Это особенно важно, когда вы используете фигуры большой ширины. Это был самый простой способ решить проблему с соединением, динамически задавая коэффициент расширения. Если вам нужен более сложный и плавный подход, можно рассмотреть возможность использования подхода с переходными кривыми, обычно называемого подходом кривых Безье. Я изучал это на факультете проектирования автомобильных дорог, и вкратце это выглядит так.

Важно отметить, что существуют различные типы кривых Безье, и я бы порекомендовал квадратично-кубический метод, если вы действительно рассматриваете этот подход, или кубический метод, если вы достаточно смелы. Однако мы всего лишь придерживаемся простого метода расширения. Вообще, мы создали текстовую выноску, тем самым достигнув поставленных целей. Теперь остаётся проверить работоспособность системы, что и рассматривается в следующем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже показан итоговый результат в формате Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение отметим, что мы создали закругленные текстовые выноски в MQL5, комбинируя векторные прямоугольники и треугольники с управлением ориентацией указателей вверх, вниз, влево или вправо. Для сглаживания изображения мы использовали суперсэмплинг, а также настраиваемые размеры, радиусы, рамки и прозрачность, что позволяет создавать динамические элементы пользовательского интерфейса. Благодаря этим закругленным текстовым выноскам и функции ориентации мы можем разрабатывать привлекательные графические компоненты, готовые к использованию в передовых приложениях наших будущих торговых инструментов. Удачной торговли!