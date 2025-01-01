Оператор-переключатель switch

Сравнивает значение выражения с константами во всех вариантах case и передает управление оператору, который соответствует значению выражения. Каждый вариант case может быть помечен целой константой, символьной константой или константным выражением. Константное выражение не может включать переменные или вызовы функций. Выражение оператора switch должно быть целого типа int или uint.

switch(выражение)

{

case константа: операторы

case константа: операторы

...

default: операторы

}

Операторы, связанные с меткой default, выполняются, если ни одна из констант в операторах case не равна значению выражения. Вариант default не обязательно должен быть объявлен и не обязательно должен быть последним. Если ни одна константа не соответствует значению выражения и вариант default отсутствует, то не выполняется никаких действий.

Ключевое слово case вместе с константой служат просто метками, и если будут выполняться операторы для некоторого варианта case, то далее будут выполняться операторы всех последующих вариантов до тех пор, пока не встретится оператор break, что позволяет связывать одну последовательность операторов с несколькими вариантами.

Константное выражение вычисляется в период компиляции. Никакие две константы в одном операторе-переключателе не могут иметь одинаковые значения.

Примеры:

//--- первый пример

switch(x)

{

case 'A':

Print("CASE A");

break;

case 'B':

case 'C':

Print("CASE B or C");

break;

default:

Print("NOT A, B or C");

break;

}



//--- второй пример

string res="";

int i=0;

switch(i)

{

case 1:

res=i;break;

default:

res="default";break;

case 2:

res=i;break;

case 3:

res=i;break;

}

Print(res);

/*

Результат

default

*/

Смотри также

Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов