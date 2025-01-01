Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectSubChartScale CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Scale (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Scale". double Scale() const Valor de retorno Valor da propriedade do objeto "Scale", atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna EMPTY_VALUE. Scale (Método Set) Define um novo valor para a propriedade "Scale". bool Scale( double scale // new scale ) Parâmetros scale [in] O novo valor para a propriedade "Scale". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Period DateScale