Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectSubChartY_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Y_Size (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Y_Size". int Y_Size() const Valor de retorno Valor da propriedade "Y_Size" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. Y_Size (Método Set) Define novo valor da propriedade "Y_Size". bool Y_Size( int Y // new value ) Parâmetros Y [in] O novo valor da propriedade "Y_Size". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. X_Size Symbol