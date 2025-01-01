DocumentaçãoSeções
Cria o objeto gráfico "SubChart".

bool  Create(
   long    chart_id,     // Chart identifier
   string  name,         // Object name
   int     window,       // Chart window
   int     X,            // X coordinate
   int     Y,            // Y coordinate
   int     sizeX,        // X size
   int     sizeY         // Y size
   )

Parâmetros

chart_id

[in]  Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).

name

[in]  Um nome exclusivo do objeto para criar.

window

[in]  Número de janela do gráfico (0 - janela de base).

X

[in]  Coordenada X.

Y

[in]  Coordenada Y.

sizeX

[in]  Tamanho de X.

sizeY

[in]  Tamanho de Y.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.