Create
Cria o objeto gráfico "SubChart".
bool Create(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).
name
[in] Um nome exclusivo do objeto para criar.
window
[in] Número de janela do gráfico (0 - janela de base).
X
[in] Coordenada X.
Y
[in] Coordenada Y.
sizeX
[in] Tamanho de X.
sizeY
[in] Tamanho de Y.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.