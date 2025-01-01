Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectSubChartPeriod CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Period (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Period". int Period() const Valor de retorno Valor da propriedade "Period" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. Period (Método Set) Define novo valor da propriedade "Period". bool Period( int period // new period ) Parâmetros period [in] O novo valor da propriedade "Period". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Symbol Scale