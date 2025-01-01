Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectSubChartSymbol CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Symbol (Método Get) Obtém o valor da propriedade "Symbol". string Symbol() const Valor de retorno Valor da propriedade "Symbol" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna "". Symbol (Método Set) Define novo valor da propriedade "Symbol". bool Symbol( string symbol // new symbol ) Parâmetros symbol [in] O novo valor da propriedade "Símbolo". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Y_Size Period