Symbol (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Symbol".

string  Symbol() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Symbol" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna "".

Symbol (Método Set)

Define novo valor da propriedade "Symbol".

bool  Symbol(
   string  symbol      // new symbol
   )

Parâmetros

symbol

[in]  O novo valor da propriedade "Símbolo".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.