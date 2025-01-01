Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectSubChartX_Distance CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Distance (Método Get) Obtém o valor da propriedade "X_Distance". int X_Distance() const Valor de retorno Valor da propriedade "X_Distance" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. X_Distance (Método Set) Define novo valor da propriedade "X_Distance". bool X_Distance( int X // new value ) Parâmetros X [in] O novo valor da propriedade "X_Distance". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Create Y_Distance