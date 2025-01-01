Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectSubChartX_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Size (Método Get) Obtém o valor da propriedade "X_Size". int X_Size() const Valor de retorno Valor da propriedade "X_Size" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0. X_Size (Método Set) Define novo valor da propriedade "X_Size". bool X_Size( int X // new value ) Parâmetros X [in] O novo valor da propriedade "X_Size". Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada. Corner Y_Size