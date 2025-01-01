DocumentaçãoSeções
X_Size (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "X_Size".

int  X_Size() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "X_Size" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

X_Size (Método Set)

Define novo valor da propriedade "X_Size".

bool  X_Size(
   int  X      // new value
   )

Parâmetros

X

[in]  O novo valor da propriedade "X_Size".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.