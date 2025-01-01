- 取引サーバのリターンコード
런타임 오류
GetLastError()는 미리 정의된 변수 _LastError에 저장된 마지막 오류 코드를 반환하는 함수입니다. 이 값은 ResetLastError() 함수에 의해 0으로 재설정 할 수 있습니다.
|
정수
|
코드
|
설명
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
작업이 성공적으로 완료되었습니다
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
예상하지 못한 내부 오류
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
클라이언트 터미널 함수의 내부 호출에 잘못된 매개변수
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
시스템 기능을 호출할 때 잘못된 매개변수
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
메모리가 부족하여 시스템 기능을 수행할 수 없습니다
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
구조에는 문자열 및/또는 동적 배열 개체 및/또는 그러한 개체 및/또는 클래스의 구조가 포함됩니다
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
잘못된 유형, 잘못된 크기 또는 동적 배열의 손상된 개체 배열
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
메모리가 부족하여 배열을 재배치하거나 정적 어레이의 크기를 변경하려고 시도하지 못했습니다
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
메모리가 부족하여 문자열을 재배치할 수 없습니다
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
초기화되지 않은 문자열
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
유효하지 않은 날짜 및/또는 시간
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
배열의 총 요소 양은 2147483647을 초과할 수 없습니다
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
잘못된 포인터
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
포인터의 잘못된 유형
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
호출에 허용되지 않는 함수
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
이 이름의 리소스를 EX5에서 찾을 수 없습니다
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
지원되지 않는 리소스 유형 또는 해당 크기가 16 Mb를 초과합니다
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
리소스 이름이 63자를 초과합니다
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
산술 함수를 계산할 때 오버플로우가 발생했습니다
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Sleep() 호출 후 테스트 종료 날짜 종료
|
ERR_PROGRAM_STOPPED
|
4022
|
외부에서 테스트가 강제로 중지되었습니다. 예를 들어 최적화가 중단되거나, 시각적 테스트 창이 닫히거나, 테스트 에이전트가 중지되었습니다
|
ERR_INVALID_TYPE
|
4023
|
잘못된 유형
|
ERR_INVALID_HANDLE
|
4024
|
잘못된 핸들
|
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
|
4025
|
객체 풀이 채워짐
|
차트
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
잘못된 차트 ID
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
차트가 응답하지 않음
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
차트를 찾을 수 없음
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
차트에 이벤트를 처리할 수 있는 엑스퍼트 어드바이저가 없음
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
차트 열기 오류
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
차트 기호 및 기간을 변경하는데 실패함
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
차트 작업 함수에 대한 매개변수의 오류 값
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
타이머 생성 실패
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
잘못된 차트 속성 ID
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
스크린샷 생성 오류
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
차트를 탐색하는 중 오류
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
템플릿 적용 오류
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
지표가 포함된 하위 창을 찾을 수 없습니다
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
차트에 지표 추가 오류
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
차트 지표 추가 오류
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
지정된 차트에서 지표를 찾을 수 없습니다
|
그래픽 개체
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
그래픽 개체 작업 오류
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
그래픽 개체를 찾을 수 없습니다
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
그래픽 개체 속성의 ID가 잘못되었습니다
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
값에 해당하는 날짜를 가져올 수 없습니다
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없습니다
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
알 수 없는 기호
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
MarketWatch에서 기호가 선택되지 않았습니다
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
기호 속성의 잘못된 식별자
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
마지막 틱 시간을 알 수 없음(틱 없음)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
MarketWatch에서 기호 추가 또는 삭제 오류
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
종합 시세에서 선택한 심볼의 한도를 초과했습니다.
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade 함수 호출 시 잘못된 세션 ID
|
History Access
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
요청 내역을 찾을 수 없음
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
내역 속성의 ID가 잘못되었습니다
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
내역 요청 시간 초과
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
터미널 설정에 의해 제한된 요청된 막대 수
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
내역 로드 시 여러 오류 발생
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
수신 배열이 너무 작아 요청된 모든 데이터를 저장할 수 없습니다
|
Global_Variables
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 찾을 수 없습니다
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
이름이 같은 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 이미 있습니다
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
글로벌 변수가 수정되지 않았습니다
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
글로벌 변수 값이 있는 파일을 읽을 수 없습니다
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
글로벌 변수 값을 사용하여 파일을 쓸 수 없습니다
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
이메일 전송 실패
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
사운드 재생 실패
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
프로그램 속성의 식별자가 잘못되었습니다
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
터미널 속성의 식별자가 잘못되었습니다
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
FTP를 통한 파일 전송 실패
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
알림 전송에 실패
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
알림 전송 매개변수가 잘못되었습니다. 빈 문자열 또는 NULL이 SendNotification() 함수에 전달되었습니다
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
터미널의 잘못된 알림 설정 (ID가 지정되지 않았거나 권한이 설정되지 않음)
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
너무 잦은 알림 전송
|
ERR_FTP_NOSERVER
|
4519
|
FTP 서버가 지정되지 않았습니다
|
ERR_FTP_NOLOGIN
|
4520
|
FTP 사용자명이 지정되지 않았습니다
|
ERR_FTP_FILE_ERROR
|
4521
|
FTP 서버에서 보낼 MQL5\Files 디렉토리에서 파일을 찾을 수 없습니다
|
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
|
4522
|
FTP 연결 실패
|
ERR_FTP_CHANGEDIR
|
4523
|
서버에서 FTP 경로를 찾을 수 없습니다
|
사용자 지정 지표 버퍼
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
메모리가 부족하여 지표 버퍼를 배포할 수 없습니다
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
잘못된 지표 버퍼 인덱스
|
사용자 지정 지표 속성
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
잘못된 사용자 지정 지표 속성 ID
|
계정
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
잘못된 계정 속성 ID
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
잘못된 거래 속성 ID
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
엑스퍼트 어드바이저에 의한 트레이딩 금지
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
포지션을 찾을 수 없습니다
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
주문을 찾을 수 없습니다
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
딜을 찾을 수 없습니다
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
거래 요청 전송 실패
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
이익 또는 마진을 계산하지 못했습니다
|
지표
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
알 수 없는 기호
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
지표가 생성되지 않았습니다
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
지표를 추가할 수 있는 충분한 자금이 없습니다
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
지표를 다른 지표에 적용할 수 없습니다
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
차트에 지표 적용 오류
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
요청 데이터를 찾을 수 없습니다
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
잘못된 지표 핸들
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
지표 생성 시 잘못된 매개변수의 수
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
지표 작성 시 매개변수 없음
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
배열의 첫 번째 매개변수는 사용자 지정 지표의 이름이어야 합니다
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
지표를 만들 때 배열의 매개변수 유형이 잘못되었습니다
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
요청한 지표 버퍼의 인덱스가 잘못되었습니다
|
Depth of Market
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
Depth Of Market을 추가할 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
Depth Of Market을 제거할 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
Depth Of Market의 데이터를 가져올 수 없습니다
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
Depth Of Market에서 새 데이터를 수신하는 동안 오류가 발생했습니다
|
파일 작업
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
64개 이상의 파일을 동시에 열 수 없습니다
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
유효하지 않은 파일 이름
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
파일 이름이 너무 깁니다
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
파일 열기 오류
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
캐시를 읽을 메모리가 부족합니다
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
파일 삭제 오류
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
이 핸들이 있는 파일이 닫혔거나 전혀 열리지 않습니다
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
잘못된 파일 핸들
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
쓰기 위해 파일을 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
읽기 위해 파일을 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
파일을 바이너리 파일로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
파일을 텍스트로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
파일을 텍스트 또는 CSV로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
파일을 CSV로 열어야 합니다
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
파일 읽기 오류
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
파일이 바이너리 파일로 열렸으므로 문자열 크기를 지정해야 합니다
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
텍스트 파일은 문자열 배열이어야 하며, 기타 배열은 바이너리여야 합니다
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
파일이 아니라, 디렉토리입니다
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
파일이 존재하지 않습니다
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
파일을 재쓰기할 수 없습니다
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
잘못된 디렉토리 이름
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
디렉토리가 존재하지 않습니다
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
디렉토리가 아니라, 파일입니다
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
디렉토리를 제거할 수 없습니다
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
디렉토리 비우기 실패 (하나 이상의 파일이 차단되고 제거 작업이 실패했을 수 있음)
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
파일에 리소스를 쓰지 못했습니다
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
파일의 끝에 도달했기 때문에 CSV 파일(FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool)에서 다음 데이터를 읽을 수 없습니다
|
문자열 캐스팅
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
문자열에 데이터가 없습니다
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
잘못된 문자열 데이터
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
잘못된 문자열 시간
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
문자열을 날짜로 전환하는데 오류
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
문자열에 대해 메모리가 충분하지 않습니다
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
문자열 길이가 예상보다 적습니다
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
너무 큰 수, ULONG_MAX보다 큼
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
유효하지 않은 서식 문자열
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
서식 지정자의 양이 매개변수보다 큼
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
서식 지정자보다 많은 매개변수 양
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
문자열 유형의 매개변수가 손상됨
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
문자열 외부에 위치
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
문자열 끝에 0이 추가되어 사용할 수 없는 작업입니다
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
문자열로 변환할 때 알 수 없는 데이터 유형
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
손상된 문자열 개체
|
배열을 사용한 작업
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
호환되지 않는 배열을 복사. 문자열 배열은 문자열 배열 및 숫자 배열은 숫자 배열에만 복사할 수 있습니다
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
수신 배열이 AS_SERIES로 선언되었으며 크기가 부족합니다
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
시작 포지션이 배열 외부에 있는 너무 작은 배열입니다
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
0길이의 배열
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
숫자 배열이어야 합니다
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
1차원 배열이어야 합니다
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
시계열을 사용할 수 없습니다
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
double 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
float 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
long 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
int 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
short 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
char 유형의 배열이어야 합니다
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
문자열 배열 전용
|
OpenCL을 사용한 작업
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
OpenCL 기능은 이 컴퓨터에서 지원되지 않습니다
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
다음을 실행하는 동안 내부 오류가 발생했습니다: OpenCL 실행 중
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
유효하지 않은 OpenCL 핸들
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
다음을 생성하는데 오류: OpenCL 컨텍스트
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
OpenCL에서 실행 대기열을 만들지 못했습니다
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
다음 중 오류 발생: OpenCL 프로그램 컴파일링
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
너무 긴 커널 이름 (OpenCL 커널)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
다음 생성 시 오류: OpenCL 커널
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
다음 중 오류 발생: OpenCL 커널에 대한매개변수 설정 중
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
OpenCL 프로그램 런타임 오류
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
유효하지 않은 OpenCL 버퍼 크기
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
유효하지 않은 OpenCL 버퍼의 오프셋
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
다음을 생성하는데 실패: OpenCL 버퍼
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
너무 많은 OpenCL 개체
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
OpenCL 장치 선택 오류
|
데이터베이스 작업
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
내부 데이터베이스 오류
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
유효하지 않은 데이터베이스 핸들
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
허용되는 최대 데이터베이스 개체 수를 초과
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
데이터베이스 연결 오류
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
요청 실행 오류
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
요청 생성 오류
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
읽을 데이터가 더 없습니다
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
다음 요청 진입으로 이동 실패
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
요청 결과를 읽기 위한 데이터가 준비되지 않았습니다
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
SQL 요청에 매개변수를 자동 대체하지 못했습니다
|
WebRequest 작업
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
유효하지 않은 URL
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
지정 URL로 연결 실패
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
시간 초과
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
HTTP 요청 실패
|
네트워크 작업 (소켓)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
유효하지 않은 소켓 핸들이 함수로 전달됨
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
너무 많은 오픈 소캣 (최대 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
원격 호스트에 연결 실패
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
소켓에서 데이터 송수신 실패
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
보안 연결 설정을 실패 (TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
연결을 보호하는 인증서에 데이터가 없음
|
사용자 지정 기호
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
사용자 지정 기호를 지정해야 합니다
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
사용자 지정 기호의 이름이 잘못되었습니다. 기호 이름에는 구두점, 공백 또는 특수 문자(may only contain ".", "_", "&" and "#") 없이 라틴 문자만 사용할 수 있습니다. <, >, :, ", /,\, |, ?, *. 문자를 사용하지 마십시오
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
사용자 지정 기호의 이름이 너무 깁니다. 기호 이름의 길이는 끝 0자를 포함하여 32자를 초과할 수 없습니다
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
사용자 지정 기호의 경로가 너무 깁니다. 경로 길이는 "Custom\\", 기호 이름, 그룹 구분 기호 및 끝 0을 포함하여 128자를 초과할 수 없습니다
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
이름이 같은 사용자 지정 기호가 이미 있습니다
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
사용자 지정 기호를 작성, 삭제 또는 변경하는 동안 오류가 발생했습니다
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
마켓 워치(Market Watch)에서 선택한 사용자 지정 기호를 삭제하려고 합니다
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
유효하지 않은 사용자 지정 기호 속성
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
사용자 지정 기호의 속성을 설정하는 동안 잘못된 매개변수
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
사용자 지정 기호의 속성을 설정하는 동안 문자열 매개변수가 너무 깁니다
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
이코노믹 캘린더
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
배열의 크기가 부족하여 모든 값에 대한 설명을 수신할 수 없습니다
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
요청 시간 제한 초과
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
국가를 찾을 수 없습니다]
|
데이터베이스 작업
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
일반 오류
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite 내부 로직 오류
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
액세스 거부됨
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
콜백 루틴 중단이 요청됨
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
데이터베이스 파일 잠김
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
데이터베이스 테이블 잠김
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
작업을 완료하기에 충분하지 않은 메모리
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
읽기전용 데이터베이스에 쓰기 시도
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
sqlite3_interrupt()가 작업을 종료함
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Disk I/O error
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
데이터베이스 디스크 이미지가 손상됨
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
sqlite3_file_control()의 알 수 없는 작업 코드
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
데이터베이스가 가득 차서 삽입에 실패
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
데이터베이스 파일을 열 수 없습니다
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
데이터베이스 잠금 프로토콜 오류
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
내부 사용 전용
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
데이터베이스 개요 변경됨
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
문자열 또는 BLOB가 크기 제한을 초과
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
제약 위반으로 인해 중단
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
데이터 유형 일치하지 않음
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
라이브러리가 잘못 사용됨
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
호스트에서 지원되지 않는 OS 기능 사용
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
인증 거부됨
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
사용되지 않음
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
바인딩 매개변수 오류, 잘못된 인덱스
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
데이터베이스 파일이 아닌 열려 있는 파일
|
행렬 및 벡터 메서드
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
행렬/벡터 실행 하위 시스템의 내부 오류
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
행렬/벡터의 다음이 되지 않음 초기화
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
작동 중인 행렬/벡터의 크기가 일관되지 않음
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
유효하지 않은 행렬/벡터 크기
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
유효하지 않은 행렬/벡터 유형
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
이 행렬/벡터에 사용할 수 없는 함수
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
행렬/벡터에 숫자가 아닌 값이 포함됨(Nan/Inf)
|
ONNX models
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
ONNX 내부 오류
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
ONNX 런타임 API 초기화 오류
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
MQL5에서 지원하지 않는 속성 또는 값
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
ONNX 런타임 API 실행 오류
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
OnnxRun에 전달된 잘못된 매개변수 수
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
잘못된 매개변수 값
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
잘못된 매개변수 유형
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
잘못된 매개변수 사이즈
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
텐서 차원이 설정되지 않았거나 유효하지 않음
|
User-Defined Errors
|
|
|
65536
|
사용자 정의 오류는 이 코드로 시작합니다
