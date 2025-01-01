ERR_SUCCESS 0 작업이 성공적으로 완료되었습니다

ERR_INTERNAL_ERROR 4001 예상하지 못한 내부 오류

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 클라이언트 터미널 함수의 내부 호출에 잘못된 매개변수

ERR_INVALID_PARAMETER 4003 시스템 기능을 호출할 때 잘못된 매개변수

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 4004 메모리가 부족하여 시스템 기능을 수행할 수 없습니다

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 4005 구조에는 문자열 및/또는 동적 배열 개체 및/또는 그러한 개체 및/또는 클래스의 구조가 포함됩니다

ERR_INVALID_ARRAY 4006 잘못된 유형, 잘못된 크기 또는 동적 배열의 손상된 개체 배열

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 4007 메모리가 부족하여 배열을 재배치하거나 정적 어레이의 크기를 변경하려고 시도하지 못했습니다

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 4008 메모리가 부족하여 문자열을 재배치할 수 없습니다

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 4009 초기화되지 않은 문자열

ERR_INVALID_DATETIME 4010 유효하지 않은 날짜 및/또는 시간

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 4011 배열의 총 요소 양은 2147483647을 초과할 수 없습니다

ERR_INVALID_POINTER 4012 잘못된 포인터

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 4013 포인터의 잘못된 유형

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 4014 호출에 허용되지 않는 함수

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 4015 동적 리소스와 정적 리소스의 이름이 일치합니다

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 이 이름의 리소스를 EX5에서 찾을 수 없습니다

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 4017 지원되지 않는 리소스 유형 또는 해당 크기가 16 Mb를 초과합니다

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 리소스 이름이 63자를 초과합니다

ERR_MATH_OVERFLOW 4019 산술 함수를 계산할 때 오버플로우가 발생했습니다

ERR_SLEEP_ERROR 4020 Sleep() 호출 후 테스트 종료 날짜 종료

ERR_PROGRAM_STOPPED 4022 외부에서 테스트가 강제로 중지되었습니다. 예를 들어 최적화가 중단되거나, 시각적 테스트 창이 닫히거나, 테스트 에이전트가 중지되었습니다

ERR_INVALID_TYPE 4023 잘못된 유형

ERR_INVALID_HANDLE 4024 잘못된 핸들

ERR_TOO_MANY_OBJECTS 4025 객체 풀이 채워짐

차트

ERR_CHART_WRONG_ID 4101 잘못된 차트 ID

ERR_CHART_NO_REPLY 4102 차트가 응답하지 않음

ERR_CHART_NOT_FOUND 4103 차트를 찾을 수 없음

ERR_CHART_NO_EXPERT 4104 차트에 이벤트를 처리할 수 있는 엑스퍼트 어드바이저가 없음

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 4105 차트 열기 오류

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 4106 차트 기호 및 기간을 변경하는데 실패함

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 4107 차트 작업 함수에 대한 매개변수의 오류 값

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 4108 타이머 생성 실패

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 4109 잘못된 차트 속성 ID

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 4110 스크린샷 생성 오류

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 4111 차트를 탐색하는 중 오류

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 4112 템플릿 적용 오류

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 4113 지표가 포함된 하위 창을 찾을 수 없습니다

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 차트에 지표 추가 오류

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 4115 차트 지표 추가 오류

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 4116 지정된 차트에서 지표를 찾을 수 없습니다

그래픽 개체

ERR_OBJECT_ERROR 4201 그래픽 개체 작업 오류

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 4202 그래픽 개체를 찾을 수 없습니다

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 4203 그래픽 개체 속성의 ID가 잘못되었습니다

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 4204 값에 해당하는 날짜를 가져올 수 없습니다

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 4205 날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없습니다

MarketInfo

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 4301 알 수 없는 기호

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 MarketWatch에서 기호가 선택되지 않았습니다

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 4303 기호 속성의 잘못된 식별자

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 4304 마지막 틱 시간을 알 수 없음(틱 없음)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 4305 MarketWatch에서 기호 추가 또는 삭제 오류

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT 4306 종합 시세에서 선택한 심볼의 한도를 초과했습니다.

ERR_MARKET_SESSION_INDEX 4307 SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade 함수 호출 시 잘못된 세션 ID

History Access

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 4401 요청 내역을 찾을 수 없음

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 4402 내역 속성의 ID가 잘못되었습니다

ERR_HISTORY_TIMEOUT 4403 내역 요청 시간 초과

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT 4404 터미널 설정에 의해 제한된 요청된 막대 수

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS 4405 내역 로드 시 여러 오류 발생

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER 4407 수신 배열이 너무 작아 요청된 모든 데이터를 저장할 수 없습니다

Global_Variables

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 4501 클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 찾을 수 없습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 4502 이름이 같은 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 이미 있습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED 4503 글로벌 변수가 수정되지 않았습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD 4504 글로벌 변수 값이 있는 파일을 읽을 수 없습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE 4505 글로벌 변수 값을 사용하여 파일을 쓸 수 없습니다

ERR_MAIL_SEND_FAILED 4510 이메일 전송 실패

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 4511 사운드 재생 실패

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 4512 프로그램 속성의 식별자가 잘못되었습니다

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 4513 터미널 속성의 식별자가 잘못되었습니다

ERR_FTP_SEND_FAILED 4514 FTP를 통한 파일 전송 실패

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 4515 알림 전송에 실패

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER 4516 알림 전송 매개변수가 잘못되었습니다. 빈 문자열 또는 NULL이 SendNotification() 함수에 전달되었습니다

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 4517 터미널의 잘못된 알림 설정 (ID가 지정되지 않았거나 권한이 설정되지 않음)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 4518 너무 잦은 알림 전송

ERR_FTP_NOSERVER 4519 FTP 서버가 지정되지 않았습니다

ERR_FTP_NOLOGIN 4520 FTP 사용자명이 지정되지 않았습니다

ERR_FTP_FILE_ERROR 4521 FTP 서버에서 보낼 MQL5\Files 디렉토리에서 파일을 찾을 수 없습니다

ERR_FTP_CONNECT_FAILED 4522 FTP 연결 실패

ERR_FTP_CHANGEDIR 4523 서버에서 FTP 경로를 찾을 수 없습니다

사용자 지정 지표 버퍼

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 4601 메모리가 부족하여 지표 버퍼를 배포할 수 없습니다

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 잘못된 지표 버퍼 인덱스

사용자 지정 지표 속성

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 4603 잘못된 사용자 지정 지표 속성 ID

계정

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 4701 잘못된 계정 속성 ID

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 4751 잘못된 거래 속성 ID

ERR_TRADE_DISABLED 4752 엑스퍼트 어드바이저에 의한 트레이딩 금지

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 4753 포지션을 찾을 수 없습니다

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 4754 주문을 찾을 수 없습니다

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 4755 딜을 찾을 수 없습니다

ERR_TRADE_SEND_FAILED 4756 거래 요청 전송 실패

ERR_TRADE_CALC_FAILED 4758 이익 또는 마진을 계산하지 못했습니다

지표

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 알 수 없는 기호

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 4802 지표가 생성되지 않았습니다

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 4803 지표를 추가할 수 있는 충분한 자금이 없습니다

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 4804 지표를 다른 지표에 적용할 수 없습니다

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 4805 차트에 지표 적용 오류

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 4806 요청 데이터를 찾을 수 없습니다

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 잘못된 지표 핸들

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 지표 생성 시 잘못된 매개변수의 수

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 지표 작성 시 매개변수 없음

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 배열의 첫 번째 매개변수는 사용자 지정 지표의 이름이어야 합니다

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 지표를 만들 때 배열의 매개변수 유형이 잘못되었습니다

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 4812 요청한 지표 버퍼의 인덱스가 잘못되었습니다

Depth of Market

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 4901 Depth Of Market을 추가할 수 없습니다

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 4902 Depth Of Market을 제거할 수 없습니다

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 4903 Depth Of Market의 데이터를 가져올 수 없습니다

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 4904 Depth Of Market에서 새 데이터를 수신하는 동안 오류가 발생했습니다

파일 작업

ERR_TOO_MANY_FILES 5001 64개 이상의 파일을 동시에 열 수 없습니다

ERR_WRONG_FILENAME 5002 유효하지 않은 파일 이름

ERR_TOO_LONG_FILENAME 5003 파일 이름이 너무 깁니다

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 5004 파일 열기 오류

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 5005 캐시를 읽을 메모리가 부족합니다

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 5006 파일 삭제 오류

ERR_INVALID_FILEHANDLE 5007 이 핸들이 있는 파일이 닫혔거나 전혀 열리지 않습니다

ERR_WRONG_FILEHANDLE 5008 잘못된 파일 핸들

ERR_FILE_NOTTOWRITE 5009 쓰기 위해 파일을 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTTOREAD 5010 읽기 위해 파일을 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTBIN 5011 파일을 바이너리 파일로 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTTXT 5012 파일을 텍스트로 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 5013 파일을 텍스트 또는 CSV로 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTCSV 5014 파일을 CSV로 열어야 합니다

ERR_FILE_READERROR 5015 파일 읽기 오류

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 5016 파일이 바이너리 파일로 열렸으므로 문자열 크기를 지정해야 합니다

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 5017 텍스트 파일은 문자열 배열이어야 하며, 기타 배열은 바이너리여야 합니다

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 5018 파일이 아니라, 디렉토리입니다

ERR_FILE_NOT_EXIST 5019 파일이 존재하지 않습니다

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 5020 파일을 재쓰기할 수 없습니다

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 5021 잘못된 디렉토리 이름

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 5022 디렉토리가 존재하지 않습니다

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 5023 디렉토리가 아니라, 파일입니다

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 5024 디렉토리를 제거할 수 없습니다

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 5025 디렉토리 비우기 실패 (하나 이상의 파일이 차단되고 제거 작업이 실패했을 수 있음)

ERR_FILE_WRITEERROR 5026 파일에 리소스를 쓰지 못했습니다

ERR_FILE_ENDOFFILE 5027 파일의 끝에 도달했기 때문에 CSV 파일(FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool)에서 다음 데이터를 읽을 수 없습니다

문자열 캐스팅

ERR_NO_STRING_DATE 5030 문자열에 데이터가 없습니다

ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 잘못된 문자열 데이터

ERR_WRONG_STRING_TIME 5032 잘못된 문자열 시간

ERR_STRING_TIME_ERROR 5033 문자열을 날짜로 전환하는데 오류

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 5034 문자열에 대해 메모리가 충분하지 않습니다

ERR_STRING_SMALL_LEN 5035 문자열 길이가 예상보다 적습니다

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 5036 너무 큰 수, ULONG_MAX보다 큼

ERR_WRONG_FORMATSTRING 5037 유효하지 않은 서식 문자열

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 서식 지정자의 양이 매개변수보다 큼

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 서식 지정자보다 많은 매개변수 양

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 5040 문자열 유형의 매개변수가 손상됨

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 5041 문자열 외부에 위치

ERR_STRING_ZEROADDED 5042 문자열 끝에 0이 추가되어 사용할 수 없는 작업입니다

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 5043 문자열로 변환할 때 알 수 없는 데이터 유형

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 5044 손상된 문자열 개체

배열을 사용한 작업

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 5050 호환되지 않는 배열을 복사. 문자열 배열은 문자열 배열 및 숫자 배열은 숫자 배열에만 복사할 수 있습니다

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 5051 수신 배열이 AS_SERIES로 선언되었으며 크기가 부족합니다

ERR_SMALL_ARRAY 5052 시작 포지션이 배열 외부에 있는 너무 작은 배열입니다

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 5053 0길이의 배열

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 5054 숫자 배열이어야 합니다

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 5055 1차원 배열이어야 합니다

ERR_SERIES_ARRAY 5056 시계열을 사용할 수 없습니다

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 5057 double 유형의 배열이어야 합니다

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 5058 float 유형의 배열이어야 합니다

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 5059 long 유형의 배열이어야 합니다

ERR_INT_ARRAY_ONLY 5060 int 유형의 배열이어야 합니다

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 5061 short 유형의 배열이어야 합니다

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 5062 char 유형의 배열이어야 합니다

ERR_STRING_ARRAY_ONLY 5063 문자열 배열 전용

OpenCL을 사용한 작업

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED 5100 OpenCL 기능은 이 컴퓨터에서 지원되지 않습니다

ERR_OPENCL_INTERNAL 5101 다음을 실행하는 동안 내부 오류가 발생했습니다: OpenCL 실행 중

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 5102 유효하지 않은 OpenCL 핸들

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 5103 다음을 생성하는데 오류: OpenCL 컨텍스트

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 5104 OpenCL에서 실행 대기열을 만들지 못했습니다

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE 5105 다음 중 오류 발생: OpenCL 프로그램 컴파일링

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME 5106 너무 긴 커널 이름 (OpenCL 커널)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 5107 다음 생성 시 오류: OpenCL 커널

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 5108 다음 중 오류 발생: OpenCL 커널에 대한매개변수 설정 중

ERR_OPENCL_EXECUTE 5109 OpenCL 프로그램 런타임 오류

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 5110 유효하지 않은 OpenCL 버퍼 크기

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 5111 유효하지 않은 OpenCL 버퍼의 오프셋

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 5112 다음을 생성하는데 실패: OpenCL 버퍼

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS 5113 너무 많은 OpenCL 개체

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE 5114 OpenCL 장치 선택 오류

데이터베이스 작업

ERR_DATABASE_INTERNAL 5120 내부 데이터베이스 오류

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 5121 유효하지 않은 데이터베이스 핸들

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS 5122 허용되는 최대 데이터베이스 개체 수를 초과

ERR_DATABASE_CONNECT 5123 데이터베이스 연결 오류

ERR_DATABASE_EXECUTE 5124 요청 실행 오류

ERR_DATABASE_PREPARE 5125 요청 생성 오류

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA 5126 읽을 데이터가 더 없습니다

ERR_DATABASE_STEP 5127 다음 요청 진입으로 이동 실패

ERR_DATABASE_NOT_READY 5128 요청 결과를 읽기 위한 데이터가 준비되지 않았습니다

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS 5129 SQL 요청에 매개변수를 자동 대체하지 못했습니다

WebRequest 작업

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 5200 유효하지 않은 URL

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 5201 지정 URL로 연결 실패

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 5202 시간 초과

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED 5203 HTTP 요청 실패

네트워크 작업 (소켓)

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE 5270 유효하지 않은 소켓 핸들이 함수로 전달됨

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED 5271 너무 많은 오픈 소캣 (최대 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT 5272 원격 호스트에 연결 실패

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR 5273 소켓에서 데이터 송수신 실패

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED 5274 보안 연결 설정을 실패 (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE 5275 연결을 보호하는 인증서에 데이터가 없음

사용자 지정 기호

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL 5300 사용자 지정 기호를 지정해야 합니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME 5301 사용자 지정 기호의 이름이 잘못되었습니다. 기호 이름에는 구두점, 공백 또는 특수 문자(may only contain ".", "_", "&" and "#") 없이 라틴 문자만 사용할 수 있습니다. <, >, :, ", /,\, |, ?, *. 문자를 사용하지 마십시오

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG 5302 사용자 지정 기호의 이름이 너무 깁니다. 기호 이름의 길이는 끝 0자를 포함하여 32자를 초과할 수 없습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG 5303 사용자 지정 기호의 경로가 너무 깁니다. 경로 길이는 "Custom\\", 기호 이름, 그룹 구분 기호 및 끝 0을 포함하여 128자를 초과할 수 없습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST 5304 이름이 같은 사용자 지정 기호가 이미 있습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR 5305 사용자 지정 기호를 작성, 삭제 또는 변경하는 동안 오류가 발생했습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED 5306 마켓 워치(Market Watch)에서 선택한 사용자 지정 기호를 삭제하려고 합니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG 5307 유효하지 않은 사용자 지정 기호 속성

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308 사용자 지정 기호의 속성을 설정하는 동안 잘못된 매개변수

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG 5309 사용자 지정 기호의 속성을 설정하는 동안 문자열 매개변수가 너무 깁니다

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER 5310 배열의 틱은 시간 순서대로 배열되지 않습니다

이코노믹 캘린더

ERR_CALENDAR_MORE_DATA 5400 배열의 크기가 부족하여 모든 값에 대한 설명을 수신할 수 없습니다

ERR_CALENDAR_TIMEOUT 5401 요청 시간 제한 초과

ERR_CALENDAR_NO_DATA 5402 국가를 찾을 수 없습니다]

데이터베이스 작업

ERR_DATABASE_ERROR 5601 일반 오류

ERR_DATABASE_LOGIC 5602 SQLite 내부 로직 오류

ERR_DATABASE_PERM 5603 액세스 거부됨

ERR_DATABASE_ABORT 5604 콜백 루틴 중단이 요청됨

ERR_DATABASE_BUSY 5605 데이터베이스 파일 잠김

ERR_DATABASE_LOCKED 5606 데이터베이스 테이블 잠김

ERR_DATABASE_NOMEM 5607 작업을 완료하기에 충분하지 않은 메모리

ERR_DATABASE_READONLY 5608 읽기전용 데이터베이스에 쓰기 시도

ERR_DATABASE_INTERRUPT 5609 sqlite3_interrupt()가 작업을 종료함

ERR_DATABASE_IOERR 5610 Disk I/O error

ERR_DATABASE_CORRUPT 5611 데이터베이스 디스크 이미지가 손상됨

ERR_DATABASE_NOTFOUND 5612 sqlite3_file_control()의 알 수 없는 작업 코드

ERR_DATABASE_FULL 5613 데이터베이스가 가득 차서 삽입에 실패

ERR_DATABASE_CANTOPEN 5614 데이터베이스 파일을 열 수 없습니다

ERR_DATABASE_PROTOCOL 5615 데이터베이스 잠금 프로토콜 오류

ERR_DATABASE_EMPTY 5616 내부 사용 전용

ERR_DATABASE_SCHEMA 5617 데이터베이스 개요 변경됨

ERR_DATABASE_TOOBIG 5618 문자열 또는 BLOB가 크기 제한을 초과

ERR_DATABASE_CONSTRAINT 5619 제약 위반으로 인해 중단

ERR_DATABASE_MISMATCH 5620 데이터 유형 일치하지 않음

ERR_DATABASE_MISUSE 5621 라이브러리가 잘못 사용됨

ERR_DATABASE_NOLFS 5622 호스트에서 지원되지 않는 OS 기능 사용

ERR_DATABASE_AUTH 5623 인증 거부됨

ERR_DATABASE_FORMAT 5624 사용되지 않음

ERR_DATABASE_RANGE 5625 바인딩 매개변수 오류, 잘못된 인덱스

ERR_DATABASE_NOTADB 5626 데이터베이스 파일이 아닌 열려 있는 파일

행렬 및 벡터 메서드

ERR_MATRIX_INTERNAL 5700 행렬/벡터 실행 하위 시스템의 내부 오류

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED 5701 행렬/벡터의 다음이 되지 않음 초기화

ERR_MATRIX_INCONSISTENT 5702 작동 중인 행렬/벡터의 크기가 일관되지 않음

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE 5703 유효하지 않은 행렬/벡터 크기

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE 5704 유효하지 않은 행렬/벡터 유형

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED 5705 이 행렬/벡터에 사용할 수 없는 함수

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN 5706 행렬/벡터에 숫자가 아닌 값이 포함됨(Nan/Inf)

ONNX models

ERR_ONNX_INTERNAL 5800 ONNX 내부 오류

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED 5801 ONNX 런타임 API 초기화 오류

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED 5802 MQL5에서 지원하지 않는 속성 또는 값

ERR_ONNX_RUN_FAILED 5803 ONNX 런타임 API 실행 오류

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT 5804 OnnxRun에 전달된 잘못된 매개변수 수

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER 5805 잘못된 매개변수 값

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE 5806 잘못된 매개변수 유형

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE 5807 잘못된 매개변수 사이즈

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION 5808 텐서 차원이 설정되지 않았거나 유효하지 않음

User-Defined Errors