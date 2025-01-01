문서화섹션
런타임 오류

GetLastError()는 미리 정의된 변수 _LastError에 저장된 마지막 오류 코드를 반환하는 함수입니다. 이 값은 ResetLastError() 함수에 의해 0으로 재설정 할 수 있습니다.

정수

코드

설명

ERR_SUCCESS

0

작업이 성공적으로 완료되었습니다

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

예상하지 못한 내부 오류

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

클라이언트 터미널 함수의 내부 호출에 잘못된 매개변수

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

시스템 기능을 호출할 때 잘못된 매개변수

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

메모리가 부족하여 시스템 기능을 수행할 수 없습니다

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

구조에는 문자열 및/또는 동적 배열 개체 및/또는 그러한 개체 및/또는 클래스의 구조가 포함됩니다

ERR_INVALID_ARRAY

4006

잘못된 유형, 잘못된 크기 또는 동적 배열의 손상된 개체 배열

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

메모리가 부족하여 배열을 재배치하거나 정적 어레이의 크기를 변경하려고 시도하지 못했습니다

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

메모리가 부족하여 문자열을 재배치할 수 없습니다

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

초기화되지 않은 문자열

ERR_INVALID_DATETIME

4010

유효하지 않은 날짜 및/또는 시간

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

배열의 총 요소 양은 2147483647을 초과할 수 없습니다

ERR_INVALID_POINTER

4012

잘못된 포인터

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

포인터의 잘못된 유형

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

호출에 허용되지 않는 함수

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

동적 리소스와 정적 리소스의 이름이 일치합니다

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

이 이름의 리소스를 EX5에서 찾을 수 없습니다

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

지원되지 않는 리소스 유형 또는 해당 크기가 16 Mb를 초과합니다

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

리소스 이름이 63자를 초과합니다

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

산술 함수를 계산할 때 오버플로우가 발생했습니다

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Sleep() 호출 후 테스트 종료 날짜 종료

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

외부에서 테스트가 강제로 중지되었습니다. 예를 들어 최적화가 중단되거나, 시각적 테스트 창이 닫히거나, 테스트 에이전트가 중지되었습니다

ERR_INVALID_TYPE

4023

잘못된 유형

ERR_INVALID_HANDLE

4024

잘못된 핸들

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

객체 풀이 채워짐

차트

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

잘못된 차트 ID

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

차트가 응답하지 않음

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

차트를 찾을 수 없음

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

차트에 이벤트를 처리할 수 있는 엑스퍼트 어드바이저가 없음

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

차트 열기 오류

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

차트 기호 및 기간을 변경하는데 실패함

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

차트 작업 함수에 대한 매개변수의 오류 값

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

타이머 생성 실패

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

잘못된 차트 속성 ID

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

스크린샷 생성 오류

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

차트를 탐색하는 중 오류

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

템플릿 적용 오류

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

지표가 포함된 하위 창을 찾을 수 없습니다

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

차트에 지표 추가 오류

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

차트 지표 추가 오류

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

지정된 차트에서 지표를 찾을 수 없습니다

그래픽 개체

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

그래픽 개체 작업 오류

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

그래픽 개체를 찾을 수 없습니다

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

그래픽 개체 속성의 ID가 잘못되었습니다

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

값에 해당하는 날짜를 가져올 수 없습니다

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없습니다

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

알 수 없는 기호

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

MarketWatch에서 기호가 선택되지 않았습니다

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

기호 속성의 잘못된 식별자

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

마지막 틱 시간을 알 수 없음(틱 없음)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

MarketWatch에서 기호 추가 또는 삭제 오류

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

종합 시세에서 선택한 심볼의 한도를 초과했습니다.

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade 함수 호출 시 잘못된 세션 ID

History Access

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

요청 내역을 찾을 수 없음

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

내역 속성의 ID가 잘못되었습니다

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

내역 요청 시간 초과

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

터미널 설정에 의해 제한된 요청된 막대 수

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

내역 로드 시 여러 오류 발생

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

수신 배열이 너무 작아 요청된 모든 데이터를 저장할 수 없습니다

Global_Variables

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

클라이언트 터미널의 글로벌 변수를 찾을 수 없습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

이름이 같은 클라이언트 터미널의 글로벌 변수가 이미 있습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

글로벌 변수가 수정되지 않았습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

글로벌 변수 값이 있는 파일을 읽을 수 없습니다

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

글로벌 변수 값을 사용하여 파일을 쓸 수 없습니다

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

이메일 전송 실패

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

사운드 재생 실패

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

프로그램 속성의 식별자가 잘못되었습니다

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

터미널 속성의 식별자가 잘못되었습니다

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

FTP를 통한 파일 전송 실패

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

알림 전송에 실패

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

알림 전송 매개변수가 잘못되었습니다. 빈 문자열 또는 NULLSendNotification() 함수에 전달되었습니다

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

터미널의 잘못된 알림 설정 (ID가 지정되지 않았거나 권한이 설정되지 않음)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

너무 잦은 알림 전송

ERR_FTP_NOSERVER

4519

FTP 서버가 지정되지 않았습니다

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

FTP 사용자명이 지정되지 않았습니다

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

FTP 서버에서 보낼 MQL5\Files 디렉토리에서 파일을 찾을 수 없습니다

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

FTP 연결 실패

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

서버에서 FTP 경로를 찾을 수 없습니다

사용자 지정 지표 버퍼

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

메모리가 부족하여 지표 버퍼를 배포할 수 없습니다

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

잘못된 지표 버퍼 인덱스

사용자 지정 지표 속성

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

잘못된 사용자 지정 지표 속성 ID

계정

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

잘못된 계정 속성 ID

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

잘못된 거래 속성 ID

ERR_TRADE_DISABLED

4752

엑스퍼트 어드바이저에 의한 트레이딩 금지

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

포지션을 찾을 수 없습니다

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

주문을 찾을 수 없습니다

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

딜을 찾을 수 없습니다

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

거래 요청 전송 실패

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

이익 또는 마진을 계산하지 못했습니다

지표

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

알 수 없는 기호

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

지표가 생성되지 않았습니다

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

지표를 추가할 수 있는 충분한 자금이 없습니다

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

지표를 다른 지표에 적용할 수 없습니다

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

차트에 지표 적용 오류

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

요청 데이터를 찾을 수 없습니다

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

잘못된 지표 핸들

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

지표 생성 시 잘못된 매개변수의 수

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

지표 작성 시 매개변수 없음

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

배열의 첫 번째 매개변수는 사용자 지정 지표의 이름이어야 합니다

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

지표를 만들 때 배열의 매개변수 유형이 잘못되었습니다

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

요청한 지표 버퍼의 인덱스가 잘못되었습니다

Depth of Market

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

Depth Of Market을 추가할 수 없습니다

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

Depth Of Market을 제거할 수 없습니다

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

Depth Of Market의 데이터를 가져올 수 없습니다

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Depth Of Market에서 새 데이터를 수신하는 동안 오류가 발생했습니다

파일 작업

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

64개 이상의 파일을 동시에 열 수 없습니다

ERR_WRONG_FILENAME

5002

유효하지 않은 파일 이름

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

파일 이름이 너무 깁니다

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

파일 열기 오류

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

캐시를 읽을 메모리가 부족합니다

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

파일 삭제 오류

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

이 핸들이 있는 파일이 닫혔거나 전혀 열리지 않습니다

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

잘못된 파일 핸들

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

쓰기 위해 파일을 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

읽기 위해 파일을 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTBIN

5011

파일을 바이너리 파일로 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTTXT

5012

파일을 텍스트로 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

파일을 텍스트 또는 CSV로 열어야 합니다

ERR_FILE_NOTCSV

5014

파일을 CSV로 열어야 합니다

ERR_FILE_READERROR

5015

파일 읽기 오류

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

파일이 바이너리 파일로 열렸으므로 문자열 크기를 지정해야 합니다

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

텍스트 파일은 문자열 배열이어야 하며, 기타 배열은 바이너리여야 합니다

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

파일이 아니라, 디렉토리입니다

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

파일이 존재하지 않습니다

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

파일을 재쓰기할 수 없습니다

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

잘못된 디렉토리 이름

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

디렉토리가 존재하지 않습니다

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

디렉토리가 아니라, 파일입니다

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

디렉토리를 제거할 수 없습니다

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

디렉토리 비우기 실패 (하나 이상의 파일이 차단되고 제거 작업이 실패했을 수 있음)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

파일에 리소스를 쓰지 못했습니다

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

파일의 끝에 도달했기 때문에 CSV 파일(FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool)에서 다음 데이터를 읽을 수 없습니다

문자열 캐스팅

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

문자열에 데이터가 없습니다

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

잘못된 문자열 데이터

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

잘못된 문자열 시간

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

문자열을 날짜로 전환하는데 오류

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

문자열에 대해 메모리가 충분하지 않습니다

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

문자열 길이가 예상보다 적습니다

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

너무 큰 수, ULONG_MAX보다 큼

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

유효하지 않은 서식 문자열

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

서식 지정자의 양이 매개변수보다 큼

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

서식 지정자보다 많은 매개변수 양

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

문자열 유형의 매개변수가 손상됨

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

문자열 외부에 위치

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

문자열 끝에 0이 추가되어 사용할 수 없는 작업입니다

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

문자열로 변환할 때 알 수 없는 데이터 유형

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

손상된 문자열 개체

배열을 사용한 작업

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

호환되지 않는 배열을 복사. 문자열 배열은 문자열 배열 및 숫자 배열은 숫자 배열에만 복사할 수 있습니다

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

수신 배열이 AS_SERIES로 선언되었으며 크기가 부족합니다

ERR_SMALL_ARRAY

5052

시작 포지션이 배열 외부에 있는 너무 작은 배열입니다

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

0길이의 배열

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

숫자 배열이어야 합니다

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

1차원 배열이어야 합니다

ERR_SERIES_ARRAY

5056

시계열을 사용할 수 없습니다

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

double 유형의 배열이어야 합니다

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

float 유형의 배열이어야 합니다

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

long 유형의 배열이어야 합니다

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

int 유형의 배열이어야 합니다

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

short 유형의 배열이어야 합니다

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

char 유형의 배열이어야 합니다

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

문자열 배열 전용

OpenCL을 사용한 작업

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

OpenCL 기능은 이 컴퓨터에서 지원되지 않습니다

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

다음을 실행하는 동안 내부 오류가 발생했습니다: OpenCL 실행 중

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

유효하지 않은 OpenCL 핸들

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

다음을 생성하는데 오류: OpenCL 컨텍스트

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

OpenCL에서 실행 대기열을 만들지 못했습니다

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

다음 중 오류 발생: OpenCL 프로그램 컴파일링

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

너무 긴 커널 이름 (OpenCL 커널)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

다음 생성 시 오류: OpenCL 커널

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

다음 중 오류 발생: OpenCL 커널에 대한매개변수 설정

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

OpenCL 프로그램 런타임 오류

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

유효하지 않은 OpenCL 버퍼 크기

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

유효하지 않은 OpenCL 버퍼의 오프셋

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

다음을 생성하는데 실패: OpenCL 버퍼

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

너무 많은 OpenCL 개체

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

OpenCL 장치 선택 오류

데이터베이스 작업

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

내부 데이터베이스 오류

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

유효하지 않은 데이터베이스 핸들

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

허용되는 최대 데이터베이스 개체 수를 초과

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

데이터베이스 연결 오류

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

요청 실행 오류

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

요청 생성 오류

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

읽을 데이터가 더 없습니다

ERR_DATABASE_STEP

5127

다음 요청 진입으로 이동 실패

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

요청 결과를 읽기 위한 데이터가 준비되지 않았습니다

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

SQL 요청에 매개변수를 자동 대체하지 못했습니다

WebRequest 작업

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

유효하지 않은 URL

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

지정 URL로 연결 실패

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

시간 초과

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

HTTP 요청 실패

네트워크 작업 (소켓)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

유효하지 않은 소켓 핸들이 함수로 전달됨

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

너무 많은 오픈 소캣 (최대 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

원격 호스트에 연결 실패

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

소켓에서 데이터 송수신 실패

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

보안 연결 설정을 실패 (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

연결을 보호하는 인증서에 데이터가 없음

사용자 지정 기호

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

사용자 지정 기호를 지정해야 합니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

사용자 지정 기호의 이름이 잘못되었습니다. 기호 이름에는 구두점, 공백 또는 특수 문자(may only contain ".", "_", "&" and "#") 없이 라틴 문자만 사용할 수 있습니다. <, >, :, ", /,\, |, ?, *. 문자를 사용하지 마십시오

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

사용자 지정 기호의 이름이 너무 깁니다. 기호 이름의 길이는 끝 0자를 포함하여 32자를 초과할 수 없습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

사용자 지정 기호의 경로가 너무 깁니다. 경로 길이는 "Custom\\", 기호 이름, 그룹 구분 기호 및 끝 0을 포함하여 128자를 초과할 수 없습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

이름이 같은 사용자 지정 기호가 이미 있습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

사용자 지정 기호를 작성, 삭제 또는 변경하는 동안 오류가 발생했습니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

마켓 워치(Market Watch)에서 선택한 사용자 지정 기호를 삭제하려고 합니다

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

유효하지 않은 사용자 지정 기호 속성

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

사용자 지정 기호의 속성을 설정하는 동안 잘못된 매개변수

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

사용자 지정 기호의 속성을 설정하는 동안 문자열 매개변수가 너무 깁니다

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

배열의 은 시간 순서대로 배열되지 않습니다

이코노믹 캘린더

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

배열의 크기가 부족하여 모든 값에 대한 설명을 수신할 수 없습니다

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

요청 시간 제한 초과

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

국가를 찾을 수 없습니다]

데이터베이스 작업

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

일반 오류

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite 내부 로직 오류

ERR_DATABASE_PERM

5603

액세스 거부됨

ERR_DATABASE_ABORT

5604

콜백 루틴 중단이 요청됨

ERR_DATABASE_BUSY

5605

데이터베이스 파일 잠김

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

데이터베이스 테이블 잠김

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

작업을 완료하기에 충분하지 않은 메모리

ERR_DATABASE_READONLY

5608

읽기전용 데이터베이스에 쓰기 시도

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

sqlite3_interrupt()가 작업을 종료함

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Disk I/O error

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

데이터베이스 디스크 이미지가 손상됨

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

sqlite3_file_control()의 알 수 없는 작업 코드

ERR_DATABASE_FULL

5613

데이터베이스가 가득 차서 삽입에 실패

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

데이터베이스 파일을 열 수 없습니다

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

데이터베이스 잠금 프로토콜 오류

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

내부 사용 전용

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

데이터베이스 개요 변경됨

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

문자열 또는 BLOB가 크기 제한을 초과

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

제약 위반으로 인해 중단

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

데이터 유형 일치하지 않음

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

라이브러리가 잘못 사용됨

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

호스트에서 지원되지 않는 OS 기능 사용

ERR_DATABASE_AUTH

5623

인증 거부됨

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

사용되지 않음

ERR_DATABASE_RANGE

5625

바인딩 매개변수 오류, 잘못된 인덱스

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

데이터베이스 파일이 아닌 열려 있는 파일

행렬 및 벡터 메서드

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

행렬/벡터 실행 하위 시스템의 내부 오류

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

행렬/벡터의 다음이 되지 않음 초기화

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

작동 중인 행렬/벡터의 크기가 일관되지 않음

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

유효하지 않은 행렬/벡터 크기

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

유효하지 않은 행렬/벡터 유형

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

이 행렬/벡터에 사용할 수 없는 함수

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

행렬/벡터에 숫자가 아닌 값이 포함됨(Nan/Inf)

ONNX models

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

ONNX 내부 오류

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

ONNX 런타임 API 초기화 오류

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

MQL5에서 지원하지 않는 속성 또는 값

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

ONNX 런타임 API 실행 오류

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

OnnxRun에 전달된 잘못된 매개변수 수

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

잘못된 매개변수 값

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

잘못된 매개변수 유형

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

잘못된 매개변수 사이즈

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

텐서 차원이 설정되지 않았거나 유효하지 않음

User-Defined Errors

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

사용자 정의 오류는 이 코드로 시작합니다

