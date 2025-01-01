사용자 지정 지표 속성

사용자 지정 지표에 사용할 수 있는 지표 버퍼 수는 제한이 없습니다. 그러나 SetIndexBuffer() 함수를 사용하여 지표 버퍼로 지정된 각 배열에 대해 저장할 데이터 유형을 지정해야 합니다. 이 값은 ENUM_INDEXBUFFER_TYPE 열거값 중 하나일 수 있습니다.

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE

ID 설명 INDICATOR_DATA 그릴 데이터 INDICATOR_COLOR_INDEX 색상 INDICATOR_CALCULATIONS 중간 계산을 위한 보조 버퍼

사용자 지정 지표에는 편리하게 표시할 수 있는 많은 설정이 있습니다. 이러한 설정은 IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() 및 IndicatorSetString() 함수를 사용하여 해당 지표 특성을 할당하여 수행됩니다. 지표 속성 식별자가 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY 열거에 나열됩니다.

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

ID 설명 속성 유형 INDICATOR_DIGITS 지시자 값 도면의 정확도 int INDICATOR_HEIGHT 지표 창의 고정 높이 (전처리기 명령 #property indicator_height) int INDICATOR_LEVELS 지표 창의 레벨의 수 int INDICATOR_LEVELCOLOR 레벨 선의 색상 색상 제어자 = 레벨 숫자 INDICATOR_LEVELSTYLE 레벨 선의 스타일 ENUM_LINE_STYLE 제어자 = 레벨 숫자 INDICATOR_LEVELWIDTH 레벨 선의 두께 int 제어자 = 레벨 숫자 INDICATOR_FIXED_MINIMUM 지표 창의 최소값 수정. 속성은 오직 IndicatorSetInteger() 함수로만 작성 가능합니다 bool INDICATOR_FIXED_MAXIMUM 지표 창의 최대값 수정. 속성은 오직 IndicatorSetInteger() 함수로만 작성 가능합니다 bool

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE

ID 설명 속성 유형 INDICATOR_MINIMUM 지표 창의 최소값 double INDICATOR_MAXIMUM 지표 창의 최대값 double INDICATOR_LEVELVALUE 레벨 값 double 제어자 = 레벨 숫자

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING

ID 설명 속성 유형 INDICATOR_SHORTNAME short 지표 이름 string INDICATOR_LEVELTEXT 레벨 설명 string 제어자 = 레벨 숫자

