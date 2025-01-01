사용자 지정 지표 속성
사용자 지정 지표에 사용할 수 있는 지표 버퍼 수는 제한이 없습니다. 그러나 SetIndexBuffer() 함수를 사용하여 지표 버퍼로 지정된 각 배열에 대해 저장할 데이터 유형을 지정해야 합니다. 이 값은 ENUM_INDEXBUFFER_TYPE 열거값 중 하나일 수 있습니다.
ID
설명
INDICATOR_DATA
그릴 데이터
INDICATOR_COLOR_INDEX
색상
INDICATOR_CALCULATIONS
중간 계산을 위한 보조 버퍼
사용자 지정 지표에는 편리하게 표시할 수 있는 많은 설정이 있습니다. 이러한 설정은 IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() 및 IndicatorSetString() 함수를 사용하여 해당 지표 특성을 할당하여 수행됩니다. 지표 속성 식별자가 ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY 열거에 나열됩니다.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
ID
설명
속성 유형
INDICATOR_DIGITS
지시자 값 도면의 정확도
int
INDICATOR_HEIGHT
지표 창의 고정 높이 (전처리기 명령 #property indicator_height)
int
INDICATOR_LEVELS
지표 창의 레벨의 수
int
INDICATOR_LEVELCOLOR
레벨 선의 색상
색상 제어자 = 레벨 숫자
INDICATOR_LEVELSTYLE
레벨 선의 스타일
ENUM_LINE_STYLE 제어자 = 레벨 숫자
INDICATOR_LEVELWIDTH
레벨 선의 두께
int 제어자 = 레벨 숫자
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
지표 창의 최소값 수정. 속성은 오직 IndicatorSetInteger() 함수로만 작성 가능합니다
bool
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
지표 창의 최대값 수정. 속성은 오직 IndicatorSetInteger() 함수로만 작성 가능합니다
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
ID
설명
속성 유형
INDICATOR_MINIMUM
지표 창의 최소값
double
INDICATOR_MAXIMUM
지표 창의 최대값
double
INDICATOR_LEVELVALUE
레벨 값
double 제어자 = 레벨 숫자
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
ID
설명
속성 유형
INDICATOR_SHORTNAME
short 지표 이름
string
INDICATOR_LEVELTEXT
레벨 설명
string 제어자 = 레벨 숫자
예:
//--- 지표 설정