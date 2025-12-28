経済のさまざまな部門は常に他の新しい部門を生成し、経済が拡大します。その結果、すべての部門が実質的に相互依存し、そのようにして市場はますます複雑になり、新しいニーズを生み出します。

自動車産業は、この主張がいかに真で自動車(乗用車、軽商用車、トラック、バス)、自走式農業および道路機械(車輪式および履帯式トラクター、収穫機、およびバックホウ)産業を網羅しているかを示す例です。この産業にはいくつかの他の部門が必要になり新しい産業が創出されます。例は部品と自動車部品の必要性です。これにより、ブラジルの艦隊の生産、マーケティングからメンテナンスに至る巨大な産業およびサービス市場が生まれます。

自動車産業の発展の増加は、個人の移動と貨物輸送、ブラジルのインフラストラクチャーの建設に強く影響します。農業機械化への影響も強く、農業生産が増加します。

このため、ブラジルの成長を促進し、新しい雇用を生み出し、人口の収入を増加させるこの部門の経済指標に従うことは重要です。

車両の月次生産の統計データは、ブラジルの自動車、自走式農業、産業および生産施設を備えた道路機械の最大のメーカーを集めた協会である全国自動車メーカー協会(ANFAVEA)の公式ウェブサイトで公開されています。

予想より高い指数値は、ブラジル経済にとってプラスと見なすことができるため、ブラジルの通貨であるBRLにとってもプラスと見なすことができます。

直近値: