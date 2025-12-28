年次貿易調査(PAC)は、月次貿易調査(PMC)と同じ報告書で毎月発行されます。これは、企業による構造調査のIBGEの年次プログラムの一部であり、ブラジルでの収益、支出、雇用された人員、賃金、引き出し、その他の報酬、購入、棚卸資産、商業利益、その他ブラジルの卸売りおよび小売部門からのデータに関するデータを収集します。

PACでは、技術面の基準による2つのモデル(完全および簡易)の電子インタビューが企業によって使用されます。

完全モデルは、研究に関連する期間に、所有者やパートナーを含む20人以上のスタッフを抱える企業が利用できますが、大企業と互換性のある収益を示す20人未満の企業も利用できます。

簡潔モデルは、研究に関連する期間に、所有者やパートナーを含む20人未満のスタッフを抱える企業が利用できます。

ブラジルの年次貿易調査(PAC)は、小売業に特有の季節的および環境的変動の詳細およびブラジルの消費を追跡するために、月次貿易調査(PMC)と共同で実施されます。

月次貿易調査(PMC)と年次貿易調査(PAC)の統計は、IBGE自動回復システム(SIDRA)に開示されています。

平均を上回る指標値は、ブラジルレアルにとってプラスと見なすことができます。

