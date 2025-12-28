National Broad Consumer Price Index(IPCA)は、収入源に関係なく、所得が1～40の最低賃金の間で変動する家計消費に関連する小売製品およびサービスの価格のインフレを測定します。この指数は、全国消費者指数システム(SNIPC)に含まれる都市部に住む家族の90％を対象とすることを目指しています。

SNIPCでは、11の都市部(ベレン、フォルタレザ、レシフェ、サルバドール、ベロオリゾンテ、リオデジャネイロ、サンパウロ、クリチバ、ポルトアレグレ、連邦地区、ゴイアニアの大都市圏)でデータが収集されます。

一般的に、IPCA方法論には、一般的な価格構造の構成、製品および場所の登録ベースの範囲、価格設定と計算方法が含まれます。

価格は、調査の特定の方法に従って、情報提供者と製品の登録簿から取得されます。情報提供者を登録するには、検索されるさまざまな製品の性質に応じて、2行の手順が使用されます。

主な手順は、購入場所検索(PLC)による情報提供者の調査です。

2番目の行は、PLC方法論を使用できない特殊なサブアイテム用に作成されています(例: 家賃、家事代、マンション、公益事業、料金など)。

計算方法は、主に、今月に調査された各製品について異なる商業施設で収集された価格の算術平均を通じて達成され、この平均価格が前月の結果と比較されます。その後、単純な幾何平均を適用して、サブアイテムに属する製品の結果を集計することにより、サブアイテムの指数が計算されます。最後に、集合セットのすべての上位レベルに対して、ラスパイレスの式が使用されます。

月次IPCAは、IBGE自動回復システム(SIDRA)によって毎月公式に発表されます。この指数の伸びは、ブラジルレアルにとってプラスと考えることができます。

