ブラジル名目予算収支 (Brazil Nominal Budget Balance)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
ブラジル中央銀行 (Central Bank of Brazil)
セクター
政府
N/D R$​-70.204 B
R$​-102.185 B
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ブラジル中央銀行(BCB)は、ブラジルの名目予算収支および一次予算収支に反映される、純負債および資金調達ニーズを含む、公共部門の連結財政統計を計算します。毎月、名目剰余金を反映した財政統計報告書が発行されます。

政府の歳入と歳出の違いは財政上の結果であり、その計算は名目上の結果、運用上の結果、主要な結果を使用して実行されます。

名目上の結果とは、総収入(金融投資を含む)と総費用(利息費用を含む)の合計変動の差を指し、これは公共部門の資金調達ニーズ(NFSP)に対応します。

運用上の結果には、インフレの影響を除外するために、名目実績から純負債の金銭的修正を差し引いたものが使用されます。

主要な結果は、予算ガイドライン法(LDO)で確立された目標の達成を検証するために、純負債に焦点を当てた名目利子(実質利子と金銭の修正再表示)に言及する部分を除く名目上の結果に対応します。

名目剰余金は、政府がブラジルの公的債務(公的債務/GDP)を削減するために国の債務に利子を支払いながらプラスの結果を得て、基礎的財政収支の黒字を持つときに発生します。

名目予算収支の正の値は予算資本の余剰があることを示しており、ブラジルレアルにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ブラジル名目予算収支 (Brazil Nominal Budget Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
R$​-70.204 B
R$​-102.185 B
9月 2025
R$​-102.185 B
R$​-113.912 B
R$​-91.516 B
8月 2025
R$​-91.516 B
R$​-112.474 B
R$​-175.576 B
7月 2025
R$​-175.576 B
R$​-75.775 B
R$​-108.107 B
6月 2025
R$​-108.107 B
R$​-62.011 B
R$​-125.885 B
5月 2025
R$​-125.885 B
R$​-100.346 B
R$​-55.536 B
4月 2025
R$​-55.536 B
R$​-69.424 B
R$​-71.621 B
3月 2025
R$​-71.621 B
R$​-91.509 B
R$​-97.226 B
2月 2025
R$​-97.226 B
R$​6.648 B
R$​63.737 B
1月 2025
R$​63.737 B
R$​-98.720 B
R$​-80.372 B
12月 2024
R$​-80.372 B
R$​-125.725 B
R$​-99.079 B
11月 2024
R$​-99.079 B
R$​-115.179 B
R$​-74.681 B
10月 2024
R$​-74.681 B
R$​-45.889 B
R$​-53.767 B
9月 2024
R$​-53.767 B
R$​-167.436 B
R$​-90.381 B
8月 2024
R$​-90.381 B
R$​-130.748 B
R$​-101.472 B
7月 2024
R$​-101.472 B
R$​-72.489 B
R$​-135.724 B
6月 2024
R$​-135.724 B
R$​-59.455 B
R$​-138.256 B
5月 2024
R$​-138.256 B
R$​-144.374 B
R$​-69.638 B
4月 2024
R$​-69.638 B
R$​-51.078 B
R$​-62.981 B
3月 2024
R$​-62.981 B
R$​-89.731 B
R$​-113.858 B
2月 2024
R$​-113.858 B
R$​-34.392 B
R$​22.232 B
1月 2024
R$​22.232 B
R$​-118.082 B
R$​-193.430 B
12月 2023
R$​-193.430 B
R$​-98.012 B
R$​-80.887 B
11月 2023
R$​-80.887 B
R$​-91.022 B
R$​-47.148 B
10月 2023
R$​-47.148 B
R$​-99.785 B
9月 2023
R$​-99.785 B
R$​-97.344 B
R$​-106.561 B
8月 2023
R$​-106.561 B
R$​-94.873 B
R$​-81.914 B
7月 2023
R$​-81.914 B
R$​-81.113 B
R$​-89.625 B
6月 2023
R$​-89.625 B
R$​-74.925 B
R$​-119.226 B
5月 2023
R$​-119.226 B
R$​-59.685 B
R$​-25.428 B
4月 2023
R$​-25.428 B
R$​-42.187 B
R$​-79.499 B
3月 2023
R$​-79.499 B
R$​-37.164 B
R$​-90.606 B
2月 2023
R$​-90.606 B
R$​-36.559 B
R$​46.692 B
1月 2023
R$​46.692 B
R$​-52.220 B
R$​-70.821 B
12月 2022
R$​-70.821 B
R$​-48.587 B
R$​-70.371 B
11月 2022
R$​-70.371 B
R$​-52.794 B
R$​-14.474 B
10月 2022
R$​-14.474 B
R$​-71.593 B
R$​-60.618 B
9月 2022
R$​-60.618 B
R$​-71.481 B
R$​-65.907 B
8月 2022
R$​-65.907 B
R$​-60.582 B
R$​-83.793 B
6月 2022
R$​-83.793 B
R$​-41.514 B
R$​-65.971 B
5月 2022
R$​-65.971 B
R$​-19.733 B
R$​-41.024 B
4月 2022
R$​-41.024 B
R$​9.347 B
R$​-26.472 B
3月 2022
R$​-26.472 B
R$​2.254 B
R$​-22.545 B
2月 2022
R$​-22.545 B
R$​-6.159 B
R$​84.061 B
1月 2022
R$​84.061 B
R$​-34.473 B
R$​-54.249 B
12月 2021
R$​-54.249 B
R$​-31.434 B
R$​-26.608 B
11月 2021
R$​-26.608 B
R$​-34.805 B
R$​-25.014 B
10月 2021
R$​-25.014 B
R$​-45.260 B
R$​-42.018 B
9月 2021
R$​-42.018 B
R$​-54.387 B
R$​-29.739 B
8月 2021
R$​-29.739 B
R$​-50.103 B
R$​-55.403 B
