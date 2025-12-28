ブラジル中央銀行の経済活動指数(IBC-Br)は、国の国内総生産(GDP)の予備として開発された指標です。この意味で、この指標は経済のための温度計で、ブラジル中央銀行がブラジル経済の基本金利(セリックレート)を定義するためのツールとしてこの指数を使用します。

この指標には、総生産供給量の推移、輸入製品、および政府と国会で承認された税金を考慮した、農業、工業、サービス部門の成長予測が含まれています。

IBC-Brと国内総生産(GDP)は経済活動を測定する指標であり、IBC-BrはGDPの傾きを反映しますが、計算方法論との関係で非常に大きな違いがあるために、必ずしも予測ではありません。2つの指標の違いは、最終結果に反映されます。

IBC-Brは、経済活動の振る舞いを反映し、金融政策委員会(COPOM)によるインフレ制御の方針を導きます。GDPは、ブラジルで生産された商品とサービスの合計から、ブラジル地理統計研究所(IBGE)によって計算されます。 IBC-Br指数が高ければ高いほど、ブラジルの経済は良くなり、ブラジルレアルの価値が高まります。

