ブラジル中央銀行IBC-Br経済活動 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)

国：
ブラジル
BRL, ブラジルレアル
情報源：
ブラジル中央銀行 (Central Bank of Brazil)
セクター
ビジネス
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
ブラジル中央銀行の経済活動指数(IBC-Br)は、国の国内総生産(GDP)の予備として開発された指標です。この意味で、この指標は経済のための温度計で、ブラジル中央銀行がブラジル経済の基本金利(セリックレート)を定義するためのツールとしてこの指数を使用します。

この指標には、総生産供給量の推移、輸入製品、および政府と国会で承認された税金を考慮した、農業、工業、サービス部門の成長予測が含まれています。

IBC-Brと国内総生産(GDP)は経済活動を測定する指標であり、IBC-BrはGDPの傾きを反映しますが、計算方法論との関係で非常に大きな違いがあるために、必ずしも予測ではありません。2つの指標の違いは、最終結果に反映されます。

IBC-Brは、経済活動の振る舞いを反映し、金融政策委員会(COPOM)によるインフレ制御の方針を導きます。GDPは、ブラジルで生産された商品とサービスの合計から、ブラジル地理統計研究所(IBGE)によって計算されます。 IBC-Br指数が高ければ高いほど、ブラジルの経済は良くなり、ブラジルレアルの価値が高まります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ブラジル中央銀行IBC-Br経済活動 (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
9月 2025
N/D
8月 2025
N/D
-0.35%
-0.50%
7月 2025
-0.50%
7.52%
-0.10%
6月 2025
-0.10%
-0.35%
-0.70%
5月 2025
0.10%
32.94%
-10.90%
4月 2025
0.20%
-0.35%
0.80%
3月 2025
0.80%
-0.35%
0.40%
2月 2025
0.40%
0.04%
0.90%
1月 2025
0.89%
0.07%
-0.60%
12月 2024
-0.73%
0.16%
0.16%
11月 2024
0.10%
0.05%
0.09%
10月 2024
0.14%
-0.05%
0.88%
9月 2024
0.84%
-0.21%
0.24%
8月 2024
0.23%
-0.04%
-0.59%
7月 2024
-0.41%
0.42%
1.36%
6月 2024
1.37%
-0.21%
0.41%
5月 2024
0.25%
-1.09%
0.26%
4月 2024
0.01%
-0.34%
-0.36%
3月 2024
-0.34%
0.10%
0.34%
2月 2024
0.40%
0.69%
0.52%
1月 2024
0.60%
0.07%
0.82%
12月 2023
0.82%
-0.05%
0.10%
11月 2023
0.01%
-0.44%
-0.18%
10月 2023
-0.06%
-0.36%
-0.05%
9月 2023
-0.06%
0.01%
-0.81%
8月 2023
-0.77%
0.19%
0.42%
7月 2023
0.44%
0.19%
0.22%
6月 2023
0.63%
-0.03%
-2.05%
5月 2023
-2.00%
-0.13%
0.81%
4月 2023
0.56%
-0.18%
-0.14%
3月 2023
-0.15%
-0.02%
2.53%
2月 2023
3.32%
0.13%
-0.09%
1月 2023
-0.04%
0.21%
0.47%
12月 2022
0.29%
0.02%
-0.77%
11月 2022
-0.55%
-0.25%
-0.28%
10月 2022
-0.05%
-0.26%
0.00%
9月 2022
0.05%
0.06%
-1.13%
8月 2022
-1.13%
0.24%
1.67%
7月 2022
1.17%
0.24%
0.93%
6月 2022
0.69%
-0.14%
-0.26%
5月 2022
-0.11%
-0.64%
4月 2022
-0.44%
-0.39%
1.09%
2月 2022
0.34%
0.06%
-0.73%
1月 2022
-0.99%
0.63%
0.32%
12月 2021
0.33%
0.29%
0.51%
11月 2021
0.69%
-0.45%
-0.28%
10月 2021
-0.40%
-0.08%
-0.46%
9月 2021
-0.27%
0.24%
-0.29%
8月 2021
-0.15%
0.64%
0.23%
1234
