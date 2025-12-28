経済指標カレンダー
Markit ブラジルサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))
|低
|50.1
|47.0
|
47.7
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|49.1
|
50.1
|次の発表
|実際
|予測
|
前
IHS Markit Ltdは、世界中の経済を刺激する重要な産業と市場に重要な情報、分析、ソリューションを提供するグローバルプロバイダーで、サービスおよび政府と契約する企業に財務およびビジネス情報、分析、ソリューションを提供し、運用効率を向上させ、情報に基づいた信頼できる意思決定につながるソリューションを提供することを目的としています。
IHS Markitは、購買担当者指数(PMI®)と呼ばれる世界規模のビジネス調査指数を公開しています。PMIは、新規注文、生産、雇用、仕入れ先納期、在庫の統計データに基づいて計算された加重平均です。
IHS Markitは現在、世界中で最も信頼できる指数プロバイダーの1つです。その経済動向の指標は正確で一般的にユニークで毎月更新されており、主にこのために、中央銀行、金融市場、ビジネスの意思決定者によるベンチマークとして使用されています。
月次のIHS Markit Brazil PMI – サービス部門の調査は、サービス部門の約400社の購買マネージャーに送信されたアンケートの回答から得られた情報を使用してまとめられています。この調査は、GDPへの貢献度に基づいて、部門別および企業の従業員数別に統合されています。
収集された応答は前月と比較され、結果の範囲は0〜100です。この指数は、サービス部門の状況を反映しています。50を超える指数値は成長を示しており、ブラジルレアルの価格にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Markit ブラジルサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
